«Утренний бухгалтер». Проверки ККТ не будут проводить в 2023 году

Мораторий на проверки ККТ продлили на 2023 год. Налоговики не будут проверять бизнес, если только ситуация не исключительно серьезная и прокуратура не дала разрешение на проверку.
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В новом году бухгалтеру нельзя не знать управленческий учет
Кризис может нагрянуть внезапно, прогнозы не оправдаются, а директору надо принимать управленческие решения. Где взять информацию?
Если финдиректора в фирме нет, то придут к бухгалтеру. Куда девается прибыль компании? Сколько мы зарабатываем и почему? На многие из этих вопросов бухотчетность ответить не может. Между тем, есть три важных финансовых отчета, по которым нужно принимать все решения в компании.
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Дата проведения: 17 января, вторник
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ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ (ЕНП) И ДРУГИЕ НОВШЕСТВА НАЛОГОВОГО АДМИ-НИСТРИРОВАНИЯ в 2023 г.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/120503 от 08.12.2022
Методические рекомендации № 1-794/32-5 от 10.07.1996
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд: Постановление № 15АП-22502/2013 от 14.03.2014
Федеральный закон № 25-ФЗ от 02.03.2007
Президент РФ: Указ № 609 от 30.05.2005
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/119807 от 07.12.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Расходы на служебное авто учитывают для налога на прибыль, если они подтверждены документально
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/17567@ от 26.12.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Какие коды ставить в декларации по акцизам на алкоголь
ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-21/766@ от 24.08.2022
ФНС РФ: Письмо № ЕА-4-15/15821@ от 12.11.2021
Минтруд РФ: Приказ № 766н от 29.10.2021
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