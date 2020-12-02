Как бороться с осенней хандрой и депрессивными законами?

Ох, эти последние дни осени... Холодно, сыро, серо и что-то сыплется с неба. Короткий световой день не добавляет позитива. Слышал я, что в скандинавских странах с недостаточностью солнца и света борются с помощью свечей. Зажигаешь свечи, и хандра исчезает. Может, попробовать? А то кажется, что это ненастье притягивает не только депрессию, но и такие же не воодушевляющие инициативы наших чиновников. Судите сами. Дополнительных мер поддержки для малого и среднего бизнеса пока не планируют. Ограничения по коронавирусу продлили на один год, до 1 января 2022. И даже технологии ведут себя неадекватно: программа налоговиков начисляет пени на переплату.

Как тут обойтись без созданного позитива? Если свечей в доме или офисе не оказалось, предлагаю вспомнить или узнать (тем, кто не в курсе), что сегодня день держания хвоста трубой и носа морковкой. Да-да, очень вовремя отмечается этот праздник, не находите? Потому как в самом трудном случае хвост держи трубой. И тогда получится все само собой!

Что может прогнать любую хандру? — Правильно, что-нибудь полезное до вкусности. Например, куриное филе с помидорами в медово-соевом соусе. Кстати, его калорийность всего 85 ккал. Берем куриное филе — 2 шт., помидоры черри — 15 шт., чеснок — 3 зубчика, оливковое масло — 1 ст. л., соевый соус — 50 мл, мед — 1 ч. л., базилик — 1 ч. л., соль, перец — по вкусу, петрушка — 1 пучок.

Куриное филе нарезаем на средние кусочки. Помидоры черри разрезаем пополам. Чеснок необходимо мелко рубим с помощью ножа. Кстати, никогда не думали, как сделать процесс приготовления еды эффективнее? Сейчас все озабочены повышением продуктивности. Вот, например, ФНС на своем сайте разместила калькулятор, который поможет рассчитать эффективность внедрения ЭДО. На разогретую сковороду с небольшим количеством оливкового масла отправляем курицу и немного обжариваем. Затем к курице добавляем помидоры и обжариваем все вместе до золотистого цвета. Главное — не пережарить, иначе все насмарку, сплошные убытки для семьи. В экономике с некоторых пор убытки надо пояснять и городским администрациям, иначе грозят включением в несуществующий план налоговых проверок.

После этого добавляем в сковороду соевый соус, мед, чеснок, базилик, соль и перец по вкусу. Все хорошо перемешиваем. В завершение добавляем измельченную петрушку, перемешиваем, доводим блюдо до готовности и снимаем с огня.

Вкусно? После такого ужина или обеда хочется верить во что-нибудь приятно-несбыточное. Например, что чиновники, согласно распоряжению Путина, будут заботиться о доходах населения.

О других экономических новостях и законодательных инициативах — в нашем дайджесте.

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