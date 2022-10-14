«Утренний бухгалтер». Хотят поднять лимиты по УСН

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Лимиты по доходам и численности для УСН и ПСН хотят увеличить. Доходы, например, до 500 млн рублей. Такой законопроект внесли в Госдуму.

SuperJob выяснил, что работодатели стали реже искать бухгалтеров.

Доля безналичных платежей с помощью Mir Pay выросла в 370 раз. И выросла б еще больше, если бы приложение можно было ставить на айфоны.

Налоговики доработали сервис для этого, и теперь закрыть ИП можно по селфи с паспортом без электронной подписи.

Долг мобилизованного перед работодателем надо удержать, когда он вернется, заявила ФНС.

Уже больше девяти месяцев новые стандарты усложняют бухгалтерам жизнь новые ФСБУ. Хватит это терпеть! Пора поставить точку и наконец-то посетить бесплатный вебинар «Пять новых ФСБУ: все, что надо знать», где мы расскажем, как работать с : ФСБУ 5/2019 «Запасы»;

ФСБУ 6/2020 «Основные средства»; ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»;

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» у арендатора и у арендодателя;

ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете». Записаться можно по ссылке. Встречаемся онлайн 14 октября.

Новости

События

Заработная плата в 2022 году. Масштабные изменения . Объединения ПФР и ФСС. Единый государственный внебюджетный Социальный фонд России

Дата проведения: 21 октября, пятница

Как массово платить «внештатникам», чтобы не было проблем с ФНС

Дата проведения: 20 октября, четверг

Конференция «Бизнес24»

Дата проведения: 20 октября, четверг

CPA: Управленческий учет. Курс обучения поможет, тем, кто хочет получить знания и опыт и подготовиться к квалификационным экзаменам

Дата проведения: 20 октября, четверг

Онлайн-семинар: Управление изменениями

Дата проведения: 20 октября, четверг

Новинка от CPA ! Идет набор : Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании

Дата проведения: 20 октября, четверг

Эффективные переговоры

Дата проведения: 20 октября, четверг

Идет набор на очное или дистанционное повышение квалификации для руководителей компаний. СРА -cовременная финансовая квалификация для бизнеса: Финансовый учет; Управленческий учет; Финансовый менеджмент, Налоги, Право. Практика управления финансами

Дата проведения: 20 октября, четверг

НОВИНКА от СРА ! Набор на очный курс «Финансовый директор». Подарок курс «Разговорный финансовый английский»

Дата проведения: 20 октября, четверг

ОС и Капвложения. Актуальные проблемы и решения. Применение новых ФСБУ

Дата проведения: 20 октября, четверг

Статьи

— Как нанимать временный персонал

Заметным трендом этой осени становится рост потребности во временном персонале. С этими задачами сталкиваются как профессиональные рекрутеры, так и те, кто подбирает сотрудников в свой бизнес сам, без HR-специалистов.

— «Утренний бухгалтер». С 2023 года поменяются детские пособия

На детей до 3 лет будут платить два пособия — из бюджета и из маткапитала.

— АУСН: выгодно ли переходить на новый спецрежим

С 1 июля 2022 года был введен новый «экспериментальный» специальный налоговый режим — автоматизированная УСН. Как и для стандартной УСН, право на применение нового спецрежима имеют организации и ИП. Однако Федеральным законом от 25.02.2022 г. № 17-ФЗ было установлено большое количество ограничительных условий для налогоплательщиков.

— Почему бухгалтеров ценят в строительных компаниях и зачем вам это надо

Главбухам в строительных компаниях платят 100-120 тысяч. А кое-где и больше, если вы действительно гуру учета. Стать именно таким поможет новый курс повышения квалификации «Клерка».

— От каких услуг можно отказаться при оформлении ипотеки

Приобретение жилья в ипотеку — редкая и крупная покупка, которая сопровождается рисками. Снизить их позволяют банковские и страховые продукты. При этом банки предлагают ряд услуг, от которых заемщик может отказаться. О таких продуктах «Клерку» рассказала директор ипотечного центра компании TrendAgent Юлия Евстифеева.

— Как принять на работу инвалида

Законодателем установлены особенности приема на работу граждан с инвалидностью. В нашей статье разберем, какую работу можно поручить инвалиду, как оборудовать его рабочее место, какой режим труда и отдыха установить.

— Можно ли проводить электронный конкурс на выполнение работ с товарами, включенных в аукционный перечень

Судебная практика противоречива. Поэтому лучше провести электронный аукцион, а не конкурс.

— Утвержден новый порядок заключения соглашений ЗПК

Правительство внесло значительные изменения в порядок заключения соглашений по защите и поощрению капиталовложений. Теперь ФНС будет вести реестр СЗПК в новой информационной системе «Капиталовложения», где сможет в любое время получить данные о БФО. Причем стороны СЗПК будут защищены от решений, которые ухудшают условия реализации инвестиционного проекта.

— Порядок списания медикаментов в бюджетных учреждениях

Списание медикаментов в бюджетных учреждениях имеет особенности в документальном оформлении, а в бухгалтерском учете производится по правилам, применяемым к остальным материалам. В этой статье рассмотрим основные вопросы, связанные с данной темой.

🔒 Изменился порядок расследования несчастных случаев на производстве

Правила поменялись еще с 1 сентября, но многие компании до сих пор об этом не знают.

— Как самозанятым продавать товары на маркетплейсах: обзор площадок

В сентябре 2022 года число самозанятых в России перешагнуло рубеж в 5,5 миллионов. У мелкого бизнеса растет интерес к этой форме налогообложения. Вместе с этим появляются новые возможности для реализации товаров и услуг самозанятых. С 2019 года плательщики налога на профессиональный доход (НПД) могут продавать свою продукцию на маркетплейсах.

— Почему суды поддерживают комиссии по легализации

Формально в НК нет понятия «комиссий по легализации». Однако они продолжают работать, а попытки защититься от них в суде терпят крах. Подробности — в статье.

🔒 Как компании открыть счет в стране ЕАЭС, чтобы не получить штраф + образец уведомления

Российские компании вправе открывать счета в зарубежных банках. Тем более, если речь идет о странах ЕАЭС. Однако об открытии счета нужно своевременно отчитаться. Объясняем, как.

— «Ночной бухгалтер». Тариф по взносам будет один, а КБК при этом разные. Уже в 2023 году

Объединение ПФР с ФСС и единый налоговый платеж вносят все больше и больше путаницы в жизнь бухгалтеров. Теперь вот большие перемены грядут с КБК.

— Карточка дня. Новости про КЭП

Получить квалифицированную электронную подпись теперь можно в большем количестве мест. Например, в Тинькоффе.

— Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка дня

Каждый день на «Клерке» работодатели размещают вакансии. Кажется, что менять сейчас работу сложнее, но ситуации в жизни бывают разные. Чтобы вы не упустили ничего важного, мы собрали все ссылки с вакансиями на сегодня. Забирайте, если вы в поиске прямо сейчас (или делитесь с коллегами).

— Три боли бухгалтера в 2023 году, которые не вылечить корвалолом

Объясняем, что надо положить в аптечку прямо сейчас и причем тут «Клерк.Премиум».

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Документы

Девятый кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-6013/2022 от 07.07.2022

Минтруд РФ: Приказ № 211н от 22.04.2020

Государственная инспекция труда в г. Москве: Письмо № 77/7-40612-21-ОБ/10-43530-ОБ/18-661 от 13.12.2021

ФНС РФ: Письмо № КВ-4-14/13416@ от 07.10.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Закрыть ИП можно по селфи с паспортом без электронной подписи

управ: Решение № 077/06/106-5666/2021 от 07.04.2021

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