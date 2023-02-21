«Утренний бухгалтер». Работать с электронными доверенностями можно с помощью портала ФНС

Налоговая запустила новый портал для тех, кто работает с электронными доверенностями.

Трудовые проверки работодателей будут проходить по новым чек-листам. Проект Роструда с изменениями уже готов.

Если вы устали от новостей про ЕНП, но все равно хотите быть в курсе и сдать уведомление за февраль без головной боли, ловите полезную подборку, как убрать все лишнее из ленты новостей.

Дискуссия дня: НДФЛ предложили убрать из ЕНП, а бухгалтеры никак не могут остановиться с обменом мнениями.

Для тех, кто переживает о заполнении 6-НДФЛ, мы написали новый разбор. Открывайте скорее.

И наконец, для тех, кто решился сменить профессию, мы запустили грандиозную акцию: скидка 20% на все курсы профпередподготовки! Выбирайте то, что подходит именно вам.

Снизить расходы в 4 раза на электронных транспортных накладных реально! Держать перевозочные документы в «цифре» — лучшее решение в 2023 году, так считают эксперты. Вы сэкономите деньги на оформлении ТрН, бумаге и оплате труда. Подробнее разбираем на бесплатном вебинаре 28 февраля в 11:00 по МСК: как быстро перейти на электронный формат;

как за счет перехода снизить налоговые риски до 0;

​​как сократить приёмку товаров до 1 минуты. Всем участникам выдадут подарки. Зарегистрироваться Реклама ООО «Э-КОМ», ИНН 9715218298

Новости

1 В Налоговом кодексе пропишут разовый сбор с компаний

2 Для начисления налога на имущество ФНС берет данные из ЕГРН

3 При переходе с ОСНО на УСН надо восстановить НДС по материалам, которых уже нет на счете 10

4 Расчет аванса по зарплате в 2023 году: фактический, в процентах, фиксированный

5 Налоговики объяснили, почему все платежи идут именно в Тульскую область

6 Бизнес из новых регионов может до 30 июня сдать уведомление о переходе на УСН

7 Страховые взносы в малом бизнесе с МРОТ и свыше МРОТ идут на один КБК

8 До 20 марта организации должны сдать уведомление о КИК

9 Как вы переходили на ЭДО? Может, с Docrobot? Расскажите, как он вам

10 У заемщиков, которым трудно подтвердить доход официальными документами, появится шанс на кредит

11 🔥 По итогам 2022 года спрос на бухгалтерские услуги вырос почти на 30%

12 Чтобы ювелиры-МСП не исчезли, им могут разрешить УСН с НДС

13 Будет новый чек-лист для трудовых проверок работодателей

14 🔥 Для УСН могут снять ограничение по численности работников

15 🔥 Что нового ждет МСП – депутат Госдумы по малому и среднему предпринимательству рассказал про план работ

16 ФНС открыла портал для пользователей электронных доверенностей

17 Хотят давать один выходной в год для диспансеризации всем работникам

18 Бартер при ВЭД возможен не всегда

19 VK купил образовательную платформу «Учи.ру»

20 Должностных лиц будут штрафовать за отсутствие контроля над устранением нарушений

21 РНКБ одобрил кредит более 4 млрд рублей на строительство туристического комплекса в Крыму

22 Минсельхоз и Минпромторг отказались регулировать продуктовые наценки

23 ⚡ Клерк.Конференция для бухгалтеров: запись открыта. Читайте, какие эксперты выступят и о чем расскажут

24 Роскомнадзор начнет обезвреживать информационные бомбы

25 ❗ Изменился состав сведений в путевом листе

26 IT-компании из Санкт-Петербурга применяют ставку 1% при УСН «доходы»

27 Оплачивать счет в ресторане можно без официанта через сервис от Альфа-банка

28 Из ПФР украли свыше 2 млрд руб. ФСБ задержала участников ОПГ

29 ☎️ У СФР новый номер. Отвечает виртуальный ассистент

30 К лету объем платежей по QR-кодам в России вырастет на 37%

31 Доходы от ПО для заявок на открытие счета не учитывают для льгот IT-компаний

32 Бухгалтеры спорят, что лучше: 1С Отчетность, «Контур» или СБИС. Если выбираете «Контур», расскажите, почему

События

Персональные данные в трудовых отношениях изменения в 2023 году, новые требования и обязанности фирм.

Дата проведения: 28 февраля, вторник

Идет набор: Финансовый директор; Финансовый аналитик; Эксперт или руководитель транснациональной компании. CPA.

Дата проведения: 28 февраля, вторник

Как избежать блокировок расчётного счёта и не попасть в «чёрный список»: мифы и правда о банковском финмониторинге и законе 115-ФЗ. Платформа

Дата проведения: 28 февраля, вторник

ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГИ В 2023 ГОДУ: БАЛАНСОВЫЙ МЕТОД УЧЕТА ПО ПБУ 18/02

Дата проведения: 28 февраля, вторник

Безопасные налоговые схемы-2023

Дата проведения: 27 февраля, понедельник

Работа с персональными данными в 2023 году: новые правила утилизации, трансграничной передачи и оборотные штрафы

Дата проведения: 27 февраля, понедельник

Бухгалтерская и налоговая отчетность за 2022 г. Единый налоговый платеж, изменения в ФСБУ и Налоговом кодексе 2023 г.

Дата проведения: 27 февраля, понедельник

Командировки и представительские расходы в 2023 г.. Подотчетные лица: требования в соответствии с действующими нормативными актами.

Дата проведения: 27 февраля, понедельник

Налоговая оптимизация с использованием самозанятых и индивидуальных предпринимателей в новых условиях. Сложные вопросы, риски

Дата проведения: 27 февраля, понедельник

Статьи

— Новый ФСБУ в 2023 году: что нужно знать

ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» — новый стандарт, который уже начали применять компании в 2023 году. Что изменилось, когда стандарт станет обязательным для всех и на что обратить особое внимание — расскажем в обзоре.

— Порядок предоставления служебного жилья для бюджетников в 2023 году

В целях реализации положений статьи 40 Конституции предоставляется служебное жилье для сотрудников, занимающих государственную должность РФ или субъекта РФ либо выборную должность.

— Как рассчитать финансовую подушку безопасности в 2023 году

О том, что нужно иметь подушку безопасности, знают многие. Сбережения помогают преодолеть временные финансовые трудности и не залезать в долги, например, в случае потери работы или поломки холодильника.

— Положительные и отрицательные курсовые разницы в 2022-2024 годах: как учесть в налоговом учете

Казалось бы, что нового можно рассказать о налоговом учете курсовых разниц, ведь вроде бы и так всё понятно: положительные курсовые разницы в налоговом учете учитываются на дату погашения требования (обязательства), а отрицательные курсовые разницы признаются в налоговом учете по тем же правилам, что и в бухгалтерском? А нет!

— Как оформить перевод при изменении штатного расписания

Штатное расписание необходимо для комплектования кадрового состава в соответствии с должностями и зарплатой.

— Как перейти на авансы по фактической прибыли в 2023 году

Отечественные компании имеют возможность переходить на уплату авансов по налогу на прибыль исходя из фактической прибыли. Кто может это сделать и в каком порядке, рассказываем дальше.

— «Утренний бухгалтер». Можете не указывать уплаченный налог в бывших справках 2-НДФЛ

Об этом сообщили налоговики в своем Телеграм-канале.

🔒 Больничный лист на дистанционке: как оформить и что считается рабочим днем

Обычно больничный лист – это повод не ходить на работу. Или возможность не ходить на работу, если на это действительно нет сил. Но дистанционщики и так работают из дома. Из-за этого возникают казусы, которые приходится разрешать даже в суде.

— Как восстановить входной НДС с недвижимости. Старая ошибка в кодексе

Когда компании переходят с общей системы на УСН, входной НДС, который ранее был принят к вычету по основным средствам, надо восстановить. Но, оказывается, в НК давно заложено противоречие, которое, по счастью, чиновники трактуют в пользу налогоплательщиков.

🔒 Аванс в декабре, зарплата в январе: заполняем 6-НДФЛ + таблица с примером расчета

Аванс за декабрь, выплаченный в январе, надо отразить в разделе 2 и справках формы 6-НДФЛ за 2022 год и не надо отражать в разделе 1. Разбираем на примере.

— «Ночной бухгалтер». С бизнеса будут собирать дополнительный сбор и его пропишут в НК

Власти говорят, что бизнес сам готов поделиться с государством частью прироста своих финансовых результатов. И вот это хотят прописать в Налоговом кодексе.

— Налог для самозанятых в 2023 году

Налог на профессиональный доход (НПД) – это единственный налог, который платят самозанятые в России. Кто такие самозанятые и кому выгодно ими становиться, расскажем в статье.

— Куда бухгалтеру идти, чтобы узнать про ЕНП

Мы собрали в одном месте самые надежные источники информации.

— Цифра дня. Про 1 млрд

Именно такой порог по средней прибыли за предыдущие два года власти планируют установить для компаний, которые будут платить новый сбор в бюджет.

Блоги компаний

Трибуна

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/12385 от 14.02.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Доходы от ПО для заявок на открытие счета не учитывают для льгот IT-компаний

Пленум Верховного Суда РФ: Постановление № 45 от 23.12.2021

Второй кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-2364/2023 от 24.01.2023

Минфин РФ: Письмо № ПГ/19582-6-1 от 15.07.2021

Федеральный закон № 366-ФЗ от 24.11.2014

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/92059 от 15.11.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/90142 от 12.12.2018

Минфин РФ: Письмо № 03-07-10/723 от 13.01.2021

Роструд: Письмо № 428-6-1 от 22.03.2012

Верховный Суд РФ: Определение № 304-КГ18-25124 от 14.02.2019

Обсуждаемые темы форума

— Возврат в рознице (расчет по карте)

— Перевыставление услуг сторонней организации покупателю

— Уведомление по взносам и ндфл ранее 25 февраля

— Персонифицированные сведения о физических лицах

— Енс при закрытии месяца

— Начисление увольнения по сроку февраль 2023г, попадает в регистр по НДФЛ в январь 2023

— Средняя ЗП и резервы отпусков

— Как заполнить пп на оплату патента ИП?

— Расходы будущих периодов

— ИП на НПД гранты

— Вход в личный кабинет налогоплательщика-юр. лица

— Уведомление об уменьшении патента ИП

— Как проводить в 1с кредит-ноты

— Больничный лист

— Самозанятый и ИП, арендатор и арендодатель-какие налоги платят?

— Земельный налог

— Регистрация ИП и открытие патента в разных регионах

— ИП розничная торговля ювелирными изделиями на ОСНО. Расходы для расчета НДФЛ (прибыли)

— Отпуск до 1,5 с перерывом на БЛ

— Переход ООО в другой регион