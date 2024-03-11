«Утренний бухгалтер» № 5594. Налоговики разрешили уменьшать налог по УСН за 2023 год на взносы 1% всем ИП

Бухгалтеры переживают, что ФНС разрешила уменьшить налог по УСН на взносы 1% только тем, кто к моменту внедрения новых правил уже успел их уплатить и уменьшить на них аванс. Но это не так.
Утренний бухгалтер
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Минтруд: нужно изменить причину увольнения в трудовой книжке, если перевод на другую работу не состоялся.
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Разборы законов
— Вызов в ИФНС для дачи пояснений в 2024 году: когда могут вызвать, что говорить и можно ли не ходить
НК не содержит конкретного перечня лиц, которые могут быть вызваны для дачи пояснений. Поэтому налоговики вправе самостоятельно определять, когда вызывать налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов для получения пояснений или в качестве свидетеля.
— Как платить налоги и сдавать отчетность во время смены налоговой инспекции. Мини-курс
Смена адреса не всегда приводит к переходу в другую инспекцию. Если новый и старый адреса находятся на территории, которая подконтрольна одной ИФНС, то компания останется на учете в прежней инспекции. В противном случае вам понадобиться наша инструкция.
— Вправе ли работодатель уменьшать премии
Разберем, когда работодатель вправе снизить премию работнику, а когда это противозаконно.
— Могут ли доначислить НДФЛ на зарплату в конвертах в 2024 году
Да, если факт выплаты таковой будет доказан. Зарплатой в конвертах является часть заработка, — как правило, официально выплачивается МРОТ, — выдаваемая трудящимся неофициально, не учитываемая при налогообложении (такое разъяснение дали московские налоговики, письмо от 08.08.2007 № 15-08/075418).
— Как начислять НДФЛ с материальной выгоды в 2024 году. Мини-курс
Как облагается НДФЛ полученная материальная выгода и когда она образуется, рассмотрим в сегодняшнем мини-курсе.
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3 Надо изменить причину увольнения в трудовой книжке, если перевод на другую работу не состоялся
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5 🎓Вебинар. Бухучет в 2024 году: кто имеет право вести упрощенный учет + практика по ФСБУ. 12 марта в 11:00 мск!
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9 Когда именно сдавать декларацию УСН при закрытии ИП в 2024 году
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11 7 марта – сокращённый рабочий день, но не для всех и есть нюансы
12 📅 Если приказ на работу в субботу и воскресенье издать в понедельник, это будет нарушением ТК
13 Если отпуск попадает на 8 Марта, то гулять дольше? Минтруд ответил
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17 Мошенники обманывали россиян с трудоустройством. Их задержала полиция
18 На конференции «Клерка» бухгалтеры узнают, как работать с электронными документами
19 ФНС разрешила уменьшать налог по УСН за 2023 год на взносы 1% всем ИП, а не только тем, кто эти взносы уплатил
20 Не шутка: с 1 апреля социальные пенсии снова вырастут
21 📅Что и когда сдавать бухгалтеру в марте: крайние сроки
22 ФНС рассказала, как будет пересчитывать налоги на имущество
23 Акционеры Polymetal разрешили продать российский бизнес компании «Мангазеи»
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30 ❤️Главбух, решившая уйти из профессии, передала подписку на Клерк.Премиум+Консультации новому пользователю. Поздравляем!
Мероприятия
"ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА КОМПАНИИ. ПРАКТИЧЕСКОЕ СОСТАВЛЕНИE ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Дата проведения: 8 марта, пятница
ПРАКТИЧЕСКОЕ СОСТАВЛЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ КОНСОЛИДАЦИЯ СЛОЖНЫХ ГРУПП
Дата проведения: 8 марта, пятница
Маркировка в 2024 году: для кого станет обязательной, порядок действий, штрафы
Дата проведения: 11 марта, понедельник
Бухучет и налогообложение у застройщиков-2024: изменения в законодательстве и судебной практике
Дата проведения: 12 марта, вторник
Формирование и порядок сдачи отчетности по экологическому сбору в 2024 году
Дата проведения: 12 марта, вторник
Бухучет в 2024 году: кто имеет право вести упрощенный учет + практика по ФСБУ
Дата проведения: 12 марта, вторник
Заполнение налоговых деклараций ИП на УСН: «доходы», «доходы минус расходы» в 2024 г.
Дата проведения: 12 марта, вторник
Диагностика юридической структуры бизнеса: риски и возможности
Дата проведения: 13 марта, среда
Изменения в применении МЧД в 2024 году
Дата проведения: 13 марта, среда
Статьи
— «Утренний бухгалтер» № 5593. НДС с авансов не отменят, чтобы не страдали покупатели
В Минфин поступило предложение об отмене авансового НДС.
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🔒 Вызов в ИФНС для дачи пояснений в 2024 году: когда могут вызвать, что говорить и можно ли не ходить
НК не содержит конкретного перечня лиц, которые могут быть вызваны для дачи пояснений. Поэтому налоговики вправе самостоятельно определять, когда вызывать налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов для получения пояснений или в качестве свидетеля.
— Праздник дня. День теплого одеяла
Получили поздравление с грядущим 8 Марта на работе? Есть повод вечером завернуться в теплое одеялко и продолжить праздновать или всласть отоспаться, чтобы встретить с улыбкой завтрашний день.
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28 марта в 10:00 (мск) ГК «Астрал» проведет вебинар на тему: «Зарплатная отчетность за 1 квартал 2024 года. ЕНП»
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Гайд по самозанятым 2024: 13 ответов на самые популярные и спорные вопросы
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Шесть видов расходов, которые опасно включать в базу по налогу на прибыль в 2024 году
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Вакансии
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Резюме
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— Бухгалтер на первичную документацию
— Заместитель главного бухгалтера
Трибуна
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Документы
Роструд: Письмо № ПГ/00148-6-1 от 01.02.2024
Подробнее о документе мы писали в новости 📅 Если приказ на работу в субботу и воскресенье издать в понедельник, это будет нарушением ТК
Верховный Суд РФ: Решение № АКПИ23-893 от 07.02.2024
Минстрой России: Письмо № 12389-АЛ/09 от 05.03.2024
Росстат: Приказ № 410 от 24.07.2020
Росстат: Приказ № 458 от 30.07.2021
Росстат: Приказ № 312 от 07.08.2013
Росстандарт: Приказ № 271-ст от 29.02.2024
Росстат: Приказ № 534 от 29.07.2022
Росстат: Приказ № 80 от 29.02.2024
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Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
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