Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5615. Озвучили новые лимиты и прогрессивные ставки налога по УСН

Ставка налога по УСН должна расти в зависимости от роста выручки компании.

Для решения проблем с дроблением бизнеса, предложены новые лимиты доходов и ставки налога по УСН.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Эксперт назвала основные признаки нелегальной занятости.

Снова мошенники: в России всплеск афер с незаконной сменой гендиректоров ООО.

Как работать с машиночитаемыми доверенностями в переходный период до 1 сентября 2024 года, узнаете здесь.

Если не уплатить аванс по УСН, будут пени независимо от факта сдачи уведомления.

Воинский учет: увольте сотрудника, если его призвали на службу, и сообщите об этом в СФР и военкомат.

💥 Новый курс «Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С»: разберитесь в кадрах, 1С:ЗУП и воинском учете по супер-цене

У нас вышел новый практический онлайн-курс для бухгалтеров и кадровиков «Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С»

На курсе вы научитесь увольнять и принимать сотрудников, работать с трудовыми книжками, настраивать и вести воинский учет без штрафов и лишней работы. 

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После прохождения курса вы получите официальный сертификат от Центра обучения «Клерка», который сможете показать работодателю.

Разборы законов

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в марте 2024 года

Подготовили для вас обзор разъяснений марта по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Поправки в НК-2024: что изменится по УСН и ЕСХН

Считать налог по УСН при переходе на повышенные ставки надо будет по-новому.

Поправки в НК–2024: что изменится по страховым взносам

Уточнят условия для пониженного тарифа IT-компаний, закрепят правила расчета взноса 1% ИП.

Изменения по маркировке, которые вступили в силу с 1 марта 2024 года. Мини-курс

С первого марта этого года вступило в силу сразу несколько изменений, касающихся маркировки различных товаров. Рассказываем о нововведениях в мини-курсе.

Социальный контракт 2024: как получить 350 тыс. рублей на открытие бизнеса

Государство заинтересовано в новых налогоплательщиках, поэтому в каждом регионе страны желающие могут заключить соцконтракт и получить финансовую поддержку на открытие своего дела. В 2024 году процедура получения поддержки изменилась, давайте разбираться.

Новости

1 Осталось меньше месяца, чтобы успеть отчитаться о доходах за прошлый год

2 🔥 Новый онлайн-курс «Ведение воинского учета: от документов, сверок с военкоматом до 1С»

3 В Трудовой кодекс ввели новый запрет для работодателей на увольнение

4 Уже сегодня бухгалтерам расскажут про амнистию по дроблению. Вебинар в 11:00 мск

5 Самозанятый не может платить НПД за проценты по займу

6 На прилегающих к новым регионам территориях будут налоговые льготы

7 ❗ Начали действовать изменения в ТК, по штрафам и кредитным каникулам

8 На сдачу в СФР подтверждения вида деятельности осталась 1 неделя. Это будет последний раз

9 Если не уплатить аванс по УСН, будут пени независимо от факта сдачи уведомления

10 Будут новые бланки для жалоб налогоплательщиков. И меньше бюрократии

11 С апреля получить новые права на авто стало сложнее

12 💅 Количество самозанятых ежедневно прирастает: какой средний чек

13 Увольте сотрудника, если его призвали на службу, и сообщите об этом в СФР и военкомат

14 ⏳Сегодня последний день акции! 5 самых свежих и горячих онлайн-курсов «Клерка» всего за 3690 рублей

15 Техника на маркетплейсах стала дороже на 15%

16 💥 Новый курс «Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С»: разберитесь в кадрах, 1С:ЗУП и воинском учете по супер-цене

17 Мошенники стали прикидываться «мошенниками»

18 🚘 Компенсацию за личное авто увеличили в 2 раза. Эксперт: нормы не менялись 20 лет

19 С июля полицейские начнут блокировать подозрительные операции и отключать от дистанционного обслуживания

20 🔥 По УСН хотят сделать прогрессивные ставки налога, чтобы решить проблему с дроблением

21 Стало ясно, по какой форме сейчас сдавать 6-НДФЛ

22 В суд поступило дело о нецелевом расходовании на 430! томов

23 Нотариальные услуги стали дешевле

24 Отели и гостиницы подешевеют: что придумали власти

25 В России всплеск афер с незаконной сменой гендиректоров ООО

26 Межведомственные комиссии будут выявлять нелегальную занятость

27 Бухгалтеры ругают 6-НДФЛ

28 У отелей и гостиниц будут цифровые паспорта

29 В 5 раз повысили штрафы за препятствование газовым проверкам

30 Работник продуктового магазина убедила покупательницу не переводить деньги мошенникам

31 Почти все финансовые операции внутри РФ проходят через российский аналог SWIFT

32 Как для льготы по НДС считать среднюю зарплату в общепите и с чем ее сравнивать

33 ⚡️ Итоги дня: горячая линия по кредитным каникулам для пострадавших от наводнения, в шаурме нашли стафилококк и листерии, внешний долг России сократился до $317 млрд

Мероприятия

НДС: сдаем декларацию за 1 квартал. Что изменилось

Дата проведения: 9 апреля, вторник

Контроль над бизнесом при владении несколькими партнерами. Как избежать корпоративных конфликтов

Дата проведения: 10 апреля, среда

Как бухгалтерам, юристам, нотариусам соблюдать закон о контрсанкциях России

Дата проведения: 10 апреля, среда

Как провести интервью по компетенциям и проанализировать результаты

Дата проведения: 11 апреля, четверг

Воинский учет-2024: за что стали штрафовать и какие последние изменения в пакете документов

Дата проведения: 11 апреля, четверг

Налоговый мониторинг на практике: законодательство, кейсы, интеграция с АИС «Налог-3»

Дата проведения: 12 апреля, пятница

ФИНАНСОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Дата проведения: 13 апреля, суббота

Статьи

Утренний бухгалтер № 5614. Как бухгалтеру отказаться от ведения воинского учета: три аргумента для начальника

Воинский учет работников обязаны вести все компании с сотрудниками. Что делать, если директор хочет сделать ответственным за воинский учет вас?

Конвертация одной валюты в другую с использованием счета 57.22 в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Расчеты в иностранной валюте далеко не просты, а в нынешнее санкционное время стали еще сложнее. Многие организации вынуждены применять конверсионные операции в своей хозяйственной деятельности. Что это такое простыми словами и как они отражаются в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 расскажем в этом материале.

Цифра дня. Про обманутых дольщиков

Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о нецелевом расходовании денег участников долевого строительства.

🔒 Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в марте 2024 года

Подготовили для вас обзор разъяснений марта по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

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Вакансии

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Резюме

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Трибуна

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Могу ли я уменьшить налог УСН за 2023 год?

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Какие отчеты сдавать ИП на УСН при отгрузке товара в Казахстан?

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Нужно ли подавать корректировочные уведомления при ошибке в страховых взносов?

Организация экскурсий на территории предприятия. Какой пакет документов необходим для проведения экскурсии?

Как разработать стратегию развития компании. Преимущества стратегического планирования

Нужно ли подавать ЕФС-1 при переводе сотрудника на полную ставку?

Не нужно ли нам, как малому предприятию, сдавать отчет П-4 (НЗ)?

Документы

ФНС РФ: Письмо № ММВ-20-20/33@ от 03.04.2018

Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/11928 от 13.02.2024

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции: Постановление № 16-3054/2020 от 26.06.2020

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции: Постановление № 16-2324/2020 от 26.06.2020

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/95040 от 06.10.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-06-06-03/94890 от 06.10.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/102100 от 26.10.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-01/26585 от 25.03.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-01/26971 от 26.03.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/28906 от 29.03.2024

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Принятие к расходу

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РАССЫЛКА431 161 читатель

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Главное за день про то, что поможет вам в работе

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Формы и системы оплаты труда на производстве

За выполнение трудовых обязанностей работникам выплачивается заработная плата. Начисляться она может по-разному, в зависимости от применяемой работодателем системы оплаты труда, которых на одном производственном предприятии может быть сразу несколько. Рассказываем, в какой форме можно оплачивать труд, и какие зарплатные системы применяют на производстве.

Формы и системы оплаты труда на производстве
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квалификации

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Декларация по НДС

Сегодня бухгалтерам расскажут про декларацию по НДС за 1 квартал

Подходит срок сдачи декларации по НДС за 1 квартал. А помимо этого с 2024 года вступил в силу целый пакет изменений в НК РФ в части НДС.

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Упростили требования к взносам в капитал иностранных компаний

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Первый звоночек прозвенел в 2013 году, ввели АСК НДС , не спорим, хорошая штука, как говорится благими намерениями… Работы добавилось…. 

Колония строго режима. Как за 11 лет профессия бухгалтера превратилась в ад
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Налоговый юрист: «Все, что вы приложите к отчету может вам навредить.»

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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды

Эксперт юрфака МГУ не углядел в Аязе Шабутдинове мошенника

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На рынке накопительных счетов в России наблюдается рост процентной ставки

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Суд через 9 лет добрался до бывшего главы банка, чтобы взыскать убытки

Суд признал экс-председателя правления банка «Клиентский» банкротом.

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👍 На сдачу в СФР подтверждения вида деятельности осталась 1 неделя, это в последний раз. Эксперт: но будет обязанность извещать ФНС

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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
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Обзоры для бухгалтера

Прогрессивную шкалу по налогам хотят применять к УСН. 👀«Ночной бухгалтер» № 1659

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Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
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