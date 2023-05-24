«Утренний бухгалтер». Вышла новая инструкция по ЕФС-1 и СНИЛС

В новом порядке для работодателей по ведению персонифицированного учета описано, как сдать ЕФС-1 и оформить СНИЛС на сотрудника.

«Архаизм времен крепостного права»: власти хотят отменить штраф за проживание без регистрации.

Российские пенсионеры работают на пенсии не меньше 7 лет, а инвалиды еще дольше. Бухгалтеры-пенсионеры тоже трудятся до последнего.

СФР подготовил проект о признании штрафов безнадежными к взысканию и списанию. Он выложен на официальном портале.

Самозанятым обновили личный кабинет участника ВЭД. Теперь в нем можно отправить статформу в ФТС.

Работодатели будут выплачивать материальную помощь мобилизованным в период приостановки трудового договора.