Не ругайте ПФР – он играет, как умеет. Или несколько теплых слов в день рождения

Сегодня свой день рождения отмечает Пенсионный фонд России. Так что с праздником всех причастных, т.е. всех нас, потому что все мы клиенты этого фонда. Подождите кидать в меня тапками и желать и мне, и фонду всяких напастей. Вы знаете, что до середины 50-х годов пенсии выплачивались исключительно ученым, военным и чиновникам? Да и этим категориям крайне нерегулярно. Самая многочисленная (около 80%) и малообеспеченная часть населения — крестьянство — даже права на пенсии не имела, потому что у них не было паспортов, по которым эти выплаты и начислялись.

И это всего каких-то 65 лет тому назад, буквально вчера, можно сказать. На этом фоне очередное продление заморозки накопительной части пенсий выглядит практически невинно. И даже вызов директора компании к мировому судье из-за несданного вовремя отчета в ПФР не покажется чем-то фатальным. А повышение пенсий с января 2021 года на 6,3 % для нынешних пенсионеров будет приятным бонусом на фоне ковидных ограничений. Поэтому давайте сегодня не будем вспоминать все спорные, скажем так, и непопулярные инициативы Фонда и пожелаем ему взвешенности и адекватности в работе, а нам всем — максимальной независимости от него.

А пока мы все-таки вместе, предлагаем приготовить вегетарианские капустно-морковные котлеты — и для желудка полезно, и для кошелька приятно.

Нам понадобится капуста — 300 г, морковь — 200 г, сливки — 100 г, яйца — 2 шт., манная крупа — 1 ст. ложка, соль по вкусу. Морковь натереть на крупной терке, капусту мелко нашинковать смешать с морковью, залить сливками и тушить под крышкой до готовности. В отличиеот Министерства промышленности и торговли и Роструда, которые не могут между договориться об однозначном периоде выплаты зарплаты за декабрь, в нашем рецепте все согласовано и сбалансировано. В горячую массу влить яйца, добавить манку, посолить и тщательно вымешать. Сформировать из вымешанной массы котлеты, форма которых не меняется уже сотни лет, в отличие от формы уведомлений на уплату налогов физлиц, обвалять в сухарях и обжарить с обеих сторон в растительном масле. Приятного аппетита!

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