Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5410. Снова изменения по страховым взносам

В Госдуму внесен масштабный законопроект с поправками в НК РФ.

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Что изменится в порядке расчета страховых взносов, узнаете здесь.  

Теперь работодатель официально обязан оплачивать беременным время обследования. Роструд напомнил об этом в своем телеграм-канале

Больше никаких справок: С 1 января 2023 года налоговики не предоставляют справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам. 

Вышел новый закон о защите должников. Теперь приставы обязаны за три дня прекратить исполнительное производство должников, которые исполнили свои обязательства.

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Пересмотр срока полезного использования основного средства при применении ФСБУ 6/2020 в 1С: Бухгалтерии предприятия, ред. 3.0

Всё меняется и ничего не стоит на месте. Вот и в процессе осуществления своей деятельности организации довольно часто приходиться корректировать некоторые моменты в учёте основных средств (ОС), например, поменять счёт начисления амортизации или поправить срок полезного использования (СПИ). А тут еще и законодательные акты преподносят «сюрпризы».

Что будут менять в НДС и в налоге на прибыль

Новый законопроект о реализации основных направлений налоговой политики предусматривает ряд изменений НК, в том числе по НДС и налогу на прибыль. Проект закона № 369931-8 размещен на сайте Госдумы.

ЕФС-1 за полугодие 2023: как правильно заполнить

С отчётных периодов 2023 года полностью отменена форма 4-ФСС, которую ранее сдавали по страховым взносам на травматизм. Вместо неё страхователи (работодатели) должны ежеквартально представлять в СФР раздел 2 отчета ЕФС-1. За полугодие 2023 (2 квартал) 2023 года поможет отчитаться эта статья.

Земельный налог при УСН: порядок уплаты, сроки

Земельный налог при УСН обязательно должен быть уплачен в установленные сроки. Освобождение от уплаты земельного налога при УСН НК не предусмотрено. Рассмотрим в какие сроки нужно уплатить налог в 2023 году.

Управляющая организация потребовала от собственницы квартиры убрать кондиционер: что решил суд

Рассмотрим пример судебной практики о решении конфликта, возникшего между собственницей квартиры и управляющей организацией по поводу кондиционера, установленного на фасаде дома.

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Разберем, как правильно посчитать срок выплаты отпускных и не попасть на штраф.

Справки о расчетах с бюджетом больше не выдают, а бухгалтеры на аутсорсе злоупотребляют алкоголем. «Ночной бухгалтер» № 1455

Бухгалтеров снова подстерегают изменения НК. Справки по расчетам теперь называются по-новому, но сути это не меняет -- получить их по запросу, тот еще квест. А бухгалтеры на удаленке тихонько лечат нервишки крепкими напитками, довела работа?

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Документы

ФНС РФ: Письмо № АБ-3-19/7414@ от 05.06.2023

Подробнее о документе мы писали в новости 💥Справку о состоянии расчетов по налогам больше не выдают

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❗️ Предприниматели из новых регионов могут работать без регистрации бизнеса до 30 июня

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