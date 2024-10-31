Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5757. Скоро начнут маркировать конфеты и печенье

Сладости и кондитерские изделия начнут маркировать. Пока в качестве эксперимента.

Шоколад, конфеты, вафли, фрукты и даже кожура плодов станут маркируемым товаром. Проект уже готов.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

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Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

Подписан закон, дополняющий налоговую реформу-2025. На УСН отменили счета-фактуры без НДС, малому бизнесу увеличили страховые взносы.

Рассказываем, что изменится в УСН по новому закону.

Эксперты и представители ФНС расскажут про решения в сфере автоматизации ЭДО и грядущих изменениях в законодательстве.

Перечень способов добровольного отказа от дробления бизнеса не ограничен. В частности, всем можно перейти на ОСНО или перевести деятельность на одно из лиц группы.

С материальной выгоды по жилищным займам, полученным до 2025 года, разрешили не платить НДФЛ при условии, что есть подтвержденное право на имущественный вычет.

Потеряв право на УСН в 2024 году, туда снова можно вернуться в 2025 году, если доход за 2024 год не превышает 337,5 млн рублей.

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Разборы законов

Особенности увольнения за один день и пошаговая инструкция. Мини-курс

К любому виду увольнения нужно относительно очень внимательно и ответственно. Любое неверное решение или документ могут привести к спорам в суде с сотрудником или трудовой инспекцией. Как уволить сотрудника одним днем, какие документы выдать на руки и какие выплаты обязательны, рассказываем в сегодняшнем мини-курсе.

Сотрудника вызывают на военные сборы: что делать работодателю

В этом случае требуется сохранять за призванным как его должность, так и средний заработок (ст. 170 ТК). Рассказываем о надлежащих действиях.

Новые поправки в НК по УСН: обзор

Отменили счета-фактуры на УСН без НДС, ужесточили применение пониженной ставки при переезде в новый регион, уточнили правила переходного периода для вычетов по НДС при УСН.

Как сообщить в военкомат о приеме или увольнении работника. Мини-курс

Для соблюдения правил ведения воинского учета работодателю необходимо подавать в военкомат уведомление о приеме или увольнении сотрудника. Как и в какой форме это сделать, рассказываем в мини-курсе.

Злоупотребление правом со стороны работодателя

В ТК нет понятия злоупотребления правом, но это и не требуется, поскольку недопустимость этого процесса – основа правовой системы. Но не все работодатели считают так же. Разбираем, в чем это проявляется и как можно с этим бороться.

🚀А вы уже купили билет на VI Всероссийскую конференцию «Бухгалтер будущего»?

5 и 6 декабря в Москве пройдет VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг», которая поможет вам с легкостью составить финальную отчетность и сдать ее в налоговую без проблем.

Мы запланировали такую насыщенную программу, что просто не смогли уместить все в один день. Зато у вас будет больше времени, чтобы в комфортном темпе посетить все выступления, задать вопросы экспертам и пообщаться с коллегами. Кроме этого, вас ждут дискуссии и фуршет.

Присоединяйтесь. Количество мест ограничено.

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Новости

1 Большинство компаний из новых регионов прошли перерегистрацию

2 У Wildberries стартует сервис для торговли с юридическими лицами

3 Компании из Сколково по-особому считают лимит дохода для льгот

4 ❗ Президент подписал закон, дополняющий налоговую реформу-2025, в т. ч. отменяющий счета-фактуры без НДС на УСН

5 Официально: с 2025 года МРОТ вырастет до 22 440 рублей

6 🍬🍫🍩 Будут маркировать конфеты, булочки и жвачку

7 Санатории будут платить минимальный туристический налог 100 рублей в день

8 Пожертвование не облагается НДС

9 Закон о налоговой реформе-2025 не устанавливает новых правил доказывания в налоговых спорах дробления бизнеса

10 Ретейл занял второе место по числу хакерских атак

11 Продавать недвижимость смогут ИП без судимости за тяжкие преступления

12 🎃 Запускаем самую страшную Распродажу года! Скидки до 83% на курсы повышения квалификации и профпереподготовки

13 Эксперт: финансовая модель покажет, как увеличить прибыль

14 Ипотечникам разрешат не платить налог с материальной выгоды

15 НДФЛ с зарплаты и дивидендов надо считать отдельно

16 В России стало больше семей, которым не хватает денег

17 Банк УБРиР подготовил комплексное предложение для быстрого запуска бизнеса

18 Сбер снова исчерпал лимит по семейной ипотеке

19 Что изменится в УСН по новому закону, дополняющему налоговую реформу-2025

20 Производителей и продавцов табака ждут новые штрафы

21 ФНС раскрыла, кого считать контролирующим дробление бизнеса

22 Бизнес получит больше льгот при проведении научных исследований

23 Электронный билет на автобус можно включить в расходы

24 ФНС: перечень способов добровольного отказа от дробления бизнеса не ограничен

25 Иностранцам будут давать льготные кредиты на покупку российской хай-тек продукции

26 Налоговики просят сдать ЕНП-уведомление на имущественные налоги, если вы его еще не сдали

27 В 2025 году сохранят упрощенный порядок получения лицензий

28 Пользователей Госуслуг просят поменять почту gmail

29 Право на амнистию не зависит от наличия или отсутствия в акте, решении по налоговой проверке формулировки «дробление бизнеса»

30 Три месяца электронной подписи в подарок от Айтиком!

31 На какие налоги не распространяется амнистия по дроблению: таблица

32 В малом бизнесе зарплата до 33 тыс. рублей будет облагаться взносами по тарифу 30%

❗Все изменения по НДС в новом курсе повышения квалификации «Учет НДС-2025»

Налоговая реформа-2025 вводит новые правила по уплате НДС. Теперь не только организации и ИП на ОСНО, но и упрощенцы должны будут платить НДС.

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Мероприятия

МЧД на практике: инструменты для работы, частые вопросы и проблемы заполнения

Дата проведения: 31 октября, четверг

Финансовая модель бизнеса: построение и частые ошибки

Дата проведения: 31 октября, четверг

ОАЭ, Катар, Оман и Бахрейн: какие бизнес-возможности открывают юрисдикции для международных компаний

Дата проведения: 31 октября, четверг

Порядок уплаты НДС на УСН - 2025

Дата проведения: 1 ноября, пятница

Бизнес с Китаем: работа с поставщиками от закупки до сертификации

Дата проведения: 5 ноября, вторник

Статьи

Утренний бухгалтер № 5756. Чтобы на ЕНС не было двойных начислений НДФЛ, не ошибайтесь в ОКТМО

Ошибка в ОКТМО в уведомлении на НДФЛ после сдачи 6-НДФЛ приведет к двойному начислению налога. Поэтому ее надо исправить.

Одностороннее прекращение трудового договора: когда возможно, что будет за нарушение процедуры увольнения

Работник может расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке когда угодно, заблаговременно предупредив об этом. Работодатель -- лишь в строго определенных случаях, прямо упомянутых в ТК и федеральных законах. Увольнение в одностороннем порядке по желанию работодателя недопустимо.

Бухгалтерские новшества, автоматизация ЖКХ и планирование кадров. Обзор мероприятий с 7 по 15 ноября

Подготовили дайджест мероприятий для бухгалтеров, кадровиков, руководителей, предпринимателей. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь!

Куда сдавать годовую отчетность, если организация сменила юридический адрес в конце 4 квартала

Если организация меняет юридический адрес, то и отчетность необходимо подавать в другую ИФНС. Рассказываем, как это сделать.

Патентная система налогообложения в 2024 году: самые важные письма Минфина и ФНС. Обзор для бухгалтера

Подготовили для вас большой обзор разъяснений Минфина и ФНС по ПСН. Все кратко, четко, по делу. Забирайте в закладки.

Блоги компаний

Включение имущества, отсутствующего в завещании, в наследство

Признание права собственности на квартиру

Признание сделки недействительной в арбитражном суде

Возмещение вреда здоровью

Возмещение ущерба за несвоевременную сдачу объекта

Взыскание денег за вред здоровью с виновника аварии

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Форензик: как использовать учет при противодействии корпоративному мошенничеству (ч. 2)

Привлечение директора и учредителя к субсидиарной ответственности

Взыскание долга по договору займа с должника

15 курсов по спортивной и фитнес-нутрициологии

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Признание заниженной суммы страховой выплаты: как действовать?

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Директор в фирме выводит деньги: как защитить свои интересы

Как обосновать выбор контрагента: в помощь бухгалтеру при проверках ФНС

Расторжение договора лизинга в пользу лизингополучателя

Признание сделки недействительной в арбитражном суде

Финансовая дисциплина в компании: управленческие решения на основе цифр, а не шестого чувства

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Бухгалтер / помощник главного бухгалтера Зарплата от 85000 до 96000 ₽, Москва, Полный день

Резюме

Трибуна

Ключевую ставку подняли до 21%. Пополнил брокерский счёт на 238 000 в октябре. Что купил? Часть 2

💥Обзор новостей: новый МРОТ — 22 440 руб, из кредитной истории уберут место рождения, части россиян освободили от уплаты НДФЛ

Станислав Дмитриевич Кондрашов: Как продолжать учиться на работе — даже когда кажется, что вы уже без сил

Бухгалтерский и налоговый учет каркасных перегородок

Облигации на размещении: флоатер от Россетей

О мерах, которые помогут вам отстоять право на расходы по договору об оказании услуг

Какие ошибки совершают покупатели автомобилей на торгах по банкротству

День народного единства!

Продажа единственного жилья: когда будет налог?

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Руководство по государственной аккредитации ИТ-компаний

От перемены мест слагаемых сумма не меняется

Предложили ввести запрет на отказ принимать на работу женщин без детей

Для ипотеки зарплата должна быть более 360 000 рублей⁠⁠

Спор об обложении процентов у самозанятого, рост налоговой нагрузки, обещание налоговых льгот в обзоре

🎃Бу! Не страшно? А вот скидки на курсы у «Клерка» монструозные — до 83%

Как разбиваются розовые мечты: почему миграция ИП и ООО в льготный регион может привести к краху. К чему стоит быть готовым заранее

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/69118 от 24.07.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/83353 от 03.09.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/97886 от 09.10.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/97824 от 09.10.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Электронный билет на автобус можно включить в расходы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/35496 от 20.04.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-11-10/35825 от 20.04.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/35834 от 20.04.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/36059 от 21.04.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/35758 от 21.04.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/35789 от 21.04.2022

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РАССЫЛКА 508 781 читатель

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Вам подарок за подписку!

Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

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