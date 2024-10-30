Утренний бухгалтер № 5756. Чтобы на ЕНС не было двойных начислений НДФЛ, не ошибайтесь в ОКТМО

Если вы ошибочно сдали уведомление по ЕНП на НДФЛ с неправильным ОКТМО, проблема не решится сама собой после сдачи правильного 6-НДФЛ. Надо пересдать уведомление с нулевой суммой.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
Покупатель может восстановить НДС с аванса поставщику позже, чем будет сделана запись в книге покупок поставщика по этому авансовому счету-фактуре.
Предупреждения будут применять вместо штрафа за отдельные налоговые правонарушения. Такие планы есть у Минфина.
Пора разобраться с ЭДО. 1 ноября у вас будет возможность задать вопросы экспертам и узнать о трендах в элктронном документооброте.
ФНС на примере физлица пояснила, как списывают деньги с ЕНС при наличии налоговых долгов. Как бы вам ни хотелось загасить текущий налог, сначала спишут старые долги.
Лимит дохода для применения УСН (450 млн руб.) и перехода на УСН (337,5 млн руб.) в 2024 году индексироваться не будет.
Управдомы-пенсионеры отказываются от своей работы, так как из-за небольшого вознаграждения не готовы терять индексацию пенсии. Поэтому для них могут отменить НДФЛ и взносы.
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❗Проверьте регистрацию в Роскомнадзоре или обновите документы по 152 ФЗ!
Каждая организация, которая работает с персональными обязана быть зарегистрирована в реестре оператора персональных данных и вести более 60 документов для соблюдения 152-ФЗ. Штрафы за нарушения 152 ФЗ достигают 18 000 000 рублей.
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Разборы законов
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— Как сообщить в военкомат о приеме или увольнении работника. Мини-курс
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— Злоупотребление правом со стороны работодателя
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— Работник хочет в отпуск перед увольнением, можно ли отказать. Мини-курс
Есть ли у работодателя право не отпустить работника в отпуск перед увольнением, как учитывать неиспользованные дни отпуска и полагается ли за них компенсация, рассказываем в мини-курсе.
— Заполнение статформы ФТС в личном кабинете участника ВЭД. Конспект вебинара с видео и тестированием
Разберем, кто должен подавать статформу в ФТС и как ее заполнить по шагам.
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8 Сумма претензий 17 российских телеканалов к Google в общей сложности составила два ундециллиона (единица с 36 нулями) рублей
9 Как будут индексировать лимиты по УСН в 2025 году
10 Кабмин направит 360 млн рублей на строительство и ремонт региональных дорог
11 ✅ ФНС признала, что покупатель должен восстанавливать НДС с предоплаты без оглядки на продавца
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13 Когда при выбытии имущества не надо платить НДС
14 Как физлицу отчитаться о продаже недвижимости: смотрите видео!
15 👍 Ряд налоговых штрафов Минфин планирует заменить на предупреждения
16 Минфин: сейчас в России порядка 35 инвестиционных налоговых льгот
17 🙋 Юрист: как отказывали женщинам в приеме на работу, так и будут. Но можно зацепиться за формулировку в вакансии
18 За организацию незаконной миграции грозит 15 лет лишения свободы
19 📝 ЕНП-уведомления на НДФЛ с неверным ОКТМО надо обнулить
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21 🏠👵 Выплаты старшим по дому хотят освободить от НДФЛ и взносов
22 Лизинговые компании изымают спецтехнику за просрочку по договорам
23 Компенсация за свою долю имущества от других собственников облагается НДФЛ
24 Вся недвижимость будет облагаться по кадастровой стоимости
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29 Нулевой НДС для гостиниц скоро могут пересмотреть
30 🔢 Как списывают деньги с ЕНС при наличии налоговых долгов: пример от ФНС
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Имущественные налоги физлиц заранее списывают с сальдо ЕНС (в том числе, у ИП). Но если у ИП не хватит денег на другие налоги, это списание отменяют. А потом снова проводят списание, как только у ИП на ЕНС появляются деньги.
— Можно ли учесть документы прошлого периода для налога на прибыль, если в текущем периоде получен убыток
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Резюме
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 02-15-08/85105 от 06.09.2024
Центральный банк РФ: Письмо № 47-1-1/890 от 08.10.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/97986 от 09.10.2024
Центральный банк РФ: Письмо № 34-2-3-1/3453 от 10.10.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-05-04-01/100025 от 15.10.2024
Центральный банк РФ: Письмо № Ц1/1480847 от 08.10.2024
Правительство РФ: Постановление № 193 от 17.02.2022
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/3358 от 18.03.2022
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/3345@ от 18.03.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-03-05/20318 от 17.03.2022
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