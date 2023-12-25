Изменения по УСН, новый порядок заполнения трудовых книжек, обновление калькулятора для расчета стоимости патента

Что нужно сдать до 20 декабря? Какие ошибки бухгалтеры допускают в платежках-02? Что такое МЧД и где ее можно использовать? Ответы на эти и другие вопросы, а также новости, мнения экспертов и опыт коллег – в нашем дайджесте.

Чем ближе конец года, тем меньше законодатели удивляют и напрягают нас своими инициативами. Похоже, сказывается усталость.

Поэтому неделя в информационном плане выдалась достаточно скучной: ни тебе глобальных изменений в ЕНП и ЕНС (оптимисты говорят, что уже поменяли все, что можно, но мы-то знаем, что это как ремонт – главное начать, а сколько он будет длиться не знают и сами хозяева), ни новостей о воинском учете (к радости многих бухгалтеров и HR-ов), ни громких уголовных дел за финансовые нарушения.

Стоит упомянуть разве что об изменениях по УСН, которые наступят в следующем году, рекомендации налоговиков до конца года сдать уведомление по ЕНП на имущественные налоги да обновлении на сайте ФНС калькулятора для расчета стоимости патента.

Не столь значимые, но не менее важные новости – в нашем дайджесте. Вместе с новым рецептом. И то, и другое – интересно и полезно.

Традиционно напоминаем: с вопросами по работе с программами 1С и автоматизации бухгалтерского учета – к нам. 😊

Ну, что, поехали!

Важно

Про отчетность и налоги

Из первых рук

Обращаем внимание

Для информации

Про отпуск

Узнайте, …

Лайфхаки: берем на вооружение

В планах

О как!

УПС

И о хорошем

А тем временем

Сегодня предлагаем попробовать тосты с творогом и грушами. Нам понадобится: хлеб для тостов – 4 куска,

творог – 200 гр.,

сметана или жирные сливки – 2–3 ст. л.,

большая твердая груша – 1 шт.,

брусника – 100 гр.,

сахар – 3 ст. л.,

сливочное масло и мята для подачи. Смешайте творог со сметаной или сливками, чтобы получилась нежная масса. Добавьте 1 ст. л. сахара и перемешайте. Бруснику смешайте с 1 ст. л. сахара и оставьте на 5 мин. Очистите грушу от кожуры и нарежьте дольками. Разогрейте на сковороде сливочное масло. Добавьте 1 ст. л. сахара и перемешайте. Положите дольки груш и жарьте с двух сторон до золотистого цвета. Приготовьте тосты в тостере или запеките в духовке. Намажьте тосты творожной массой, сверху выложите ломтики груши и бруснику. Украсьте листочками мяты – и приятного аппетита!

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