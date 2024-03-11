«Утренний бухгалтер» № 5594. Налоговики разрешили уменьшать налог по УСН за 2023 год на взносы 1% всем ИП

Бухгалтеры переживают, что ФНС разрешила уменьшить налог по УСН на взносы 1% только тем, кто к моменту внедрения новых правил уже успел их уплатить и уменьшить на них аванс. Но это не так.

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