«Утренний бухгалтер». Можете не указывать уплаченный налог в бывших справках 2-НДФЛ

Налоговики сообщили, что в справках к 6-НДФЛ о доходах (бывших 2-НДФЛ) можно не указывать уплаченный налог.

Важное напоминание: независимо от того, какой ОКТМО вы укажете в платежке на ЕНП, деньги все равно уйдут на ЕНС.

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Впереди важная налоговая отчетность. Читайте в нашем разборе, как заполнить декларацию по УСН, если поменялись ставки.

Внимание! Поменялись формы отчетности за 2022 год 1. Новые формы деклараций и расчетов: за 2022 – по налогу на прибыль и имущество;

за 1 квартал 2023 г. – по НДС, НДФЛ и страховым взносам. 2. Новый ежемесячный отчет в ИФНС. С 2023 года нужно сдавать персонифицированные сведения о физических лицах. Он заменил форму СЗВ-М. Впервые сдать отчет по новой форме надо не позднее 27 февраля. 3. Платежные поручения по налогам и взносам. Новые правила утвердили приказом Минфина России от 30.12.2022 № 199н, они вступили в силу с 11 февраля 2023 года. Изменения связаны с переходом на ЕНП. Какие еще отчеты придется сдавать в 2023 году и как правильно перейти на Единый налоговый платеж, вы узнаете на семинаре «Бухгалтерская и налоговая отчетность за 2022 г. Единый налоговый платеж, изменения в ФСБУ и Налоговом кодексе 2023 г.» Записывайтесь! Реклама ЧУ ДПО «АКАДЕМИЯ УСПЕШНОГО БИЗНЕСА», ИНН 7721279150

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Трибуна

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/703 от 11.01.2023

Подробнее о документе мы писали в новости При переходе с ОСНО на УСН надо восстановить НДС по материалам, которых уже нет на счете 10

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/17344 от 22.12.2022

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/15759@ от 10.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Для начисления налога на имущество ФНС берет данные из ЕГРН

ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-17/617@ от 22.08.2017

ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-6/216@ от 26.05.2015

ФНС РФ: Письмо № 3-2-09/64@ от 13.03.2009

Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/19733 от 16.03.2022

Правительство РФ: Постановление № 74 от 24.01.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-01-10/92685 от 23.10.2020

Роструд: Письмо № ПГ/01303-6-1 от 01.02.2023

Подробнее о документе мы писали в новости На основной работе и по внутреннему совместительству можно работать по одной должности

Минфин РФ: Письмо № 30-01-15/118261 от 02.12.2022

ФНС РФ: Письмо № ШС-37-3/11177@ от 14.09.2010

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/13791 от 16.03.2015

Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/7513 от 05.02.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/583 от 10.09.2010

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