Утренний бухгалтер № 5638. Справки и документы для вычетов будут не нужны

В 2026 году внедрят механизм автоматического расчета и начисления налоговых вычетов.
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Как внедрить 1С, подходящую под задачи вашего бизнеса, чтобы бухгалтерия работала как часы, узнаете здесь.
Налоговики рекомендуют компаниям из новых регионов уже сейчас переходить на онлайн-ККТ.
🤝Госпомощь: субсидии за счет бюджета на финансирование текущих расходов
Бесплатный вебинар для бухгалтеров организаций.
Начало: 22 мая в 11:00 мск.
Государство предоставляет бизнесу поддержку, в том числе в виде субсидий на финансирование текущих расходов. Субсидия позволяет предприятию сохранить финансовую устойчивость, но ее нужно правильно отразить в бухгалтерском, налоговом учете и отчетности, в том числе при возврате средств (например, при несоблюдении условий использования субсидии). На вебинаре рассмотрим эти и другие важные вопросы по получению, учет у и возврату бюджетных денег.
Программа:
1. Бухучет субсидирования текущих расходов.
2. Отражение возврата субсидий.
3. Раскрытие информации о госпомощи в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
4. Налоговый учет бюджетных субсидий при применении ОСНО и УСН.
5. Налоговые последствия субсидий в части НДС
Спикер: Людмила Архипкина – методолог по бухгалтерскому учету и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело».
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Документы
Конституционный Суд РФ: Постановление № 40-П от 24.07.2020
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Конституционный Суд РФ: Постановление № 28-П от 13.12.2016
Подробнее о документе мы писали в новости Снижение компенсации за нарушение исключительных прав
Суд по интеллектуальным правам: № С01-1234/2019 от 12.12.2019
Центральный банк РФ: Письмо № 38-4-4/1396 от 13.05.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/33502 от 11.04.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/33269 от 11.04.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/38980 от 25.04.2024
Генпрокуратура: Приказ № 98 от 05.02.2024
Третий кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-22523/2023 от 13.11.2023
Московский областной суд: Апелляционное определение № 33-41060/2023 от 29.11.2023
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