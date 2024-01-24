«Утренний бухгалтер» № 5562. Что изменилось в форме ЕФС-1 по взносам на травматизм в 2024 году

С 2024 года в раздел 2 формы ЕФС-1 внесли изменения. Учтите их при сдаче отчетности до 25.01.2024.
Утренний бухгалтер
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Документы
Центральный банк РФ: Указание № 5348-У от 09.12.2019
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/15829@ от 19.12.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Компания платит низкий земельный налог только за ту часть участка под ИЖС, которая занята жильем
Минфин РФ: Письмо № 07-01-09/119773 от 12.12.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Объекты учета аренды определяют по ФСБУ 25/2018
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/103256 от 30.10.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/103361 от 30.10.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/102553 от 27.10.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/102654 от 27.10.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/99451 от 19.10.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-05-04-01/99855 от 20.10.2023
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