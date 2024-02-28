«Утренний бухгалтер» № 5586. Главбух может уволиться, даже если ему не нашли замену и не сданы отчеты

Главный бухгалтер может написать заявление об увольнении по собственному желанию и уйти через 2 недели.

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Путин подписал закон, который переносит сроки обязательного лицензирования услуг по дезинфекции с 1 сентября 2024 года на 1 марта 2025 года.

ФНС: в 6-НДФЛ с 2024 года раздел 1 идет нарастающим итогом, как и раздел 2.

По новым правилам, заполнение данных в строке 5а счета-фактуры – это право налогоплательщика, а не обязанность. Можно ее и не заполнять.

Налоговая служба будет проверять признаки дробления на маркетплейсах.

Пересмотрят необлагаемый НДФЛ и взносами лимит суточных для разъездных работников.

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