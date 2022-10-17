«Утренний бухгалтер». Будут новые сроки по уплате страховых взносов

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
В 2023 году надо будет платить текущие страховые взносы (до 28 числа) и отсроченные взносы за 2 и 3 квартал 2022 года. Если у вас есть такая отсрочка.
Центробанк будет выдавать разрешения на вывоз из страны валюты больше 10 тысяч долларов.
Никогда такого не было и вот опять. Бухгалтеры получают претензии от налоговиков по директорам без зарплаты.
Компания Danone выходит из российского бизнеса, но рабочие места планируют сохранить. Это больше 10 тысяч человек.
Об этом и многом другом для бухгалтера готов новый выпуск нашего БухСтрима. Уже смотрели?
Правовые аспекты частичной мобилизации: все что нужно знать
21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Наш надёжный партнёр — группа компаний «ПРАВОКАРД» оказывает юридическую помощь при мобилизации.
За предыдущие три недели коллеги из «ПРАВОКАРД»:
✓ Провели вебинары на аудиторию в 10 000 человек. Один из них организовали для компании, в которой под мобилизацию попадает 30% команды. Все получили оперативную консультацию.
✓ Отработали 360 кейсов после получения повесток на руки. В результате только двух человек мобилизовали.
18 октября в 11:00 по московскому времени на бесплатном вебинаре юристы «ПРАВОКАРД» расскажут о правовых аспектах частичной мобилизации с учетом последних изменений законодательства и ответят на вопросы.
Новости
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- Банки обяжут ввести переводы через СБП на своих сайтах. Но еще год для переводов будут работать только приложения
- Субсидии привяжут к ФГИС «Зерно». Если не представили данные, то вас могут лишить субсидий
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- Коммерческие компании не смогут собирать биометрические данные клиентов самостоятельно
- Мобилизацию завершат в двухнедельный срок — Путин
- Маркировать пиво теперь можно не только на кеге, но и на крышке или упаковке
- Правительство поддержит автоперевозчиков, у которых забрали автомобили и грузы на территории Украины
- В Санкт-Петербурге повысили минимальную зарплату до 23 500 рублей
- На МСП.РФ для малого и среднего бизнеса открыли доступ к госзакупкам крупных компаний
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- В России появятся три новые особые экономические зоны
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- Банк «Компаньон» из Киргизии прекратил прием карт «МИР» санкционных российских банков
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- Главные новости 14 октября одной строкой
- В маленьких городах и селах пункты выдачи OZON можно будет организовать даже в частном доме
- В 2023 году надо будет платить текущие страховые взносы и отсроченные взносы за 2 и 3 квартал 2022 года
- Wildberries детализирует все штрафы, которые маркетплейс выписал продавцам
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- С 27 октября банк «Ренессанс кредит» прекращает SWIFT-переводы
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- Можно будет вывозить из РФ больше $10 тыс. Разрешение на это будет выдавать ЦБ РФ
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События
Какие операции контролируют банки и как давать пояснения на запросы?
Дата проведения: 21 октября, пятница
Налоги, контроль и новые ФСБУ: «чек-ап» от аудиторов и налоговых юристов
Дата проведения: 21 октября, пятница
Новые законы для бухгалтеров и ИП 2022-2023: полный обзор для бизнеса
Дата проведения: 21 октября, пятница
Заработная плата в 2022 году. Масштабные изменения . Объединения ПФР и ФСС. Единый государственный внебюджетный Социальный фонд России
Дата проведения: 21 октября, пятница
Как массово платить «внештатникам», чтобы не было проблем с ФНС
Дата проведения: 20 октября, четверг
Дата проведения: 20 октября, четверг
CPA: Управленческий учет. Курс обучения поможет, тем, кто хочет получить знания и опыт и подготовиться к квалификационным экзаменам
Дата проведения: 20 октября, четверг
Онлайн-семинар: Управление изменениями
Дата проведения: 20 октября, четверг
Новинка от CPA ! Идет набор : Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании
Дата проведения: 20 октября, четверг
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Документы
Минфин РФ, ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-19/728@ от 06.08.2021
Правительство РФ: Постановление № 1317 от 23.07.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-11-09/89696 от 15.09.2022
Федеральный закон № 323-ФЗ от 14.07.2022
ФНС РФ: Письмо № ЕА-2-15/1188@ от 09.09.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Налоговики имеют право проводить камеральные проверки и запрашивать документы. Никакого моратория по ним нет
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