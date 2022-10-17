«Утренний бухгалтер». Будут новые сроки по уплате страховых взносов

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

В 2023 году надо будет платить текущие страховые взносы (до 28 числа) и отсроченные взносы за 2 и 3 квартал 2022 года. Если у вас есть такая отсрочка.

Центробанк будет выдавать разрешения на вывоз из страны валюты больше 10 тысяч долларов.

Никогда такого не было и вот опять. Бухгалтеры получают претензии от налоговиков по директорам без зарплаты.

Компания Danone выходит из российского бизнеса, но рабочие места планируют сохранить. Это больше 10 тысяч человек.

Об этом и многом другом для бухгалтера готов новый выпуск нашего БухСтрима. Уже смотрели?

Правовые аспекты частичной мобилизации: все что нужно знать 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Наш надёжный партнёр — группа компаний «ПРАВОКАРД» оказывает юридическую помощь при мобилизации. За предыдущие три недели коллеги из «ПРАВОКАРД»: ✓ Провели вебинары на аудиторию в 10 000 человек. Один из них организовали для компании, в которой под мобилизацию попадает 30% команды. Все получили оперативную консультацию. ✓ Отработали 360 кейсов после получения повесток на руки. В результате только двух человек мобилизовали. 18 октября в 11:00 по московскому времени на бесплатном вебинаре юристы «ПРАВОКАРД» расскажут о правовых аспектах частичной мобилизации с учетом последних изменений законодательства и ответят на вопросы. Регистрация

Новости

События

Какие операции контролируют банки и как давать пояснения на запросы?

Дата проведения: 21 октября, пятница

Налоги, контроль и новые ФСБУ: «чек-ап» от аудиторов и налоговых юристов

Дата проведения: 21 октября, пятница

Новые законы для бухгалтеров и ИП 2022-2023: полный обзор для бизнеса

Дата проведения: 21 октября, пятница

Заработная плата в 2022 году. Масштабные изменения . Объединения ПФР и ФСС. Единый государственный внебюджетный Социальный фонд России

Дата проведения: 21 октября, пятница

Как массово платить «внештатникам», чтобы не было проблем с ФНС

Дата проведения: 20 октября, четверг

Конференция «Бизнес24»

Дата проведения: 20 октября, четверг

CPA: Управленческий учет. Курс обучения поможет, тем, кто хочет получить знания и опыт и подготовиться к квалификационным экзаменам

Дата проведения: 20 октября, четверг

Онлайн-семинар: Управление изменениями

Дата проведения: 20 октября, четверг

Новинка от CPA ! Идет набор : Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании

Дата проведения: 20 октября, четверг

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Хотят поднять лимиты по УСН

Законопроект о подъеме лимита по доходам до 500 млн уже в Думе.

— Сбербанк тихо повысил ставки по ипотеке. А ведь ЦБ ключевую снижает, что не так?

Сбербанк повысил ставки по ипотеке ипотеку на вторичном и первичном рынке на 0,5 процентных пункта — до 10,4% (это минимальная ставка).

— Как самозанятым продавать товары на маркетплейсах: обзор площадок

В сентябре 2022 года число самозанятых в России перешагнуло рубеж в 5,5 миллионов. У мелкого бизнеса растет интерес к этой форме налогообложения. Вместе с этим появляются новые возможности для реализации товаров и услуг самозанятых. С 2019 года плательщики налога на профессиональный доход (НПД) могут продавать свою продукцию на маркетплейсах.

— Как подбирают персонал в ритейле: важные детали

Для повышения эффективности работы ритейлеров большую роль играет оперативный и качественный подбор персонала. Несмотря на события последних лет в России рынок труда изменился. Мы наблюдаем четкое сегментирование по сферам бизнеса. Розничная торговля как один из наиболее растущих сегментов особенно ощущает нехватку кадров.

— В каких случаях с работника можно удержать переплату по зарплате

Удержать излишне выплаченные работнику суммы в составе заработной платы — проблематично. ТК дает ограниченный перечень случаев для подобных удержаний.

— Как перечислить зарплату сотруднику за рубеж?

Дистанционная работа по разным причинам снова стала популярной. К тому же, для одних — это один из способов снизить издержки, для других — сохранить трудовые отношения с теми, кто временно уезжает. Надо лишь понять, как организовать взаимодействие и платить зарплату.

— Долги у судебных приставов: как сохранить хотя бы прожиточный минимум?

C февраля 2022 должникам в России явно стало жить проще за счет новых поправок в законе об исполнительном производстве. Теперь любой должник может быть уверен в том, что после списания приставами задолженности у него останутся денежные средства на жизнь. Пусть и небольшая сумма в размере прожиточного минимума, но все же лучше, чем вообще ничего.

— Форму ЕФС-1 надо будет сдавать с разной периодичностью в разных ситуациях. Там будет много кодов

Раз в квартал форму ЕФС-1 надо будет сдавать с титульным листом и разделом 2 (вместо 4-ФСС), раз в год — с титульным листом и подразделом 1.2 (вместо СЗВ-СТАЖ), по мере необходимости (хоть ежедневно) — с титульным листом и подразделом 1.1 (вместо СЗВ-ТД).

— «Ночной бухгалтер». Предельную базу по взносам на 2023 год поднимут?

Правила по расчету предельной базы по взносам изменятся из-за объединения фондов. Но они еще не заработали, как их уже хотят поменять.

🔒 Как выплатить пособие на погребение и получить компенсацию из ФСС + образец заявления

ФСС перешел на механизм прямых выплат. Однако пособия на погребение это не коснулось. Компания вправе оказать такую помощь, и рассчитывать на возврат средств из фонда. Подробности — в статье.

🔒 Власти ввели кредитные каникулы для мобилизованных: как их получить

Новый закон дает возможность взять кредитные каникулы мобилизованным россиянам. Что это значит? На кого распространяются новые правила? Как использовать эту льготу? Читайте в разборе.

— Как не надо помогать своей компании

Простить своей компании долг — равно помочь ей. Но не все собственники учитывают, что прощение для одного равно доходу для другого. А где доход — там и налоги.

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Документы

Минфин РФ, ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-19/728@ от 06.08.2021

Правительство РФ: Постановление № 1317 от 23.07.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-11-09/89696 от 15.09.2022

Федеральный закон № 323-ФЗ от 14.07.2022

ФНС РФ: Письмо № ЕА-2-15/1188@ от 09.09.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Налоговики имеют право проводить камеральные проверки и запрашивать документы. Никакого моратория по ним нет

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