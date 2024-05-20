Утренний бухгалтер № 5639. Как зачесть переплату на ЕНС в счет обязанности другого лица

ФНС напомнила, как можно сделать зачет переплаты на едином налоговом счете в счет исполнения обязанности по уплате другого лица. Есть особенности.

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Роструд: даже маленькую зарплату на неполной ставке нужно выдавать в 2 приема.

Если компания на УСН проводит рекламную акцию, стоимость товара может быть даже 1 рубль, претензий не будет. Главное, чтобы не бесплатно.

В 2025 году власти хотят увеличить прожиточный минимумдо 17 733 рублей.

Поправки в ТК: станет больше трудовых гарантий для тех, кто предоставлен частными кадровыми агентствами.

Как стартовать на Мегамаркете и какие бонусы есть для селлеров, узнаете здесь.

С 1 июля начнется новый эксперимент по маркировке алкогольных коктейлей.

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