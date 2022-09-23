«Утренний бухгалтер». Опять поменяется декларация по НДС

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Понимаем, что информация звучит как из прошлой жизни, но декларацию по НДС никто не отменял. Сдавать новую форму надо будет с отчета за 1 квартал 2023 года.
В Минобороны рассказали подробности, кого и как будут мобилизовать. Основные тезисы здесь.
Ростуризм решил высказаться по поводу поездок за границу сейчас. Получилось не очень уверенно.
В трудовом договоре должна быть прописана обязанность работника оформить электронную подпись. Если такого там не прописано, то сотрудник может не оформлять ЭЦП, заявил Роструд.
Закрытие сведений из ЕГРН не усложнит сделки с недвижимостью, считают эксперты.
Станьте гуру кадрового учета прямо сейчас: повысьте свою квалификацию!
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✓ подробно изучите нормы трудового законодательства, официальные рекомендации и судебную практику;
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✓ получите навыки создания кадровых документов.
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Все самые острые вопросы по воинскому учету
События 21 сентября заставили волноваться каждого.
Бухгалтеры в панике задают вопросы, ведь именно им придется вести воинский учет, информировать военкоматы и заполнять карточки гражданина, подлежащего учету.
Только спокойствие! «Клерк» проводит экстренный вебинар «Воинский учет в организации». Там вы найдете ответы, которых очень не хватает.
Встречаемся 28 сентября в 15:00 мск.
Новости
- Камералить декларацию 3-НДФЛ налоговики имеют право в течение 3 месяцев
- Работодатель может, а иногда и обязан дать отпуск вне графика
- Работодатели будут конкурировать за работников-мужчин, которые остались после первой волны мобилизации
- Мобилизованным снова гарантируют кредитные каникулы и трудовую защиту
- С выплат по лицензионным договорам через РАО есть страховые взносы, но нет НДФЛ
- При реорганизации теряется отсрочка по страховым взносам. Но не всегда
- Беларусь закрывает границы для вывоза автомобилей, смартфонов, аккумуляторов и других промтоваров. С 23 сентября на полгода
- Возрастным ипотечникам будут возмещать затраты на страховку. Сейчас они платят в шесть раз больше молодежи
- Для мобилизованных могут отменить пени за коммуналку, а одиноких освободить от оплаты ЖКУ
- От 205 тыс. рублей ежемесячно будут платить мобилизованным. Регионы установят свои доплаты
- Новый год придется встречать с советским шампанским. На складах заканчиваются остатки импортного спиртного
- Банки в четырех регионах с 2023 года начнут работать по правилам шариата. Они не станут брать проценты по сделкам
- В России упала доля крупнейших банков. Сейчас увереннее себя чувствуют банки, работающие с МСП
- Майнинг криптовалют разрешат только в тех регионах, где много электроэнергии
- Работодатели готовятся к мобилизации сотрудников. Для ряда отраслей это огромный риск
- Беженцы, переселенцы, ЕАЭСники ищут работу. Вы разобрались в кадровых и миграционных правилах при трудоустройстве иностранцев?
- Количество рейсов в Израиль увеличится. Страна ждет россиян, имеющих право на репатриацию
- В разных регионах разные ставки транспортного налога. Уплатить его надо 1 декабря
- Продавцам указали не поднимать цены на товары спекулятивно
- 200 тыс. рублей единоразово. Каждому мобилизованному из Крыма выплатят дополнительные деньги
- Мошенники зашли с другой стороны. Они теперь предлагают заплатить за исключение из списков мобилизованных
- 50 тыс. рублей ежемесячно – доплата мобилизованным из Москвы. 3 млн рублей – за гибель
- Для малоимущих введут новое универсальное пособие вместо тех, что есть сейчас
- Воинский учет в организации. Даем экстренный вебинар
- Дефицита продовольствия в магазинах не будет. Урожай собрали высокий, а экспорт снизился
- Даже если сотруднику для работы нужна электронная подпись, нельзя заставить оформлять ее
- В VK будет функционал Госуслуг
- Бюджет РФ на 2023 год будет с дефицитом в 2% ВВП
- Замороженные зарубежные активы россиян могут обменять на акции иностранных инвесторов
- Меняют декларацию по НДС
- За мобилизованными жителями Хабаровского края сохранят рабочие места
- В 2023 году МРОТ будет 16 242 рубля
- В Турции обсудят работу платежной системы «МИР» на высоком уровне
- Вызвали на допрос и комиссию. Пришли на осмотр офиса с выемкой документов. Как быть?
- Конфискат из легкой промышленности предложили продавать. Сейчас мы его уничтожаем
- «Аэрофлот» вернет деньги за билеты мобилизованных. Обратиться могут и родственники
- Мобилизовывать будут стрелков, танкистов, артиллеристов и водителей. И только с боевым опытом
- Безотзывные вклады – страховка будет частичной
- Закрытие сведений из ЕГРН не усложнит сделки с недвижимостью
- Что известно о мобилизации на 22 сентября
- Горячая линия по мобилизации – звоните 122
- За мобилизованными сохранят рабочие места. Трудовой договор будет приостановлен, но не расторгнут
- 100 тыс. рублей – единовременно мобилизованным жителям Тульской области
- Маткапитал проиндексируют на 12,4% и введут ежемесячные выплаты на первого ребенка
- Пересекать границу можно, если вы не получили повестку. Но лучше уточнить в своем военкомате
События
Последние изменения в налогообложении: НДС, налог на прибыль, налог на имущество, спецрежимы
Дата проведения: 30 сентября, пятница
Дата проведения: 29 сентября, четверг
Презентация программ MBA (очно)
Дата проведения: 29 сентября, четверг
Серия вебинаров "Autumn ReScaling++"
Дата проведения: 29 сентября, четверг
Бухгалтер онлайн-школы: что у вас проверят налоговики
Дата проведения: 29 сентября, четверг
Документооборот с госорганами. Как предпринимателям работать с документами и отчетностью: разбираем тонкости АУСН
Дата проведения: 29 сентября, четверг
Импортозамещение в системах документооборота
Дата проведения: 29 сентября, четверг
Новый сервис 1С:Распознавание первичных документов в помощь бухгалтеру
Дата проведения: 29 сентября, четверг
Общий воинский учет и мобилизация: всё, что нужно знать работодателю в сентябре 2022 года
Дата проведения: 29 сентября, четверг
Цифровая трансформация бизнеса: ключевые навыки руководителя в новых условиях
Дата проведения: 29 сентября, четверг
Статьи
— «Утренний бухгалтер». Для мобилизованных будут льготы и кредитные каникулы
Такой проект экстренно готовят в Госдуме.
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Теперь такие кредиты не будут выдавать? Давайте разберемся.
— Частичная мобилизация: кого заберут, кого точно нет и что все это значит
Президент объявил о частичной мобилизации в России с 21 сентября. Попытались разобраться, что сейчас известно об этом.
— Как оформить загранпаспорт, сколько это стоит и можно ли сделать срочно
20 сентября возобновилась выдача заграничных паспортов на 10 лет. Заявления перестали принимать в августе из-за того, что закончились электронные носители. Разбираемся, чем отличаются паспорта на 5 и 10 лет, как их оформить и сколько придется ждать.
— Какие сведения о работодателе и работнике должны быть в трудовом договоре
По закону основанием возникновения трудовых отношений выступает заключенный трудовой договор либо фактический допуск к работе. Какие именно должны быть сведения о работодателе и работнике в трудовом договоре, узнаете из этой консультации.
— Как провести налоговую реконструкцию самостоятельно
Практически все знают, что такое налоговая реконструкция — это когда налоговая инспекция рассчитывает реальную недоимку по налогам, если налогоплательщика уличили в фиктивных сделках с фирмами-однодневками или при дроблении бизнеса. При этом реконструкция позволяет хоть немного уменьшить негативные последствия сомнительной налоговой оптимизации.
— Можно ли вернуть излишне уплаченный налог или страховые взносы после трехлетнего периода
Налоговое законодательство четко ограничивает сроки для каждой из процедур, связанной с налогами или страховыми взносами. Порядок возврата излишне уплаченных сумм не является исключением. Срок возврата установлен п. 7 ст. 78 НК и составляет три года с момента уплаты суммы, ставшей впоследствии переплатой.
— Учет расчетов с подотчетными лицами
Сотрудники компании получают под отчет денежные средства для покупки товаров, оплаты оказанных услуг и выполненных работ. Как организовать расчеты с подотчетными лицами, каким образом учитывать такие расчеты в бухгалтерском учете, изложим далее в нашей статье.
О том, как будут исполнять свой долг депутаты Госдумы, рассказал Вячеслав Володин.
— «Ночной бухгалтер». Мобилизованным сохранят рабочие места. Чиновники обещают
Принесли вам обзор основных обещаний мобилизованным, которые успели дать власти за последнее время.
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Кабмин утвердил параметры, по которым отечественные производители смогут оформить промышленную ипотеку. Коротко про новое постановление.
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За последние сутки поток информации и эмоций всех захлестнул, разобраться во многих моментах непросто. Объясняем, на какие «утки» точно не стоит вестись.
— С июня 2022 года действует новая минималка по пенсиям. Таблица с суммами по всем регионам
С 1 июня 2022 года прожиточный минимум пенсионера (ПМП) в регионах вырос. Этот показатель, по сути, является размером минимальной пенсии.
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Разбираем, что уже поменялось или только хотят поменять в законах.
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Когда налоговики не находят повода придраться к плательщику в рамках НК, они изучают положения региональных законов. Не секрет, что там встречаются пробелы. Но свою правоту можно отстоять в суде. Об этом – далее.
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Документы
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/12249@ от 15.09.2022
Подробнее о документе мы писали в новости При реорганизации теряется отсрочка по страховым взносам. Но не всегда
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