«Утренний бухгалтер» № 5572. Директор хочет уволить бухгалтеров, чтобы сэкономить на НДС

Обсуждают бухгалтеры: гендир обвиняет бухгалтерию в том, что компания сама себе увеличивает НДС, принимая в штат всяких маркетологов, бухгалтеров и экономистов.

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Минфин: при переходе с ОСНО на УСН восстановление НДС по недвижимости идет единовременно, а не частями.

Контрольные соотношения позволяют: уведомление по ЕНП на авансы по УСН можно сдавать в начале квартала.

Какими налогами облагается материальная выгода, узнаете здесь.

Работники, которые не вошли в ЕФС-1, не нашли на лицевом счете в СФР свой стаж за 2023 год.

Где общепиту брать данные о средней зарплате для льготы по НДС в 2024 году, поясняет Минфин.

Уведомление по ЕНП на НДФЛ с кодом 21/12 можно сдавать после 23 февраля: смотрите таблицу с предельными сроками.

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