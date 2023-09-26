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Обзор налоговых новостей

Уменьшение налога на фиксированные взносы, контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП, срок уплаты авансового платежа на УСН

«Подозрительные» показатели в уведомлении по ЕНП, почему налоговикам не нравится положительное сальдо ЕНС, предельная база по взносам на 2024 год — эти и другие важные новости и комментарии от экспертов в нашем дайджесте.
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Уменьшение налога на фиксированные взносы, контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП, срок уплаты авансового платежа на УСН
Иллюстрация: freepik/freepik

Давайте поговорим о необычном, нестандартном, нешаблонном, что случилось на неделе. Начнем с Госдумы, депутаты которой частенько радуют нас подобными новостями. Не разочаровали и в этот раз.

Депутат предложил каждый квартал тестировать госслужащих на наркотики. Дескать, стрессовая у них работа, вот многие и борются с негативными состояниями таким способом. Вопрос только один — почему раз в квартал? При таком уровне стресса необходимо хотя бы раз в неделю.

Отметилась и налоговая служба. Мы привыкли, что ФНС — это про законы, проверки и штрафы. Так вот нет! Теперь ведомство предлагает помощь в выборе имени для ребенка, для этого запущен новый интерактивный сервис. Как вам такое расширение сферы деятельности?

Кстати, поосторожнее с находками в метро, на улицах и остановках — ведь с найденного зонтика, перчаток или сумки нужно будет заплатить НДФЛ.

А наши специалисты решат самые нестандартные и необычные вопросы ведения бухучета и работы с программами и сервисами 1С, нужно только позвонить или написать. И конечно, дайджест был бы неполным без нового рецепта: сегодня мы предлагаем приготовить необычный салат, описание процесса ждет вас после новостей.

Ну, что, поехали!

Важно

Из первых рук

Обращаем внимание

Новости для ИП

Для информации

Льготы по НДС в общепите

Узнайте, …

Лайфхаки: берем на вооружение

В планах

А тем временем

О как!

УПС

И о хорошем

Сегодня предлагаем рецепт салата «Светофор».

Нам понадобится:

  • 3 тушки кальмара,

  • 3 куриных яйца,

  • 3 сладких перца разных цветов — желтого, зеленого и красного,

  • 1/3 стакана риса,

  • 1 кочан листового салата,

  • 2 зубчика чеснока,  

  • 5 ст.л. майонеза,  2 ст.л. сока лимона,  

  • 1 ч.л. молотой паприки, соль по вкусу.

Кальмары почистить, отварить в кипящей воде не более 5 минут, остудить и порезать мелкими кубиками. Перцы разных цветов нарезать кольцами одинаковой высоты. Остатки перцев натереть на крупной терке. Рис отварить. Яйца отварить, натереть на крупной терке, чеснок — на средней.

Смешать кальмары, яйца, рис и тёртый перец (часть отложить для декора). Посолить, сбрызнуть соком лимона и заправить майонезом.

Кочан салата разобрать на листья. Выложить кольца перцев на лист салата, наполнить кальмаровой массой. Сверху посыпать тертым перцем разного цвета, декорировать паприкой. Подавать порционно по 3 кольца разного цвета.

Как вам салат?

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ZUBR Technologies

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Комментарии

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