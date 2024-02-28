Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5586. Главбух может уволиться, даже если ему не нашли замену и не сданы отчеты

Ситуацию разобрал Роструд.

Главный бухгалтер может написать заявление об увольнении по собственному желанию и уйти через 2 недели.

РАССЫЛКА428 658 читателей

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Путин подписал закон, который переносит сроки обязательного лицензирования услуг по дезинфекции с 1 сентября 2024 года на 1 марта 2025 года.

ФНС: в 6-НДФЛ с 2024 года раздел 1 идет нарастающим итогом, как и раздел 2.

По новым правилам, заполнение данных в строке 5а счета-фактуры – это право налогоплательщика, а не обязанность. Можно ее и не заполнять.

Налоговая служба будет проверять признаки дробления на маркетплейсах.

Пересмотрят необлагаемый НДФЛ и взносами лимит суточных для разъездных работников.

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Разборы законов

Как считать, платить и отражать в декларации минимальный налог при УСН в 2024 году: примеры

Срок уплаты минимального налога за 2023 год – до 28.03.2024 для организаций и 29.04.2024 – для ИП. Уведомление по ЕНП не нужно. КБК в платежке = КБК ЕНП.

Трудовой договор с дистанционным работником в 2024 году: образец

Дистанционная работа (ст. 312.1 ТК) выполняется вне места нахождения работодателя, вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя. Как правило, для выполнения трудовой функции и взаимодействия используются информационно-телекоммуникационные сети общего пользования, в том числе интернет.

Как выполнить индексацию зарплаты с 1 февраля 2024 года. Мини-курс

Расскажем в мини-курсе, как выполнить индексацию зарплаты с 1 февраля 2024 года.

Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в феврале 2024 года

Одно уведомление в феврале бухгалтеры уже сдали по сроку 05.02.2024. До 26 февраля надо сдать еще одно.

Изменения в 6-НДФЛ и новый порядок заполнения РСВ. Мини-курс с видео, текстами и тестированием.

В 2024 году произошел ряд изменений в НДФЛ и появилась новая форма 6-НДФЛ. Разберемся во всех важных изменениях в 6-НДФЛ и РСВ, чтобы не допустить ошибок.

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Подписка Клерк.Премиум — это информационная и практическая помощь бухгалтерам, кадровикам и ИП. Сейчас можно получить подписку на год со скидкой 50% всего за 9 900 рублей.

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Новости

1 ❗ Меняют правила для накопительной пенсии

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3 Можно получить имущественный вычет на покупку одной квартиры и на ипотечные проценты по другой квартире

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6 ФНС будет собирать данные о должниках с недоимкой больше 50 млн рублей

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8 Работодатели отказываются от удаленки и хотят видеть сотрудников в офисе

9 Минэкономики: коллекторы, банки и МФО из «недружественных» стран могут взыскивать долги с россиян

10 Мосбиржа за 2023 год заработала больше 60 млрд рублей

11 Группа «Тинькофф» зарегистрировалась в САР на острове Русский

12 Не забудьте сегодня сдать отчеты и уведомление по ЕНП

13 Минцифры обяжет Apple разрешить установку приложений из сторонних магазинов

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19 Мошенники создают поддельные сайты банка QIWI

20 Бизнес обяжут платить пострадавшим от утечек

21 Строку 5а счета-фактуры можно будет не заполнять

22 С 1 апреля меняются требования к лицензированию автошкол

23 🙅 Главбух имеет право уволиться, даже если нет замены и не сдан годовой отчет

24 В 6-НДФЛ с 2024 года раздел 1 идет нарастающим итогом, как и раздел 2

25 На электронных кошельках банка QIWI осталось 4,4 млрд рублей

26 Взносы ИП при УСН «доходы минус расходы» уменьшают не налог, а базу по нему

27 Путин принял порядок исключения компаний из реестра экономических операторов

28 🎓Вебинары для бухгалтера в марте: тренды проверок, новые правила по зарплате, исправление ошибок в отчетах ЕФС-1, РСВ, 6-НДФЛ, бюджетный учет, маркировка, управленка

29 Для оказания услуг по дезинфекции нужно получать лицензию с 1 марта 2025 года

30 ФНС, может быть, утвердит справку для инвестиционного вычета по НДФЛ

31 Модульбанк перестал переводить деньги в долларах и евро

32 У ВТБ появится вклад, привязанный к ключевой ставке Центробанка

🔥IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» в Москве — успей купить билеты и занять лучшее место

Ждем всех бухгалтеров страны на топовом событии 2024 года — конференции «Клерка», которая пройдет в Москве 14 марта.

Разберемся с годовой отчетностью и изменениями в налогах 2024 года, научим, как работать с новшествами, которые в работу кадровиков и бухгалтеров внес Конституционный суд, расскажем, что затевает ФНС по части проверок.

Каждый участник получит сертификат! Но главное, что вы сможете обменяться опытом с коллегами, завести полезные знакомства и просто отдохнуть от рутины.

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Мероприятия

МЧД в 2024 году: новости, сценарии использования и программные решения

Дата проведения: 27 февраля, вторник

Эффективные инструменты B2B маркетинга в 2024 году

Дата проведения: 28 февраля, среда

Заполняем КУДиР и декларацию по УСН по-новому. Тренинг на примерах

Дата проведения: 28 февраля, среда

Как упростить учет имущества с помощью автоматизации в 1С

Дата проведения: 29 февраля, четверг

Судебная финансово-экономическая экспертиза

Дата проведения: 1 марта, пятница

Бухгалтер маркетплейса: как организовать учет

Дата проведения: 1 марта, пятница

ФИНАНСОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Дата проведения: 2 марта, суббота

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«Утренний бухгалтер» № 5585. Когда с НДФЛ нужно удержать НДФЛ: казусы налогового законодательства

Если работодатель внес оплату за патент иностранного сотрудника, то нужно удержать НДФЛ за НДФЛ.

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Новый календарь бухгалтера со сроками сдачи отчетности реализован на сервисе «Google Календарь». Вы сможете добавить этот календарь в свои календари на Google, либо подписаться на уведомления о нужных событиях

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В 2024 году бухгалтеры ведут учет, опираясь на действующие ПБУ и новые ФСБУ. Подготовили полный список.

🔒 Как считать, платить и отражать в декларации минимальный налог при УСН в 2024 году: примеры

Срок уплаты минимального налога за 2023 год – до 28.03.2024 для организаций и 29.04.2024 – для ИП. Уведомление по ЕНП не нужно. КБК в платежке = КБК ЕНП.

Цифра дня. Про кредиты

Средняя ставка по кредитам в России превышает 40% с учетом всех опций.

Как стать работодателем мечты: топ-6 признаков, на которые смотрят соискатели

Для любого соискателя важны зарплата, время в пути до места работы, стабильность и социальные гарантии. В долгосрочной перспективе — возможность обучиться чему-то новому и карьерный рост. Играет роль и формат работы: кому-то критична возможность работать удаленно, кому-то — ходить в офис.

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Не успел начаться год, а бухгалтерам уже пришлось перестроиться в работе с отчетностью, например, по-новому подавать уведомления по НДФЛ. Из-за того, что приходится параллельно с текучкой следить за изменениями и через день практически что-то сдавать, возникают ошибки, а еще и ФНС не дает продохнуть. Собрали топ самых-самых бесячих отчетов.

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Резюме

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Документы

ФНС РФ: Письмо № ЗГ-2-11/544@ от 17.01.2024

Подробнее о документе мы писали в новости ФНС, может быть, утвердит справку для инвестиционного вычета по НДФЛ

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/10911 от 10.02.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-03-05/11220 от 10.02.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/11216 от 10.02.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/10972 от 10.02.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/10970 от 10.02.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/10970 от 10.02.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/10955 от 10.02.2023

ФНС РФ: Письмо № БС-3-11/1882@ от 10.02.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/10904 от 10.02.2023

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РАССЫЛКА428 658 читателей

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

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Законопроекты

Правительство на 25% увеличит порог ущерба по налоговым преступлениям

Власти изменят в уголовном кодексе диапазоны крупных и особо крупных ущербов по налоговым правонарушениям.

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Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Логотип СберКорус
СберКорус
Первичные документы

Чек-лист: ЭТрН как закрывающий документ для бухгалтерии

Закрывающие документы подтверждают, что сделка завершена и стороны договора выполнили обязательства. На основании таких документов подтверждают расходы в бухгалтерском и налоговом учете. 

Чек-лист: ЭТрН как закрывающий документ для бухгалтерии
22
ПСН

🎓Вебинар. Патентная система налогообложения в 2024 году: тонкости применения. 4 марта в 15:00 мск!

Несмотря на то, что патентная система налогообложения кажется простой, на практике налогоплательщики совершают много ошибок. Разберитесь с ПСН, чтобы не допустить ошибок.

204

Календарь вебинаров

23
Лучшие спикеры, новый каждый день
Бухгалтеры

Обучение стало доступнее! Курсы со скидкой до 87%, подписка Клерк.Премиум за 9 900 рублей и билеты на главную бухгалтерскую конференцию года за 5 950 рублей!

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Логотип Клерк
Клерк

Все изменения для бухгалтера по зарплате в 2024 году и как с ними работать

У каждой организации есть риск столкнуться с претензиями СФР за неправильный расчет пособий или получить повестку в суд за нарушение ТК РФ по оплате труда. Поэтому бухгалтеру по зарплате нужно постоянно держать руку на пульсе (как бы банально не звучало) текущих изменений и постоянно учиться. Поможем вам не отставать от коллег в знаниях.

Все изменения для бухгалтера по зарплате в 2024 году и как с ними работать
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Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Бюджетный учет

Бюджет проекта: основные этапы создания

Каждое новое направление бизнеса требует тщательных расчётов. Без этого проект рискует полностью провалиться или отнять при запуске слишком много денежных и человеческих ресурсов. Рассказываем об основных этапах подготовки к созданию бюджета проекта, а также подробно объяснила, откуда брать информацию для анализа.

Бюджет проекта: основные этапы создания
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Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Бесплатно с ЕГРЮЛ

За что и как налоговики исключат из ЕГРЮЛ и ЕГРИП в 2024 году

С 13 ноября 2023 года появились новые основания для упрощенного исключения бизнес-субъектов — организации и ИП, — из госреестров ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Разберем, что за это за основания и как подать возражения и остаться в реестре.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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1,6 тыс.
Кредитование

Участникам СВО разрешат не платить проценты по кредитам

Правительство уже одобрило идею Минфина освободить военнослужащих от уплаты процентов по кредитным договорам. Если участник СВО уже платил проценты, то банк их направит в счет погашения основного долга.

76
ПСН

Для уменьшения налога по ПСН на взносы ИП не нужно заявление о зачете

Чтобы уменьшить налог на взносы нужно не заявление о зачете (КНД 1150057), а уведомление на уменьшение патента (КНД 1112021).

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Логотип Астрал
Астрал
Индивидуальный предприниматель

ОГРНИП – номер регистрации ИП

ОГРНИП – номер регистрации ИП, который присваивается всем индивидуальным предпринимателям. Наша новая статья поможет разобраться, что такое ОГРНИП для ИП, как расшифровываются его цифры и зачем он нужен бизнесмену.

ОГРНИП – номер регистрации ИП
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Адвокат

Адвокат может быть самозанятым

Адвокатам не запрещено быть плательщиками НПД. Но это касается другой деятельности, не адвокатской.

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Логотип RG-Soft
RG-Soft

Как выбрать систему 1С для своего бизнеса: советы от экспертов

Программы «1С» позволяют предприятиям работать эффективнее, быстрее и результативнее. Для достижения желаемого результата из обширной линейки нужно выбрать продукт, наиболее подходящий под потребности конкретной компании. Расскажем, какая программа какому бизнесу подойдет и на какие критерии нужно ориентироваться при выборе ПО.

Как выбрать систему 1С для своего бизнеса: советы от экспертов
142

Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Логотип Наталия Лукина
Наталия Лукина
Интервью

Нормы ТК сформулированы так, что толковать и применять их можно разными способами. Интервью с Еленой Воробьевой

Топовый лектор России по начислению и налогообложению заработной платы Елена Воробьева расскажет, на какие моменты обратить внимание работодателям в 2024 году.

Нормы ТК сформулированы так, что толковать и применять их можно разными способами. Интервью с Еленой Воробьевой
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Логотип Олег Мясников
Олег Мясников
Банки

Какие обязанности возникают при открытии счета в иностранном банке

При открытии банковского счета за рубежом у владельца счета возникают обязанности сообщить об этом в налоговую инспекцию и ежегодно представлять отчеты о движении денежных средств по счету.

44
НДФЛ

🏠 Переселенцев из-за комплексной застройки хотят освободить от НДФЛ, как москвичей при реновации

Если москвича выселяют из хрущевки и дают новое жилье, он может продать его без НДФЛ, потому что учитывают срок владения старым жильем. А вот житель Санкт-Петербурга в аналогичной ситуации заплатит налог. Это хотят исправить.

57
Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Исторические максимумы в Москве, а в Сочи нет. Что произошло с ценами на недвижимость в этих городах за месяц?

Продолжаю следить за тем, что происходит с ценами на недвижимость в Москве и в Сочи. Города интересны тем, что недвижимость там себя ведет вообще по-разному. В прошлый раз я смотрел декабрь–январь. Изучаем, что произошло за месяц, думаем, что будет дальше.

Исторические максимумы в Москве, а в Сочи нет. Что произошло с ценами на недвижимость в этих городах за месяц?
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Социальный вычет

Утвердили форму заявления для соцвычета по НДФЛ через работодателя

Получить социальный налоговый вычет по расходам на лечение, обучение, фитнес можно разными способами – в том числе, в течение года через работодателя, без 3-НДФЛ. Для этого нужна справка и заявление. Форму заявления утвердили.

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Логотип Оксана Донцова
Оксана Донцова
ЕНП (единый налоговый платеж)

Игра с кубиками на ЕНС. Какие данные отражают в акте сверки по ЕНС

У меня все было отлично — по нулям. Что эта ЁНС-овская программа потом насчитала — неизвестно...

Игра с кубиками на ЕНС. Какие данные отражают в акте сверки по ЕНС
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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Логотип proffnalog
proffnalog
Должная осмотрительность

Какие аргументы привести налогоплательщику, которого обвиняют в работе с сомнительными контрагентами

Главным фактором в хозяйственных взаимоотношениях с поставщиками является своевременная поставка качественных товаров (материалов), формальные претензии ФНС значения не имеют

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Стандартный вычет

Изменился порядок применения вычета при уплате сбора за пользование биоресурсами

Вычет при уплате сбора за пользование водными биологическими ресурсами можно получить без привязки к оформлению разрешения на добычу. Рыбаки смогут получить вычет сразу после вылова.

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