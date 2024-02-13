Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5577. Внимание: утверждены новые коды для 6-НДФЛ

Опубликован приказ с кодами доходов и вычетов для НДФЛ.

В 6-НДФЛ будут новые коды. Приказ уже опубликован. Поправки вступят в силу с 20 февраля 2024 года.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

С 1 марта 2024 года электронные (машиночитаемые) доверенности будут оформляться по формату.

Как учитывать фиксированные взносы на УСН «доходы минус расходы» в 2024 году: сохраняйте таблицу.

Кому предстоит сдать декларацию 3-НДФЛ до 2 мая: смотрите перечень.

Собрали обзор поправок от ФНС: все изменения по НДС в 2024 году.

15 февраля – срок уплаты взносов по страхованию от производственного травматизма за январь. КБК для уплаты и образец платежки, здесь.

💥 Совет от редакции: как защитить право на интеллектуальную собственность в современном IT-бизнесе, узнаете на бесплатном вебинаре 20 февраля в 11:00 мск. Записаться.

🔥Как возместить НДС в 2024 году?

С 2024 года у организаций и ИП появилась возможность воспользоваться ускоренным возмещением НДС в заявительном порядке, при условии, что они не находятся в стадии признания несостоятельности или банкротства на момент подачи заявления. 

Опытные юристы компании «Правовой эксперт» изучили все изменения в порядке возмещения НДС в 2024 году и составили обновленную инструкцию:

  • Кто имеет право на ускоренный порядок возмещения НДС,

  • Какие документы нужно предоставить,

  • Сколько времени у вас есть, чтобы вернуть налог,

  • Когда деньги вернутся на счет,

  • Как обжаловать решение.

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Разборы законов

ЕФС-1 в 2024 году надо по-новому заполнять на дистанционщиков, полставочников, декретниц: разъяснения СФР

Социальный фонд подготовил разъяснения по заполнению новой формы ЕФС-1 в разных ситуациях. Разбираем, что нужно учесть бухгалтерам и кадровикам.

Как считать, платить и отражать в декларации минимальный налог при УСН в 2024 году: примеры

Срок уплаты минимального налога за 2023 год – до 28.03.2024 для организаций и 29.04.2024 – для ИП. Уведомление по ЕНП не нужно. КБК в платежке = КБК ЕНП.

Как избежать ошибок в отчете о прибылях и убытках за 2023 год. Мини-курс

Рассказываем в мини-курсе, как избежать ошибок при заполнении отчета о прибылях и убытках за 2023 год.

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в январе 2024 года

Подготовили для вас обзор разъяснений января по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Табель учета рабочего времени в 2024 году

Табель учета рабочего времени обязан вести каждый работодатель. Это можно делать с помощью самостоятельно разработанных бланков или использовать формы Т-12 и Т-13.

🔥IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» в Москве — успей купить билеты и занять лучшее место

Ждем всех бухгалтеров страны на топовом событии 2024 года — конференции «Клерка», которая пройдет в Москве 14 марта.

Разберемся с годовой отчетностью и изменениями в налогах 2024 года, научим, как работать с новшествами, которые в работу кадровиков и бухгалтеров внес Конституционный суд, расскажем, что затевает ФНС по части проверок.

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1 Поменяют правила по НДФЛ с зарплаты иностранных работников

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15 ФССП признала обоснованными больше 6 тысяч жалоб на коллекторов

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От «Клерка» с любовью: скидки от 70% на курсы и Клерк.Премиум за полцены

Мы решили в очередной раз признаться вам в большой любви и сделать подарок ко Дню всех влюбленных! Снижаем цены на курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации, делаем скидку 50% на подписку Клерк.Премиум, а курс «Годовая отчетность» отдаем вообще бесплатно!

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Обзор компаний, которые помогают бизнесу перейти на налоговый мониторинг 2024–2025

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Вакансии

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Резюме

Трибуна

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Как распорядиться основными средствами при ликвидации ООО?

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А вы соблюдаете права потребителей ОАЭ? Если нет, тогда готовьтесь к тюрьме🤷🏼

Когда бизнесу автоматизация не нужна? Два признака

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Документы

ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-11/903@ от 15.10.2021

Верховный Суд РФ: Определение № 305-ЭС23-18507 от 13.12.2023

Минфин РФ: Приказ № 246н от 24.12.2019

Минтруд РФ: Приказ № 167н от 26.04.2013

Президент РФ: Указ № 1222 от 19.10.2005

Президент РФ: Указ № 232 от 13.03.1997

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/2060 от 15.01.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Брокеры возмущаются, что НДФЛ за 30 и 31 декабря невозможно уплатить до 29 декабря

Президент РФ: Указ № 609 от 30.05.2005

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/65457 от 26.08.2019

УФНС РФ по г. Москве: Письмо № 20-14/4/022427@ от 03.03.2010

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

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Наталия Лукина
Обучение для бухгалтеров

Зарядитесь мотивацией и позитивом на весь год! Приходите на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»

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Зарядитесь мотивацией и позитивом на весь год! Приходите на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»
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Календарь вебинаров

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BRG
Обособленные подразделения, филиалы

Как обособленные подразделения платят налоги и сдают отчетность в 2024 году

Все организации, которые действуют на территории РФ, обязаны платить налоги, сборы и страховые взносы, а также сдавать отчетность. Если компания не имеет обособленных подразделений, она отчитывается по месту своего учета, а налоги платит на ЕНС в рамках ЕНП.

Как обособленные подразделения платят налоги и сдают отчетность в 2024 году
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Дмитрий Очкаев
Самозанятые

Какие документы есть у самозанятого. Для постановки на учёт и банка

Прежде всего, нужно иметь паспорт. Помимо этого, для оформления договора понадобятся свидетельство об ИНН и справка о постановке на учет в качестве налогоплательщика НПД.

Какие документы есть у самозанятого. Для постановки на учёт и банка
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Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Спецоценка (СОУТ)

Работодателей не будут штрафовать из-за сбоев в системе СОУТ

ФГИС СОУТ некоторое время не работала. Из-за этого работодатели не могли передать туда данные. Штрафов за это не будет.

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Юлия Малыгина
Общество

Визовые приключения в Дубае. Почему нельзя допускать халатности в отношении юридических вопросов

Сегодня хочу рассказать вам одну поучительную историю, которая призвана ответить на вопрос о том, почему важно строго соблюдать все юридические нюансы и формальности.

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Инвестиции

Мосбиржа в январе: инвесторы начали год очень активно

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Мосбиржа в январе: инвесторы начали год очень активно
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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Уведомление по ЕНП

❌ Уведомление по ЕНП с неправильным кодом периода не пройдет. Сверяйтесь с таблицей

Уведомление по ЕНП, которое не соответствует контрольным соотношениям, не примут. В эти соотношения, в том числе, заложена проверка на соответствие КБК и кода периода.

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Бухгалтерия ада слушает
НДС

Каша. Или в каком периоде истекает трехлетний срок для принятия НДС к вычету?

Сначала предисловие, в форме анекдота. Маленькая девочка Маша, прибивая на стену третью медвежью шкуру, бормочет сквозь зубы: "Каши им, черт возьми, жалко... постель я им, черт возьми, помяла..."

Каша. Или в каком периоде истекает трехлетний срок для принятия НДС к вычету?
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Электронная отчетность

С 1 марта будет новый формат МЧД

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Отпуска

Для отпуска не по графику от сотрудника нужно заявление

График отпусков обязателен как для работника, так и для работодателя. Но по соглашению сторон его можно перенести.

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6-НДФЛ

❗ Утвердили новую форму 6-НДФЛ

С отчета за 1 квартал 2024 года надо сдавать расчет 6-НДФЛ по новой форме.

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Бесплатно с 6-НДФЛ

Справка 2-НДФЛ для сотрудника за 2023 год. Мини-курс

Форма 2-НДФЛ — раньше именно так именовалась справка о доходах физлица и удержанном НДФЛ. Ее нужно было отправлять в ИФНС или распечатать для сотрудника. Где отражать сведения о доходах и удержанном НДФЛ сейчас — рассказываем в мини-курсе.

Справка 2-НДФЛ для сотрудника за 2023 год. Мини-курс
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Комиссионная торговля: документы, налоги, проводки

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Экономика России

Путин: особое внимание нужно уделить сдерживанию инфляции

Сейчас инфляция в годовом выражении составляет 7,2%, по итогам 2023 года потребительские цены выросли на 7,4%. Президент призвал экономистов уделять особое внимание этому показателю.

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ВЭД

Для участников внешнеэкономической деятельности изменится формат декларации на товары

ЕЭК подготовил поправки, которые позволят провести эксперимент по прослеживаемости сырья для производства лекарств. Импортеры и экспортеры смогут указывать в декларации коды, названия товаров, номер серии и объем продукции.

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Отчетность в СФР

Как узнать регистрационный номер в СФР по ИНН

Получить данные о регистрационном номере СФР по ИНН руководители компаний смогут несколькими путями. Новый Социальный фонд России сформировался сравнительно недавно, в начале 2023 года.

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Имущественный вычет

Как неработающие пенсионеры могут получить налоговый вычет при покупке жилья

В статье разберем, как неработающие пенсионеры могут получить налоговый вычет при покупке жилья.

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Валютный рынок

Турецкая лира теряет ликвидность в России

Из-за отказа турецких банков от корреспондентских отношений с российскими партнёрами объЕм торгов турецкой лирой упал до 13,9 млрд рублей в январе 2024 года.

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Вакансии

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Отчетность в СФР

Формы персонифицированного учета, которые действуют с 2024 года

Фонд пенсионного и социально страхования РФ (СФР) утвердил новые форматы и формы сведений, которые используются для регистрации работников в системе индивидуального (персонифицированного) учета в 2024 году.

Иллюстрация: freepik/freepik
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Бесплатно с Отчетность НКО

Какую отчетность сдают НКО в Министерство юстиции: образцы

Некоммерческие организации сдают отчеты, помимо других ведомств, в территориальные органы Министерства юстиции. Перечень отчетов различается в зависимости от формы организации, финансовых показателей, вида деятельности, состава учредителей.

Какую отчетность сдают НКО в Министерство юстиции: образцы
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