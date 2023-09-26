Уменьшение налога на фиксированные взносы, контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП, срок уплаты авансового платежа на УСН

Давайте поговорим о необычном, нестандартном, нешаблонном, что случилось на неделе. Начнем с Госдумы, депутаты которой частенько радуют нас подобными новостями. Не разочаровали и в этот раз.
Депутат предложил каждый квартал тестировать госслужащих на наркотики. Дескать, стрессовая у них работа, вот многие и борются с негативными состояниями таким способом. Вопрос только один — почему раз в квартал? При таком уровне стресса необходимо хотя бы раз в неделю.
Отметилась и налоговая служба. Мы привыкли, что ФНС — это про законы, проверки и штрафы. Так вот нет! Теперь ведомство предлагает помощь в выборе имени для ребенка, для этого запущен новый интерактивный сервис. Как вам такое расширение сферы деятельности?
Кстати, поосторожнее с находками в метро, на улицах и остановках — ведь с найденного зонтика, перчаток или сумки нужно будет заплатить НДФЛ.
А наши специалисты решат самые нестандартные и необычные вопросы ведения бухучета и работы с программами и сервисами 1С, нужно только позвонить или написать. И конечно, дайджест был бы неполным без нового рецепта: сегодня мы предлагаем приготовить необычный салат, описание процесса ждет вас после новостей.
Ну, что, поехали!
Важно
Не упустите возможность уменьшить налог на фиксированные взносы за 2023 год. Шанс есть только в этом году
Из-за каких показателей налоговики заподозрят, что уведомление по ЕНП ошибочное
Готовы контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП: сверят КБК, период, срок сдачи, сумму + файл для скачивания
Чтобы новые налоговые долги не списывали по старому требованию, надо вывести сальдо ЕНС в ноль или в плюс: пример от ФНС
Из первых рук
ФНС запустила промо-страницу по налоговым уведомлениям со сроком уплаты до 1 декабря 2023 года
Стала известна предельная база по взносам на 2024 год. Рост – на 16%
Под давлением судебной практики Минфин разрешил брать на вычет НДС при переходе с УСН на ОСНО
Сотрудник в последний день своего отпуска не должен работать во вторую смену
Задержанная зарплата за несколько месяцев отражается в одной строке справки 2-НДФЛ
Обращаем внимание
Росстат утвердил новую форму отчетности для компаний-маркетплейсов
При взыскании налогов с расчетного счета налоговики могут переборщить и списать лишнее
Бухгалтерские проводки по учету цифрового рубля будут идти через счет 53
Новости для ИП
ИП может оплатить свои личные имущественные налоги с бизнес-счета платежкой-01, а для налогов по бизнесу применять платежки-02
Разработали бланк заявления для освобождения ИП от части фиксированных взносов
Долг по личным имущественным налогам ИП взыщут через суд с личного счета, а пени по ним – без суда с расчетного счета
Для информации
В Государственном адресном реестре появился новый код по ОКТМО
С подростков при приеме на работу не надо требовать документы воинского учета
Подавать заявления для трех видов вычетов по НДФЛ в упрощенном порядке нужно будет на новых бланках
Льготы по НДС в общепите
Как будут считать зарплату для льготы по НДС в общепите при смене прописки ИП
Для льготы по НДС общепита зарплату сотрудников ИП будут сравнивать со средней в регионе прописки
Общепит должен ориентироваться на данные Росстата по зарплатам в регионе, если хочет сохранить льготу по НДС
Узнайте, …
… как в бухучете отражать продажи товаров через маркетплейсы
… когда компаниям вносить авансовый платеж на УСН в 2023 году. Не пропустите срок оплаты
… какие отчеты бухгалтерам надо сдать в сентябре и какие налоги уплатить
Лайфхаки: берем на вооружение
Если после детальных подсчетов у вас изменился аванс по УСН за 2 квартал, можно сдать уточненное уведомление
Взаимная задолженность не признается сомнительной и не идет в резерв сомнительных долгов
Уведомление по ЕНП на страховые взносы за последний месяц квартала сдавать не надо. Но бухгалтеры все равно сдают
Расходы компании за бездоходные периоды тоже учитывают для налога на прибыль
Учредители ООО начали получать налоговые уведомления с доплатой НДФЛ 15%. Виноват не бухгалтер, а нормы НК РФ
Получили уведомление на имущественный вычет 1 сентября. Нужно ли подавать уточненку 6-НДФЛ за I квартал и полугодие?
В планах
Будет новый бланк для получения социальных вычетов по НДФЛ через работодателя
Депутаты предложили выплачивать пенсию самозанятым без дополнительных взносов
Депутаты предлагают отказаться от ежегодного подтверждения ОКВЭД
А тем временем
Минфин: Бизнес, который хочет уйти из России, будет добровольно платить бюджету 15% от стоимости всей компании
О как!
За бесплатные курсы для работы, на которую вы передумали устраиваться, надо заплатить НДФЛ
Можно оформить отпуск по уходу за ребенком дальних родственников мужа
Производителей минералки попросили не крепить маркировку на крышки бутылок
Партнеры Wildberries больше не хотят сотрудничать с маркетплейсом из-за очередных изменений в оферте
УПС
Изменился расчет экспортной пошлины. Бизнес заплатит на 50 млрд рублей больше
Родителей детей-инвалидов обделяют выходными. Роструд считает их в календарных днях, а не в рабочих
Бизнес ждет новый сбор. Минфин хочет ввести гибкие пошлины на экспорт с привязкой к рублю
10% предпринимателей под угрозой штрафов из-за ошибок по кассовой дисциплине
И о хорошем
Госдума не поддержала проект о штрафах за трудоустройство без военного билета
Теперь предприниматели могут пользоваться платежным терминалом в смартфоне
Мишустин: с 1 января 2024 года у 4,5 млн человек вырастут зарплаты
Сегодня предлагаем рецепт салата «Светофор».
Нам понадобится:
3 тушки кальмара,
3 куриных яйца,
3 сладких перца разных цветов — желтого, зеленого и красного,
1/3 стакана риса,
1 кочан листового салата,
2 зубчика чеснока,
5 ст.л. майонеза, 2 ст.л. сока лимона,
1 ч.л. молотой паприки, соль по вкусу.
Кальмары почистить, отварить в кипящей воде не более 5 минут, остудить и порезать мелкими кубиками. Перцы разных цветов нарезать кольцами одинаковой высоты. Остатки перцев натереть на крупной терке. Рис отварить. Яйца отварить, натереть на крупной терке, чеснок — на средней.
Смешать кальмары, яйца, рис и тёртый перец (часть отложить для декора). Посолить, сбрызнуть соком лимона и заправить майонезом.
Кочан салата разобрать на листья. Выложить кольца перцев на лист салата, наполнить кальмаровой массой. Сверху посыпать тертым перцем разного цвета, декорировать паприкой. Подавать порционно по 3 кольца разного цвета.
Как вам салат?
Реклама: ООО «Зубр Текнолоджис», ИНН: 7720687654
Комментарии