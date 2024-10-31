Утренний бухгалтер № 5757. Скоро начнут маркировать конфеты и печенье

Шоколад, конфеты, вафли, фрукты и даже кожура плодов станут маркируемым товаром. Проект уже готов.

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Подписан закон, дополняющий налоговую реформу-2025. На УСН отменили счета-фактуры без НДС, малому бизнесу увеличили страховые взносы.

Рассказываем, что изменится в УСН по новому закону.

Эксперты и представители ФНС расскажут про решения в сфере автоматизации ЭДО и грядущих изменениях в законодательстве.

Перечень способов добровольного отказа от дробления бизнеса не ограничен. В частности, всем можно перейти на ОСНО или перевести деятельность на одно из лиц группы.

С материальной выгоды по жилищным займам, полученным до 2025 года, разрешили не платить НДФЛ при условии, что есть подтвержденное право на имущественный вычет.

Потеряв право на УСН в 2024 году, туда снова можно вернуться в 2025 году, если доход за 2024 год не превышает 337,5 млн рублей.