«Утренний бухгалтер». Топ-6 ошибок в 3-НДФЛ: проверьте себя

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 21-03-05/66099 от 16.11.2015

Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/90528 от 16.10.2020

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/78377 от 07.09.2020

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/2015 от 18.01.2021

МНС РФ: Приказ № САЭ-3-09/207 от 17.03.2004

ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-17/595@ от 23.12.2015

Третий кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-22581/2022 от 21.12.2022

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-21149/2021 от 21.12.2021

Конституционный Суд РФ: Постановление № 3-П от 15.03.2005

Минтруд РФ: Письмо № 15-3/В-1919 от 12.07.2018

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