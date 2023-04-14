«Утренний бухгалтер». Понедельник – день тяжелый, особенно после Пасхи! Власти предлагают сделать его выходным

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1С ставит мартовские взносы в расходы по УСН за 2 квартал: бухгалтеры недовольны.

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Налоговики изменили контрольные соотношения декларации по НДС: подробности в новом письме.

Центробанк ждет создания законодательной базы для цифрового рубля. Банки готовы присоединиться к эксперименту: во второй волне их уже 19.

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Как выплачивать деньги собственникам бизнеса без риска Налоговая все больше интересуется подобными выплатами и любит штрафовать за нарушения. К примеру, когда собственник бизнеса якобы оказывает услуги своей компании. Это огромный риск. Его можно избежать. Приходите на офлайн бизнес-завтрак в Москве 19 апреля. Разберем судебную практику, основные проблемы, научим минимизировать риски. Зарегистрироваться бесплатно

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События

Дата проведения: 20 апреля, четверг

Контрольные точки учетной политики на 2023 год

Дата проведения: 20 апреля, четверг

Новый ежемесячный отчет: Персонифицированные сведения о физлицах

Дата проведения: 19 апреля, среда

Как бухгалтеру начать работать на себя и выйти на 100 000 руб. за пару месяцев

Дата проведения: 19 апреля, среда

Налоговые комиссии: как подготовиться, что говорить, как себя вести?

Дата проведения: 19 апреля, среда

Структурирование выплат на собственника бизнеса. Проблемы, налоговые риски и тенденции

Дата проведения: 19 апреля, среда

НДС в нестандартных ситуациях, особенности формирования отчетности

Дата проведения: 19 апреля, среда

НДС: проверяем декларацию за 1 квартал

Дата проведения: 18 апреля, вторник

Параллельный импорт. Настоящее и будущее. Налоговые особенности

Дата проведения: 18 апреля, вторник

Практика ведения бизнеса с Китаем

Дата проведения: 18 апреля, вторник

Статьи

Предложение направлено в Госдуму.

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Единая форма сведений (ЕФС-1) – не совсем месячная отчётность. Однако многим организациям и ИП необходимо сдать отчёт ЕФС-1 за март 2023 года. Кто именно должен представить его и в какие сроки, как правильно заполнить, какие разделы и подразделы включить в отчет, нужно ли подавать нулевую ЕФС-1 узнаете из статьи.

— Каков срок хранения табеля учета рабочего времени

Срок хранения табеля учета рабочего времени зависит в определяющей степени от условий работы в фирме. Организация хранения этих кадровых документов имеет нюансы, которые мы рассмотрим в статье.

— Правила получения допуска к гостайне в 2023 году

Чтобы получить доступ к гостайне в 2023 году, лицу придется пройти более строгую проверку и лишиться некоторых привилегий. Например, в допуске откажут людям с собственной недвижимостью за границей либо со счетом в зарубежном банке. Кроме того, теперь оформлением и прекращением доступа будет заниматься непосредственное правительство РФ.

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В течение года ИФНС может присылать компании или предпринимателю запрос на предоставление документов или сведений. Причины могут быть разные, так же как объем запрашиваемого и срок, который дается. Чтобы бухгалтеру избежать неприятностей и не нервничать каждый раз, собрали в статье решения на все случаи.

— Что делать, если потеряли паспорт в России или за рубежом, как оформить новый и сколько придется заплатить

Паспорт – основной документ, который удостоверяет личность гражданина. Если вы потеряли паспорт, он украден или пришел в негодность, необходимо как можно быстрее оформить новый. Рассказываем, что делать, если паспорт утерян в России или в другой стране, как восстановить документ и когда придется заплатить штраф.

— Каких родственников закон освобождает от уплаты налога при дарении недвижимости

Определяя порядок налогообложения доходов, полученных в порядке дарения, НК делает исключение для недвижимого имущества. Поговорим о том, при каких условиях получатель дара освобождается от налогообложения.

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В данном материале рассмотрим, в каком порядке происходит сдача отчетности при ликвидации организации в 2023 году. Разберем, с какими особенностями заполняется в такой ситуации последняя документация по налогам, страховым взносам, персонифицированному учету и бухгалтерские балансы.

— Цитата дня. Про военный налог

Депутат Олег Нилов предложил взимать налог с военнообязанных.

— Стандарт «Связанные стороны» в учетной политике и отчетности учреждения

В государственном или муниципальном учреждении главный бухгалтер не только ведет бухгалтерский (бюджетный) учет, но и отчитывается о лицах и организациях, которые могут влиять на результаты деятельности.

🔒 Согласие на обработку персональных данных по договорам ГПХ: нужно или нет, как составить

Нужно ли согласие на обработку персональных данных, если речь идет об исполнителях по договорам гражданско-правового характера? Да, поскольку любые операции с персональными данными требуют получения предварительного согласия от физического лица.

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В новом стандарте описано, когда проводить инвентаризацию, как учитывать излишки, недостачи, пересортицу.

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Налоговики уже объяснили, что по РСВ сдавать уведомление за март в апреле не нужно, т.к. они увидят все данные в отчете. С расчетом 6-НДФЛ эта схема не работает.

🔒 Отчет ПМ в Росстат в 2023 году

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Документы

Минтранс России: Приказ № 343 от 01.09.2022

Минтранс России: Приказ № 237 от 21.06.2022

ФНС РФ: Письмо № ЕА-4-26/3976@ от 03.04.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Электронная транспортная накладная годится в качестве первички, если она правильно заполнена

Правительство РФ: Постановление № 1654 от 19.09.2022

Правительство РФ: Постановление № 1885 от 24.10.2022

Минэнерго России: Приказ № 811 от 12.08.2022

Минздрав РФ: Приказ № 790н от 13.12.2022

Минтруд РФ: Приказ № 140н от 17.03.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/21010 от 14.03.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Потери от порчи учитывают в расходах только по нормам естественной убыли

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