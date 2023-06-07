«Утренний бухгалтер» № 5406. Вновь проблемы с ЕНС. Теперь люди не могут вернуть деньги, несмотря на положительное сальдо

Деньги на ЕНС есть, но как только речь заходит о возврате, их там якобы нет.

Делимся инструкцией, как выгрузить операции ЕНС в формате Excel из личного кабинета физлица.

Налоговики из Томской области наконец-то дали ответ: если налога к начислению по итогам полугодия нет, то уведомление на этот налог не нужно, пояснили налоговики.

Мнение Минфина снова меняется. Теперь ведомство согласно, что раз человек выполняет свои функции безвозмездно, то включать его в отчет не надо.

Законопроект о налоге для бизнеса на сверхприбыль прошлых лет одобрен на комиссии правительства по законопроектной деятельности.