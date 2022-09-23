«Утренний бухгалтер». Опять поменяется декларация по НДС

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Понимаем, что информация звучит как из прошлой жизни, но декларацию по НДС никто не отменял. Сдавать новую форму надо будет с отчета за 1 квартал 2023 года.

В Минобороны рассказали подробности, кого и как будут мобилизовать. Основные тезисы здесь.

Ростуризм решил высказаться по поводу поездок за границу сейчас. Получилось не очень уверенно.

В трудовом договоре должна быть прописана обязанность работника оформить электронную подпись. Если такого там не прописано, то сотрудник может не оформлять ЭЦП, заявил Роструд.

Закрытие сведений из ЕГРН не усложнит сделки с недвижимостью, считают эксперты.

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Все самые острые вопросы по воинскому учету

События 21 сентября заставили волноваться каждого.

Бухгалтеры в панике задают вопросы, ведь именно им придется вести воинский учет, информировать военкоматы и заполнять карточки гражданина, подлежащего учету.

Только спокойствие! «Клерк» проводит экстренный вебинар «Воинский учет в организации». Там вы найдете ответы, которых очень не хватает.

Встречаемся 28 сентября в 15:00 мск.

Новости

События

Последние изменения в налогообложении: НДС, налог на прибыль, налог на имущество, спецрежимы

Дата проведения: 30 сентября, пятница

Бухгалтер маркетплейсов

Дата проведения: 29 сентября, четверг

Презентация программ MBA (очно)

Дата проведения: 29 сентября, четверг

Серия вебинаров "Autumn ReScaling++"

Дата проведения: 29 сентября, четверг

Бухгалтер онлайн-школы: что у вас проверят налоговики

Дата проведения: 29 сентября, четверг

Документооборот с госорганами. Как предпринимателям работать с документами и отчетностью: разбираем тонкости АУСН

Дата проведения: 29 сентября, четверг

Импортозамещение в системах документооборота

Дата проведения: 29 сентября, четверг

Новый сервис 1С:Распознавание первичных документов в помощь бухгалтеру

Дата проведения: 29 сентября, четверг

Общий воинский учет и мобилизация: всё, что нужно знать работодателю в сентябре 2022 года

Дата проведения: 29 сентября, четверг

Цифровая трансформация бизнеса: ключевые навыки руководителя в новых условиях

Дата проведения: 29 сентября, четверг

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Такой проект экстренно готовят в Госдуме.

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Теперь такие кредиты не будут выдавать? Давайте разберемся.

— Частичная мобилизация: кого заберут, кого точно нет и что все это значит

Президент объявил о частичной мобилизации в России с 21 сентября. Попытались разобраться, что сейчас известно об этом.

— Как оформить загранпаспорт, сколько это стоит и можно ли сделать срочно

20 сентября возобновилась выдача заграничных паспортов на 10 лет. Заявления перестали принимать в августе из-за того, что закончились электронные носители. Разбираемся, чем отличаются паспорта на 5 и 10 лет, как их оформить и сколько придется ждать.

— Какие сведения о работодателе и работнике должны быть в трудовом договоре

По закону основанием возникновения трудовых отношений выступает заключенный трудовой договор либо фактический допуск к работе. Какие именно должны быть сведения о работодателе и работнике в трудовом договоре, узнаете из этой консультации.

— Как провести налоговую реконструкцию самостоятельно

Практически все знают, что такое налоговая реконструкция — это когда налоговая инспекция рассчитывает реальную недоимку по налогам, если налогоплательщика уличили в фиктивных сделках с фирмами-однодневками или при дроблении бизнеса. При этом реконструкция позволяет хоть немного уменьшить негативные последствия сомнительной налоговой оптимизации.

— Можно ли вернуть излишне уплаченный налог или страховые взносы после трехлетнего периода

Налоговое законодательство четко ограничивает сроки для каждой из процедур, связанной с налогами или страховыми взносами. Порядок возврата излишне уплаченных сумм не является исключением. Срок возврата установлен п. 7 ст. 78 НК и составляет три года с момента уплаты суммы, ставшей впоследствии переплатой.

— Учет расчетов с подотчетными лицами

Сотрудники компании получают под отчет денежные средства для покупки товаров, оплаты оказанных услуг и выполненных работ. Как организовать расчеты с подотчетными лицами, каким образом учитывать такие расчеты в бухгалтерском учете, изложим далее в нашей статье.

— Цитата дня. Про нет брони

О том, как будут исполнять свой долг депутаты Госдумы, рассказал Вячеслав Володин.

— «Ночной бухгалтер». Мобилизованным сохранят рабочие места. Чиновники обещают

Принесли вам обзор основных обещаний мобилизованным, которые успели дать власти за последнее время.

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Кабмин утвердил параметры, по которым отечественные производители смогут оформить промышленную ипотеку. Коротко про новое постановление.

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За последние сутки поток информации и эмоций всех захлестнул, разобраться во многих моментах непросто. Объясняем, на какие «утки» точно не стоит вестись.

— С июня 2022 года действует новая минималка по пенсиям. Таблица с суммами по всем регионам

С 1 июня 2022 года прожиточный минимум пенсионера (ПМП) в регионах вырос. Этот показатель, по сути, является размером минимальной пенсии.

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Разбираем, что уже поменялось или только хотят поменять в законах.

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Когда налоговики не находят повода придраться к плательщику в рамках НК, они изучают положения региональных законов. Не секрет, что там встречаются пробелы. Но свою правоту можно отстоять в суде. Об этом – далее.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/12249@ от 15.09.2022

Подробнее о документе мы писали в новости При реорганизации теряется отсрочка по страховым взносам. Но не всегда

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