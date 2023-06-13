«Утренний бухгалтер» № 5409. Работников Крайнего Севера хотят освободить от уплаты страховых взносов на районный коэффициент

В Госдуму уже внесен законопроект, который позволит освободить средний и малый бизнес на севере от страховых взносов.

ФНС все еще не дали разъяснения по штрафам из-за ЕНП. Если нет разъяснений, то нет и штрафов.

Даже если вы откажитесь от обеда, раньше уйти с работы все равно не получится. Роструд дал пояснения.

Согласно ч. 4 ст. 178 ТК РФ, если вас уволили, обратиться за пособием необходимо в течение 15 дней.

Платить фиксированные взносы строго в период действия патента, чтобы иметь возможность уменьшить на них налог по ПСН не обязательно.