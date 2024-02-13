«Утренний бухгалтер» № 5577. Внимание: утверждены новые коды для 6-НДФЛ

В 6-НДФЛ будут новые коды. Приказ уже опубликован. Поправки вступят в силу с 20 февраля 2024 года.

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С 1 марта 2024 года электронные (машиночитаемые) доверенности будут оформляться по формату.

Как учитывать фиксированные взносы на УСН «доходы минус расходы» в 2024 году: сохраняйте таблицу.

Кому предстоит сдать декларацию 3-НДФЛ до 2 мая: смотрите перечень.

Собрали обзор поправок от ФНС: все изменения по НДС в 2024 году.

15 февраля – срок уплаты взносов по страхованию от производственного травматизма за январь. КБК для уплаты и образец платежки, здесь.

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