«Утренний бухгалтер» № 5562. Что изменилось в форме ЕФС-1 по взносам на травматизм в 2024 году

С 2024 года в раздел 2 формы ЕФС-1 внесли изменения. Учтите их при сдаче отчетности до 25.01.2024.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить

Какие еще отчеты бухгалтерам надо сдать до 25 января, смотрите список.

Минфин: объекты учета аренды определяют по ФСБУ 25/2018.

Как бухгалтеру стать разработчиком 1С, узнаете здесь.

Лицам, состоящим в официальном браке не менее 20 лет, хотят выплачивать единовременное поощрение. 1 000 руб. за каждый год.

12 ответов на самые частые вопросы по воинскому учету, найдете в обзоре.

Принят новый МСФО для финансовой отчетности.

С 2024 года на НДФЛ надо сдавать по два уведомления в месяц. Но этого можно избежать, если все выплаты физлицам будут в период с 1 по 22 число месяца. Смотрите удобные сроки выплаты.