Утренний бухгалтер № 5614. Как бухгалтеру отказаться от ведения воинского учета: три аргумента для начальника

Подготовили рекомендации для бухгалтеров, которые помогут грамотно и без последствий отказаться от ведения воинского учета.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Организации и ИП-работодатели на УСН «доходы» могут уменьшить налог на взносы только на 50%. Чтобы в декларации УСН правильно прошло уменьшение налога на взносы, надо заполнить строку 102.
Поправки в НК: с апреля у налоговой новые права по принятию обеспечительных мер.
Профсоюзы выступают против заемного труда и хотятдать трудовые права самозанятым.
Кто и как должен вести раздельный учет НДС: руководство для бухгалтера
Эксперт: единичный случай прощения займа сотруднику не приведет к доначислению страховых взносов.
💥Совет от редакции: узнайте последние изменения по НДС-2024 и подготовьтесь в сдаче декларации за 1 квартал 2024 года на вебинаре 9 апреля в 15:00 мск. Записаться.
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Разборы законов
— Поправки в НК–2024: что изменится по страховым взносам
Уточнят условия для пониженного тарифа IT-компаний, закрепят правила расчета взноса 1% ИП.
— Изменения по маркировке, которые вступили в силу с 1 марта 2024 года. Мини-курс
С первого марта этого года вступило в силу сразу несколько изменений, касающихся маркировки различных товаров. Рассказываем о нововведениях в мини-курсе.
— Социальный контракт 2024: как получить 350 тыс. рублей на открытие бизнеса
Государство заинтересовано в новых налогоплательщиках, поэтому в каждом регионе страны желающие могут заключить соцконтракт и получить финансовую поддержку на открытие своего дела. В 2024 году процедура получения поддержки изменилась, давайте разбираться.
— Как сообщить в военкомат о приеме или увольнении работника. Мини-курс
Для соблюдения правил ведения воинского учета работодателю необходимо подавать в военкомат уведомление о приеме или увольнении сотрудника. Как и в какой форме это сделать, рассказываем в мини-курсе.
— Подтверждение ОКВЭД в 2024 году: кто сдает, сроки подачи, образец
Работодатели обязаны уплачивать страховые взносы за своих сотрудников. Тарифы по взносам от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний различаются в зависимости от класса профриска и составляют от 0,2% до 8,5%.
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Новости
1 Инвесторам дадут дополнительные меры поддержки
2 ФНС объяснила резкое снижение налоговых доначислений по итогам проверок
3 По вкладам со сберегательными сертификатами страховка будет в 2 раза больше
4 При переходе с ОСНО на ЕСХН право на вычет НДС зависит от одного условия
5 Минфин: надо ли платить НДС при ввозе в РФ уникального оборудования
6 Чтобы в декларации УСН правильно прошло уменьшение налога на взносы, надо заполнить строку 102
7 🙅 Может ли бухгалтер отказаться вести воинский учет. 3 аргумента для директора
8 При неподтвержденном экспорте право на вычет НДС остается
9 Сотрудник может получать зарплату на счет в любом банке. У вас так?
10 ⏳ Не забудьте сегодня уплатить НДФЛ
11 Ввели новое основания для признания предприятия МСП социальным
12 Даны уточнения по льготным кредитам аграриям
13 ⚡ Новые курсы по 3690 рублей! Акция действует только до понедельника, торопитесь!
14 Отражение на ЕНС уплаты ИП фиксированных взносов ранее срока по НК невозможно
15 Роструд дал разъяснения по заполнению штатного расписания Т-3
16 🎓 Скоро бухгалтерам расскажут про амнистию по дроблению
17 С апреля у налоговой новые права по принятию обеспечительных мер
18 🚘 Реальная стоимость автомобиля не имеет значения для повышенного транспортного налога
19 После создания единой платформы в социальной сфере обновили ряд регламентов
20 Смягчили правила упрощенного возмещения НДС
21 Банковские гарантии стали электронными
22 🔨 Хотят запретить заемный труд и дать трудовые права самозанятым. Эксперт: нужны не запретительные меры, а наоборот еще варианты занятости
23 Начали действовать новые налоговые правила при перепродаже авто и мотоциклов
24 В Госдуме предложили ввести дополнительный НДПИ на золото
25 Единичный случай прощения займа сотруднику не приведет к доначислению страховых взносов
26 Больше товаров стало облагаться НДС по ставке 10%
27 Календарь вебинаров для бухгалтера в апреле 2024. Платные и бесплатные
28 🔥🔥🔥 УФНС: налог по УСН за 2024 год можно уменьшить на взносы 1% за 2024 год. Эксперт: местные налоговые не правы
29 Обновлены документы налогового мониторинга
30 👀 ФНС не принимает правильные уведомления и находит плохих контрагентов в декларации по налогу на прибыль. Топ новостей за неделю
31 В Налоговом кодексе появилось 2 новых штрафа
Мероприятия
Амнистия бизнеса по дроблению: подробности, сроки, применение
Дата проведения: 8 апреля, понедельник
НДС: сдаем декларацию за 1 квартал. Что изменилось
Дата проведения: 9 апреля, вторник
Контроль над бизнесом при владении несколькими партнерами. Как избежать корпоративных конфликтов
Дата проведения: 10 апреля, среда
Как бухгалтерам, юристам, нотариусам соблюдать закон о контрсанкциях России
Дата проведения: 10 апреля, среда
Как провести интервью по компетенциям и проанализировать результаты
Дата проведения: 11 апреля, четверг
Воинский учет-2024: за что стали штрафовать и какие последние изменения в пакете документов
Дата проведения: 11 апреля, четверг
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5613. Бухгалтеры запутались в 6-НДФЛ, в ней 6 сроков уплаты налога в квартал
С 1 квартала 2024 года 6-НДФЛ надо сдавать по новой форме, в которой предусмотрено 6 сроков уплаты налога в квартал, а не 3, как было раньше.
🔒 Изменения по маркировке, которые вступили в силу с 1 марта 2024 года. Мини-курс
С первого марта этого года вступило в силу сразу несколько изменений, касающихся маркировки различных товаров. Рассказываем о нововведениях в мини-курсе.
— Праздник дня. Международный день супа
Международный день супа отмечается 5 апреля. Праздник учредили, чтобы люди не забывали о важности первых блюд в рационе питания.
— Топ бухгалтерских проводок на Ozon
Если вы продаете товары на маркетплейсе как юрлицо, например ООО, то обязаны вести бухгалтерский учет. Обычно этим занимается выделенный специалист или целый отдел, но владельцу бизнеса также полезно уметь разбираться в отчётности, чтобы не потерять контроль над финансами.
🔒 Поправки в НК–2024: что изменится по страховым взносам
Уточнят условия для пониженного тарифа IT-компаний, закрепят правила расчета взноса 1% ИП.
— Настройка счета отражения расходов на зарплату сотрудника в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0
Раскрываем секреты 1С:Бухгалтерии предприятия! Очень часто нам задают вопрос: «Почему не удается изменить счет затрат по зарплате? Например, мы раньше учитывали расходы по зарплате сотрудника на 26 счете, а теперь хотим на 20 счете их собирать, изменили способ отражения зарплаты в карточке сотрудника на 20 счет, а программа все равно подставляет 26 счет в начислении зарплаты». В этом лайфхаке расскажем, чем руководствуется 1С:Бухгалтерия предприятия ред. 3.0 при выборе способа отражения зарплаты сотрудника.
С 2023 года перечислять в бюджет налог и авансовые платежи при УСН необходимо с помощью единого налогового платежа. Как уплачивать налоговые платежи в составе ЕНП и как отразить их в учете — читайте в статье.
— План счетов бухгалтерского учета на 2024 год
Все российские организации обязаны использовать План счетов бухгалтерского учета. Нормативные документы и таблицу с планом счетов найдёте внутри.
— Как защитить личные границы на работе
На часах 11 вечера, а вы в очередной раз не успели вернуться домой с офиса вовремя. Начальник попросил «по-дружески» доделать задачи вашего коллеги, который сегодня отпросился пораньше. Подобные ситуации повторяются из раза в раз, вы не можете отказать никому, но и вопрос о финансовой компенсации вы не открываете.
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Резюме
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Документы
ФНС РФ: Письмо № ЗГ-2-11/4915@ от 29.03.2024
Подробнее о документе мы писали в новости ❗❗❗ ФНС разъяснила, по какой форме сейчас сдавать 6-НДФЛ
Правительство РФ: Постановление № 894 от 31.05.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Изменения по маркировке, которые вступили в силу с 1 марта 2024 года. Мини-курс
Правительство РФ: Постановление № 870 от 30.05.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Изменения по маркировке, которые вступили в силу с 1 марта 2024 года. Мини-курс
УФНС РФ по г. Москве: Письмо № 19-11/115925 от 05.12.2007
Арбитражный суд Волго-Вятского округа: Постановление № Ф01-4497/2017 от 27.10.2017
Арбитражный суд Центрального округа: Постановление № Ф10-2011/2019 от 14.06.2019
Арбитражный суд Северо-Западного округа: Постановление № Ф04-6874/2019 от 07.02.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/38545 от 20.05.2021
Минфин РФ: Письмо № 07-01-10/108144 от 10.12.2020
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Утренний бухгалтер
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