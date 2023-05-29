Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». Не прячьте выручку, налоговая видит вас насквозь

Общепиту вынесли последнее «китайское предупреждение».

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Кафе и рестораны окончательно выведут на чистую воду: скрывать выручку бессмысленно – предупредил Егоров.

Семья блогеров Чекалиных полностью погасила налоговые долги в размере 311 млн рублей.

Если директор уволился, он может сам убрать себя из ЕГРЮЛ. Достаточно подать заявление в ФНС.

Нельзя указывать просто месяц в графике отпусков, предупреждает Роструд, иначе будут проблемы.

НДФЛ с начисленной, но не выплаченной зарплаты, и налоговое уведомление: бухгалтеры запутались, как правильно его заполнить.

🔥 Дробление бизнеса: как  не попасть на доначисления

Взгляните на блогеров — им доначисляют сотни миллионов, кто-то даже загремел с уголовкой. Что делать? Какие есть риски в дроблении? Как избежать проблем с налоговой?

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Налоговые проверки в 2023 году

Дата проведения: 2 июня, пятница

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Дата проведения: 1 июня, четверг

Срочные изменения в ЕНП: очередность списания с ЕНС, реквизиты и НДФЛ

Дата проведения: 31 мая, среда

Что налоговики проверят в вашей первичке: экспертиза в налоговых спорах

Дата проведения: 31 мая, среда

Актуальные проблемы и тенденции "дробление бизнеса" на примере доначислений блогерам

Дата проведения: 31 мая, среда

Самое важное про новые ФСБУ

Дата проведения: 30 мая, вторник

Переход бухгалтера из найма в аутсорс: план действий

Дата проведения: 30 мая, вторник

Учёт заграничных командировок

Дата проведения: 30 мая, вторник

Система контроля внешнеэкономической деятельности

Дата проведения: 30 мая, вторник

7 правил эффективного взаимодействия с внештатным персоналом

Дата проведения: 30 мая, вторник

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«Утренний бухгалтер». Власти хотят снизить штрафы для бизнеса в два раза

По их мнению, это снизит нагрузку на предприятия в условиях санкционного давления.

Порядок увольнения на испытательном сроке

Увольнение на испытательном сроке может производиться по инициативе как работника, так и работодателя. Однако, несмотря на непродолжительный период работы, порядок увольнения сотрудника на испытательном сроке также должен быть соблюден.

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Как избавиться от конфликтов на работе

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Что лучше уменьшать при досрочном погашении кредита: срок или размер платежа

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🔒 Заявление об увольнении по собственному желанию: как составить + образец

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Документы

Минтруд РФ: Письмо № 15-2/ООГ-3215 от 15.12.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/65703 от 08.07.2023

Минтруд РФ: Письмо № 17-4/10/П-9145 от 12.12.2022

Минтруд РФ: Письмо № 26-3/10/В-16635 от 01.12.2022

Минтруд РФ: Письмо № 14-1/ООГ-6387 от 10.10.2022

Минтруд РФ: Письмо № 19-0/10/П-2261 от 16.03.2020

Минтруд РФ: Приказ № 256н от 03.04.2023

Федеральный закон № 567-ФЗ от 28.12.2022

Федеральный закон № 78-ФЗ от 18.03.2023

ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-26/547@ от 08.06.2021

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