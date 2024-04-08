Утренний бухгалтер № 5614. Как бухгалтеру отказаться от ведения воинского учета: три аргумента для начальника

Подготовили рекомендации для бухгалтеров, которые помогут грамотно и без последствий отказаться от ведения воинского учета.

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Организации и ИП-работодатели на УСН «доходы» могут уменьшить налог на взносы только на 50%. Чтобы в декларации УСН правильно прошло уменьшение налога на взносы, надо заполнить строку 102.

Поправки в НК: с апреля у налоговой новые права по принятию обеспечительных мер.

Профсоюзы выступают против заемного труда и хотятдать трудовые права самозанятым.

Кто и как должен вести раздельный учет НДС: руководство для бухгалтера

Эксперт: единичный случай прощения займа сотруднику не приведет к доначислению страховых взносов.

💥Совет от редакции: узнайте последние изменения по НДС-2024 и подготовьтесь в сдаче декларации за 1 квартал 2024 года на вебинаре 9 апреля в 15:00 мск. Записаться.