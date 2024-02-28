Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5585. Когда с НДФЛ нужно удержать НДФЛ: казусы налогового законодательства

Если работодатель внес оплату за патент иностранного сотрудника, то нужно удержать НДФЛ за НДФЛ.

Минфин: при оплате патента за иностранного работника работодатель должен удержать с него НДФЛ.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Дети из многодетных семей смогут сэкономить 50% на оплате высшего образования.

С 1 октября 2024 года бухгалтеры-кассиры будут оформлять новый документ.

Когда удаленщика можно уволить за прогулы: разъясняет эксперт.

Лайфхак для общепита: пицца облагается НДС 10%, если она чуть-чуть не доготовлена.

Просто, но не просто: разобрали, как заполнить строку 124 декларации по УСН.

С 1 марта 2025 года начнет действовать закон о самозапрете кредитов.

🔥ФНС ужесточает проверки компаний, сотрудничающих с внештатниками. Под прицелом тысячи компаний

С 1 марта ФНС ужесточает проверку компаний, которые сотрудничают более чем с 10 самозанятыми и платят им больше 50 тыс. рублей в месяц.

Эксперты сервиса «Мои самозанятые»  в новой статье подробно рассказали о том, что необходимо учесть бизнесу, чтобы безопасно сотрудничать с внештатными исполнителями

После прочтения:

  • Вы узнаете, на какие процессы следует обратить внимание в бизнесе, чтобы снизить риск проверок.

  • Вы сможете правильно действовать при получении предупреждения от ФНС и избежать штрафов и доначислений.

  • Вы проверите содержание договоров ГПХ и сможете самостоятельно скорректировать их, чтобы исключить нежелательные формулировки и избежать вопросов от ФНС.

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Разборы законов

Как выполнить индексацию зарплаты с 1 февраля 2024 года. Мини-курс

Расскажем в мини-курсе, как выполнить индексацию зарплаты с 1 февраля 2024 года.

Трудовой договор с дистанционным работником в 2024 году: образец

Дистанционная работа (ст. 312.1 ТК) выполняется вне места нахождения работодателя, вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя. Как правило, для выполнения трудовой функции и взаимодействия используются информационно-телекоммуникационные сети общего пользования, в том числе интернет.

Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в феврале 2024 года

Одно уведомление в феврале бухгалтеры уже сдали по сроку 05.02.2024. До 26 февраля надо сдать еще одно.

Изменения в 6-НДФЛ и новый порядок заполнения РСВ. Мини-курс с видео, текстами и тестированием.

В 2024 году произошел ряд изменений в НДФЛ и появилась новая форма 6-НДФЛ. Разберемся во всех важных изменениях в 6-НДФЛ и РСВ, чтобы не допустить ошибок.

Как отразить больничный в ЕФС-1. Мини-курс

В сегодняшнем мини-курсе разберем частный случай заполнения ЕФС-1 — как отразить больничный в ЕФС-1 и какую форму отчета использовать.

🔥«Клерк» поможет бухгалтеру стать аналитиком 1С

Аналитики 1С востребованы на рынке ― продукцией 1С пользуется 1,5 миллиона компаний и учреждений. Часто в эту профессию идут из IT, но лучший кандидат — это вчерашний бухгалтер.

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Новости

1 Теперь станет проще подтверждать нулевую ставку НДС

2 В ЕГРН будут вносить всех имеющих право пользования жильем

3 Трудоустройство подростков поддержали 92% родителей

4 阿尔法银行 – «Альфа-банк» представил китайскую версию своего логотипа

5 Закон о самозапрете кредитов будет действовать с 1 марта 2025 года

6 Германия разрешила работать на софте SAP в России

7 🎓Вебинар: Как ИП сдавать отчетность и платить налоги в 2024 году. 22 марта в 11:00 мск!

8 Бизнес начнут штрафовать за несоблюдение контрсанкций

9 Перевозчики будут передавать властям личные данные пассажиров

10 🔣 ФНС объяснила, какие данные отражают в акте сверки по ЕНС

11 Центробанк пересмотрит страхование денег на электронных кошельках

12 Как заполнить строку 124 декларации по УСН

13 Возмещение ущерба от контрагента по НДС-разрывам в цепочке не облагается налогом на прибыль

14 С 2022 года против РФ ввели больше 15 тысяч санкций

15 🍕 Пицца облагается НДС 10%, если она чуть-чуть не доготовлена

16 Работодатель должен удержать НДФЛ с НДФЛ, если оплатил иностранному работнику патент

17 Ценные бумаги Polymetal останутся на Мосбирже

18 Неожиданные риски работы с самозанятыми. Когда договор ГПХ признают фиктивным

19 Что кадровику и бухгалтеру надо сдать до 26 февраля

20 На подарки к 23 Февраля покупатели потратили на 19% больше денег

21 На «Авито» можно продать что угодно. Даже втулки от туалетной бумаги!

22 Forbes признал «Яндекс» самой дорогой компанией рунета

23 Банк «Точка» поможет клиентам разобраться в ситуации с Банком QIWI

24 Когда уведомление по ЕНП может быть с нулевой суммой

25 Налоговая банкротит российскую компанию, которая на 90% принадлежит ирландской Petroneft

26 Как работодателю поймать удаленщика на прогулах

27 ❗ Бухгалтеры-кассиры будут оформлять новый документ

28 «Сбер» начнет создавать человекоподобных роботов

29 Контракты для наружной рекламы разрешат продлевать до 10 лет

30 Многодетным семьям дадут скидку на обучение детей в вузах

31 ФНС рассылает налоговые уведомления на уплату имущественных налогов по почте или через личный кабинет

32 ИП может не отчитываться за личный счет в банке Казахстана, но должен отчитаться за счет в Узбекистане

33 Внесите эти изменения в локальные акты, чтобы не оштрафовала ГИТ

🔥IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» в Москве — успей купить билеты и занять лучшее место

Ждем всех бухгалтеров страны на топовом событии 2024 года — конференции «Клерка», которая пройдет в Москве 14 марта.

Разберемся с годовой отчетностью и изменениями в налогах 2024 года, научим, как работать с новшествами, которые в работу кадровиков и бухгалтеров внес Конституционный суд, расскажем, что затевает ФНС по части проверок.

Каждый участник получит сертификат! Но главное, что вы сможете обменяться опытом с коллегами, завести полезные знакомства и просто отдохнуть от рутины.

Только сейчас действует скидка 30% на покупку билетов.

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Мероприятия

CPA : ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ СОСТАВЛЕННОЙ ПО РСБУ В ОТЧЕТНОСТЬ ПО МСФО

Дата проведения: 23 февраля, пятница

Как проводить годовое общее собрание акционеров в 2024 году?

Дата проведения: 26 февраля, понедельник

МЧД в 2024 году: новости, сценарии использования и программные решения

Дата проведения: 27 февраля, вторник

Эффективные инструменты B2B маркетинга в 2024 году

Дата проведения: 28 февраля, среда

Заполняем КУДиР и декларацию по УСН по-новому. Тренинг на примерах

Дата проведения: 28 февраля, среда

Статьи

«Утренний бухгалтер» № 5584. Малый бизнес обязан сдать РСВ с пониженными взносами

Если малое предприятие считало взносы по общему тарифу, надо все пересчитать и пересдать РСВ.

🔒 Изменения в 6-НДФЛ и новый порядок заполнения РСВ. Мини-курс с видео, текстами и тестированием.

В 2024 году произошел ряд изменений в НДФЛ и появилась новая форма 6-НДФЛ. Разберемся во всех важных изменениях в 6-НДФЛ и РСВ, чтобы не допустить ошибок.

Цифра дня. Про подарки

В этом году россияне масштабнее, чем в прошлом, будут праздновать День защитника Отечества.

🔒 Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в феврале 2024 года

Одно уведомление в феврале бухгалтеры уже сдали по сроку 05.02.2024. До 26 февраля надо сдать еще одно.

Как открыть свой первый магазин и не прогореть? Чек-лист по выбору ТЦ

Скрытые платежи, отсутствие клиентов, проблемы с ремонтом и никаких арендных каникул — лишь часть проблем на пути арендатора, который не провел тщательную оценку торговой площади.

🔒 Трудовой договор с дистанционным работником в 2024 году: образец

Дистанционная работа (ст. 312.1 ТК) выполняется вне места нахождения работодателя, вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя. Как правило, для выполнения трудовой функции и взаимодействия используются информационно-телекоммуникационные сети общего пользования, в том числе интернет.

Пример расчета страховых взносов в МСП по ставке 15%

Малый и средний бизнес вправе применять пониженный тариф страховых взносов 15%. Эта льгота введена с 2020 года: сначала временно, затем бессрочно. По ставке в 15% рассчитываются страховые взносы только с суммы зарплаты, превышающей МРОТ.

Перевод сотрудника на неполную ставку в программах 1С

В деятельности организации может возникнуть ситуация, когда необходимо принять или перевести сотрудника на неполную ставку. Очень важно осуществить это не только «на бумаге», но и в программе 1С.

Какие налоги должен платить ИП на маркетплейсе

Как все предприниматели, продавцы на маркетплейсах обязаны платить налоги. Если вы работаете как ИП, то можете выбрать одну из трех схем налогообложения. Рассказываем, как они работают и кому подходят.

🔒 Как выполнить индексацию зарплаты с 1 февраля 2024 года. Мини-курс

Расскажем в мини-курсе, как выполнить индексацию зарплаты с 1 февраля 2024 года.

Что бухгалтеры дарят мужчинам на 23 февраля. «Ночной бухгалтер» №1629

Носки, пена для бритья...это все не для дам-бухгалтеров. Они поздравляют своих мужчин куда как креативнее.

Блоги компаний

Новая форма 6-НДФЛ. Когда заказчик должен сдать ее в налоговую

Зачем компании становятся партнерами «Клерка». Спойлер: чтобы рассказать о себе миллионам

Как бухгалтеру зарабатывать от 150 тыс. руб. в месяц

Обучение для Product Owner: ТОП-15 лучших курсов

Старт сетевого бизнеса

Топ-5 ошибок при заполнении 6-НДФЛ: как их исправлять и не совершать

Не меняйте условия трудового договора пока не прочтете это…

Какие субсидии на открытие бизнеса для самозанятых доступны в 2024 году

Вебинары для бухгалтера в марте: тренды проверок, новые правила по зарплате, исправление ошибок в отчетах ЕФС-1, РСВ, 6-НДФЛ, бюджетный учет, маркировка, управленка

Личный кабинет налогоплательщика ИП / БухСтрим

Вакансии

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Менеджер по продажам бухгалтерских услуг Зарплата от 45000 до 60000 ₽, Удаленно, Полный день

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Резюме

Какие специалисты ищут работу сегодня:

Бухгалтер

Бухгалтер на первичную документацию

Трибуна

Ненадлежащее исполнение условий договора, являются основаниями для возврата субсидии в бюджет

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Можно ли перенаправить деньги с одного КБК на другой?

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Как улучшить показатели бизнеса с помощью ЭДО и финансовой отчётности

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Борщевик-оккупант — теперь главный враг дачников. Депутаты решили бороться с ним на федеральном уровне

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Должен ли новый ИП уведомлять Роспотребнадзор о торговле автозапчастями?

Признаки дробления не будут вносить в Налоговый кодекс. На что ориентироваться бухгалтерам в 2024 году

Документы

ФНС РФ: Письмо № ЗГ-3-17/3814@ от 17.03.2023

Подробнее о документе мы писали в новости ИП может не отчитываться за личный счет в банке Казахстана, но должен отчитаться за счет в Узбекистане

ФНС РФ: Письмо № БС-2-21/2262@ от 16.02.2024

Подробнее о документе мы писали в новости ФНС рассылает налоговые уведомления на уплату имущественных налогов по почте или через личный кабинет

Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/125383 от 25.12.2023

Подробнее о документе мы писали в новости 🍕 Пицца облагается НДС 10%, если она чуть-чуть не доготовлена

Оренбургский областной суд: Апелляционное определение № 33-604/2015 от 04.02.2015

Московский городской суд: Апелляционное определение № 26 от 26.03.2019

Конституционный Суд РФ: Определение № 1165-О-О от 29.09.2011

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/10215 от 08.02.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/10186 от 08.02.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/10169 от 08.02.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/10167 от 08.02.2023

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Заявление

Как отразить НДФЛ с материальной выгоды по займу сотруднику в уведомлении ЕНП?

3-НДФЛ у ИП наОСНО при освобождение от НДС

Видеозапись на мероприятии, как товар?

НДФЛ с увольнения

Основные средства при УСН у ИП

Проведение мероприятия АНО

Заполнение МХ-1 в случае, если товары передаются в филиал контрагента

Декларация по УСН при смене региона в течение года

Декларация на акциз , новая редакция от 19,01,23 раздел 3

Расчет компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении

1С Бухгалтерия настройка учетной политики для НДФЛ (ОСНО)

Как отключить курсовые разницы?

Учет НМА с 2024 г. для малых предприятий

Утрата ОС на УСН при пожаре

Повышение з/п Формулировки

Резерв отпусков

Личная карточка

Доход комитента

УСН Доходы

РАССЫЛКА428 704 читателя

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

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Трудовое право

Работодатели будут сохранять рабочее место за сотрудником-призывником

Если сотрудника призвали в армию, то его надо будет не увольнять, как сейчас предписывает ТК, а приостанавливать с ним трудовой договор.

28

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Пенсии

❗ Меняют правила для накопительной пенсии

Пенсионные накопления можно получить или единовременно, или в виде накопительной пенсии (1/264 от суммы накоплений в месяц). Правила для единовременной выплаты изменятся.

1
162
Бесплатно с Кадровый учет

Трудовой договор с дистанционным работником в 2024 году: образец

Дистанционная работа (ст. 312.1 ТК) выполняется вне места нахождения работодателя, вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя. Как правило, для выполнения трудовой функции и взаимодействия используются информационно-телекоммуникационные сети общего пользования, в том числе интернет.

Трудовой договор с дистанционным работником в 2024 году: образец
968

Календарь вебинаров

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Инвестиции

Птичку жалко, санкции, алко-IPO. Рубль слабеет, дивиденды объявляют, новые облигации и другие события. Воскресный инвестдайджест

Неделя была короткой, но богатой на всевозможные события. QIWI F, санкции прилетели к МИРу, ПИКу, Мечелу и ТМК, но не к НКЦ. Эфир догоняет биткоин, а рубль тем временем слабеет. Объявлены новые дивиденды, размещаются новые выпуски облигаций, а я пополнил портфель новыми активами и рассказал, что интересного произошло за неделю.

Птичку жалко, санкции, алко-IPO. Рубль слабеет, дивиденды объявляют, новые облигации и другие события. Воскресный инвестдайджест
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3-НДФЛ

При продаже имущества в 2023 году надо сдать 3-НДФЛ до 2 мая 2024 года

До 2 мая 2024 года необходимо сдать декларацию 3-НДФЛ о доходах, полученных в 2023 году. Сделать это можно в ИФНС, в МФЦ или онлайн через личный кабинет.

596
Некоммерческие организации

Какие документы нужны для регистрации ТСН владельцами гаражей

Собственники гаражей могут создать товарищество собственников недвижимости.

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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
НДС

Где кафе из малого бизнеса брать данные о зарплате для льготы по НДС

Для льготы по НДС в общепите средняя зарплата за минувший год должна быть не менее среднеотраслевой в регионе. Это касается и малого бизнеса.

453
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Можно ли отразить подтверждение нулевой ставки в следующем квартале?

Добрый день! Прошу помощи, 28.10 отгружали продукцию на экспорт в страну ЕАЭС, НДС за 4 кв сдала, пока без подтверждения 0 стаки.Вчера прислали документы на подтверждение стаки 0, датированные ноябрем месяцем. Т.к. НДС уже сдан, могу я отразить в следующем квартале подтверждение нулевой ставки?

9
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Налоги, взносы, пошлины

ФНС объяснила, как представлять сведения о разрешении на добычу водных биоресурсов

В налоговую нужно по-новому подавать информацию о полученном разрешении на добычу водных биологических ресурсов.

293
Уведомление по ЕНП

Если налог уменьшается до нуля за счет вычетов, то ЕНП-уведомление по нему не нужно

Нулевые уведомления по ЕНП не нужны.

1
632
Обзоры для бухгалтера

💡 Как заполнить ПСФЛ, зарегистрировать обособку, провести индексацию зарплаты и что включить в уведомление по ЕНП: разъяснения экспертов

Ежедневно наши эксперты готовят для вас статьи-разборы и мини-курсы о законопроектах, новых правилах, разъясняют действующие нормы НК и ТК, на примерах показывают, как заполнить декларацию, провести операцию в 1С и прикладывают образцы, бланки и другие полезные документы. Сегодня собрали топ таких разборов за неделю.

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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Надо ли заполнять 4 раздел декларации по налогу на имущество?

Коллеги, добрый день! Надо ли заполнять 4 раздел (справочно движимое, у нас оно по месту АО) по налогу на имущество (среднегодовая стоимость) если подаём декларацию в другую инспекцию (по месту нахождения имущества)?

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Разборы законов

1 180
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров

Россельхозбанк предупреждает о блокировке Мир-UnionPay за границей

Банк рекомендует снять наличные ДО КОНЦА ДНЯ.

2,5 тыс.
Логотип Наталия Лукина
Наталия Лукина
Интервью

Лучший допрос в налоговой — это тот, который не состоялся. Интервью с Владиславом Каминским

Обязательно ли идти на допрос в налоговую, какие риски и ответственность за неявку ждут бухгалтеров, какие незаконные методики использую налоговики. Об этом рассказал Владислав Каминский, налоговый эксперт и спикер IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка», которая пройдет 14 марта.

Лучший допрос в налоговой — это тот, который не состоялся. Интервью с Владиславом Каминским
506
Социальный вычет

💯 За обучение на «Клерке» бухгалтеры могут получить социальный вычет

Социальный налоговый вычет по НДФЛ по расходам на свое обучение в любой форме (в том числе, заочной) за 2023 год можно получить в размере до 120 тыс. рублей, за 2024 — до 150 тыс.

603
НДС

Теперь станет проще подтверждать нулевую ставку НДС

С 1 апреля 2025 года для подтверждения нулевой ставки будет не нужно представлять документы с отметками таможенных органов.

665
Уведомление по ЕНП

Когда уведомление по ЕНП может быть с нулевой суммой

В общем случае уведомление по ЕНП на налоги, которых нет (сумма налога = 0), не сдают.

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Трудовые отношения

Как работодателю поймать удаленщика на прогулах

Если сотрудник на удаленке не выходит на связь с работодателем больше двух дней подряд без уважительных причин, то это считается нарушением. С ним могут расторгнуть трудовой договор.

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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Валютный контроль

ИП может не отчитываться за личный счет в банке Казахстана, но должен отчитаться за счет в Узбекистане

Физлица должны сдавать отчеты о движении средств по своим зарубежным счетам. Но есть нюансы для счетов в странах ЕАЭС.

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Налог на имущество физических лиц

У ИП на УСН будет льгота по налогу на имущество на помещение, даже если оно временно не используется в бизнесе

Применение УСН предполагает освобождение от налога на имущество, если оно не включено в региональный «кадастровый» перечень.

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