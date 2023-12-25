Изменения по УСН, новый порядок заполнения трудовых книжек, обновление калькулятора для расчета стоимости патента

Чем ближе конец года, тем меньше законодатели удивляют и напрягают нас своими инициативами. Похоже, сказывается усталость.
Поэтому неделя в информационном плане выдалась достаточно скучной: ни тебе глобальных изменений в ЕНП и ЕНС (оптимисты говорят, что уже поменяли все, что можно, но мы-то знаем, что это как ремонт – главное начать, а сколько он будет длиться не знают и сами хозяева), ни новостей о воинском учете (к радости многих бухгалтеров и HR-ов), ни громких уголовных дел за финансовые нарушения.
Стоит упомянуть разве что об изменениях по УСН, которые наступят в следующем году, рекомендации налоговиков до конца года сдать уведомление по ЕНП на имущественные налоги да обновлении на сайте ФНС калькулятора для расчета стоимости патента.
Не столь значимые, но не менее важные новости – в нашем дайджесте. Вместе с новым рецептом. И то, и другое – интересно и полезно.
Традиционно напоминаем: с вопросами по работе с программами 1С и автоматизации бухгалтерского учета – к нам. 😊
Ну, что, поехали!
Важно
Подотчетные суммы не облагаются НДФЛ, если к авансовому отчету приложены правильные подтверждающие документы
Про отчетность и налоги
В разделе 1 формы 6-НДФЛ надо будет указывать налог нарастающим итогом, как и в разделе 2
ФНС разрешила не заполнять раздел IV книги доходов по УСН за 2023 год
НДФЛ по сроку уплаты, приходящемуся на апрель, попадает в 6-НДФЛ за 1 квартал: таблица
Из первых рук
Долги клиентов налоговики учли для лимита по УСН, потому что это доход, которого не было, но он мог бы быть
Решение Верховного суда: НДС нужно включать в страховое возмещение
Отчеты о движении средств по своим зарубежным счетам надо заполнять по-новому
С 2024 года зарплата дистанционщиков-нерезидентов облагается НДФЛ по ставке 13%
Роструд объяснил, когда работодатель должен выплатить компенсацию за неиспользованный отпуск
Обращаем внимание
Четкие условия для выплаты премий надо будет прописывать в зарплатной нормативке
За что бизнес оштрафуют в 2024 году. Обзор лучших чек-листов, гайдов и важных изменений в штрафах
ФНС приняла новый порядок заполнения книг учета для ЕСХН, УСН и ПСН
Бухгалтеру придется прийти на работу 30 декабря, если сотрудник пожелает уволиться
Для информации
Без открытия банковского счета будет можно переводить до 100 тысяч рублей
Программа субсидирования найма будет работать до конца 2024 года
Пенсионные накопления разрешили переводить в систему долгосрочных сбережений
В 2024 году бизнес будет считать земельный налог без учета льготной нормы этого года
Про отпуск
В 24-дневный допотпуск для родителей детей-инвалидов входят только рабочие дни
Что делать, если согласие о графике отпусков с сотрудником не достигнуто?
Узнайте, …
… что происходит с компьютером бухгалтера во время кибератаки
… как бухгалтеру отражать отгрузки юридическим лицам через Ozon
… какие аргументы позволяют бизнесу выиграть дело о дроблении
… когда уменьшение уставного капитала не облагается налогом на прибыль
Лайфхаки: берем на вооружение
Люди попадают на пени и штрафы из-за досрочного списания с ЕНС имущественных налогов
В налоговом и бухгалтерском учете могут быть разные лимиты стоимости ОС
Организации должны сдать уведомления по ЕНП по имущественным налогам
В планах
ФНС будет передавать в СК данные о налоговых преступлениях до проверки
О как!
Глава Минцифры: замедление роста зарплат в сфере IT — это хороший знак
Жители новых регионов смогут ездить без ОСАГО до конца 2024 года
УПС
Штрафы за нелегальные перевозки пассажиров вырастут до 300 тысяч рублей
Юрадрес нужен, чтобы отправлять туда письма и проводить обыски. Отменять его не будут
ФНС не откажется от уведомлений по ЕНП на имущественные налоги бизнеса
И о хорошем
99% компаний не столкнутся с выездными налоговыми проверками
А тем временем
Великобритания ввела санкции в отношении «Новикомбанка» и запрет на корреспондентские отношения и платежи ещё с 24 банками
Бюджет собрал почти 116 млрд рублей от налога «на выход» из РФ
Сегодня предлагаем попробовать тосты с творогом и грушами.
Нам понадобится:
хлеб для тостов – 4 куска,
творог – 200 гр.,
сметана или жирные сливки – 2–3 ст. л.,
большая твердая груша – 1 шт.,
брусника – 100 гр.,
сахар – 3 ст. л.,
сливочное масло и мята для подачи.
Смешайте творог со сметаной или сливками, чтобы получилась нежная масса. Добавьте 1 ст. л. сахара и перемешайте. Бруснику смешайте с 1 ст. л. сахара и оставьте на 5 мин. Очистите грушу от кожуры и нарежьте дольками. Разогрейте на сковороде сливочное масло. Добавьте 1 ст. л. сахара и перемешайте. Положите дольки груш и жарьте с двух сторон до золотистого цвета. Приготовьте тосты в тостере или запеките в духовке. Намажьте тосты творожной массой, сверху выложите ломтики груши и бруснику. Украсьте листочками мяты – и приятного аппетита!
Реклама: ООО «Зубр Текнолоджис», ИНН: 7720687654
Комментарии