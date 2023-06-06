«Утренний бухгалтер» № 5405. В УСН и АУСН новые изменения!

Статьи

— «Утренний бухгалтер» № 5404. ИП так и не дождались пенсионных баллов за 2022 год

В этом году что-то явно пошло не по плану, потому что СФР так и не начислил предпринимателям пенсионный стаж и пенсионные баллы.

— Как начисляются проценты по кредитной карте

Сколько вы должны заплатить за пользование кредиткой в текущем месяце, рассчитывается банковской системой автоматически на основании данных за прошедший расчетный период. Точная сумма указывается в ежемесячной выписке. И хотя ошибки здесь практически исключены, полезно разобраться, какие формулы и цифры лежат в основе этих расчетов.

— Ужесточение условий по кредитам: что ждет всех заемщиков с 1 июня

С первого июня этого года рядовому российскому гражданину взять кредит в банке на приемлемых условиях будет значительно сложнее из-за новых более жестких правил регулирования, которые ЦБ установил для кредитных организаций, в том числе в сфере ипотечного кредитования. Так, Банк России решил бороться с ростом долговой нагрузки граждан и раздуванием «ипотечного пузыря».

— Покупка основных средств бывших в употреблении согласно ФСБУ 6/2020 в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Организации нередко покупают основные средства, которые ранее уже были в употреблении у других юридических или физических лиц: оборудование, автомобили, здания, офисы и т.д. При принятии к учету таких основных средств у бухгалтеров и раньше возникали вопросы с их классификацией, установлением срока полезного использования, возможностью уменьшения срока их использования на срок эксплуатации предыдущим собственником.

— Может ли директор, сведения о котором в ЕГРЮЛ не достоверны, подписывать документы

Запись о недостоверности сведений в отношении компании и ее директора вносится налоговыми органами по итогам проверки данных о директоре и, или участниках ООО. Основанием для проверки может стать любая информация, которая поставит под сомнение достоверность сведений в ЕГРЮЛ, в том числе жалоба работника или заявление только что уволенного директора.

— Не отпускают в отпуск по графику: что делать

Наступает лето — пора отпусков. Однако бывают случаи, когда работодатели по тем или иным причинам не отпускают сотрудников отдыхать в соответствии с графиком отпусков. Как работник может защитить свои права и какая ответственность грозит руководителю в таком случае, расскажем далее.

— Отличие коммерческой тайны от конфиденциальной информации

Коммерческая тайна и конфиденциальная информация в отличие от других видов сведений с ограниченным доступом имеют много общих признаков. В чём совпадают эти понятия и чем отличаются, расскажем в нашем материале.

🔒 Грядут новые поправки в ЕНС

По НДФЛ будет два уведомления, заявление о зачете и уведомление по ЕНП можно будет сдать электронно без квалифицированной подписи. Налог на имущество физлиц спишут с ЕНС досрочно, в том числе, у ИП.

— Профилактика лучше? Грозит ли штраф, если пришли из трудовой инспекции с «профилактическим визитом»

Плановые проверки прекращены из-за моратория, но инспектор может прийти к вам в компанию. Почему? На этот вопрос есть несколько ответов, один из которых — профилактический визит. Сегодня мы обсудим со специалистами бухгалтерского консалтингового агентства «Простые решения» все тонкости проведения профилактических визитов, есть ли возможность избежать их и к какому результату они могут привести. Разбираемся вместе!