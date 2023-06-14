«Утренний бухгалтер» № 5410. Снова изменения по страховым взносам

Что изменится в порядке расчета страховых взносов, узнаете здесь.
Теперь работодатель официально обязан оплачивать беременным время обследования. Роструд напомнил об этом в своем телеграм-канале.
Больше никаких справок: С 1 января 2023 года налоговики не предоставляют справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам.
Вышел новый закон о защите должников. Теперь приставы обязаны за три дня прекратить исполнительное производство должников, которые исполнили свои обязательства.
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2 💥Справку о состоянии расчетов по налогам больше не выдают
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4 💥 Что изменится в страховых взносах: три поправки
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16 Больше всего читатели «Клерка» общаются в Красном уголке бухгалтера в Телеграм. А куда приходите за советом лично вы?
17 📌Роструд: работодатель должен оплачивать беременным время обследования
18 Бухгалтеры путаются с нюансами сокращения. Как правильно считать отпускные?
19 За год цены на квартиры в новостройках Москвы снизились на 6%
20 🙈Снова приключения с ЕНС, новый ФСБУ и новости по УСН: топ самых важных новостей прошедшей недели
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22 💥«Клерк» попал в соцсеть ЯRus: заходите нас там читать!
23 Банк Revolut блокирует операции клиентов из РФ, которые живут в Европе
24 Программы разрешат использовать без согласия правообладателя. Минцифры готовит список таких программ
25 Приставы обязаны за три дня прекратить взыскания, если должник исполнил обязательства. Вышел закон о защите должников
26 «Северсталь» не будет выплачивать дивиденды за 2022 год
🔥 Возникли вопросы, как правильно считать отпускные в 2023 году?
Наша редакция подготовила для вас разбор «Как рассчитать отпускные: ликбез + образцы бланков»
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— Пересмотр срока полезного использования основного средства при применении ФСБУ 6/2020 в 1С: Бухгалтерии предприятия, ред. 3.0
Всё меняется и ничего не стоит на месте. Вот и в процессе осуществления своей деятельности организации довольно часто приходиться корректировать некоторые моменты в учёте основных средств (ОС), например, поменять счёт начисления амортизации или поправить срок полезного использования (СПИ). А тут еще и законодательные акты преподносят «сюрпризы».
— Что будут менять в НДС и в налоге на прибыль
Новый законопроект о реализации основных направлений налоговой политики предусматривает ряд изменений НК, в том числе по НДС и налогу на прибыль. Проект закона № 369931-8 размещен на сайте Госдумы.
— ЕФС-1 за полугодие 2023: как правильно заполнить
С отчётных периодов 2023 года полностью отменена форма 4-ФСС, которую ранее сдавали по страховым взносам на травматизм. Вместо неё страхователи (работодатели) должны ежеквартально представлять в СФР раздел 2 отчета ЕФС-1. За полугодие 2023 (2 квартал) 2023 года поможет отчитаться эта статья.
— Земельный налог при УСН: порядок уплаты, сроки
Земельный налог при УСН обязательно должен быть уплачен в установленные сроки. Освобождение от уплаты земельного налога при УСН НК не предусмотрено. Рассмотрим в какие сроки нужно уплатить налог в 2023 году.
— Управляющая организация потребовала от собственницы квартиры убрать кондиционер: что решил суд
Рассмотрим пример судебной практики о решении конфликта, возникшего между собственницей квартиры и управляющей организацией по поводу кондиционера, установленного на фасаде дома.
— Что будет, если не продлять страховку по ипотеке: штрафы и санкции от банка
Страхование ипотечной недвижимости — обязательное условие для всех заемщиков, прописанное в законе «Об ипотеке». Без такого полиса банк не выдаст ипотеку. Впоследствии от заемщика будут требоваться своевременная пролонгация и оплата страховки.
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Разберем, как правильно посчитать срок выплаты отпускных и не попасть на штраф.
— Справки о расчетах с бюджетом больше не выдают, а бухгалтеры на аутсорсе злоупотребляют алкоголем. «Ночной бухгалтер» № 1455
Бухгалтеров снова подстерегают изменения НК. Справки по расчетам теперь называются по-новому, но сути это не меняет -- получить их по запросу, тот еще квест. А бухгалтеры на удаленке тихонько лечат нервишки крепкими напитками, довела работа?
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Документы
ФНС РФ: Письмо № АБ-3-19/7414@ от 05.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости 💥Справку о состоянии расчетов по налогам больше не выдают
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