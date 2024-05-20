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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5639. Как зачесть переплату на ЕНС в счет обязанности другого лица

ФНС напомнила налогоплательщикам правила зачета на ЕНС.

ФНС напомнила, как можно сделать зачет переплаты на едином налоговом счете в счет исполнения обязанности по уплате другого лица. Есть особенности.

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Утренний бухгалтер

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Роструд: даже маленькую зарплату на неполной ставке нужно выдавать в 2 приема.

Если компания на УСН проводит рекламную акцию, стоимость товара может быть даже 1 рубль, претензий не будет. Главное, чтобы не бесплатно.

В 2025 году власти хотят увеличить прожиточный минимумдо 17 733 рублей.

Поправки в ТК: станет больше трудовых гарантий для тех, кто предоставлен частными кадровыми агентствами.

Как стартовать на Мегамаркете и какие бонусы есть для селлеров, узнаете здесь.

С 1 июля начнется новый эксперимент по маркировке алкогольных коктейлей.

Минтруд хочет раздать семьям остатки маткапитала.

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Резюме

Трибуна

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До 17,6% на коммерческой недвижимости. Свежие облигации: Гарант-Инвест на размещении

Как кредитору понять, что арбитражник работает на должника?

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⭐️Управленческий учет. Что происходит, если его нет?

Защитили интересы кредитора в деле о банкротстве: судебная практика

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Зачем нужен логотип для бизнеса и как он помогает в продвижении?

РПД, Fasta и Кнап — что лучше для бухгалтера? Обзор программ

Как проходит ввод режима коммерческой тайны на предприятии

Как защитить «cекрет фирмы» с помощью NDA

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/40644 от 02.05.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/40649 от 02.05.2024

Конституционный Суд РФ: Определение № 576-О от 28.03.2024

Арбитражный суд Московского округа: Постановление № Ф05-36047/2023 от 22.02.2024

Девятый арбитражный апелляционный суд: Постановление № А40-175408/2023 от 15.12.2023

Арбитражный суд города Москвы: Решение № А40-175408/23-154-1906 от 27.09.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/437 от 10.01.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/500 от 10.01.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/505 от 10.01.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/533 от 10.01.2024

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