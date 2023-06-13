Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5409. Работников Крайнего Севера хотят освободить от уплаты страховых взносов на районный коэффициент

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В Госдуму уже внесен законопроект, который позволит освободить средний и малый бизнес на севере от страховых взносов.

ФНС все еще не дали разъяснения по штрафам из-за ЕНП. Если нет разъяснений, то нет и штрафов. 

Даже если вы откажитесь от обеда, раньше уйти с работы все равно не получится. Роструд дал пояснения. 

Согласно ч. 4 ст. 178 ТК РФ, если вас уволили, обратиться за пособием необходимо в течение 15 дней. 

Платить фиксированные взносы строго в период действия патента, чтобы иметь возможность уменьшить на них налог по ПСН не обязательно. 

🔥 ФНС назвала три проблемы в работе с самозанятыми

Компании и ИП часто ошибаются в договорах, подменяют отношения на трудовые и неправильно переводят самозанятым выплаты.

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Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/40180 от 02.05.2023

Подробнее о документе мы писали в новости IT-компания может платить пониженные взносы с месяца получения аккредитации

ФНС РФ: Письмо № СД-4-2/1627@ от 10.02.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-04-09/41112 от 04.05.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Чтобы не платить НДФЛ с продажи квартиры, семья должна купить новую квартиру

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/40814 от 03.05.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Минфин рассказал, как считать НДФЛ с доходов от продажи унаследованной квартиры

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