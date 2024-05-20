Утренний бухгалтер № 5639. Как зачесть переплату на ЕНС в счет обязанности другого лица

ФНС напомнила, как можно сделать зачет переплаты на едином налоговом счете в счет исполнения обязанности по уплате другого лица. Есть особенности.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/40644 от 02.05.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/40649 от 02.05.2024
Конституционный Суд РФ: Определение № 576-О от 28.03.2024
Арбитражный суд Московского округа: Постановление № Ф05-36047/2023 от 22.02.2024
Девятый арбитражный апелляционный суд: Постановление № А40-175408/2023 от 15.12.2023
Арбитражный суд города Москвы: Решение № А40-175408/23-154-1906 от 27.09.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/437 от 10.01.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/500 от 10.01.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/505 от 10.01.2024
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