«Утренний бухгалтер» № 5595. Когда положительное сальдо на ЕНС не спасет от штрафа за неуплату налога

Положительное сальдо ЕНС спасет от 20-процентного штрафа за неуплату налогов, но не спасет от 40-процентного штрафа.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Центробанк обяжет все торговые точки с выручкой больше 20 млн рублей принимать цифровые рубли.
Организация на УСН «доходы» может уменьшать налог только на уплаченные взносы.
Налоговики начнут тестировать новые сервисы истребования документов.
Минфин подготовил проект приказа о поправках в МСФО.
Как научиться продавать бухгалтерские услуги и развивать бизнес, узнаете здесь.
ФНС: в декларации по налогу на прибыль больше всего ошибок идет при отражении авансовых платежей.
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Разборы законов
— Как заполнить заявление на возврат переплаты с ЕНС в 2024 году
В 2023 году введен единый налоговый счет (ЕНС) и единый налоговый платеж (ЕНП). Письмом ФНС № ЕД-7-8/1133 от 30.11.2022 утверждена форма заявления на возврат переплаты по налогу, который учитывается на едином счете. Рассказываем, как ее заполнить и когда подать.
— Кто должен подготовить и сдать экологическую отчетность за 2023 год. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, кто должен подготовить и сдать экологическую отчетность за 2023 год.
— Декларация по УСН «доходы» за 2023: когда и как сдавать, образец
Рассказываем, кто, в какой форме и в какие сроки сдает декларацию по УСН с объектом налогообложения «доходы». Даем образец, как заполнить декларацию.
— Вызов в ИФНС для дачи пояснений в 2024 году: когда могут вызвать, что говорить и можно ли не ходить
НК не содержит конкретного перечня лиц, которые могут быть вызваны для дачи пояснений. Поэтому налоговики вправе самостоятельно определять, когда вызывать налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов для получения пояснений или в качестве свидетеля.
— Как платить налоги и сдавать отчетность во время смены налоговой инспекции. Мини-курс
Смена адреса не всегда приводит к переходу в другую инспекцию. Если новый и старый адреса находятся на территории, которая подконтрольна одной ИФНС, то компания останется на учете в прежней инспекции. В противном случае вам понадобиться наша инструкция.
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Ждем всех бухгалтеров страны на топовом событии 2024 года — конференции «Клерка», которая пройдет в Москве 14 марта.
Разберемся с годовой отчетностью и изменениями в налогах 2024 года, научим, как работать с новшествами, которые в работу кадровиков и бухгалтеров внес Конституционный суд, расскажем, что затевает ФНС по части проверок.
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— «Утренний бухгалтер» № 5594. Налоговики разрешили уменьшать налог по УСН за 2023 год на взносы 1% всем ИП
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🔒 Как заполнить заявление на возврат переплаты с ЕНС в 2024 году
В 2023 году введен единый налоговый счет (ЕНС) и единый налоговый платеж (ЕНП). Письмом ФНС № ЕД-7-8/1133 от 30.11.2022 утверждена форма заявления на возврат переплаты по налогу, который учитывается на едином счете. Рассказываем, как ее заполнить и когда подать.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/51680 от 05.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Руководителей НКО без зарплаты не включают в персонифицированные сведения
Президент РФ: Указ № 155 от 01.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/118057 от 07.12.2023
Подробнее о документе мы писали в новости С командированного работника надо удержать НДФЛ за посещение ВИП-зала в аэропорту
Минфин РФ: Письмо № 03-00-07/8315 от 02.02.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Проезд в командировку не облагают НДФЛ и взносами и идет в расходы для налога на прибыль
Центральный банк РФ: Решение № от 07.03.2024
Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края: Приказ № 37 от 27.02.2020
Федеральный закон № 100-ФЗ от 06.05.2011
Закон РФ № 4301-1 от 15.01.1993
Фонд "НРБУ "БМЦ": Рекомендация № Р-111/2020-КпР от 28.01.2021
Правительство ХМАО - Югры: Постановление № 537-п от 22.12.2016
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Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Комментарии1
Доброе утро ☀️ и отличного настроения