Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5572. Директор хочет уволить бухгалтеров, чтобы сэкономить на НДС

Казус дня: как зарплата влияет на НДС и что будет, если уволить весь административный персонал.

Обсуждают бухгалтеры: гендир обвиняет бухгалтерию в том, что компания сама себе увеличивает НДС, принимая в штат всяких маркетологов, бухгалтеров и экономистов.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Минфин: при переходе с ОСНО на УСН восстановление НДС по недвижимости идет единовременно, а не частями.

Контрольные соотношения позволяют: уведомление по ЕНП на авансы по УСН можно сдавать в начале квартала.

Какими налогами облагается материальная выгода, узнаете здесь.

Работники, которые не вошли в ЕФС-1, не нашли на лицевом счете в СФР свой стаж за 2023 год.

Где общепиту брать данные о средней зарплате для льготы по НДС в 2024 году, поясняет Минфин.

Уведомление по ЕНП на НДФЛ с кодом 21/12 можно сдавать после 23 февраля: смотрите таблицу с предельными сроками.

💥 Совет от редакции: как защитить право на интеллектуальную собственность в современном IT-бизнесе, узнаете на бесплатном вебинаре 20 февраля в 11:00 мск. Записаться.

🔥Материальная выгода: когда возникает и какими налогами облагается

Бесплатный вебинар для бухгалтеров организаций и ИП

14 февраля в 11:00 мск

Окончен «льготный период» освобождения от налогообложения материальной выгоды, длившийся три года. С 1 января 2024 года доходы в виде материальной выгоды облагаются налогом на доходы физических лиц. На вебинаре вы не только узнаете, какие доходы в виде материальной выгоды облагаются НДФЛ по ставке 35%, но и получите массу практических рекомендаций, в том числе:

  • вправе ли ООО выдать беспроцентный заем ИП, если он один из учредителей и директор, или третьему лицу;

  • признается ли такой заем сделкой с взаимозависимыми лицами;

  • возникает ли у ИП облагаемый НДФЛ доход;

  • как отразить доходы в виде материальной выгоды в 6-НДФЛ.

Программа

  • Понятие материальной выгоды в целях исчисления НДФЛ.

  • Материальная выгода:

    • от экономии на процентах по полученным займам;

    • при приобретении товаров, работ и услуг;

    • при приобретении ценных бумаг.

  • Порядок исчисления НДФЛ с материальной выгоды.

  • Бухгалтерский учет операций, связанных с материальной выгоды.

  • Отчетность.

Спикер: Людмила Архипкина – методолог по бухгалтерскому учету и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело».

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Разборы законов

Как заполнить годовую отчетность-2023 при лизинге по шагам. Разница между налоговым и бухгалтерским учетами

Малое предприятие на общем налоговом режиме приобрело автомобиль в лизинг. Разберем по шагам, как при упрощенном учете лизинга (без дисконтирования) правильно заполнить отчетность.

Изменения в налоговом законодательстве — 2024. Мини-курс с видео, текстами и тестированием

Разберитесь во всех изменения в налогах, чтобы защитить себя и свой бизнес от давления налоговиков.

Какие документы работодатель обязан выдавать работникам в 2024 году: сроки выдачи, когда можно отказать, судебная практика

Трудящийся вправе получить на руки документы, имеющие отношение к его работе. Достаточно оформить и подать заявление на имя руководителя. Разбираемся, какие бумаги компания должна ему выдать, в выдаче каких вправе отказать.

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в январе 2024 года

Подготовили для вас обзор разъяснений января по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Какую отчетность сдавать в период приостановки деятельности. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, какую отчетность сдавать в период приостановки деятельности.

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Новости

1 🔥 ЕНП-уведомление на НДФЛ с кодом 21/12 можно сдавать после 23 февраля: таблица с предельными сроками

2 При переходе реорганизованной компании с ОСНО на УСН надо восстановить НДС по основным средствам

3 ❗ Минфин объяснил, где общепиту брать данные о средней зарплате для льготы по НДС в 2024 году

4 Металлолом переименовали во вторсырье, но НДС по нему по-прежнему платит покупатель – налоговый агент

5 Yandex N.V. продала российский «Яндекс» консорциуму частных инвесторов

6 Не забудьте сегодня сдать уведомление по ЕНП, если оно не нулевое

7 За время обучения охране труда сотрудникам надо платить по-среднему

8 Курс доллара вырос до 91,17 рубля

9 Власти могут отменить налог на вклады от трех лет

10 Банкам в два раза увеличат штрафы за некорректную информацию о кредитах в рекламе

11 Wildberries не будет вводить обязательную предоплату товаров

12 😕 Сотрудники, которые не вошли в ЕФС-1, не нашли на лицевом счете в СФР свой стаж за 2023 год

13 «Софтлайн» может купить производителя кассового оборудования «Атол»

14 🎓Экстренный вебинар. Новые коды в ЕФС-1, которые объявил СФР. 7 февраля в 11:00 мск!

15 Что грозит бизнесу за незаконное дробление

16 🔥 Уже завтра бухгалтеры узнают, как как заполнить РСВ и 6-НДФЛ по новым правилам 2024 года

17 Акции «Яндекса» подешевели на 9,3%

18 ❗ Переход с ОСНО на УСН: восстановление НДС по недвижимости идет единовременно, а не частями

19 ФАС предложила новую формулу расчета экономически необоснованных цен

20 Как работать с изменениями по ЕНС в 2024 году

21 В России могут запретить рассаживать семьи в самолетах

22 🙆 Директор хочет уволить бухгалтеров, потому что из-за них у компании большой НДС

23 Россия и Турция хотят создать общий банк

24 Wildberries может выпустить свою банковскую карту

25 Какие требования будет присылать налоговая в 2024 году

26 Участникам СВО разрешили оформить «Дальневосточную ипотеку»

27 Продали через маркетплейс, вернули напрямую: как оформить возврат покупателю в 1С так, чтобы не потерять НДС

28 Производителям яиц выделят льготные кредиты

29 ⚡Внимание всем, кто на УСН! Уведомление по ЕНП на авансы по налогу можно сдавать в начале квартала

30 Банки Гонконга прекращают принимать платежи из России

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32 При покупке квартиры у жены или сестры имущественный вычет не дадут

33 МТС-Банк планирует разместить акции в рамках IPO

34 Для туристического бизнеса предложили ввести налоговые каникулы

Мероприятия

Как изменится НДС в 2024 году

Дата проведения: 6 февраля, вторник

Изменения в 6-НДФЛ и новый порядок заполнения РСВ

Дата проведения: 6 февраля, вторник

Обзор изменений законодательства в 2023-2024

Дата проведения: 7 февраля, среда

Экстренный вебинар. Новые коды в ЕФС-1, которые объявил СФР

Дата проведения: 7 февраля, среда

Как проверить контрагента, чтобы не было претензий ФНС. Должная осмотрительность на практике

Дата проведения: 7 февраля, среда

Что с дроблением бизнеса в 2024 году? На что смотрят инспекторы

Дата проведения: 8 февраля, четверг

Годовая бухгалтерская отчетность: составляем без ошибок

Дата проведения: 8 февраля, четверг

Финансирование бизнеса. Путь на IPO

Дата проведения: 8 февраля, четверг

Все изменения по налогам-2024, в которых надо разобраться бухгалтеру

Дата проведения: 9 февраля, пятница

Статьи

«Утренний бухгалтер» № 5571. Какой отчет больше всего ненавидят бухгалтеры?

В нашей группе в ВК мы провели опрос. Коллеги выбирали отчет, который они больше всего ненавидят.

🔒 Какие документы работодатель обязан выдавать работникам в 2024 году: сроки выдачи, когда можно отказать, судебная практика

Трудящийся вправе получить на руки документы, имеющие отношение к его работе. Достаточно оформить и подать заявление на имя руководителя. Разбираемся, какие бумаги компания должна ему выдать, в выдаче каких вправе отказать.

🔒 Изменения в налоговом законодательстве — 2024. Мини-курс с видео, текстами и тестированием

Разберитесь во всех изменения в налогах, чтобы защитить себя и свой бизнес от давления налоговиков.

Цифра дня. Про шоколад

Бухгалтеры останутся без шоколадок, если босс сэкономит на «чайно-кофейном» бюджете. Главный виновник грядущего роста цен на шоколад — глобальное потепление.

🔒 Как заполнить годовую отчетность-2023 при лизинге по шагам. Разница между налоговым и бухгалтерским учетами

Малое предприятие на общем налоговом режиме приобрело автомобиль в лизинг. Разберем по шагам, как при упрощенном учете лизинга (без дисконтирования) правильно заполнить отчетность.

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Кому подойдет нативная интеграция в телеграм-каналах: экономим время и деньги

Почта России переходит на электронные путевые листы

Какими программами должен уметь пользоваться бухгалтер

Как получить первые продажи на маркетплейсах в 2024

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Как уменьшить платеж по патенту на страховые взносы в 2024 году?

Организация продуктивной командировки: как грамотно собраться в поездку и упростить работу с документами

Стартап бизнес-проекта

Как получить отсрочку или рассрочку по налогам: изменения с 2024 года

Вакансии

Каких специалистов ищут сегодня:

Бухгалтер на первичную документацию Зарплата от 25000 ₽, Удаленно, Полный день

Специалист по СТЕК Зарплата не указана, Удаленно, Гибкий график

Резюме

Трибуна

Были ли нужны подтверждающие документы после перехода на ПСН?

✅ Для ленивых аналитиков. Быстрый анализ в Excel

🧐А как у них? Налогообложение в других странах

Проверка контрагента из ОАЭ. Какие документы следует запросить

Илона Маска лишают честно заработанных $50 млрд, а российские банки будут ловить уехавших через геолокацию

Как организовать работу фитнес-центра с различными инструкторов?

Правильно ли не учитывать в доходах оплаты за поставки прошлых лет при переходе на УСН?

Оптимизация процессов. Основные шаги для полной автоматизации точки общественного питания

Почему в 1С Бухгалтерия не формируются уведомления и уплата на ЕНС?

Что такое платёжный календарь? Коротко и простыми словами

Как правильно оформить продление труда сотрудника по срочному договору?

❤️Что в 2024-2025 году ждет бухгалтеров? Об этом вы узнаете на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»

Можно ли уменьшить рабочее время на 1 час для родителей детей-инвалидов?

Влияет ли неполный рабочий день на стаж сотрудников?

Облагается ли НДФЛ выплата неустойки застройщика физическому лицу?

Изменились ли правила трудоустройства иностранцев с патентом в России?

Расходы на услуги взаимозависимого лица. Судебная практика

Что будет, если уволить директора в недействующей компании?

Кратко за день: к концу 2024 года доллар может подорожать до 100 руб.

Зачисление арендных платежей на зарубежный счет — незаконная валютная операция в 2024 году

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/124860 от 22.12.2023

Подробнее о документе мы писали в новости ИП на ЕСХН может получать освобождение от НДС несколько раз

Арбитражный суд Уральского округа: Постановление № Ф09-5746/22 от 23.09.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/2616 от 16.01.2024

Подробнее о документе мы писали в новости При покупке квартиры у жены или сестры имущественный вычет не дадут

Минфин РФ: Письмо № 03-05-04-02/1111 от 11.01.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/900 от 11.01.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/878 от 11.01.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-07-15/775 от 11.01.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/762 от 11.01.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-04/838 от 11.01.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/691 от 11.01.2023

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РАССЫЛКА429 348 читателей

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

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Бухгалтеры

🔥Розыгрыш билетов на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка». Сделай фото и иди на конференцию!

Участвуйте в конкурсе и получите бесплатный билет на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Конкурс называется «Клерк из скрепок». Ждем ваши фотографии!

🔥Розыгрыш билетов на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка». Сделай фото и иди на конференцию!
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Отчетность в СФР

Изменение продолжительности неполного рабочего дня не надо отражать в ЕФС-1

Если у сотрудника рабочий день был 4 часа, а стал 6 часов, это изменение графика – не повод сдавать подраздел 1.1 ЕФС-1. Другое дело – когда вместо 4 часов стал обычный 8-часовой рабочий день.

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Маркировка товаров

Маркировка 2024. Какие изменения ждут общепит и розницу

Начиная с 1 декабря 2023 года, предприятия общественного питания, такие как рестораны, кафе, отели и столовые в государственных учреждениях, обязаны предоставлять информацию о выводе из оборота маркированных товаров через систему маркировки «Честный знак» с использованием электронного документооборота (ЭДО).

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк
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Проверка контрагентов

Проверка контрагента из ОАЭ. Про софт

На сегодняшний день только две фризоны в Дубае имеют открытый реестр компаний и позволяют проверить актуальность информации о зарегистрированном в этой фризоне юрлице — это ADGM и DIFC.

9
НДС

🍷 На шведский стол с алкоголем по системе «Все включено» в отеле действует ставка НДС 0%

Гостиницы применяют ставку НДС 0% за услуги размещения, даже если в них входит питание по системе шведского стола с неограниченным количеством алкоголя на обед и ужин.

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Narine_Beglyarova
Судебная практика по налоговым спорам

Разрушительные тенденции в налоговой реконструкции. Судебная практика

Суть дела № А03-7737/2021: ООО «СК-Трейд» обозначило девять поставщиков сельхозпродукции как «проблемных».

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Интернет и IT

С 1 марта 2024 года вступит в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов

Ранее сообщалось, что с этого дня будут запрещены VPN-сервисы в России.

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Записи вебинаров

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Новые видео от экспертов каждый день
Налог на сверхприбыль

Правительство против налога на сверхприбыль для нефтегазовых компаний

Законопроект о введении windfall tax для угольных, нефтяных и газовых предприятий отклонили.

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Налоги, взносы, пошлины

Предприниматели будут обсуждать налоговые изменения после выборов президента

В Российском союзе промышленников и предпринимателей заявили, что до выборов никто из властей не будет обсуждать с бизнесом изменения в налоговой системе.

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IT-компании

Остались сутки, чтобы подать заявку на IT-отсрочку

Подать заявление на отсрочку от весеннего призыва на Госуслугах можно до 6 февраля включительно.

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Логотип Клерк
Клерк
Бухгалтеры

Бухгалтер с нуля: востребованная профессия за 6 месяцев с заработком от 50 тыс. руб.

Мы провели анализ вакансий и прокачали наш лучший курс для новичков «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Расскажем, как правильно начать карьеру в бухгалтерии, на что обратить внимание и получить действительно качественные, практические знания, а затем найти хорошую работу. А еще разберем, как устроен курс, чему вы научитесь и какие документы получите.

Бухгалтер с нуля: востребованная профессия за 6 месяцев с заработком от 50 тыс. руб.
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Бухгалтеры

Разыгрываем билеты на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»

💥Участвуйте в конкурсе и получите бесплатный билет на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Конкурс называется «Клерк из скрепок».

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Налоги, взносы, пошлины

Компания певицы Анны Asti должна налоговой 7,5 млн рублей

Лейбл «Феникс Мьюзик», который занимается продвижением музыкантов, задолжал налоговой больше 7,5 млн рублей.

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Ипотека

В Москве и Санкт-Петербурге упал спрос на льготную ипотеку

В регионах с самым дорогим жильем обрушился спрос на ипотеку по льготным программам из-за ужесточения условий кредитования.

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Логотип Narine_Beglyarova
Narine_Beglyarova
Налоговые схемы

Масштабная налоговая игра: раскрыта схема «черных кассиров» в Москве

Вновь выявлена крупномасштабная схема уклонения от уплаты налогов в Москве, основанная на использовании незаконных арендованных кассовых аппаратов.

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Зарплата

Как заполнить платежное поручение по зарплате в 2024 году

Заполнение зарплатной платежки стало обыденным и рутинным занятием, особенно с использованием бухгалтерских программ и банковских шаблонов. Но изменения в законодательстве происходят чаще, чем вы думаете. Чтобы избежать ошибок, проверьте свои платежки по нашему чек-листу. Полезная информация лишней никогда не будет.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Логотип Клерк
Клерк
Бухгалтерская отчетность

Частые ошибки в годовой отчетности: как правильно проводить инвентаризацию

Что подлежит инвентаризации, кто обязан ее проводить и какие ошибки мешают сдать годовую отчетность без ошибок.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Освобождение от НДС при ЕСХН

ИП на ЕСХН может получать освобождение от НДС несколько раз

Даже если ИП повторно перешел на ЕСХН, он точно также повторно может освободиться от НДС по статье 145 НК.

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Маркетплейсы

На складах Wildberries будет дежурить МЧС

Кадровые сотрудники МЧС будут регулярно дежурить на логистических объектах маркетплейса Wildberries. В зданиях увеличили количество огнетушителей.

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Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
Первая Экспертная Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины

Как получить отсрочку или рассрочку по налогам: изменения с 2024 года

Рассказываем, при каких условиях можно получить отсрочку налоговых платежей, чем она отличается от рассрочки, и как правила получения отсрочек изменились с 1 января 2024 года.

Как получить отсрочку или рассрочку по налогам: изменения с 2024 года
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