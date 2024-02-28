«Утренний бухгалтер» № 5586. Главбух может уволиться, даже если ему не нашли замену и не сданы отчеты

Главный бухгалтер может написать заявление об увольнении по собственному желанию и уйти через 2 недели.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Путин подписал закон, который переносит сроки обязательного лицензирования услуг по дезинфекции с 1 сентября 2024 года на 1 марта 2025 года.
ФНС: в 6-НДФЛ с 2024 года раздел 1 идет нарастающим итогом, как и раздел 2.
По новым правилам, заполнение данных в строке 5а счета-фактуры – это право налогоплательщика, а не обязанность. Можно ее и не заполнять.
Налоговая служба будет проверять признаки дробления на маркетплейсах.
Пересмотрят необлагаемый НДФЛ и взносами лимит суточных для разъездных работников.
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Разборы законов
— Как считать, платить и отражать в декларации минимальный налог при УСН в 2024 году: примеры
Срок уплаты минимального налога за 2023 год – до 28.03.2024 для организаций и 29.04.2024 – для ИП. Уведомление по ЕНП не нужно. КБК в платежке = КБК ЕНП.
— Трудовой договор с дистанционным работником в 2024 году: образец
Дистанционная работа (ст. 312.1 ТК) выполняется вне места нахождения работодателя, вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя. Как правило, для выполнения трудовой функции и взаимодействия используются информационно-телекоммуникационные сети общего пользования, в том числе интернет.
— Как выполнить индексацию зарплаты с 1 февраля 2024 года. Мини-курс
Расскажем в мини-курсе, как выполнить индексацию зарплаты с 1 февраля 2024 года.
— Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в феврале 2024 года
Одно уведомление в феврале бухгалтеры уже сдали по сроку 05.02.2024. До 26 февраля надо сдать еще одно.
— Изменения в 6-НДФЛ и новый порядок заполнения РСВ. Мини-курс с видео, текстами и тестированием.
В 2024 году произошел ряд изменений в НДФЛ и появилась новая форма 6-НДФЛ. Разберемся во всех важных изменениях в 6-НДФЛ и РСВ, чтобы не допустить ошибок.
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Новости
1 ❗ Меняют правила для накопительной пенсии
2 Работодатели будут сохранять рабочее место за сотрудником-призывником
3 Можно получить имущественный вычет на покупку одной квартиры и на ипотечные проценты по другой квартире
4 Для льготы по НДС общепит должен равняться на зарплату в том регионе, куда сдают РСВ
5 В ЕГРИП попадут сведения о главах КФХ
6 ФНС будет собирать данные о должниках с недоимкой больше 50 млн рублей
7 Российский бизнес запустил 11 тысяч филиалов в дружественных странах
8 Работодатели отказываются от удаленки и хотят видеть сотрудников в офисе
9 Минэкономики: коллекторы, банки и МФО из «недружественных» стран могут взыскивать долги с россиян
10 Мосбиржа за 2023 год заработала больше 60 млрд рублей
11 Группа «Тинькофф» зарегистрировалась в САР на острове Русский
12 Не забудьте сегодня сдать отчеты и уведомление по ЕНП
13 Минцифры обяжет Apple разрешить установку приложений из сторонних магазинов
14 🔥Узнайте все о налогах, учете и кадрах за один день на конференции «Клерка». Прямо сейчас заберите полезное видео: как списать дебиторку
15 Увеличат необлагаемый НДФЛ и взносами лимит суточных
16 «Сбер» просит клиентов обновить мобильное приложение на Android
17 Правительство: еще больше россиян смогут пройти бесплатное переобучение
18 Налоговики будут проверять признаки дробления на маркетплейсах
19 Мошенники создают поддельные сайты банка QIWI
20 Бизнес обяжут платить пострадавшим от утечек
21 Строку 5а счета-фактуры можно будет не заполнять
22 С 1 апреля меняются требования к лицензированию автошкол
23 🙅 Главбух имеет право уволиться, даже если нет замены и не сдан годовой отчет
24 В 6-НДФЛ с 2024 года раздел 1 идет нарастающим итогом, как и раздел 2
25 На электронных кошельках банка QIWI осталось 4,4 млрд рублей
26 Взносы ИП при УСН «доходы минус расходы» уменьшают не налог, а базу по нему
27 Путин принял порядок исключения компаний из реестра экономических операторов
28 🎓Вебинары для бухгалтера в марте: тренды проверок, новые правила по зарплате, исправление ошибок в отчетах ЕФС-1, РСВ, 6-НДФЛ, бюджетный учет, маркировка, управленка
29 Для оказания услуг по дезинфекции нужно получать лицензию с 1 марта 2025 года
30 ФНС, может быть, утвердит справку для инвестиционного вычета по НДФЛ
31 Модульбанк перестал переводить деньги в долларах и евро
32 У ВТБ появится вклад, привязанный к ключевой ставке Центробанка
🔥IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» в Москве — успей купить билеты и занять лучшее место
Ждем всех бухгалтеров страны на топовом событии 2024 года — конференции «Клерка», которая пройдет в Москве 14 марта.
Разберемся с годовой отчетностью и изменениями в налогах 2024 года, научим, как работать с новшествами, которые в работу кадровиков и бухгалтеров внес Конституционный суд, расскажем, что затевает ФНС по части проверок.
Каждый участник получит сертификат! Но главное, что вы сможете обменяться опытом с коллегами, завести полезные знакомства и просто отдохнуть от рутины.
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Мероприятия
МЧД в 2024 году: новости, сценарии использования и программные решения
Дата проведения: 27 февраля, вторник
Эффективные инструменты B2B маркетинга в 2024 году
Дата проведения: 28 февраля, среда
Заполняем КУДиР и декларацию по УСН по-новому. Тренинг на примерах
Дата проведения: 28 февраля, среда
Как упростить учет имущества с помощью автоматизации в 1С
Дата проведения: 29 февраля, четверг
Судебная финансово-экономическая экспертиза
Дата проведения: 1 марта, пятница
Бухгалтер маркетплейса: как организовать учет
Дата проведения: 1 марта, пятница
Дата проведения: 2 марта, суббота
Статьи
— «Утренний бухгалтер» № 5585. Когда с НДФЛ нужно удержать НДФЛ: казусы налогового законодательства
Если работодатель внес оплату за патент иностранного сотрудника, то нужно удержать НДФЛ за НДФЛ.
— Календарь налогоплательщика на 2024 год
Новый календарь бухгалтера со сроками сдачи отчетности реализован на сервисе «Google Календарь». Вы сможете добавить этот календарь в свои календари на Google, либо подписаться на уведомления о нужных событиях
— Все действующие ПБУ и ФСБУ в 2024 году
В 2024 году бухгалтеры ведут учет, опираясь на действующие ПБУ и новые ФСБУ. Подготовили полный список.
🔒 Как считать, платить и отражать в декларации минимальный налог при УСН в 2024 году: примеры
Срок уплаты минимального налога за 2023 год – до 28.03.2024 для организаций и 29.04.2024 – для ИП. Уведомление по ЕНП не нужно. КБК в платежке = КБК ЕНП.
Средняя ставка по кредитам в России превышает 40% с учетом всех опций.
— Как стать работодателем мечты: топ-6 признаков, на которые смотрят соискатели
Для любого соискателя важны зарплата, время в пути до места работы, стабильность и социальные гарантии. В долгосрочной перспективе — возможность обучиться чему-то новому и карьерный рост. Играет роль и формат работы: кому-то критична возможность работать удаленно, кому-то — ходить в офис.
— ТОП пять проблемных отчетов у бухгалтеров с начала 2024 года. «Ночной бухгалтер» №1630
Не успел начаться год, а бухгалтерам уже пришлось перестроиться в работе с отчетностью, например, по-новому подавать уведомления по НДФЛ. Из-за того, что приходится параллельно с текучкой следить за изменениями и через день практически что-то сдавать, возникают ошибки, а еще и ФНС не дает продохнуть. Собрали топ самых-самых бесячих отчетов.
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Резюме
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Документы
ФНС РФ: Письмо № ЗГ-2-11/544@ от 17.01.2024
Подробнее о документе мы писали в новости ФНС, может быть, утвердит справку для инвестиционного вычета по НДФЛ
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/10911 от 10.02.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-05/11220 от 10.02.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/11216 от 10.02.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/10972 от 10.02.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/10970 от 10.02.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/10970 от 10.02.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/10955 от 10.02.2023
ФНС РФ: Письмо № БС-3-11/1882@ от 10.02.2023
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Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
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