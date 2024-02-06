«Утренний бухгалтер» № 5572. Директор хочет уволить бухгалтеров, чтобы сэкономить на НДС

Обсуждают бухгалтеры: гендир обвиняет бухгалтерию в том, что компания сама себе увеличивает НДС, принимая в штат всяких маркетологов, бухгалтеров и экономистов.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Минфин: при переходе с ОСНО на УСН восстановление НДС по недвижимости идет единовременно, а не частями.
Контрольные соотношения позволяют: уведомление по ЕНП на авансы по УСН можно сдавать в начале квартала.
Какими налогами облагается материальная выгода, узнаете здесь.
Работники, которые не вошли в ЕФС-1, не нашли на лицевом счете в СФР свой стаж за 2023 год.
Где общепиту брать данные о средней зарплате для льготы по НДС в 2024 году, поясняет Минфин.
Уведомление по ЕНП на НДФЛ с кодом 21/12 можно сдавать после 23 февраля: смотрите таблицу с предельными сроками.
💥 Совет от редакции: как защитить право на интеллектуальную собственность в современном IT-бизнесе, узнаете на бесплатном вебинаре 20 февраля в 11:00 мск. Записаться.
🔥Материальная выгода: когда возникает и какими налогами облагается
Бесплатный вебинар для бухгалтеров организаций и ИП
14 февраля в 11:00 мск
Окончен «льготный период» освобождения от налогообложения материальной выгоды, длившийся три года. С 1 января 2024 года доходы в виде материальной выгоды облагаются налогом на доходы физических лиц. На вебинаре вы не только узнаете, какие доходы в виде материальной выгоды облагаются НДФЛ по ставке 35%, но и получите массу практических рекомендаций, в том числе:
вправе ли ООО выдать беспроцентный заем ИП, если он один из учредителей и директор, или третьему лицу;
признается ли такой заем сделкой с взаимозависимыми лицами;
возникает ли у ИП облагаемый НДФЛ доход;
как отразить доходы в виде материальной выгоды в 6-НДФЛ.
Понятие материальной выгоды в целях исчисления НДФЛ.
Материальная выгода:
от экономии на процентах по полученным займам;
при приобретении товаров, работ и услуг;
при приобретении ценных бумаг.
Порядок исчисления НДФЛ с материальной выгоды.
Бухгалтерский учет операций, связанных с материальной выгоды.
Отчетность.
Спикер: Людмила Архипкина – методолог по бухгалтерскому учету и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело».
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Новости
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/124860 от 22.12.2023
Подробнее о документе мы писали в новости ИП на ЕСХН может получать освобождение от НДС несколько раз
Арбитражный суд Уральского округа: Постановление № Ф09-5746/22 от 23.09.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/2616 от 16.01.2024
Подробнее о документе мы писали в новости При покупке квартиры у жены или сестры имущественный вычет не дадут
Минфин РФ: Письмо № 03-05-04-02/1111 от 11.01.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/900 от 11.01.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/878 от 11.01.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-07-15/775 от 11.01.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/762 от 11.01.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-04/838 от 11.01.2023
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Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
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