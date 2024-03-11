Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5594. Налоговики разрешили уменьшать налог по УСН за 2023 год на взносы 1% всем ИП

Взносы 1% за 2023 год можно учесть для уменьшения налога по УСН за 2023 год независимо от факта их уплаты.

Бухгалтеры переживают, что ФНС разрешила уменьшить налог по УСН на взносы 1% только тем, кто к моменту внедрения новых правил уже успел их уплатить и уменьшить на них аванс. Но это не так.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Роструд: если приказ на работу в субботу и воскресенье издать в понедельник, это будет нарушением ТК.

Нужно ли организациям платить налог на забор, объясняет эксперт.

Опрос: россиянам для счастья нужно 215 000 рублей в месяц.

С 1 апреля 2024 года вырастут социальные пенсии.

Когда сдавать декларацию УСН при закрытии ИП в 2024 году: бухгалтеры спорят.

Минтруд: нужно изменить причину увольнения в трудовой книжке, если перевод на другую работу не состоялся.

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Разборы законов

Вызов в ИФНС для дачи пояснений в 2024 году: когда могут вызвать, что говорить и можно ли не ходить

НК не содержит конкретного перечня лиц, которые могут быть вызваны для дачи пояснений. Поэтому налоговики вправе самостоятельно определять, когда вызывать налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов для получения пояснений или в качестве свидетеля.

Как платить налоги и сдавать отчетность во время смены налоговой инспекции. Мини-курс

Смена адреса не всегда приводит к переходу в другую инспекцию. Если новый и старый адреса находятся на территории, которая подконтрольна одной ИФНС, то компания останется на учете в прежней инспекции. В противном случае вам понадобиться наша инструкция.

Вправе ли работодатель уменьшать премии

Разберем, когда работодатель вправе снизить премию работнику, а когда это противозаконно.

Могут ли доначислить НДФЛ на зарплату в конвертах в 2024 году

Да, если факт выплаты таковой будет доказан. Зарплатой в конвертах является часть заработка, — как правило, официально выплачивается МРОТ, — выдаваемая трудящимся неофициально, не учитываемая при налогообложении (такое разъяснение дали московские налоговики, письмо от 08.08.2007 № 15-08/075418).

Как начислять НДФЛ с материальной выгоды в 2024 году. Мини-курс

Как облагается НДФЛ полученная материальная выгода и когда она образуется, рассмотрим в сегодняшнем мини-курсе.

🔥«Клерк» поможет бухгалтеру стать аналитиком 1С

Аналитики 1С востребованы на рынке ― продукцией 1С пользуется 1,5 миллиона компаний и учреждений. Часто в эту профессию идут из IT, но лучший кандидат — это вчерашний бухгалтер.

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Новости

1 Право на двойной стандартный вычет по НДФЛ надо подтвердить документами

2 Как в бухотчетности отразить исправление ошибок прошлого года

3 Надо изменить причину увольнения в трудовой книжке, если перевод на другую работу не состоялся

4 ФТС назвала среднюю стоимость розы к 8 Марта + опрос

5 🎓Вебинар. Бухучет в 2024 году: кто имеет право вести упрощенный учет + практика по ФСБУ. 12 марта в 11:00 мск!

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7 Турецкий банк Ziraat начал массово запрашивать у россиян ИНН

8 В январе число корпоративных банкротств выросло на 57%, а в феврале — ещё больше

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10 Бизнес сможет быстрее создавать личные фонды для возвращения активов в РФ

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12 📅 Если приказ на работу в субботу и воскресенье издать в понедельник, это будет нарушением ТК

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17 Мошенники обманывали россиян с трудоустройством. Их задержала полиция

18 На конференции «Клерка» бухгалтеры узнают, как работать с электронными документами

19 ФНС разрешила уменьшать налог по УСН за 2023 год на взносы 1% всем ИП, а не только тем, кто эти взносы уплатил

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Мероприятия

"ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА КОМПАНИИ. ПРАКТИЧЕСКОЕ СОСТАВЛЕНИE ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Дата проведения: 8 марта, пятница

ПРАКТИЧЕСКОЕ СОСТАВЛЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ КОНСОЛИДАЦИЯ СЛОЖНЫХ ГРУПП

Дата проведения: 8 марта, пятница

Маркировка в 2024 году: для кого станет обязательной, порядок действий, штрафы

Дата проведения: 11 марта, понедельник

Бухучет и налогообложение у застройщиков-2024: изменения в законодательстве и судебной практике

Дата проведения: 12 марта, вторник

Формирование и порядок сдачи отчетности по экологическому сбору в 2024 году

Дата проведения: 12 марта, вторник

Бухучет в 2024 году: кто имеет право вести упрощенный учет + практика по ФСБУ

Дата проведения: 12 марта, вторник

Заполнение налоговых деклараций ИП на УСН: «доходы», «доходы минус расходы» в 2024 г.

Дата проведения: 12 марта, вторник

Диагностика юридической структуры бизнеса: риски и возможности

Дата проведения: 13 марта, среда

Изменения в применении МЧД в 2024 году

Дата проведения: 13 марта, среда

Статьи

«Утренний бухгалтер» № 5593. НДС с авансов не отменят, чтобы не страдали покупатели

В Минфин поступило предложение об отмене авансового НДС.

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🔒 Вызов в ИФНС для дачи пояснений в 2024 году: когда могут вызвать, что говорить и можно ли не ходить

НК не содержит конкретного перечня лиц, которые могут быть вызваны для дачи пояснений. Поэтому налоговики вправе самостоятельно определять, когда вызывать налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов для получения пояснений или в качестве свидетеля.

Праздник дня. День теплого одеяла

Получили поздравление с грядущим 8 Марта на работе? Есть повод вечером завернуться в теплое одеялко и продолжить праздновать или всласть отоспаться, чтобы встретить с улыбкой завтрашний день.

Блоги компаний

Несовершеннолетний исполнитель. Нюансы сотрудничества

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Резюме

Трибуна

Как поступить, если поступило требование пояснений или корректировки отчетов с начислением зарплаты, а деятельность не ведется?

Финансовая подушка безопасности: как её сформировать и в чём держать

Как правильно реагировать на письмо с уведомлением для ИП?

Технологические карты в учете товаров и полуфабрикатов. Подробный обзор

Как заставить работодателя запросить сведения в СФР?

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Можно ли привлечь к субсидиарке контрагента по сделке. Закон говорит, что можно!

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Документы

Роструд: Письмо № ПГ/00148-6-1 от 01.02.2024

Подробнее о документе мы писали в новости 📅 Если приказ на работу в субботу и воскресенье издать в понедельник, это будет нарушением ТК

Верховный Суд РФ: Решение № АКПИ23-893 от 07.02.2024

Минстрой России: Письмо № 12389-АЛ/09 от 05.03.2024

Росстат: Приказ № 410 от 24.07.2020

Росстат: Приказ № 458 от 30.07.2021

Росстат: Приказ № 312 от 07.08.2013

Росстандарт: Приказ № 271-ст от 29.02.2024

Росстат: Приказ № 534 от 29.07.2022

Росстат: Приказ № 80 от 29.02.2024

Росстат: Приказ № 704 от 13.10.2021

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Штрафы за налоговые нарушения

Штраф за неуплату налога может быть и при положительном сальдо ЕНС

Положительное сальдо ЕНС спасет от 20-процентного штрафа за неуплату налогов, но не спасет от 40-процентного штрафа.

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Отчетность за I квартал 2024 года: когда и как сдавать

Сроки подачи деклараций и расчетов в 2024 году почти повторяют сроки предыдущего года. Отчеты организаций и ИП с разными системами налогообложения можно посмотреть в таблице — она поможет бухгалтеру не пропустить важные сроки. Также расскажем, как удобно и быстро обмениваться документами с госорганами.

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Индексацию зарплаты не всегда учитывают для расчета отпускных

Если в компании повысили зарплату, то в дальнейшем при расчете среднего заработка для отпуска надо учитывать эту индексацию. Но только не в том случае, если индексация была персональной.

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Землеустроительная документация: основы и значение

Землеустройство, безусловно, является ключевым элементом современного градостроительства, и его значение в контексте оптимизации использования земельных ресурсов сегодня невозможно переоценить. В этом отношении, рассмотрение сущности и значения землеустроительной документации становится крайне важным аспектом для понимания и оптимизации этого процесса.

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Модульбанк запустил новый способ получения государственных льгот

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Адвокаты из числа бывших военных освобождены от взносов на ОПС (по заявлению), но взносы на ОМС они должны платить.

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Онлайн-курсы

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Вебинары для бухгалтеров

🎓Вебинар: Новые правила по налогам, учету, кадрам и зарплате-2024. 14 марта в 10:00 мск!

Узнайте все последние изменения по налогам, учету, зарплате, кадрам и проверкам ФНС, получите пошаговые инструкции по всем изменениям от ведущих экспертов страны и защитите себя и свой бизнес.

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CRM

Многозадачность не проблема: читатели «Клерка» теперь могут ближе познакомиться с работой CRM-сервисов

На «Клерке» появится новый блог, который будут вести специалисты ПланФикс — компании, которая занимается разработкой системы управления взаимоотношениями с клиентами.

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Трудовые отношения

Исследование: о психологическом здоровье сотрудников заботятся 63% работодателей

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Новый сервис по подбору и покупке проверенных франшиз стал доступен на Цифровой платформе МСП.РФ.

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igotosochi
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Истхай биткоина, новые рекорды Мосбиржи, взлёт цен в недвижке, дивиденды, новые облигации и другие новости. Воскресный инвестдайджест

На этой неделе биткоин побил свой рекорд, недвижимость тоже побила свой рекорд, индекс побил свой рекорд (правда не исторический), на Мосбирже новые рекорды, да и вообще неделя рекордсменов, что происходит-то, инфекция, видимо.

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В России создадут три новые особые экономические зоны: в Мордовии, Ростовской и Тверской областях

Правительство РФ приняло решение о создании трех новых особых экономических зон (ОЭЗ) - в Мордовии, Ростовской и Тверской областях, а также о расширении двух действующих ОЭЗ в Калужской и Липецкой областях. Соответствующие постановления подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Красный уголок бухгалтера

Как заполнить книгу доходов в 1С, чтобы раздел 4 правильно отражался?

Вопрос по заполнению в 1С книги доходов 6%, а именно 4 раздел на уменьшение взносов. Есть у кого ровно заполняется? Никак не могу понять как сделать чтоб сначала НДФЛ, СВ в зачет с уплаты брал, а потом УСН. Где @ зарыта ))? Не все суммы отражаются как надо. В ручную отредактировала в декларации, но все же хочется чтоб все автоматически заполнялось 🙏🏻

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Бухгалтеры

🔔Как за один день разобраться с проблемами в бухучете, кадрах и налогах. Узнайте на конференции «Клерка»

Эксперты в области бухгалтерии, кадров и налогов поделятся ценной аналитикой и расскажут, как бухгалтерам работать с новыми изменениями в законодательстве. Сейчас вы можете сэкономить и купить 2 билета по цене одного.

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Сбер: переводы в Индию стали намного доступнее

Если раньше клиенты Сбера могли отправлять в Индию минимум 50 тысяч рупий, то теперь эту сумму снизили до 100 рупий. Комиссия за перевод — 1%.

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ФНС России говорит, что на зарубежные счета российских компаний можно зачислить возврат аванса по контракту с нерезидентом

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НДФЛ

НДФЛ с дивидендов иностранных компаний можно уменьшить на налог, уплаченный в другой стране. Но не всегда

При расчете НДФЛ по дивидендам от источников не в РФ, не учитывают другие налоговые базы, в том числе основную. Это правило действует как для налогоплательщиков, так и для налоговых агентов.

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НДС

Необразовательные услуги НКО сферы образования облагаются НДС

Некоммерческие организации не платят НДС за лицензируемые услуги в сфере образования. Но все остальные непрофильные услуги облагаются НДС.

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Вакансии

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Трудовое право

Совместителю не оплатят учебный отпуск, но есть исключение

Даже если сотрудник-студент работает в одной компании по двум трудовым договорам, отпуск для сессии ему надо оформить только по основному месту работы.

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