Штрафы за ошибки в уведомлениях, изменения в УСН и АУСН, новости ЕНС и НДФЛ

Предупрежден — значит вооружен. Встречайте во всеоружии законодательные инициативы, получите комментарии от экспертов и практические рекомендации от коллег. Все это — в нашем дайджесте.

Отсутствие конкретных и понятных правил игры — самое сложное для большинства. Прошлая неделя по многим вопросам ясности не добавила. В том числе, и по одному из самых больных — штрафах за уведомления по ЕНП.

Постановлением Правительства №500 от 29 марта 2023 года предусмотрено, что «льготный» период заканчивается 30 июня.

ФНС успокаивает, что штрафов за ошибки в уведомлениях пока не будет. Как долго продлится это «пока», никто не знает.

Утешать себя можно обещанием г-на Егорова, что ФНС слышит бизнес и сделает его жизнь легче.

Нет пока ясности и в вопросе отчислений за иностранное ПО. Правительство считает, что компании, использующие зарубежные программы, должны оплачивать эту возможность. Средства пойдет на поддержку отечественных ИТ-компаний. Крупный бизнес с этим не согласен. Ждем итогового решения.

А мы готовы ответить на любые вопросы и оказать помощь при работе с программами 1С.

Чтобы процесс ожидания был более комфортным, предлагаем приготовить курицу с грибами и картофелем.

В отличие от законодателей, у нас все понятно и просто — рецепт читайте после новостей.

Поехали!

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Про ЕНС

Про НДФЛ

Из первых рук

Обращаем внимание

Для информации

Лайфхаки: берем на вооружение

Узнайте…

В планах

О как!

УПС

До чего дошел прогресс!

И о хорошем

А теперь простой и вкусный рецепт курицы, запеченной с грибами и картофелем. Берем 400 гр. курицы,

300 гр. шампиньонов,

400 гр. картофеля,

2 ст. л. сметаны,

1 ч. л. горчицы,

3 зубчика чеснока,

соль и перец — по вкусу. Картофель почистить, нарезать кружками толщиной около 3–5 мм. Курицу промыть, обсушить, нарезать на кусочки. Грибы нарезать пластинками и все перемешать. Добавить сметану, горчицу, измельченный чеснок, посолить и поперчить. Все перемешать, выложить в жаропрочную форму. Запекать в разогретой до 180°C духовке около 40 минут. Сначала прикрыть форму фольгой, а за 10 минут до окончания приготовления ее снять, чтобы блюдо подрумянилось. Надеемся, вам понравится. 😊

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