Штрафы за ошибки в уведомлениях, изменения в УСН и АУСН, новости ЕНС и НДФЛ

Отсутствие конкретных и понятных правил игры — самое сложное для большинства. Прошлая неделя по многим вопросам ясности не добавила. В том числе, и по одному из самых больных — штрафах за уведомления по ЕНП.
Постановлением Правительства №500 от 29 марта 2023 года предусмотрено, что «льготный» период заканчивается 30 июня.
ФНС успокаивает, что штрафов за ошибки в уведомлениях пока не будет. Как долго продлится это «пока», никто не знает.
Утешать себя можно обещанием г-на Егорова, что ФНС слышит бизнес и сделает его жизнь легче.
Нет пока ясности и в вопросе отчислений за иностранное ПО. Правительство считает, что компании, использующие зарубежные программы, должны оплачивать эту возможность. Средства пойдет на поддержку отечественных ИТ-компаний. Крупный бизнес с этим не согласен. Ждем итогового решения.
Чтобы процесс ожидания был более комфортным, предлагаем приготовить курицу с грибами и картофелем.
В отличие от законодателей, у нас все понятно и просто — рецепт читайте после новостей.
Поехали!
Важно
Продавцам лимонада надо перерегистрировать ККТ до 1 июля 2023 года
С 1 июня на Госуслугах ввели обязательную двухфакторную авторизацию
Срок уплаты имущественных налогов физлиц хотят перенести с 1 декабря на 1 июля
Зарезервировать фиксированные взносы ИП сможет без КЭП на токене
Начисления по платежкам-02 сторнируют, если не сдать декларацию
Про ЕНС
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Уменьшение налога по декларации отразится на ЕНС только после камеральной проверки
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Про НДФЛ
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Для НДФЛ с процентов от вкладов имеет значение максимальная ключевая ставка
Из первых рук
Если на первом ИИС не было активов, это не помешает получить налоговый вычет по второму ИИС
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Проценты по ипотеке идут в расходы при продаже квартиры, сказал Минфин
Обращаем внимание
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Ограничение по переносу убытков прошлых лет продлят до конца 2030 года
Для информации
С 1 июня стартует эксперимент с маркировкой соков, морсов и кваса
БАДы и медицинские изделия будут маркировать с 1 сентября 2023 года
Росфинмониторинг будет отслеживать возвратный лизинг с физлицами на сумму от 100 тыс. рублей
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Налоговая обновила портал ФИАС для поиска и проверки адресов регистрации юрлиц
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Из СФР работодателям приходят требования на уволенных сотрудников с кодом ошибки WARN_KZ_0004
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А теперь простой и вкусный рецепт курицы, запеченной с грибами и картофелем.
Берем 400 гр. курицы,
300 гр. шампиньонов,
400 гр. картофеля,
2 ст. л. сметаны,
1 ч. л. горчицы,
3 зубчика чеснока,
соль и перец — по вкусу.
Картофель почистить, нарезать кружками толщиной около 3–5 мм. Курицу промыть, обсушить, нарезать на кусочки. Грибы нарезать пластинками и все перемешать. Добавить сметану, горчицу, измельченный чеснок, посолить и поперчить.
Все перемешать, выложить в жаропрочную форму. Запекать в разогретой до 180°C духовке около 40 минут. Сначала прикрыть форму фольгой, а за 10 минут до окончания приготовления ее снять, чтобы блюдо подрумянилось. Надеемся, вам понравится. 😊
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