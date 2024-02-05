«Утренний бухгалтер» № 5571. Какой отчет больше всего ненавидят бухгалтеры?

По результатам опроса, самый ненавистный отчет у бухгалтеров — 6-НДФЛ. В топ-3 также попало уведомление по ЕНП и ЕФС-1, который теперь нужно сдавать по поводу и без
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
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Роструд: совместителя, которому задерживают зарплату, можно уволить при приеме основного сотрудника.
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Разборы законов
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в январе 2024 года
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— Как подтвердить нулевую ставку НДС в 2024 году. Мини-курс
На определенные категории товаров или вид услуг установлена пониженная налоговая ставка. Не просто 10%, а 0%. Несмотря на это, нужно продолжать отчитываться за НДС. А свое право на применение нулевой ставки еще надо подтвердить.
— Ведение казначейского счета: начало работы, требования к предоставляемым подтверждающим документам
Казначейский счет — это специальный 71 счет, который открывается для учета бюджетных средств в рамках казначейского сопровождения.
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Разберитесь, что нового в заполнении ЕФС-1 в электронной трудовой книжке, вместе с экспертом.
— Договор займа ООО у своего учредителя в 2024 году: как оформить, проценты, налоговые последствия, образец
Разберем, что должно быть в договоре займа с учредителем, какие налоговые последствия возникают в разных ситуациях и что учесть при возврате займа.
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Новости
1 Когда сотрудник может перенести свой отпуск, обозначенный в графике
2 Жене не дадут справку о доходах ее умершего мужа, потому что это налоговая тайна
3 ИП на ЕСХН учитывает продажу земли для лимита доходов по НДС-льготе
4 Кадровый учет ИП может вести его работник по доверенности
5 Передача ОС вышедшему из ООО участнику обязывает восстановить НДС
6 Совместителя, которому задерживают зарплату, можно уволить при приеме основного сотрудника
7 Депутаты предложили ускорить и упростить для бизнеса получение лицензий
8 Роструд просит доступ к налоговой тайне
9 🎓Вебинар. Годовая бухгалтерская отчетность: составляем без ошибок. 8 февраля в 15:00 мск!
10 Большинство банков нарушают закон и не указывают полную стоимость кредита
11 Мужчинам, которые получили гражданство РФ, поднимут призывной возраст до 50 лет
12 Когда капвложения признают основным средством и амортизируют: правила по ФСБУ 26/2020
13 ⏰ Уже через 4 дня пройдет тренинг, как заполнить РСВ и 6-НДФЛ по новым правилам 2024 года
14 Какие надбавки и доплаты к зарплате может получить сотрудник
15 🙅 Бухгалтеры не любят 6-НДФЛ
16 До 5 февраля надо сдать уведомление по ЕНП на НДФЛ
17 ❗Как сдать уточненную декларацию без штрафов
18 Суд впервые удовлетворил иск инвестора к Euroclear
19 Арендаторам не будут давать социальный вычет по НДФЛ
20 🍟 Как считать зарплату сотрудников ИП для льготы по НДС в общепите при смене прописки: пример
21 Кому нужно проводить обязательный аудит по итогам 2023 года
22 ФНС введет новые правила для постановки на учет бизнеса по добыче полезных ископаемых
23 Водителей не будут штрафовать за «опасное вождение» автомобиля
24 МРОТ в 2024 году: минималка гарантирована не только основным работникам, но и совместителям
25 Банки в тестовом режиме выпускают карты для иностранных туристов
26 Предпринимателям продлили поддержку по продвижению на «Авито Услугах»
27 Как бухгалтеру отразить в учете дополнительные списания Wildberries
28 «Алроса» будет «выращивать» поставщиков из представителей малого и среднего бизнеса
29 Работодателей оштрафуют на 15 млн рублей за персональные данные
30 🌵 Бухгалтерам, без которых можно обойтись, выдали новые счета-фактуры и новые правила по ЕФС-1. Топ новостей за неделю
31 Приложение банка «Ак Барс» больше нельзя скачать в App Store
32 При УСН нельзя брать на вычет НДС, а платить НДС можно
33 Договор ОСАГО будут заключать в электронном виде
34 Наценка на социально значимые товары снизилась на 17%
35 Банки не хотят принимать от клиентов самозапрет на кредиты
Мероприятия
Формирование и порядок сдачи отчета о результатах ПЭК и декларации о плате за НВОС
Дата проведения: 5 февраля, понедельник
Новое в кадровом и воинском учете – 2024. Изменения в ЕФС-1
Дата проведения: 5 февраля, понедельник
Дата проведения: 6 февраля, вторник
Изменения в 6-НДФЛ и новый порядок заполнения РСВ
Дата проведения: 6 февраля, вторник
Экстренный вебинар. Новые коды в ЕФС-1, которые объявил СФР
Дата проведения: 7 февраля, среда
Как проверить контрагента, чтобы не было претензий ФНС. Должная осмотрительность на практике
Дата проведения: 7 февраля, среда
Что с дроблением бизнеса в 2024 году? На что смотрят инспекторы
Дата проведения: 8 февраля, четверг
Годовая бухгалтерская отчетность: составляем без ошибок
Дата проведения: 8 февраля, четверг
Финансирование бизнеса. Путь на IPO
Дата проведения: 8 февраля, четверг
Статьи
— «Утренний бухгалтер» № 5570. Налоговики модернизируют справку о сальдо ЕНС по просьбе бизнеса
В справку о сальдо ЕНС добавят расчет пеней.
— Персона дня. Сурок-метеоролог
Сегодня 2 февраля — День сурка. Ждем раннюю весну.
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Вакансии
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Документы
ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-8/627@ от 14.09.2023
Ростовский областной суд: Апелляционное определение № 33-18876/2018 от 25.10.2018
Подробнее о документе мы писали в новости Исковой срок давности по невыплаченному кредиту: когда истекает, как применить в суде
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ: Определение № 305-ЭС16-17914 от 28.03.2017
Подробнее о документе мы писали в новости Исковой срок давности по невыплаченному кредиту: когда истекает, как применить в суде
Минфин РФ: Информация № ПЗ-3/2012 от 02.02.2024
Невский районный суд Санкт-Петербурга: Решение № 2-2140/2023 от 26.09.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/119819 от 12.12.2023
Подробнее о документе мы писали в новости 🍟 Как считать зарплату сотрудников ИП для льготы по НДС в общепите при смене прописки: пример
Минфин РФ: Письмо № 07-03-10/91878 от 27.09.2023
Минфин РФ: Письмо № 27-05-09/91969 от 27.09.2023
Минфин РФ: Письмо № 27-05-09/91969 от 27.09.2023
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Утренний бухгалтер
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