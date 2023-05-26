«Утренний бухгалтер». Власти хотят снизить штрафы для бизнеса в два раза

В Госдуму внесли проект о снижении административных штрафов в два раза за правонарушения по 17 «предпринимательским» статьям КоАП.

Региональные власти будут сами решать, вводить ли АУСН.

Работодатель вправе индексировать зарплаты путем повышения премий –разъясняет Роструд.

Депутаты предлагают освободить от фиксированных взносов тех ИП, у которых упали доходы на 50% и более.

Малое предприятие без долгов закроют за пять дней: Госдума приняла законопроект в последнем чтении.

Самозанятых в России уже 7,5 миллионов, сообщает Минэкономразвития. Вносить какие-либо изменения в режим власти пока не планируют.

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Новости

1 🤔Бухгалтеры спорят, что надо делать, если Роскомнадзор хочет явиться с профилактическим визитом

2 ⚡⚡⚡ Заработал раздел ЕНС в личных кабинетах

3 Добровольную военную службу будут включать в стаж для больничных

4 📌Компенсация работникам за медосмотр не облагается НДФЛ, но облагается взносами

5 Малому бизнесу упростили процедуру ликвидации

6 Появится единый перечень недействительных загранпаспортов

7 Рынок Рунета в 2022 году вырос в почти в три раза

8 С начала 2023 года по кредитам не заплатили почти 2 трлн рублей

9 В Госдуме хотят снизить штрафы для предпринимателей в два раза

10 ❗️С 1 июля можно будет получать налоговые уведомления на портале Госуслуг

11 🤦Депутат просит налоговую решить проблемы с ЕНС. Говорит, что новая система все усложняет

12 💥💥Что бухгалтеру надо успеть до конца 25 мая

13 ИП надо освободить от фиксированных взносов при снижении доходов, считают депутаты

14 Иностранные государства перестали делиться с Росфинмониторингом информацией об отмывании денег

15 🤷♀️НДФЛ все-таки получит приоритет в ЕНП. Потому что сейчас поступления в бюджет от этого налога продолжают сокращаться

16 С самозанятыми начали работать в два раза больше компаний

17 👉Роструд: работодатель может индексировать заплаты с помощью повышения премий

18 Инвесторам в мае-июне лучше обратить внимание на российский рынок акций, говорит эксперт

19 В новых регионах зарегистрировались больше 67 тысяч малых и средних предприятий

20 За пять лет число самозанятых увеличилось до 7,5 млн человек

21 👉У бухгалтеров меньше, чем в других профессиях, права на ошибку: итоги опроса

22 Ежегодный оплачиваемый отпуск можно заменить денежной компенсацией

23 ⚖️Компания-банкрот не может уволить сотрудника до завершения конкурсного производства. Так сказал суд

24 «Аэрофлот» начал продавать билеты на Кубу

События

Срочные изменения в ЕНП: очередность списания с ЕНС, реквизиты и НДФЛ

Дата проведения: 31 мая, среда

Что налоговики проверят в вашей первичке: экспертиза в налоговых спорах

Дата проведения: 31 мая, среда

Актуальные проблемы и тенденции "дробление бизнеса" на примере доначислений блогерам

Дата проведения: 31 мая, среда

Самое важное про новые ФСБУ

Дата проведения: 30 мая, вторник

Учёт заграничных командировок

Дата проведения: 30 мая, вторник

Система контроля внешнеэкономической деятельности

Дата проведения: 30 мая, вторник

7 правил, как эффективно взаимодействовать с внештатным персоналом

Дата проведения: 30 мая, вторник

Дробление бизнеса: очерчиваем зоны риска

Дата проведения: 30 мая, вторник

Воинский учет: что важно для работодателя сегодня Федеральный закон от 14.04.2023 № 127-ФЗ

Дата проведения: 30 мая, вторник

Договоры с самозанятыми: что проверить, чтобы избежать налогового дела

Дата проведения: 29 мая, понедельник

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Налоговики приглашают ИП пройти обучающий тур по ЕНС

В ответ бухгалтеры предлагают присвоить ФНС премию «Прорыв года».

— Проводки Дт 68 и Кт 68, 19, 51 : ЕНС и НДС

Дт 68 Кт 68 — эта проводка, учитывающая денежные средства на ЕНС в счет уплаты конкретного налога. Что это значит и какие проводки делаются при начислении и уплате, рассмотрим в нашей статье на примере НДС.

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— ФАС разъяснила, как дисконтируются штрафы и выдаются предупреждения за нарушения в сфере закупок

В новом письме ФАС разъяснены вопросы о наличии оснований для возбуждения административных дел за нарушения требований к содержанию извещения о проведении госзакупки, а также о замене административного штрафа предупреждением и применении 50% скидки при своевременной его оплате. В документе ведомство затрагивает 3 блока вопросов.

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Порядок выставления счетов-фактур определен пунктом 3 статьи 168 НК. Продавец обязан выставить клиенту счет-фактуру не позже 5 календарных дней со дня отгрузки товара, сдачи работ. При определенных условиях поставки можно перейти на ежемесячные счета-фактуры.

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Документы

Минфин РФ: Приказ № 27н от 01.03.2022

Минфин РФ: Приказ № 27н от 03.05.2011

Президиум ВАС РФ: Информационное письмо № 50 от 13.01.2000

Президент РФ: Указ № 737 от 15.10.2022

Президент РФ: Указ № 138 от 03.03.2023

ФАС РФ: Письмо № МШ/24867/23 от 04.04.2023

ФАС РФ: Письмо № ИА/65682/16 от 23.09.2016

ФНС РФ: Письмо № СД-3-3/1758@ от 28.02.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-07-12/19129 от 07.03.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-15-07/42587 от 10.05.2023

Подробнее о документе мы писали в новости 📌Компенсация работникам за медосмотр не облагается НДФЛ, но облагается взносами

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