«Утренний бухгалтер» № 5595. Когда положительное сальдо на ЕНС не спасет от штрафа за неуплату налога

— Как заполнить заявление на возврат переплаты с ЕНС в 2024 году

В 2023 году введен единый налоговый счет (ЕНС) и единый налоговый платеж (ЕНП). Письмом ФНС № ЕД-7-8/1133 от 30.11.2022 утверждена форма заявления на возврат переплаты по налогу, который учитывается на едином счете. Рассказываем, как ее заполнить и когда подать.

— Кто должен подготовить и сдать экологическую отчетность за 2023 год. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, кто должен подготовить и сдать экологическую отчетность за 2023 год.

— Декларация по УСН «доходы» за 2023: когда и как сдавать, образец

Рассказываем, кто, в какой форме и в какие сроки сдает декларацию по УСН с объектом налогообложения «доходы». Даем образец, как заполнить декларацию.

— Вызов в ИФНС для дачи пояснений в 2024 году: когда могут вызвать, что говорить и можно ли не ходить

НК не содержит конкретного перечня лиц, которые могут быть вызваны для дачи пояснений. Поэтому налоговики вправе самостоятельно определять, когда вызывать налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов для получения пояснений или в качестве свидетеля.

— Как платить налоги и сдавать отчетность во время смены налоговой инспекции. Мини-курс

Смена адреса не всегда приводит к переходу в другую инспекцию. Если новый и старый адреса находятся на территории, которая подконтрольна одной ИФНС, то компания останется на учете в прежней инспекции. В противном случае вам понадобиться наша инструкция.