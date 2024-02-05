«Утренний бухгалтер» № 5571. Какой отчет больше всего ненавидят бухгалтеры?

По результатам опроса, самый ненавистный отчет у бухгалтеров — 6-НДФЛ. В топ-3 также попало уведомление по ЕНП и ЕФС-1, который теперь нужно сдавать по поводу и без

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