Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». Опять поменяется декларация по НДС

Понимаем, что информация звучит как из прошлой жизни, но отчетность для бухгалтеров никто не отменял.

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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Понимаем, что информация звучит как из прошлой жизни, но декларацию по НДС никто не отменял. Сдавать новую форму надо будет с отчета за 1 квартал 2023 года.

В Минобороны рассказали подробности, кого и как будут мобилизовать. Основные тезисы здесь.

Ростуризм решил высказаться по поводу поездок за границу сейчас. Получилось не очень уверенно.

В трудовом договоре должна быть прописана обязанность работника оформить электронную подпись. Если такого там не прописано, то сотрудник может не оформлять ЭЦП, заявил Роструд.

Закрытие сведений из ЕГРН не усложнит сделки с недвижимостью, считают эксперты.

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Все самые острые вопросы по воинскому учету

События 21 сентября заставили волноваться каждого. 

Бухгалтеры в панике задают вопросы, ведь именно им придется вести воинский учет, информировать военкоматы и заполнять карточки гражданина, подлежащего учету.

Только спокойствие! «Клерк» проводит экстренный вебинар «Воинский учет в организации». Там вы найдете ответы, которых очень не хватает.

Встречаемся 28 сентября в 15:00 мск. 

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Дата проведения: 29 сентября, четверг

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Дата проведения: 29 сентября, четверг

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