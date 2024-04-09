Утренний бухгалтер № 5615. Озвучили новые лимиты и прогрессивные ставки налога по УСН

Для решения проблем с дроблением бизнеса, предложены новые лимиты доходов и ставки налога по УСН.
Утренний бухгалтер
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💥 Новый курс «Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С»: разберитесь в кадрах, 1С:ЗУП и воинском учете по супер-цене
У нас вышел новый практический онлайн-курс для бухгалтеров и кадровиков «Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С».
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Разборы законов
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в марте 2024 года
Подготовили для вас обзор разъяснений марта по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
— Поправки в НК-2024: что изменится по УСН и ЕСХН
Считать налог по УСН при переходе на повышенные ставки надо будет по-новому.
— Поправки в НК–2024: что изменится по страховым взносам
Уточнят условия для пониженного тарифа IT-компаний, закрепят правила расчета взноса 1% ИП.
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С первого марта этого года вступило в силу сразу несколько изменений, касающихся маркировки различных товаров. Рассказываем о нововведениях в мини-курсе.
— Социальный контракт 2024: как получить 350 тыс. рублей на открытие бизнеса
Государство заинтересовано в новых налогоплательщиках, поэтому в каждом регионе страны желающие могут заключить соцконтракт и получить финансовую поддержку на открытие своего дела. В 2024 году процедура получения поддержки изменилась, давайте разбираться.
Новости
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4 Уже сегодня бухгалтерам расскажут про амнистию по дроблению. Вебинар в 11:00 мск
5 Самозанятый не может платить НПД за проценты по займу
6 На прилегающих к новым регионам территориях будут налоговые льготы
7 ❗ Начали действовать изменения в ТК, по штрафам и кредитным каникулам
8 На сдачу в СФР подтверждения вида деятельности осталась 1 неделя. Это будет последний раз
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10 Будут новые бланки для жалоб налогоплательщиков. И меньше бюрократии
11 С апреля получить новые права на авто стало сложнее
12 💅 Количество самозанятых ежедневно прирастает: какой средний чек
13 Увольте сотрудника, если его призвали на службу, и сообщите об этом в СФР и военкомат
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33 ⚡️ Итоги дня: горячая линия по кредитным каникулам для пострадавших от наводнения, в шаурме нашли стафилококк и листерии, внешний долг России сократился до $317 млрд
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Резюме
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Документы
ФНС РФ: Письмо № ММВ-20-20/33@ от 03.04.2018
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/11928 от 13.02.2024
Восьмой кассационный суд общей юрисдикции: Постановление № 16-3054/2020 от 26.06.2020
Восьмой кассационный суд общей юрисдикции: Постановление № 16-2324/2020 от 26.06.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/95040 от 06.10.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-06-06-03/94890 от 06.10.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/102100 от 26.10.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-01/26585 от 25.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-01/26971 от 26.03.2024
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