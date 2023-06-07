«Утренний бухгалтер» № 5406. Вновь проблемы с ЕНС. Теперь люди не могут вернуть деньги, несмотря на положительное сальдо

Деньги на ЕНС есть, но как только речь заходит о возврате, их там якобы нет.
Делимся инструкцией, как выгрузить операции ЕНС в формате Excel из личного кабинета физлица.
Налоговики из Томской области наконец-то дали ответ: если налога к начислению по итогам полугодия нет, то уведомление на этот налог не нужно, пояснили налоговики.
Мнение Минфина снова меняется. Теперь ведомство согласно, что раз человек выполняет свои функции безвозмездно, то включать его в отчет не надо.
Законопроект о налоге для бизнеса на сверхприбыль прошлых лет одобрен на комиссии правительства по законопроектной деятельности.
🔥 Что случится, если не проверить статус самозанятого
Если вы работаете с исполнителями, всегда проверяйте их статус. Ведь если сотрудник его потеряет — вы будете платить НДФЛ, страховые взносы и сдавать отчеты в налоговую.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/38833 от 27.04.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Возмещение коммуналки от арендатора идет в доходы при ПСН
Минфин РФ: Письмо № 03-03-01/1/38407 от 26.04.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Неоплаченные отгрузки идут в доходы при переходе с УСН на ОСНО
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/45834 от 19.05.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Две квартиры, проданных одновременно, не считаются единственным жильем для НДФЛ
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