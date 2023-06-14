«Утренний бухгалтер» № 5410. Снова изменения по страховым взносам

Статьи

— «Утренний бухгалтер» № 5409. Работников Крайнего Севера хотят освободить от уплаты страховых взносов на районный коэффициент

— Пересмотр срока полезного использования основного средства при применении ФСБУ 6/2020 в 1С: Бухгалтерии предприятия, ред. 3.0

Всё меняется и ничего не стоит на месте. Вот и в процессе осуществления своей деятельности организации довольно часто приходиться корректировать некоторые моменты в учёте основных средств (ОС), например, поменять счёт начисления амортизации или поправить срок полезного использования (СПИ). А тут еще и законодательные акты преподносят «сюрпризы».

— Что будут менять в НДС и в налоге на прибыль

Новый законопроект о реализации основных направлений налоговой политики предусматривает ряд изменений НК, в том числе по НДС и налогу на прибыль. Проект закона № 369931-8 размещен на сайте Госдумы.

— ЕФС-1 за полугодие 2023: как правильно заполнить

С отчётных периодов 2023 года полностью отменена форма 4-ФСС, которую ранее сдавали по страховым взносам на травматизм. Вместо неё страхователи (работодатели) должны ежеквартально представлять в СФР раздел 2 отчета ЕФС-1. За полугодие 2023 (2 квартал) 2023 года поможет отчитаться эта статья.

— Земельный налог при УСН: порядок уплаты, сроки

Земельный налог при УСН обязательно должен быть уплачен в установленные сроки. Освобождение от уплаты земельного налога при УСН НК не предусмотрено. Рассмотрим в какие сроки нужно уплатить налог в 2023 году.

— Управляющая организация потребовала от собственницы квартиры убрать кондиционер: что решил суд

Рассмотрим пример судебной практики о решении конфликта, возникшего между собственницей квартиры и управляющей организацией по поводу кондиционера, установленного на фасаде дома.

— Что будет, если не продлять страховку по ипотеке: штрафы и санкции от банка

Страхование ипотечной недвижимости — обязательное условие для всех заемщиков, прописанное в законе «Об ипотеке». Без такого полиса банк не выдаст ипотеку. Впоследствии от заемщика будут требоваться своевременная пролонгация и оплата страховки.

🔒 Отпуск с понедельника: когда выплачивать отпускные

Разберем, как правильно посчитать срок выплаты отпускных и не попасть на штраф.

— Справки о расчетах с бюджетом больше не выдают, а бухгалтеры на аутсорсе злоупотребляют алкоголем. «Ночной бухгалтер» № 1455

Бухгалтеров снова подстерегают изменения НК. Справки по расчетам теперь называются по-новому, но сути это не меняет -- получить их по запросу, тот еще квест. А бухгалтеры на удаленке тихонько лечат нервишки крепкими напитками, довела работа?