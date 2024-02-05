Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5571. Какой отчет больше всего ненавидят бухгалтеры?

В нашей группе в ВК мы провели опрос. Коллеги выбирали отчет, который они больше всего ненавидят.

По результатам опроса, самый ненавистный отчет у бухгалтеров — 6-НДФЛ. В топ-3 также попало уведомление по ЕНП и ЕФС-1, который теперь нужно сдавать по поводу и без

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Совместителям тоже нельзя платить меньше МРОТ. При этом у совместителей оплата идет пропорционально отработанному времени.

Минфин разъяснил, как считать зарплату сотрудников ИП для льготы по НДС в общепите при смене прописки.

Когда капвложения признают основным средством и амортизируют: правила по ФСБУ 26/2020.

Топ-18 ошибок в налоговой отчетности компании. Как в 2024 году избежать доначисления налогов, узнаете здесь.

Роструд: совместителя, которому задерживают зарплату, можно уволить при приеме основного сотрудника.

🔥Как ускорить процесс согласования документов?

В любой компании есть задачи для согласования внутренних и внешних документов: служебные записки, заявки на отпуск или закупку техники, договоры с клиентами и партнерами. Бизнес печатает кучу бумаг, тратит сотни тысяч в год на канцелярию, документы теряются, рабочие процессы тормозят или просто не работают.

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Разборы законов

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в январе 2024 года

Подготовили для вас обзор разъяснений января по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Как подтвердить нулевую ставку НДС в 2024 году. Мини-курс

На определенные категории товаров или вид услуг установлена пониженная налоговая ставка. Не просто 10%, а 0%. Несмотря на это, нужно продолжать отчитываться за НДС. А свое право на применение нулевой ставки еще надо подтвердить.

Ведение казначейского счета: начало работы, требования к предоставляемым подтверждающим документам

Казначейский счет — это специальный 71 счет, который открывается для учета бюджетных средств в рамках казначейского сопровождения.

Мастер-класс по ЕФС-1. Новый порядок заполнения. Мини-курс с видео, текстами и тестированием

Разберитесь, что нового в заполнении ЕФС-1 в электронной трудовой книжке, вместе с экспертом.

Договор займа ООО у своего учредителя в 2024 году: как оформить, проценты, налоговые последствия, образец

Разберем, что должно быть в договоре займа с учредителем, какие налоговые последствия возникают в разных ситуациях и что учесть при возврате займа.

🔥Как узнать обо всех изменениях в налогах и бухгалтерии-2024 за один день

Приходите на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»14 марта в Москве.

В программе эксклюзивные выступления с уникальной экспертизой от топовых спикеров, крутые презентации, ответы на вопросы из зала и чата, призы и подарки от «Клерка» и партнеров мероприятия.

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Новости

1 Когда сотрудник может перенести свой отпуск, обозначенный в графике

2 Жене не дадут справку о доходах ее умершего мужа, потому что это налоговая тайна

3 ИП на ЕСХН учитывает продажу земли для лимита доходов по НДС-льготе

4 Кадровый учет ИП может вести его работник по доверенности

5 Передача ОС вышедшему из ООО участнику обязывает восстановить НДС

6 Совместителя, которому задерживают зарплату, можно уволить при приеме основного сотрудника

7 Депутаты предложили ускорить и упростить для бизнеса получение лицензий

8 Роструд просит доступ к налоговой тайне

9 🎓Вебинар. Годовая бухгалтерская отчетность: составляем без ошибок. 8 февраля в 15:00 мск!

10 Большинство банков нарушают закон и не указывают полную стоимость кредита

11 Мужчинам, которые получили гражданство РФ, поднимут призывной возраст до 50 лет

12 Когда капвложения признают основным средством и амортизируют: правила по ФСБУ 26/2020

13 ⏰ Уже через 4 дня пройдет тренинг, как заполнить РСВ и 6-НДФЛ по новым правилам 2024 года

14 Какие надбавки и доплаты к зарплате может получить сотрудник

15 🙅 Бухгалтеры не любят 6-НДФЛ

16 До 5 февраля надо сдать уведомление по ЕНП на НДФЛ

17 ❗Как сдать уточненную декларацию без штрафов

18 Суд впервые удовлетворил иск инвестора к Euroclear

19 Арендаторам не будут давать социальный вычет по НДФЛ

20 🍟 Как считать зарплату сотрудников ИП для льготы по НДС в общепите при смене прописки: пример

21 Кому нужно проводить обязательный аудит по итогам 2023 года

22 ФНС введет новые правила для постановки на учет бизнеса по добыче полезных ископаемых

23 Водителей не будут штрафовать за «опасное вождение» автомобиля

24 МРОТ в 2024 году: минималка гарантирована не только основным работникам, но и совместителям

25 Банки в тестовом режиме выпускают карты для иностранных туристов

26 Предпринимателям продлили поддержку по продвижению на «Авито Услугах»

27 Как бухгалтеру отразить в учете дополнительные списания Wildberries

28 «Алроса» будет «выращивать» поставщиков из представителей малого и среднего бизнеса

29 Работодателей оштрафуют на 15 млн рублей за персональные данные

30 🌵 Бухгалтерам, без которых можно обойтись, выдали новые счета-фактуры и новые правила по ЕФС-1. Топ новостей за неделю

31 Приложение банка «Ак Барс» больше нельзя скачать в App Store

32 При УСН нельзя брать на вычет НДС, а платить НДС можно

33 Договор ОСАГО будут заключать в электронном виде

34 Наценка на социально значимые товары снизилась на 17%

35 Банки не хотят принимать от клиентов самозапрет на кредиты

Мероприятия

Формирование и порядок сдачи отчета о результатах ПЭК и декларации о плате за НВОС

Дата проведения: 5 февраля, понедельник

Новое в кадровом и воинском учете – 2024. Изменения в ЕФС-1

Дата проведения: 5 февраля, понедельник

Как изменится НДС в 2024 году

Дата проведения: 6 февраля, вторник

Изменения в 6-НДФЛ и новый порядок заполнения РСВ

Дата проведения: 6 февраля, вторник

Экстренный вебинар. Новые коды в ЕФС-1, которые объявил СФР

Дата проведения: 7 февраля, среда

Как проверить контрагента, чтобы не было претензий ФНС. Должная осмотрительность на практике

Дата проведения: 7 февраля, среда

Что с дроблением бизнеса в 2024 году? На что смотрят инспекторы

Дата проведения: 8 февраля, четверг

Годовая бухгалтерская отчетность: составляем без ошибок

Дата проведения: 8 февраля, четверг

Финансирование бизнеса. Путь на IPO

Дата проведения: 8 февраля, четверг

Статьи

«Утренний бухгалтер» № 5570. Налоговики модернизируют справку о сальдо ЕНС по просьбе бизнеса

В справку о сальдо ЕНС добавят расчет пеней.

Персона дня. Сурок-метеоролог

Сегодня 2 февраля — День сурка. Ждем раннюю весну.

🔒 Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в январе 2024 года

Подготовили для вас обзор разъяснений января по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Как грамотно использовать контент с фотостоков

Сегодняшние бизнес-процессы просто немыслимы без визуального контента. Но, как известно, любой объект, будь то фотография, рисунок, инфографика, дизайн, видео и т.д., имеет своего автора, чьи права охраняет закон. Использовать размещенный в интернете контент без разрешения автора нельзя.

Блоги компаний

Как избежать рисков при оплате лома третьему лицу, не сдатчику

Лимиты на бесплатные переводы и новые сроки подачи отчетов: что изменится с февраля 2024 года

Форма №–1 вывоз

Операционный рычаг: как и зачем считать

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Расчеты между юридическими лицами: применение ККТ

Как организации платить транспортный налог?

Изменения для ИП и компаний на УСН в 2024 году

Топ-18 ошибок в налоговой отчетности компании. Как в 2024 году избежать доначисления налогов

Кому подойдет нативная интеграция в телеграм-каналах: экономим время и деньги

Как пробивать чеки на ККТ, чтобы избежать штрафов

Как в 1С обновить производственный календарь и графики работы сотрудников на 2024 год

Мораторий на проверки продлён на 2024 год

Какие организации имеют право сдавать упрощенную бухгалтерскую отчетность в 2024 году

Вакансии

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Бухгалтер на участок "Клиент-банк" Зарплата от 100000 ₽, Москва, Полный день

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Главный бухгалтер Зарплата не указана, Москва, Полный день

Резюме

Трибуна

Может ли несовершеннолетний учредитель ООО получать дивиденды?

Топ-10 дивидендных историй 2024 года от УК Доходъ

За какую дату считаются суточные при командировке в Китае?

Где зарегистрировать компанию в Дубае? Краткая инструкция

В каком месяце отражать доход с сверхсуточных в справке 2-НДФЛ?

Можно ли списать НДС в внереализационные расходы в НУ?

Где компания может получить микрофинансирование? Преимущества и риски

Сложно ли возвращать переплату с ЕНС на расчетный счет организации?

Как главному бухгалтеру найти и обезвредить неформального лидера в бухгалтерии

Можем ли мы отказать в выдаче базы 1С заказчику?

Должна ли ИФНС приложить к акту проверки декларации проблемных контрагентов? Что говорит суд

Нужно ли подавать пустое уведомление НДФЛ за январь 2024?

Что обсуждали бухгалтеры: уведомления по НДФЛ, Трибуну, мягкие навыки главбуха и радугу

Нужно ли отправлять корректировку при ошибке в страховых взносах?

Образцы договоров от ведущих компаний: как их найти и использовать в работе

Что делать, если в личном кабинете ИП появилась задолженность?

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Входят ли коммунальные платежи в патент?

Как сформировать январское уведомление в 1С Бухгалтерии?

Документы

ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-8/627@ от 14.09.2023

Ростовский областной суд: Апелляционное определение № 33-18876/2018 от 25.10.2018

Подробнее о документе мы писали в новости Исковой срок давности по невыплаченному кредиту: когда истекает, как применить в суде

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ: Определение № 305-ЭС16-17914 от 28.03.2017

Подробнее о документе мы писали в новости Исковой срок давности по невыплаченному кредиту: когда истекает, как применить в суде

Минфин РФ: Информация № ПЗ-3/2012 от 02.02.2024

Невский районный суд Санкт-Петербурга: Решение № 2-2140/2023 от 26.09.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/119819 от 12.12.2023

Подробнее о документе мы писали в новости 🍟 Как считать зарплату сотрудников ИП для льготы по НДС в общепите при смене прописки: пример

Минфин РФ: Письмо № 07-03-10/91878 от 27.09.2023

Минфин РФ: Письмо № 27-05-09/91969 от 27.09.2023

Минфин РФ: Письмо № 27-05-09/91969 от 27.09.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/92019 от 27.09.2023

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Расходы на поездку на выставку ИП на ОСНО

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Расходы на благотворительность

Продажа товара под другим названием

Проблема в работе с юл 124 строка доходы

Сведения о стаже (бывший отчет СЗВ-СТАЖ)

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Кадровые отчеты в Росстат

РАССЫЛКА429 143 читателя

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

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Уведомление по ЕНП

🔥 ЕНП-уведомление на НДФЛ с кодом 21/12 можно сдавать после 23 февраля: таблица с предельными сроками

В январе многие бухгалтеры столкнулись с проблемой при досрочной сдаче уведомлений по ЕНП на НДФЛ с кодом периода 21/11. Этой проблемы больше не будет. Вышли новые контрольные соотношения.

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Логотип vladsavushkin
vladsavushkin
Финансовый анализ

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В России хотят продлить программы семейной и дальневосточной ипотеки, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, но деталей не привёл

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ЦБ опубликовал результаты отдельных банков по итогам 2023 года

Дочки зарубежных банков продолжают активно зарабатывать в России — несмотря на все слухи о желании прекратить бизнес в стране.

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«Учёт Онлайн» от «Сбера» уже удалён из AppStore — кто не успел, тот опоздал

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ЦБ подвёл итоги работы СБП в 2023 году — и они впечатляют

Через систему СБП прошло более 7 млрд операций на общую сумму 31 трлн рублей.

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🔥Глава ЦБ Турции ушла в отставку

После новостей об отставке Эркан турецкая лира ослабла, упав на 0,6 % до 30,5163 по отношению к доллару.

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Записи вебинаров

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Новые видео от экспертов каждый день
Законопроекты

«Дачная амнистия» будет действовать до 2031 года

Депутаты в окончательном чтении приняли законопроект о продлении упрощенной поставки объектов СНТ на кадастровый учет.

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Отчетность в СФР

Если сотрудница передумала идти в отпуск по уходу за ребенком, надо сдать отменяющий отчет ЕФС-1

При подаче сотрудником заявления на отпуск по уходу за ребенком надо сдать подраздел 1.2 формы ЕФС-1 (аналог СЗВ-СТАЖ) с типом сведений «Назначение выплат по ОСС». Если отпуск не состоялся, надо сделать отмену.

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Лицензирование

Депутаты предложили ускорить и упростить для бизнеса получение лицензий

Группа парламентариев внесла на этой неделе в Госдуму законопроект по упрощению процедуры получения лицензий для бизнеса.

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Кадровый учет

Кадровый учет ИП может вести его работник по доверенности

В качестве работодателя может выступать человек, наделенный правом заключать трудовые договоры от имени организации или ИП, вступившими в трудовые отношения с работниками.

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Бухгалтеры

Больше всего бухгалтеры не любят сдавать отчет 6-НДФЛ

«Клерк» провел опрос среди бухгалтеров и узнал, что самый нелюбимый отчет — это 6-НДФЛ. 23% опрошенных признались, что одинаково ненавидят все отчеты.

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nlukina
Обучение для бухгалтеров

🔥Приглашаем на Тренинг всех подписчиков Клерк.Премиум! У нас появился новый продукт для бухгалтеров

В этом году мы будем активно развивать наш лучший продукт — Клерк.Премиум. Для подписчиков будет постоянно появляться новые классные бухгалтерские сервисы. Сейчас мы добавили Тренинги — закрытые онлайн практикумы с лучшими экспертами страны. Первый Тренинг пройдет по теме изменений в 6-НДФЛ и порядка заполнения РСВ. Актуалочка!

🔥Приглашаем на Тренинг всех подписчиков Клерк.Премиум! У нас появился новый продукт для бухгалтеров
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Банки

В Турции закрывают банковские счета российских компаний

Кредитные организации в Турции останавливают обслуживание корпоративных клиентов с российскими корнями из-за угрозы попасть под вторичные санкции США.

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Инвестиции

Рубль как всегда, редомициляция ЕМЦ, IPO Диасофт и DELI, новые облигации, дивиденды Северстали и другие события. Воскресный инвестдайджест

Как последняя неделя января перетекла в первую неделю февраля, так же плавно курс рубля шевелится потихоньку то вверх, то вниз. Зато на Мосбирже движение нормальное. Вслед за Делимобилем собрался на IPO Диасофт, выходят новые выпуски облигаций, а я поехал кататься в Красную Поляну и по дороге рассказал о самом важном, что на мой взгляд, произошло за неделю.

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Красный уголок бухгалтера

Как исправить ошибку в уведомлении НДФЛ с неправильным ОКТМО?

Уважаемые коллеги, в январе подали уведомление с НДФЛ с неверным ОКТМО. Буквально сразу, после приёма первого, обнаружили ошибку и послали новое уведомление с двумя строчками, с неправильным ОКТМО с суммой ноль и верное ОКТМО с суммой.

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Бесплатно с Обзоры для бухгалтера

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в январе 2024 года

Подготовили для вас обзор разъяснений января по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в январе 2024 года
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IT_АНГЕЛ
ЕНП (единый налоговый платеж)

Обжегшись на ФНС, дуешь на нолик.Как разобраться в нашей ФНС-Мета-вселенной

С 2024 года у налогоплательщиков появилась новая обязанность — два раза в месяц сдавать в ИФНС уведомление по ЕНП. При этом многие бухгалтеры знают, что даже если у компании или ИП нет «оборотов», то в некоторых случаях налоговики, все равно, ждут нулевую отчетность.

Обжегшись на ФНС, дуешь на нолик.Как разобраться в нашей ФНС-Мета-вселенной
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Бухгалтеры

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У всех у нас возникают вопросы, на которые мы не знаем ответа. И даже в интернете ничего нагуглить не получается. Специально для наших пользователей мы сделали сервис, который поможет решить сложные проблемы — Клерк.Консультации. Эксперт ответит за пару часов. И ничего гуглить не надо!

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Бухгалтеры

Что ест бухгалтер. Фрукты на завтрак

Мясо уже поднадоело, хочется чего то свежего. Сегодня фруктовое меню!

Что ест бухгалтер. Фрукты на завтрак
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