«Утренний бухгалтер» № 5405. В УСН и АУСН новые изменения!

Готовится новый законопроект с масштабными поправками.
Бухгалтеры вновь жалуются на ЕНС. Теперь зарезервированная сумма не входит в сальдо ЕНС.
Налоговики не забыли отличиться, они активно шлют сообщения о несдаче уведомлений даже тем, кто их сдал.
ФНС поделилась свежими данным: обновили перечень налоговых органов, где налогоплательщики могут воспользоваться правом участия в рассмотрении своей жалобы с использованием видео-конференц-связи (ВКС).
С 2023 года проценты по вкладам облагаются НДФЛ. Но не вся сумма, а только превышение над суммой, рассчитанной так: 1 млн руб. х максимальную ключевую ставку ЦБ – такое разъяснение дает Минфин в письме от 28.04.2023 № 03-04-05/39518.
🔥 Коллеги! Учтите в работе 7 горячих новостей 2023 г:
1. Водят новые формы отчетности – см. ФСБУ 4/2023 и правила инвентаризации - ФСБУ 28/2023. Изменения коснутся всех.
2. Добавили контрольные соотношения в декларацию по НДС — см. Письмо ФНС от 11.04.2023 № СД-4-3/4375.
3. Единый налоговый платеж: как сверить сальдо - в Письме ФНС от 12.04.2023 № КЧ-4-8/4516.
4. НДФЛ исключат из ЕНП: новые правила нужно использовать уже в 2023 году.
5. Изменили размер социального вычета по НДФЛ - см. Закон от 28.04.2023 № 159-ФЗ.
6. Появится дополнительный налог на сверхприбыль по ставке 10%. Сумма будет меньше, если заплатить в 2023 году.
7. Вышли новые разъяснения по учету основных средств, аренды и НМА. Неиспользование их в работе = искажению отчетности.
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🔥 Как работать, не нарушая 115-Ф3? Узнайте, как изменился закон в 2023 году
Расскажем о том, что нужно знать о банковских проверках и почему их не надо бояться.
Подарим чек-лист всем участникам вебинара о соблюдении правил 115-ФЗ в бизнесе..
Выберем 5 счастливчиков на экспресс-анализ бизнеса на потенциальные угрозы по 115-ФЗ.
Мероприятие пройдет 26.07.2023, в 11:00 мск.
Мероприятия
Маркетинговая стратегия компании: как расти на стагнирующем рынке
Дата проведения: 9 июня, пятница
Как избежать блокировки счета по 115-ФЗ
Дата проведения: 9 июня, пятница
Для прохождения тестирования при трудоустройстве: Управленческий учет; Финанcовый учет; Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Финансовый английский; SAP/ERP; 1C ERP очно или дистанционно.
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ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ КОНТРАКТ БЕЗ ОШИБОК
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Дата проведения: 8 июня, четверг
Начался набор! СPA (Сертифицированный публичный бухгалтер)- самые востребованные финансисты в мире: "Управленческий учет-1". Очно, дистанционно, в записи.
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Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/37230 от 24.04.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Амортизация идет в расходы, даже если ОС не приносит дохода
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/39518 от 28.04.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Для НДФЛ с процентов от вкладов имеет значение максимальная ключевая ставка
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/39593 от 28.04.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Семья с двумя детьми до 18 лет может продать квартиру без НДФЛ
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/39587 от 28.04.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Проценты по ипотеке идут в расходы при продаже квартиры, сказал Минфин
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