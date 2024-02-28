«Утренний бухгалтер» № 5585. Когда с НДФЛ нужно удержать НДФЛ: казусы налогового законодательства

Минфин: при оплате патента за иностранного работника работодатель должен удержать с него НДФЛ.
Утренний бухгалтер
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С 1 марта ФНС ужесточает проверку компаний, которые сотрудничают более чем с 10 самозанятыми и платят им больше 50 тыс. рублей в месяц.
Эксперты сервиса «Мои самозанятые» в новой статье подробно рассказали о том, что необходимо учесть бизнесу, чтобы безопасно сотрудничать с внештатными исполнителями
После прочтения:
Вы узнаете, на какие процессы следует обратить внимание в бизнесе, чтобы снизить риск проверок.
Вы сможете правильно действовать при получении предупреждения от ФНС и избежать штрафов и доначислений.
Вы проверите содержание договоров ГПХ и сможете самостоятельно скорректировать их, чтобы исключить нежелательные формулировки и избежать вопросов от ФНС.
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🔥«Клерк» поможет бухгалтеру стать аналитиком 1С
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Ждем всех бухгалтеров страны на топовом событии 2024 года — конференции «Клерка», которая пройдет в Москве 14 марта.
Разберемся с годовой отчетностью и изменениями в налогах 2024 года, научим, как работать с новшествами, которые в работу кадровиков и бухгалтеров внес Конституционный суд, расскажем, что затевает ФНС по части проверок.
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Мероприятия
CPA : ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ СОСТАВЛЕННОЙ ПО РСБУ В ОТЧЕТНОСТЬ ПО МСФО
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Документы
ФНС РФ: Письмо № ЗГ-3-17/3814@ от 17.03.2023
Подробнее о документе мы писали в новости ИП может не отчитываться за личный счет в банке Казахстана, но должен отчитаться за счет в Узбекистане
ФНС РФ: Письмо № БС-2-21/2262@ от 16.02.2024
Подробнее о документе мы писали в новости ФНС рассылает налоговые уведомления на уплату имущественных налогов по почте или через личный кабинет
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/125383 от 25.12.2023
Подробнее о документе мы писали в новости 🍕 Пицца облагается НДС 10%, если она чуть-чуть не доготовлена
Оренбургский областной суд: Апелляционное определение № 33-604/2015 от 04.02.2015
Московский городской суд: Апелляционное определение № 26 от 26.03.2019
Конституционный Суд РФ: Определение № 1165-О-О от 29.09.2011
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/10215 от 08.02.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/10186 от 08.02.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/10169 от 08.02.2023
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Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
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