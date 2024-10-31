Утренний бухгалтер № 5757. Скоро начнут маркировать конфеты и печенье

Шоколад, конфеты, вафли, фрукты и даже кожура плодов станут маркируемым товаром. Проект уже готов.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
Подписан закон, дополняющий налоговую реформу-2025. На УСН отменили счета-фактуры без НДС, малому бизнесу увеличили страховые взносы.
Рассказываем, что изменится в УСН по новому закону.
Эксперты и представители ФНС расскажут про решения в сфере автоматизации ЭДО и грядущих изменениях в законодательстве.
Перечень способов добровольного отказа от дробления бизнеса не ограничен. В частности, всем можно перейти на ОСНО или перевести деятельность на одно из лиц группы.
С материальной выгоды по жилищным займам, полученным до 2025 года, разрешили не платить НДФЛ при условии, что есть подтвержденное право на имущественный вычет.
Потеряв право на УСН в 2024 году, туда снова можно вернуться в 2025 году, если доход за 2024 год не превышает 337,5 млн рублей.
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Разборы законов
— Особенности увольнения за один день и пошаговая инструкция. Мини-курс
К любому виду увольнения нужно относительно очень внимательно и ответственно. Любое неверное решение или документ могут привести к спорам в суде с сотрудником или трудовой инспекцией. Как уволить сотрудника одним днем, какие документы выдать на руки и какие выплаты обязательны, рассказываем в сегодняшнем мини-курсе.
— Сотрудника вызывают на военные сборы: что делать работодателю
В этом случае требуется сохранять за призванным как его должность, так и средний заработок (ст. 170 ТК). Рассказываем о надлежащих действиях.
— Новые поправки в НК по УСН: обзор
Отменили счета-фактуры на УСН без НДС, ужесточили применение пониженной ставки при переезде в новый регион, уточнили правила переходного периода для вычетов по НДС при УСН.
— Как сообщить в военкомат о приеме или увольнении работника. Мини-курс
Для соблюдения правил ведения воинского учета работодателю необходимо подавать в военкомат уведомление о приеме или увольнении сотрудника. Как и в какой форме это сделать, рассказываем в мини-курсе.
— Злоупотребление правом со стороны работодателя
В ТК нет понятия злоупотребления правом, но это и не требуется, поскольку недопустимость этого процесса – основа правовой системы. Но не все работодатели считают так же. Разбираем, в чем это проявляется и как можно с этим бороться.
🚀А вы уже купили билет на VI Всероссийскую конференцию «Бухгалтер будущего»?
5 и 6 декабря в Москве пройдет VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг», которая поможет вам с легкостью составить финальную отчетность и сдать ее в налоговую без проблем.
Мы запланировали такую насыщенную программу, что просто не смогли уместить все в один день. Зато у вас будет больше времени, чтобы в комфортном темпе посетить все выступления, задать вопросы экспертам и пообщаться с коллегами. Кроме этого, вас ждут дискуссии и фуршет.
Присоединяйтесь. Количество мест ограничено.
Новости
1 Большинство компаний из новых регионов прошли перерегистрацию
2 У Wildberries стартует сервис для торговли с юридическими лицами
3 Компании из Сколково по-особому считают лимит дохода для льгот
4 ❗ Президент подписал закон, дополняющий налоговую реформу-2025, в т. ч. отменяющий счета-фактуры без НДС на УСН
5 Официально: с 2025 года МРОТ вырастет до 22 440 рублей
6 🍬🍫🍩 Будут маркировать конфеты, булочки и жвачку
7 Санатории будут платить минимальный туристический налог 100 рублей в день
8 Пожертвование не облагается НДС
9 Закон о налоговой реформе-2025 не устанавливает новых правил доказывания в налоговых спорах дробления бизнеса
10 Ретейл занял второе место по числу хакерских атак
11 Продавать недвижимость смогут ИП без судимости за тяжкие преступления
12 🎃 Запускаем самую страшную Распродажу года! Скидки до 83% на курсы повышения квалификации и профпереподготовки
13 Эксперт: финансовая модель покажет, как увеличить прибыль
14 Ипотечникам разрешат не платить налог с материальной выгоды
15 НДФЛ с зарплаты и дивидендов надо считать отдельно
16 В России стало больше семей, которым не хватает денег
17 Банк УБРиР подготовил комплексное предложение для быстрого запуска бизнеса
18 Сбер снова исчерпал лимит по семейной ипотеке
19 Что изменится в УСН по новому закону, дополняющему налоговую реформу-2025
20 Производителей и продавцов табака ждут новые штрафы
21 ФНС раскрыла, кого считать контролирующим дробление бизнеса
22 Бизнес получит больше льгот при проведении научных исследований
23 Электронный билет на автобус можно включить в расходы
24 ФНС: перечень способов добровольного отказа от дробления бизнеса не ограничен
25 Иностранцам будут давать льготные кредиты на покупку российской хай-тек продукции
26 Налоговики просят сдать ЕНП-уведомление на имущественные налоги, если вы его еще не сдали
27 В 2025 году сохранят упрощенный порядок получения лицензий
28 Пользователей Госуслуг просят поменять почту gmail
29 Право на амнистию не зависит от наличия или отсутствия в акте, решении по налоговой проверке формулировки «дробление бизнеса»
30 Три месяца электронной подписи в подарок от Айтиком!
31 На какие налоги не распространяется амнистия по дроблению: таблица
32 В малом бизнесе зарплата до 33 тыс. рублей будет облагаться взносами по тарифу 30%
❗Все изменения по НДС в новом курсе повышения квалификации «Учет НДС-2025»
Налоговая реформа-2025 вводит новые правила по уплате НДС. Теперь не только организации и ИП на ОСНО, но и упрощенцы должны будут платить НДС.
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ОАЭ, Катар, Оман и Бахрейн: какие бизнес-возможности открывают юрисдикции для международных компаний
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— Утренний бухгалтер № 5756. Чтобы на ЕНС не было двойных начислений НДФЛ, не ошибайтесь в ОКТМО
Ошибка в ОКТМО в уведомлении на НДФЛ после сдачи 6-НДФЛ приведет к двойному начислению налога. Поэтому ее надо исправить.
— Одностороннее прекращение трудового договора: когда возможно, что будет за нарушение процедуры увольнения
Работник может расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке когда угодно, заблаговременно предупредив об этом. Работодатель -- лишь в строго определенных случаях, прямо упомянутых в ТК и федеральных законах. Увольнение в одностороннем порядке по желанию работодателя недопустимо.
— Бухгалтерские новшества, автоматизация ЖКХ и планирование кадров. Обзор мероприятий с 7 по 15 ноября
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— Патентная система налогообложения в 2024 году: самые важные письма Минфина и ФНС. Обзор для бухгалтера
Подготовили для вас большой обзор разъяснений Минфина и ФНС по ПСН. Все кратко, четко, по делу. Забирайте в закладки.
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Как разбиваются розовые мечты: почему миграция ИП и ООО в льготный регион может привести к краху. К чему стоит быть готовым заранее
Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/69118 от 24.07.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/83353 от 03.09.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/97886 от 09.10.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/97824 от 09.10.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Электронный билет на автобус можно включить в расходы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/35496 от 20.04.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-11-10/35825 от 20.04.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/35834 от 20.04.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/36059 от 21.04.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/35758 от 21.04.2022
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