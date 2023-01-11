«Утренний бухгалтер». ФНС рассказала, какие налоги надо платить на отдельные КБК

С этого года почти все налоги, сборы и взносы вошли в единый налоговый платеж. Но некоторые надо по-прежнему платить отдельно на конкретные КБК. Ловите таблицу, какие именно.

Осторожно, взломщики. Бизнес предупреждают о волне хакерских атак уже совсем скоро: специалисты прогнозируют такие проблемы этой весной. Подумайте, как защитить свои сайты и программы.

Казалось бы, какие проблемы могут возникнуть из-за отправки документов в налоговую почтой России? А вот обзор судебной практики по этому поводу.

Помните наш новогодний пост про самые креативные елки? Ловите победителей: может, это вы?

Горячие новости 2023 г.! Введен КБК для единого налогового платежа (ЕНП) – 18201061201010000510

СЗВ-М и СЗВ-ТД сдавайте по старым формам за 2022 г. За 2023 готовьте новую ЕФС-1

Применяйте новые формы отчетности по налогам на прибыль и имущество за 2022 г. Также важно знать: Как платить налоги в 2023 г., чтобы деньги не пропал

Как составить уведомления по ЕНП

Как отказаться от ЕНП Получите ответы на эти вопросы 23-24 января 2023 на семинаре«Бухгалтерская и налоговая отчетность за 2022 г. ЕНП. Изменения в ФСБУ и НК 2023 г.»! Регистрируйтесь по тел.: 8 (495) 748-03-16, 601-88-32

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13 Сбер повысил ставку по ипотеке до 10,9%

14 Пиратские программы теперь продают на маркетплейсах

15 ❗ ФНС хочет от работодателей уведомления на НДФЛ с зарплаты, выплаченной 30 декабря

16 Вместо ипотеки можно взять квартиру в лизинг и поэтапно покупать арендованное жилье

17 «Тинькофф» тестирует звонки без оформления сим-карты

18 📑 Бесплатный сервис для выставления счетов на оплату. На «Клерке» появился новый инструмент

19 Какие налоги надо по-прежнему платить на отдельные КБК: таблица от ФНС

20 «1С» и BSL создали софт для курьерской доставки

21 В подразделе 1.1 формы ЕФС-1 нужен код ОКЗ даже для договоров ГПХ

22 Как учитывать курсовые разницы для расчета налога на прибыль

23 Вернуть деньги, которые потратил на бывшую, и в суде не получится

24 Срочный трудовой договор надо продлить, если сотрудница беременна

25 Утвердили новые ставки сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов

26 💡 Как применять все изменения-2023 (ЕНП, взносы и отчетность в СФР и др.) – расскажем на бесплатном вебинаре

27 Отрицательное сальдо по фиксированным взносам, пропавшие авансы по УСН, пени. Что увидели бухгалтеры после сверки с ФНС

28 Сокращенному пенсионеру тоже положено выходное пособие за второй месяц

29 2022 год Россия закрыла с дефицитом бюджета в 3,35 трлн рублей

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31 Бизнес предупреждают о волне хакерских атак

32 В Московской области запустили 20 проектов импортозамещения

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35 Путин решит, как помочь жителям новых регионов

36 При составлении графика отпусков работодатель учитывает только мнение профсоюза и больше ничье

37 В Microsoft придумали, как подделать голос человека, тон и эмоции

38 Жители Волгограда самые финансово грамотные

39 Госдума хочет окончательно запретить коллекторов

40 ИП могут покупать золото без НДС

41 Для счета на оплату утвердят электронный формат

42 СФР будет сообщать семьям об остатках маткапитала

43 Выплаты директору по трудовому договору идут в расходы

44 Авансовый отчет с документами подтвердит расходы на командировку

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События

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Дата проведения: 18 января, среда

Форс-мажор в госзакупках: от подачи заявок до исполнения обязательств. Судебная практика

Дата проведения: 18 января, среда

ПБУ 18/02: разбираемся с постоянными и переменными разницами

Дата проведения: 18 января, среда

Изменения в трудовом законодательстве 2023: новый соцфонд, персданные, воинский учет, пособия

Дата проведения: 17 января, вторник

Автоматизация торговли: как правильно выбрать программу 1С

Дата проведения: 17 января, вторник

Идёт набор! Управленческий учет. Курс обучения поможет, тем, кто хочет получить знания и опыт и подготовиться к собеседованию. Очно или дистанционно.

Дата проведения: 17 января, вторник

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ (ЕНП) И ДРУГИЕ НОВШЕСТВА НАЛОГОВОГО АДМИ-НИСТРИРОВАНИЯ в 2023 г.

Дата проведения: 17 января, вторник

Уплата налогов в 2023 году: новшества, льготы, перспективы, риски

Дата проведения: 17 января, вторник

Единый налоговый счет 2023: как платить, заполнять платежки и что с уведомлениями

Дата проведения: 16 января, понедельник

Статьи

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Противоречивые сведения о закупке в плане-графике и извещении могут признать нарушением. Заказчик рискует, если планирует закупку товара с избыточными свойствами. Подробнее об этих и других ошибках читайте в обзоре.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/120395 от 08.12.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Авансовый отчет с документами подтвердит расходы на командировку

Федеральный закон № 118-ФЗ от 21.07.1997

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/118857 от 05.12.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Выплаты директору по трудовому договору идут в расходы

Правительство РФ: Постановление № 2135 от 24.11.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-07-05/117715 от 01.12.2022

Подробнее о документе мы писали в новости ИП могут покупать золото без НДС

Государственная инспекция труда в г. Москве: Письмо № ПГ/30618/10-42828-ОБ/18-964 от 08.12.2022

Подробнее о документе мы писали в новости При составлении графика отпусков работодатель учитывает только мнение профсоюза и больше ничье

Государственная инспекция труда в г. Москве: Письмо № 77/7-41386-22-ОБ/10-44050-ОБ/18-593 от 19.12.2022

арбитражный: Постановление № А45-3837/2020 от 28.06.2022

Арбитражный Суд Московской области: Решение № А41-21091/21 от 27.07.2022

Девятый арбитражный апелляционный суд: Постановление № 09АП-51771/2022 от 07.09.2022