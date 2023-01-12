«Утренний бухгалтер». Проверки ККТ не будут проводить в 2023 году

Мораторий на проверки ККТ продлили на 2023 год. Налоговики не будут проверять бизнес, если только ситуация не исключительно серьезная и прокуратура не дала разрешение на проверку.

Единороссы внесли в Думу новый закон о занятости. Согласно ему, пособие по безработице будет от 30% до 100% МРОТ.

Главбухами разрешат становиться без профильного образования. Минтруд готовит приказ об этом.

Работаете с самозанятыми или другими внештатниками? Ловите полезный гайд, как все правильно оформлять.

Все об изменениях по налогу на имущество в 2023 году. Забирайте статью.

В новом году бухгалтеру нельзя не знать управленческий учет Кризис может нагрянуть внезапно, прогнозы не оправдаются, а директору надо принимать управленческие решения. Где взять информацию? Если финдиректора в фирме нет, то придут к бухгалтеру. Куда девается прибыль компании? Сколько мы зарабатываем и почему? На многие из этих вопросов бухотчетность ответить не может. Между тем, есть три важных финансовых отчета, по которым нужно принимать все решения в компании. Не пугайтесь: всему научит наш курс повышения квалификации по управленческому учету. Читайте подробности и записывайтесь на ближайший поток.

Новости

1 💡 Минфин опубликовал рекомендации по проверке бухотчетности за 2022 год

2 Для счета на оплату утвердят электронный формат

3 СФР будет сообщать семьям об остатках маткапитала

4 Выплаты директору по трудовому договору идут в расходы

5 Авансовый отчет с документами подтвердит расходы на командировку

6 💡 Как применять все изменения-2023 (ЕНП, взносы и отчетность в СФР и др.) – расскажем на бесплатном вебинаре

7 За повторные срывы сроков гособоронзаказа накажут по УК

8 Могут ли плохие долги стать хорошей инвестицией?

9 💣 НДФЛ плохо лег на ЕНС, зачетов/возвратов не будет – инспектор рассказывает про критичные ошибки новых налоговых правил

10 Генпрокуратура будет следить за расчетами по гособоронзаказу

11 «Магнит» собирается открыть сеть эконом-магазинов

12 «Точка» получила регистрацию ЦБ

13 Intel разрешила скачивать свой официальный софт

14 Как ИП уплатить просроченные фиксированные взносы за 2022 год

15 Росздравнадзор: лекарства в аптеки приходят с задержками

16 ЦБ будет бороться с сервисами оплаты покупок частями

17 Puma может вернуться в РФ уже летом 2023 года

18 IT-специалистам, которые вернулись в РФ, готовят отсрочку от призыва

19 Главой «Почты России» стал экс-руководитель «Национальной Лотереи»

20 Акции Сбера выросли впервые с сентября 2022 года

21 ⚡ Мораторий на проверки ККТ продлили на 2023 год

22 📜 Стать главным бухгалтером можно будет без профильного образования

23 ЦБ будет контролировать финансовые сделки на интернет-платформах

24 Самозанятые получили на госзакупках больше 3 миллиардов рублей

25 «Сбермаркет» за 3 месяца перешел на электронный документооборот

26 ✅ Диагностика бухгалтера: проверьте свои навыки на 2023 год

27 Таиланд будет брать с туристов 9 долларов при въезде в страну

28 Какие коды ставить в декларации по акцизам на алкоголь

29 Территории опережающего развития Амурской области стали одной системой

30 Расходы на служебное авто учитывают для налога на прибыль, если они подтверждены документально

31 В 2024 году могут появиться пятиэтажки из дерева

32 Вторичное жилье в Москве подешевело

33 ⚡ По новому закону о занятости пособие по безработице будет от 30% до 100% МРОТ

34 Мужчинам не будут запрещать выезд из страны

35 ЦБ не будет менять ДКП, но пересмотрит бюджетное правило по операциям с юанем

36 Самозанятых становится все больше, несмотря на сложности в работе с ними

37 IT-компания из Томска попала в топ-10 компаний ОАЭ

38 ФАС возбудила дело против ТНТ за громкую рекламу

39 Визу в Киргизии можно получить за инвестиции

40 Радиоэлектронная компания может применять льготу по налогу на прибыль только с квартала включения в реестр

События

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Дата проведения: 18 января, среда

Форс-мажор в госзакупках: от подачи заявок до исполнения обязательств. Судебная практика

Дата проведения: 18 января, среда

ПБУ 18/02: разбираемся с постоянными и переменными разницами

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Дата проведения: 17 января, вторник

Изменения в трудовом законодательстве 2023: новый соцфонд, персданные, воинский учет, пособия

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ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ (ЕНП) И ДРУГИЕ НОВШЕСТВА НАЛОГОВОГО АДМИ-НИСТРИРОВАНИЯ в 2023 г.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/120503 от 08.12.2022

Методические рекомендации № 1-794/32-5 от 10.07.1996

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд: Постановление № 15АП-22502/2013 от 14.03.2014

Федеральный закон № 25-ФЗ от 02.03.2007

Президент РФ: Указ № 609 от 30.05.2005

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/119807 от 07.12.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Расходы на служебное авто учитывают для налога на прибыль, если они подтверждены документально

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/17567@ от 26.12.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Какие коды ставить в декларации по акцизам на алкоголь

ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-21/766@ от 24.08.2022

ФНС РФ: Письмо № ЕА-4-15/15821@ от 12.11.2021

Минтруд РФ: Приказ № 766н от 29.10.2021

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