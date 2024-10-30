Утренний бухгалтер № 5756. Чтобы на ЕНС не было двойных начислений НДФЛ, не ошибайтесь в ОКТМО

Если вы ошибочно сдали уведомление по ЕНП на НДФЛ с неправильным ОКТМО, проблема не решится сама собой после сдачи правильного 6-НДФЛ. Надо пересдать уведомление с нулевой суммой.

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Покупатель может восстановить НДС с аванса поставщику позже, чем будет сделана запись в книге покупок поставщика по этому авансовому счету-фактуре.

Предупреждения будут применять вместо штрафа за отдельные налоговые правонарушения. Такие планы есть у Минфина.

Пора разобраться с ЭДО. 1 ноября у вас будет возможность задать вопросы экспертам и узнать о трендах в элктронном документооброте.

ФНС на примере физлица пояснила, как списывают деньги с ЕНС при наличии налоговых долгов. Как бы вам ни хотелось загасить текущий налог, сначала спишут старые долги.

Лимит дохода для применения УСН (450 млн руб.) и перехода на УСН (337,5 млн руб.) в 2024 году индексироваться не будет.

Управдомы-пенсионеры отказываются от своей работы, так как из-за небольшого вознаграждения не готовы терять индексацию пенсии. Поэтому для них могут отменить НДФЛ и взносы.

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