«Утренний бухгалтер». Не прячьте выручку, налоговая видит вас насквозь

Кафе и рестораны окончательно выведут на чистую воду: скрывать выручку бессмысленно – предупредил Егоров.
Семья блогеров Чекалиных полностью погасила налоговые долги в размере 311 млн рублей.
Если директор уволился, он может сам убрать себя из ЕГРЮЛ. Достаточно подать заявление в ФНС.
Нельзя указывать просто месяц в графике отпусков, предупреждает Роструд, иначе будут проблемы.
НДФЛ с начисленной, но не выплаченной зарплаты, и налоговое уведомление: бухгалтеры запутались, как правильно его заполнить.
🔥 Дробление бизнеса: как не попасть на доначисления
Взгляните на блогеров — им доначисляют сотни миллионов, кто-то даже загремел с уголовкой. Что делать? Какие есть риски в дроблении? Как избежать проблем с налоговой?
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События
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Дата проведения: 1 июня, четверг
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Дата проведения: 31 мая, среда
Что налоговики проверят в вашей первичке: экспертиза в налоговых спорах
Дата проведения: 31 мая, среда
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Дата проведения: 31 мая, среда
Дата проведения: 30 мая, вторник
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Документы
Минтруд РФ: Письмо № 15-2/ООГ-3215 от 15.12.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/65703 от 08.07.2023
Минтруд РФ: Письмо № 17-4/10/П-9145 от 12.12.2022
Минтруд РФ: Письмо № 26-3/10/В-16635 от 01.12.2022
Минтруд РФ: Письмо № 14-1/ООГ-6387 от 10.10.2022
Минтруд РФ: Письмо № 19-0/10/П-2261 от 16.03.2020
Минтруд РФ: Приказ № 256н от 03.04.2023
Федеральный закон № 567-ФЗ от 28.12.2022
Федеральный закон № 78-ФЗ от 18.03.2023
ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-26/547@ от 08.06.2021
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