«Утренний бухгалтер» № 5409. Работников Крайнего Севера хотят освободить от уплаты страховых взносов на районный коэффициент

В Госдуму уже внесен законопроект, который позволит освободить средний и малый бизнес на севере от страховых взносов.
ФНС все еще не дали разъяснения по штрафам из-за ЕНП. Если нет разъяснений, то нет и штрафов.
Даже если вы откажитесь от обеда, раньше уйти с работы все равно не получится. Роструд дал пояснения.
Согласно ч. 4 ст. 178 ТК РФ, если вас уволили, обратиться за пособием необходимо в течение 15 дней.
Платить фиксированные взносы строго в период действия патента, чтобы иметь возможность уменьшить на них налог по ПСН не обязательно.
🔥 ФНС назвала три проблемы в работе с самозанятыми
Компании и ИП часто ошибаются в договорах, подменяют отношения на трудовые и неправильно переводят самозанятым выплаты.
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Мероприятия
Дата проведения: 16 июня, пятница
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Дата проведения: 16 июня, пятница
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Дата проведения: 16 июня, пятница
Как бухгалтеру проанализировать отчет о прибылях и убытках для собственника
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Дата проведения: 15 июня, четверг
Заработная плата – 2023. Глобальные изменения: реформирование страховых взносов, новые отчеты по зарплате, единый налоговый платеж,
Дата проведения: 15 июня, четверг
Новые правила работы с внештатным персоналом в 2023 году
Дата проведения: 14 июня, среда
Бухгалтерский и налоговый учёт дебиторских и кредиторских задолженностей
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Субсидиарная ответственность: кого и за что могут привлечь? Новое в судебной практике 2023
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Документы
ФНС РФ: Письмо № ЗН-4-11/16386@ от 18.08.2017
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/40180 от 02.05.2023
Подробнее о документе мы писали в новости IT-компания может платить пониженные взносы с месяца получения аккредитации
ФНС РФ: Письмо № СД-4-2/1627@ от 10.02.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-09/41112 от 04.05.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Чтобы не платить НДФЛ с продажи квартиры, семья должна купить новую квартиру
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/40814 от 03.05.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Минфин рассказал, как считать НДФЛ с доходов от продажи унаследованной квартиры
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