«Утренний бухгалтер». Хотят поднять лимиты по УСН

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Лимиты по доходам и численности для УСН и ПСН хотят увеличить. Доходы, например, до 500 млн рублей. Такой законопроект внесли в Госдуму.
SuperJob выяснил, что работодатели стали реже искать бухгалтеров.
Доля безналичных платежей с помощью Mir Pay выросла в 370 раз. И выросла б еще больше, если бы приложение можно было ставить на айфоны.
Налоговики доработали сервис для этого, и теперь закрыть ИП можно по селфи с паспортом без электронной подписи.
Долг мобилизованного перед работодателем надо удержать, когда он вернется, заявила ФНС.
Уже больше девяти месяцев новые стандарты усложняют бухгалтерам жизнь новые ФСБУ. Хватит это терпеть!
Пора поставить точку и наконец-то посетить бесплатный вебинар «Пять новых ФСБУ: все, что надо знать», где мы расскажем, как работать с :
- ФСБУ 5/2019 «Запасы»;
- ФСБУ 6/2020 «Основные средства»; ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»;
- ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» у арендатора и у арендодателя;
- ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».
Записаться можно по ссылке. Встречаемся онлайн 14 октября.
Новости
- Вводят новые КБК по взносам. Для ИП фиксированные взносы и 1% пойдут на разные КБК
- Результаты СОУТ по классам 1 и 2 автоматически продлят на 2023 год
- Мобилизованные ИП освобождены от фиксированных взносов
- Если вы получили имущественный вычет до 2014 года, больше вам его не дадут
- В чеке ККТ агентов должна быть информация о поставщике. Иначе всю сумму чека посчитают доходом агента
- Компенсация за разъездной характер работы не облагается взносами. И никакие подтверждающие документы не нужны
- С 25 октября по туристическим визам в Чехию россиян не пустят
- Маркетолог Алексей Добусин проведет мастер-класс и покажет, как можно поднять продажи. Для читателей «Клерка» бесплатно
- Стало известно, что делать, если мобилизованному или его родственникам отказали в кредитных каникулах
- По платной трассе «Москва — Казань» можно проехать за 3 тыс. рублей
- Бизнес в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях может 5 лет не применять ККТ
- Часть земельного участка, не занятая жильем, облагается налогом по ставке 1,5%
- Долг мобилизованного перед работодателем надо удержать, когда он вернется
- Адвокатам не дадут отсрочку от частичной мобилизации, а в случае призыва — приостановят статус
- Передачу иностранных лекарств фонду «Круг добра» для лечения детей освободят от НДС
- Стало больше банков, через которые бизнес может компенсировать комиссию по СБП
- Закрыть ИП можно по селфи с паспортом без электронной подписи
- Через новый сервис на Госуслугах можно временно зарегистрировать у себя иностранца
- У некоторых пользователей крупных мобильных операторов заработал Instagram даже без VPN
- Аутсорсинговая компания проведет вебинар. Бухгалтерам расскажут, как управлять клиентами на примере Битрикс24
- Число бесконтактных платежей с Mir Pay выросло в 370 раз
- Ритейлы и дальше будут покупать торговые площадки западных сетей без ограничений
- Лимит дохода по УСН предложили повысить с 200 до 500 млн рублей
- Вводят новые КБК по разным взносам, хотя тариф будет единый. Что «Клерку» говорят эксперты
- ИП объяснили, как передать дела своей компании другому человеку. Что принести и в какие инстанции
- Пенсию и пособия наличными будет разносить только «Почта России». Остальных доставщиков отменят
- МСП просит ввести мораторий на новые обязательные требования с 2023 года
- По правилу нулевого дохода для универсального пособия важно иметь доход хотя бы в одном месяце
- Сбербанк начал экономить и закрыл за месяц больше 500 офисов
- В «Финам» можно хранить без комиссии до 5 тыс. у.е. на валютном счету
- Работодатели стали реже искать бухгалтеров
- Премьера попросили об отсрочке по мобилизации для аудиторов и претендентов на квалификационный аттестат
- IKEA уволила 10 тыс. российских сотрудников
- Главные новости 13 октября одной строкой
- 35 млрд рублей выделило Правительство на поддержку семей с детьми дополнительно
- В закон о банкротстве добавят новые критерии внештатных ситуаций
События
Заработная плата в 2022 году. Масштабные изменения . Объединения ПФР и ФСС. Единый государственный внебюджетный Социальный фонд России
Дата проведения: 21 октября, пятница
Как массово платить «внештатникам», чтобы не было проблем с ФНС
Дата проведения: 20 октября, четверг
Дата проведения: 20 октября, четверг
CPA: Управленческий учет. Курс обучения поможет, тем, кто хочет получить знания и опыт и подготовиться к квалификационным экзаменам
Дата проведения: 20 октября, четверг
Онлайн-семинар: Управление изменениями
Дата проведения: 20 октября, четверг
Новинка от CPA ! Идет набор : Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании
Дата проведения: 20 октября, четверг
Дата проведения: 20 октября, четверг
Идет набор на очное или дистанционное повышение квалификации для руководителей компаний. СРА -cовременная финансовая квалификация для бизнеса: Финансовый учет; Управленческий учет; Финансовый менеджмент, Налоги, Право. Практика управления финансами
Дата проведения: 20 октября, четверг
НОВИНКА от СРА ! Набор на очный курс «Финансовый директор». Подарок курс «Разговорный финансовый английский»
Дата проведения: 20 октября, четверг
ОС и Капвложения. Актуальные проблемы и решения. Применение новых ФСБУ
Дата проведения: 20 октября, четверг
Статьи
— Как нанимать временный персонал
Заметным трендом этой осени становится рост потребности во временном персонале. С этими задачами сталкиваются как профессиональные рекрутеры, так и те, кто подбирает сотрудников в свой бизнес сам, без HR-специалистов.
— «Утренний бухгалтер». С 2023 года поменяются детские пособия
На детей до 3 лет будут платить два пособия — из бюджета и из маткапитала.
— АУСН: выгодно ли переходить на новый спецрежим
С 1 июля 2022 года был введен новый «экспериментальный» специальный налоговый режим — автоматизированная УСН. Как и для стандартной УСН, право на применение нового спецрежима имеют организации и ИП. Однако Федеральным законом от 25.02.2022 г. № 17-ФЗ было установлено большое количество ограничительных условий для налогоплательщиков.
— Почему бухгалтеров ценят в строительных компаниях и зачем вам это надо
Главбухам в строительных компаниях платят 100-120 тысяч. А кое-где и больше, если вы действительно гуру учета. Стать именно таким поможет новый курс повышения квалификации «Клерка».
— От каких услуг можно отказаться при оформлении ипотеки
Приобретение жилья в ипотеку — редкая и крупная покупка, которая сопровождается рисками. Снизить их позволяют банковские и страховые продукты. При этом банки предлагают ряд услуг, от которых заемщик может отказаться. О таких продуктах «Клерку» рассказала директор ипотечного центра компании TrendAgent Юлия Евстифеева.
— Как принять на работу инвалида
Законодателем установлены особенности приема на работу граждан с инвалидностью. В нашей статье разберем, какую работу можно поручить инвалиду, как оборудовать его рабочее место, какой режим труда и отдыха установить.
— Можно ли проводить электронный конкурс на выполнение работ с товарами, включенных в аукционный перечень
Судебная практика противоречива. Поэтому лучше провести электронный аукцион, а не конкурс.
— Утвержден новый порядок заключения соглашений ЗПК
Правительство внесло значительные изменения в порядок заключения соглашений по защите и поощрению капиталовложений. Теперь ФНС будет вести реестр СЗПК в новой информационной системе «Капиталовложения», где сможет в любое время получить данные о БФО. Причем стороны СЗПК будут защищены от решений, которые ухудшают условия реализации инвестиционного проекта.
— Порядок списания медикаментов в бюджетных учреждениях
Списание медикаментов в бюджетных учреждениях имеет особенности в документальном оформлении, а в бухгалтерском учете производится по правилам, применяемым к остальным материалам. В этой статье рассмотрим основные вопросы, связанные с данной темой.
🔒 Изменился порядок расследования несчастных случаев на производстве
Правила поменялись еще с 1 сентября, но многие компании до сих пор об этом не знают.
— Как самозанятым продавать товары на маркетплейсах: обзор площадок
В сентябре 2022 года число самозанятых в России перешагнуло рубеж в 5,5 миллионов. У мелкого бизнеса растет интерес к этой форме налогообложения. Вместе с этим появляются новые возможности для реализации товаров и услуг самозанятых. С 2019 года плательщики налога на профессиональный доход (НПД) могут продавать свою продукцию на маркетплейсах.
— Почему суды поддерживают комиссии по легализации
Формально в НК нет понятия «комиссий по легализации». Однако они продолжают работать, а попытки защититься от них в суде терпят крах. Подробности — в статье.
🔒 Как компании открыть счет в стране ЕАЭС, чтобы не получить штраф + образец уведомления
Российские компании вправе открывать счета в зарубежных банках. Тем более, если речь идет о странах ЕАЭС. Однако об открытии счета нужно своевременно отчитаться. Объясняем, как.
— «Ночной бухгалтер». Тариф по взносам будет один, а КБК при этом разные. Уже в 2023 году
Объединение ПФР с ФСС и единый налоговый платеж вносят все больше и больше путаницы в жизнь бухгалтеров. Теперь вот большие перемены грядут с КБК.
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Объясняем, что надо положить в аптечку прямо сейчас и причем тут «Клерк.Премиум».
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Документы
Девятый кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-6013/2022 от 07.07.2022
Минтруд РФ: Приказ № 211н от 22.04.2020
Государственная инспекция труда в г. Москве: Письмо № 77/7-40612-21-ОБ/10-43530-ОБ/18-661 от 13.12.2021
ФНС РФ: Письмо № КВ-4-14/13416@ от 07.10.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Закрыть ИП можно по селфи с паспортом без электронной подписи
управ: Решение № 077/06/106-5666/2021 от 07.04.2021
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