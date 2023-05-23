«Утренний бухгалтер». Топ-6 ошибок в 3-НДФЛ: проверьте себя

Какие ошибки допускают в 3-НДФЛ и как заполнить правильно: забирайте разъяснения ФНС.
Если авансовый платеж по УСН не меняется в течение года, можно оформить одно уведомление на несколько периодов.
ИП, который снялся с учета в ФНС и закрыл бизнес, вправе вернуть переплату с ЕНС.
В Минтруд внесли предложение о шестидневной рабочей неделе. Госдума против.
Из компании, которая разрабатывает средства защиты информации, утекли персональные данные пользователей.
ИП снова получают отказы в уменьшении ПСН на взносы: помогает повторное обращение в ФНС с копиями платежек.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 21-03-05/66099 от 16.11.2015
Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/90528 от 16.10.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/78377 от 07.09.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/2015 от 18.01.2021
МНС РФ: Приказ № САЭ-3-09/207 от 17.03.2004
ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-17/595@ от 23.12.2015
Третий кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-22581/2022 от 21.12.2022
Восьмой кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-21149/2021 от 21.12.2021
Конституционный Суд РФ: Постановление № 3-П от 15.03.2005
Минтруд РФ: Письмо № 15-3/В-1919 от 12.07.2018
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