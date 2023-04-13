«Утренний Бухгалтер». Электронный адрес как место «прописки» ООО: упростят ли жизнь бизнесу

Business ID в системе ФНС как юридический адрес ООО: новая инициатива экспертов.

Физлицо вправе подать заявление о зачете ЕНП, но в ЛК его нет.

Смотрите в таблице, когда сдавать уведомления на авансы по УСН и какой код поставить.

Центробанк обнародует данные о кредитах и долгах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Компания ошибочно не применяла пониженную ставку по упрощенке: нужно сделать перерасчет и уточнить декларацию.

Работодателя обяжут платить компенсацию за задержку зарплаты, даже если она взыскана в судебном порядке – так решил Конституционный суд.

🔥ЕФС-1 по договорам ГПХ: как заполнить Бухгалтеры до сих пор ошибаются в этой форме. Когда сдавать? За кого? Какие разделы? Штрафы пока небольшие — до 500 рублей, но даже это может стать . Бухгалтеры до сих пор ошибаются в этой форме. Когда сдавать? За кого? Какие разделы? Штрафы пока небольшие — до 500 рублей, но даже это может стать поводом для увольнения Коллеги из «Такском» подготовили для читателей Клерка бесплатный гайд по ЕФС-1 по договорам ГПХ. Забирайте — ошибок не будет. Забрать гайд бесплатно

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Практика ведения бизнеса с Китаем

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Бухгалтерский и налоговый учет операций в иностранной валюте и условных денежных единицах в 2023 году

Дата проведения: 18 апреля, вторник

Авторский семинар ФСБУ. Практика применения обязательных с 2022 года ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 27/202

Дата проведения: 18 апреля, вторник

Топ вопросов по учету и налогам на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Дата проведения: 17 апреля, понедельник

Мастер-класс по расчетам по ФСБУ 25/2018

Дата проведения: 17 апреля, понедельник

Диагностика финансового состояния организации

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Дата проведения: 17 апреля, понедельник

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Документы

Закон № 5485-1 от 21.07.1993

ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-3/610@ от 27.08.2020

ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-3/95@ от 15.02.2018

ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-3/525@ от 31.05.2021

Пленум Верховного Суда РФ: Постановление № 41 от 29.11.2018

Правительство РФ: Распоряжение № 3455-р от 04.12.2021

минтруд: Письмо № 15-2/ООГ-2333 от 22.09.2022

Минтруд РФ: Приказ № 632н от 15.09.2021

Правительство РФ: Постановление № 1206 от 05.07.2022

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