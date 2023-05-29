«Утренний бухгалтер». Не прячьте выручку, налоговая видит вас насквозь

Кафе и рестораны окончательно выведут на чистую воду: скрывать выручку бессмысленно – предупредил Егоров.

Семья блогеров Чекалиных полностью погасила налоговые долги в размере 311 млн рублей.

Если директор уволился, он может сам убрать себя из ЕГРЮЛ. Достаточно подать заявление в ФНС.

Нельзя указывать просто месяц в графике отпусков, предупреждает Роструд, иначе будут проблемы.

НДФЛ с начисленной, но не выплаченной зарплаты, и налоговое уведомление: бухгалтеры запутались, как правильно его заполнить.

🔥 Дробление бизнеса: как не попасть на доначисления Взгляните на блогеров — им доначисляют сотни миллионов, кто-то даже загремел с уголовкой. Что делать? Какие есть риски в дроблении? Как избежать проблем с налоговой? Разбираемся с экспертами набесплатном офлайн-вебинаре в Москве. В среду, 31 мая в 10:00. Приходите, узнаете, как минимизировать риски и не попасть в тюрьму. Записаться бесплатно

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Дата проведения: 31 мая, среда

Что налоговики проверят в вашей первичке: экспертиза в налоговых спорах

Дата проведения: 31 мая, среда

Актуальные проблемы и тенденции "дробление бизнеса" на примере доначислений блогерам

Дата проведения: 31 мая, среда

Самое важное про новые ФСБУ

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Дата проведения: 30 мая, вторник

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Документы

Минтруд РФ: Письмо № 15-2/ООГ-3215 от 15.12.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/65703 от 08.07.2023

Минтруд РФ: Письмо № 17-4/10/П-9145 от 12.12.2022

Минтруд РФ: Письмо № 26-3/10/В-16635 от 01.12.2022

Минтруд РФ: Письмо № 14-1/ООГ-6387 от 10.10.2022

Минтруд РФ: Письмо № 19-0/10/П-2261 от 16.03.2020

Минтруд РФ: Приказ № 256н от 03.04.2023

Федеральный закон № 567-ФЗ от 28.12.2022

Федеральный закон № 78-ФЗ от 18.03.2023

ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-26/547@ от 08.06.2021

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