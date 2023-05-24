«Утренний бухгалтер». Вышла новая инструкция по ЕФС-1 и СНИЛС

В новом порядке для работодателей по ведению персонифицированного учета описано, как сдать ЕФС-1 и оформить СНИЛС на сотрудника.
«Архаизм времен крепостного права»: власти хотят отменить штраф за проживание без регистрации.
Российские пенсионеры работают на пенсии не меньше 7 лет, а инвалиды еще дольше. Бухгалтеры-пенсионеры тоже трудятся до последнего.
СФР подготовил проект о признании штрафов безнадежными к взысканию и списанию. Он выложен на официальном портале.
Самозанятым обновили личный кабинет участника ВЭД. Теперь в нем можно отправить статформу в ФТС.
Работодатели будут выплачивать материальную помощь мобилизованным в период приостановки трудового договора.
🔥 Топ-5 причин, почему ИП блокируют счет в банке
Если ИП закрыли доступ к счету и не дают проводить операции даже по личной карте – у него явно проблемы с законом 115-ФЗ.
Мы подготовили гайд, который отвечает на частые вопросы ИП о блокировках счета и объясняет, что делать и как избежать рисков.
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Документы
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Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/110218 от 16.12.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/116978 от 31.12.2020
Минфин РФ: Письмо № 05-07-06/64623 от 04.10.2017
Минфин РФ: Письмо № 05-04-13/65434 от 05.10.2017
Минфин РФ: Письмо № 09-02-09/65410 от 06.10.2017
Минфин РФ: Письмо № 23-05-09/72172 от 02.11.2017
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