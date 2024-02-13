«Утренний бухгалтер» № 5577. Внимание: утверждены новые коды для 6-НДФЛ

В 6-НДФЛ будут новые коды. Приказ уже опубликован. Поправки вступят в силу с 20 февраля 2024 года.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
С 1 марта 2024 года электронные (машиночитаемые) доверенности будут оформляться по формату.
Как учитывать фиксированные взносы на УСН «доходы минус расходы» в 2024 году: сохраняйте таблицу.
Кому предстоит сдать декларацию 3-НДФЛ до 2 мая: смотрите перечень.
Собрали обзор поправок от ФНС: все изменения по НДС в 2024 году.
15 февраля – срок уплаты взносов по страхованию от производственного травматизма за январь. КБК для уплаты и образец платежки, здесь.
💥 Совет от редакции: как защитить право на интеллектуальную собственность в современном IT-бизнесе, узнаете на бесплатном вебинаре 20 февраля в 11:00 мск. Записаться.
🔥Как возместить НДС в 2024 году?
С 2024 года у организаций и ИП появилась возможность воспользоваться ускоренным возмещением НДС в заявительном порядке, при условии, что они не находятся в стадии признания несостоятельности или банкротства на момент подачи заявления.
Опытные юристы компании «Правовой эксперт» изучили все изменения в порядке возмещения НДС в 2024 году и составили обновленную инструкцию:
Кто имеет право на ускоренный порядок возмещения НДС,
Какие документы нужно предоставить,
Сколько времени у вас есть, чтобы вернуть налог,
Когда деньги вернутся на счет,
Как обжаловать решение.
Разборы законов
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Социальный фонд подготовил разъяснения по заполнению новой формы ЕФС-1 в разных ситуациях. Разбираем, что нужно учесть бухгалтерам и кадровикам.
— Как считать, платить и отражать в декларации минимальный налог при УСН в 2024 году: примеры
Срок уплаты минимального налога за 2023 год – до 28.03.2024 для организаций и 29.04.2024 – для ИП. Уведомление по ЕНП не нужно. КБК в платежке = КБК ЕНП.
— Как избежать ошибок в отчете о прибылях и убытках за 2023 год. Мини-курс
Рассказываем в мини-курсе, как избежать ошибок при заполнении отчета о прибылях и убытках за 2023 год.
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в январе 2024 года
Подготовили для вас обзор разъяснений января по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
— Табель учета рабочего времени в 2024 году
Табель учета рабочего времени обязан вести каждый работодатель. Это можно делать с помощью самостоятельно разработанных бланков или использовать формы Т-12 и Т-13.
🔥IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» в Москве — успей купить билеты и занять лучшее место
Ждем всех бухгалтеров страны на топовом событии 2024 года — конференции «Клерка», которая пройдет в Москве 14 марта.
Разберемся с годовой отчетностью и изменениями в налогах 2024 года, научим, как работать с новшествами, которые в работу кадровиков и бухгалтеров внес Конституционный суд, расскажем, что затевает ФНС по части проверок.
Каждый участник получит сертификат! Но главное, что вы сможете обменяться опытом с коллегами, завести полезные знакомства и просто отдохнуть от рутины.
Новости
1 Поменяют правила по НДФЛ с зарплаты иностранных работников
2 Кто должен сдать 3-НДФЛ до 2 мая
3 С 1 марта будет новый формат МЧД
4 ФНС банкротит телекомпанию Николая Дроздова, снимавшую «В мире животных»
5 За 2023 год клиенты банков получили кэшбек в размере 200 млрд рублей
6 Мошенники втираются в доверие через старые голосовые сообщения
7 Торговая палата: маркетплейсы не должны нести ответственности за качество товаров
8 Приложение «Тинькофф инвестиции» вернулось в App Store
9 В 2023 году пользователи получили больше 340 млн госуслуг в электронном виде
10 ❗ Утвердили новые коды для 6-НДФЛ
11 IT-компаниям продлят льготы по налогу на прибыль, но только после анализа показателей за 2023 год
12 Малый и средний бизнес из новых регионов сможет привлечь около 2 млрд рублей
13 За невыполнение требования о продаже валютной выручки не будут штрафовать
14 Брокеры возмущаются, что НДФЛ за 30 и 31 декабря невозможно уплатить до 29 декабря
15 ФССП признала обоснованными больше 6 тысяч жалоб на коллекторов
16 Операторам персональных данных предложили создать фонд для страхования от утечек
17 Когда семье с двумя детьми не придется платить НДФЛ с продажи квартиры
18 🔥 Успейте зарегистрироваться на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»
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22 Совет Федерации изменит правила расчета компенсаций за нарушение прав на товарный знак
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Документы
ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-11/903@ от 15.10.2021
Верховный Суд РФ: Определение № 305-ЭС23-18507 от 13.12.2023
Минфин РФ: Приказ № 246н от 24.12.2019
Минтруд РФ: Приказ № 167н от 26.04.2013
Президент РФ: Указ № 1222 от 19.10.2005
Президент РФ: Указ № 232 от 13.03.1997
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/2060 от 15.01.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Брокеры возмущаются, что НДФЛ за 30 и 31 декабря невозможно уплатить до 29 декабря
Президент РФ: Указ № 609 от 30.05.2005
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/65457 от 26.08.2019
УФНС РФ по г. Москве: Письмо № 20-14/4/022427@ от 03.03.2010
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