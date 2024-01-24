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«Утренний бухгалтер» № 5562. Что изменилось в форме ЕФС-1 по взносам на травматизм в 2024 году

До 25 января надо сдать раздел 2 формы ЕФС-1 (бывшая 4-ФСС).

С 2024 года в раздел 2 формы ЕФС-1 внесли изменения. Учтите их при сдаче отчетности до 25.01.2024.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Какие еще отчеты бухгалтерам надо сдать до 25 января, смотрите список.

Минфин: объекты учета аренды определяют по ФСБУ 25/2018.

Как бухгалтеру стать разработчиком 1С, узнаете здесь.

Лицам, состоящим в официальном браке не менее 20 лет, хотят выплачивать единовременное поощрение. 1 000 руб. за каждый год.

12 ответов на самые частые вопросы по воинскому учету, найдете в обзоре.

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С 2024 года на НДФЛ надо сдавать по два уведомления в месяц. Но этого можно избежать, если все выплаты физлицам будут в период с 1 по 22 число месяца. Смотрите удобные сроки выплаты.

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Какие доходы нужны IT-компании для права на налоговые льготы + таблицы с перечнем и разъяснениями

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Что перестроить в бухучете, чтобы перейти на ФСБУ 14/2022 Нематериальные активы. Мини-курс с тестами.

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Цифровой рубль: что это такое, для чего нужен и когда заработает

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Резюме

Трибуна

Почему в уведомление по НДФЛ 1С предлагает только январь, а не даты?

Как отразить в бухгалтерии поступление постельного белья для работников?

Как правильно исчислить НДС от аванса за 4 квартал?

Мартышкин портфель. Итоги пятого месяца инвестиционного эксперимента

Как исправить ошибку в уведомлении по НДФЛ за декабрь?

Как настроить начисления в РСВ и 6-НДФЛ для автокомпенсации?

Что делать при обнаружении ошибки в заявлении о ввозе товаров?

Как правильно отправить расчет по больничному через Контур?

4 признака, что с вашим бизнесом все хорошо

Должна ли быть общей налоговая база для НДФЛ при выплате зарплаты и дивидендов?

Можно ли дважды списать НДФЛ с зарплаты и аванса в личном кабинете ИП?

Может ли физлицо оплатить услуги ООО безналично по бизнес-карте?

Как брак бизнес-партнера может повлиять на ваш бизнес

Можно ли использовать бизнес-карту для оплаты ГСМ без авансового отчета?

Нужно ли отдельно сдавать декларацию по обособке ООО?

Можно ли избежать оформления водителя как работника в ИП?

Как интегрировать учет баллов Ozon в программу 1С?

Может ли ИП по массажу оформить ПСН?

Можно ли уменьшить налог за 2023 год при оплате взносов заранее?

Что изменилось в расчете НДФЛ в 2024 году?

Документы

Центральный банк РФ: Указание № 5348-У от 09.12.2019

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/15829@ от 19.12.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Компания платит низкий земельный налог только за ту часть участка под ИЖС, которая занята жильем

Минфин РФ: Письмо № 07-01-09/119773 от 12.12.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Объекты учета аренды определяют по ФСБУ 25/2018

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/103256 от 30.10.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/103361 от 30.10.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/102553 от 27.10.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/102654 от 27.10.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/99451 от 19.10.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-05-04-01/99855 от 20.10.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/99947 от 20.10.2023

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РАССЫЛКА427 572 читателя

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

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Бухгалтеры жалуются на двойной резерв на ЕНС по взносам декабря

По рекомендации ФНС компании, уплатившие страховые взносы за декабрь в декабре, сдали в декабре уведомление с кодом 34/03. Потом в январе они сдали РСВ и получили двойной резерв на ЕНС.

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Социальный вычет

❗ Для социального вычета на лечение за 2023 год нужна справка старой формы

Чтобы пациенты могли оформить социальный вычет по НДФЛ по расходам на лечение, клиника должна выдать им справку старой формы, хотя с 01.01.2024 уже действует новая.

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Бесплатно с Налоговые проверки

Вызов в ИФНС для дачи пояснений в 2024 году: когда могут вызвать, что говорить и можно ли не ходить

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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как правильно определить дату дохода при работе с Вайлдберризом на УСН 6%?

Добрый день. Скажите, пожалуйста, какой датой правильно принимать доходы для определения налогооблагаемой базы при работе с Вайлдберризом — ИП на УСН 6%.

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ЦБ установил дедлайн для принятия закона о регулировании BNPL-сервисов: 1 июня

Срок амбициозный — потому что никакой конкретики пока нет, только бурное обсуждение.

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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как вести раздельный учет в 1С:Бухгалтерия для казначейского сопровождения?

Впервые являемся исполнителями по договору с казначейским сопровождением. Везде указано, что нужно вести раздельный учёт. Как на практике это реализовать в 1С:Бухгалтерия?

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Законопроекты

Компании заплатят 3% от выручки за утечку данных

Компаниям, которые допустили утечку персональных данных, грозит штраф до 15 млн рублей. Также предусмотрена уголовная ответственность с максимальным сроком до 10 лет лишения свободы.

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Записи вебинаров

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Новые видео от экспертов каждый день
Трудовые отношения

Одиноких сотрудников с детьми до 16 лет будет нельзя уволить

Работодатели не смогут уволить сотрудников, которые в одиночку воспитывают детей до 16 лет.

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Обзоры для бухгалтера

Определили статус для многодетных семей, за долгий брак хотят платить деньги, бухгалтеров напрягает налог на имущество. 👨‍👩‍👧‍👦«Ночной бухгалтер» №1607

Президент подписал указ с мерами поддержки для многодетных семей и определил их статус. Брак длиной в двадцать лет — повод для премии, считают депутаты, причем платить ее надо и дальше, раз в пятилетку в зависимости от продолжительности союза. Бухгалтеры не понимают, как ФНС будет отражать по ЕНС начисление налога на имущество из уведомления и декларации.

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Лицензирование

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Компаниям, которые занимаются уничтожением насекомых, грызунов и проводят дезинфекцию, будет нужна лицензия с 1 марта 2025 года.

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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как будут использованы авансы по УСН, оплаченные заранее?

Всем здравствуйте! У меня вопрос. Заплатили за 9 месяцев авансы по УСН 16500 с уведомлениями. По итогам года  сумма налога по УСН 6% составила 25600. За минусом страховых 45842 получается ничего платить не надо было. А заплаченные 16500 повиснут плюсом на ЕНС или пойдут в уплату налога за 2024 г?

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alexeyefimov

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Бесплатно с Налоговые льготы по НДС

Как воспользоваться льготой по освобождению от НДС. Мини-курс

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Из оборота вывели больше 100 тысяч тонн фальсифицированной молочной продукции

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Как учитывать дарение имущества ООО и ИП

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