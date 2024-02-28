«Утренний бухгалтер» № 5585. Когда с НДФЛ нужно удержать НДФЛ: казусы налогового законодательства

— «Утренний бухгалтер» № 5584. Малый бизнес обязан сдать РСВ с пониженными взносами

Если малое предприятие считало взносы по общему тарифу, надо все пересчитать и пересдать РСВ.

🔒 Изменения в 6-НДФЛ и новый порядок заполнения РСВ. Мини-курс с видео, текстами и тестированием.

В 2024 году произошел ряд изменений в НДФЛ и появилась новая форма 6-НДФЛ. Разберемся во всех важных изменениях в 6-НДФЛ и РСВ, чтобы не допустить ошибок.

— Цифра дня. Про подарки

В этом году россияне масштабнее, чем в прошлом, будут праздновать День защитника Отечества.

🔒 Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в феврале 2024 года

Одно уведомление в феврале бухгалтеры уже сдали по сроку 05.02.2024. До 26 февраля надо сдать еще одно.

— Как открыть свой первый магазин и не прогореть? Чек-лист по выбору ТЦ

Скрытые платежи, отсутствие клиентов, проблемы с ремонтом и никаких арендных каникул — лишь часть проблем на пути арендатора, который не провел тщательную оценку торговой площади.

🔒 Трудовой договор с дистанционным работником в 2024 году: образец

Дистанционная работа (ст. 312.1 ТК) выполняется вне места нахождения работодателя, вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя. Как правило, для выполнения трудовой функции и взаимодействия используются информационно-телекоммуникационные сети общего пользования, в том числе интернет.

— Пример расчета страховых взносов в МСП по ставке 15%

Малый и средний бизнес вправе применять пониженный тариф страховых взносов 15%. Эта льгота введена с 2020 года: сначала временно, затем бессрочно. По ставке в 15% рассчитываются страховые взносы только с суммы зарплаты, превышающей МРОТ.

— Перевод сотрудника на неполную ставку в программах 1С

В деятельности организации может возникнуть ситуация, когда необходимо принять или перевести сотрудника на неполную ставку. Очень важно осуществить это не только «на бумаге», но и в программе 1С.

— Какие налоги должен платить ИП на маркетплейсе

Как все предприниматели, продавцы на маркетплейсах обязаны платить налоги. Если вы работаете как ИП, то можете выбрать одну из трех схем налогообложения. Рассказываем, как они работают и кому подходят.

🔒 Как выполнить индексацию зарплаты с 1 февраля 2024 года. Мини-курс

Расскажем в мини-курсе, как выполнить индексацию зарплаты с 1 февраля 2024 года.

— Что бухгалтеры дарят мужчинам на 23 февраля. «Ночной бухгалтер» №1629

Носки, пена для бритья...это все не для дам-бухгалтеров. Они поздравляют своих мужчин куда как креативнее.