«Утренний бухгалтер». Для мобилизованных будут льготы и кредитные каникулы

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Отголоски вчерашней повестки дня. В Госдуме готовят льготы для тех, кто попадет под мобилизацию и кредитные каникулы.
Налоговики опять напомнили, что схемы с самозанятыми это ай-яй-яй и ФНС их будет пресекать.
С 17 октября у акта выполненных работ будет утвержденный электронный формат.
Оригинальные товары IKEA, Mango и ZARA внезапно появились на маркетплейсах.
С 1 октября в России будут действовать электронные водительские удостоверения.
Нарушитель трудовой дисциплины: можно ли его уволить?
Неловкая и неприятная задача, ведь неясно:
- за что именно можно уволить;
- как уволить, если уже есть взыскание;
- какие документы обязательно нужны;
- да и просто как провести процедуру так, чтобы не было риска судебного разбирательства.
Прочитать подробности и разобрать процесс по косточкам можно в статье от профессионалов Рокет Ворк.
Уникальный способ получить «Клерк.Премиум» максимально выгодно!
Курс «Исправление ошибок в учете» для бухгалтеров в подарок при подписке на «Клерк.Премиум». Научитесь исправлять любые ошибки в учете, получите официальное удостоверение с занесением в госреестр и докажите свою ценность директору!
Все для бухгалтера в одной подписке прямо сейчас и по супервыгодной цене: присоединяйтесь :)
Новости
- Компании под угрозой иностранных санкций и оборонные предприятия смогут засекретить свои балансы в ГИР БО
- Чтобы самозанятому стать ИП на АУСН, надо уйти с НПД и потом открыть ИП
- Банки Вьетнама и Казахстана тоже приостановили прием карт «Мир»
- Если работник по своей инициативе работает на час больше, ему за это не заплатят
- Мораторий на банкротство сохранят только в некоторых отраслях: IT, авто, фармацевтика
- Президент объявил частичную мобилизацию с 21 сентября 2022 года
- Даже если работодатель платит пониженные взносы, работникам начисляют пенсионные баллы от полного тарифа
- 300 тыс. человек. Объявили, кого будут призывать по мобилизации
- Секретарь Совета по правам человека: ограниченно годных к службе призывать не будут
- Индекс Мосбиржи на открытии торгов упал почти до 2000 пунктов
- Суды завалены делами о взыскании налогов с граждан. ФНС хорошо взялась за должников
- Как бухгалтеру начать бизнес с доходом от 100 тыс. рублей за пару месяцев
- В указе Путина о мобилизации есть скрытый пункт
- Мобилизованным гарантировали льготы от правительства
- Число выданных кредитов снова растет. Прирост по всем статьям
- «МИР» сворачивается. С сайта платежной системы исчез список стран, принимающих карту
- Портал «Госуслуг» упал. Все проверяют повестку в военкомат. Но туда ее не пришлют
- Можно получить соцвычет по НДФЛ на услуги репетитора-ИП
- Туристы продолжают покупать «карточные туры», чтобы открывать счета в зарубежных банках. Но это не массовая история
- Из альянса по разработке 5G исключили российские компании
- Мобилизованные будут сами оплачивать свою ипотеку
- Ставки по кредитам для малого бизнеса снизились
- В стране резко сократилась теневая экономика. Но миллионы еще на серой зарплате
- Работодатели готовы платить премию за рекомендацию трудолюбивых друзей
- Иностранцы смогут быстрее получить гражданство РФ. Его дадут вместе с годичным контрактом на службу в армии
- Ушедшие из России бренды вернулись. Пока через маркетплейсы
- В безвизовые страны раскуплены авиабилеты до пятницы. Границы не закрыты
- Средний лимит по кредитной карте – 74 тыс. рублей. Это больше, чем год назад
- Справка 182н может быть электронной
- Мобилизованным москвичам пообещали дополнительные деньги
- Мобилизация для тех, кто служил. Выпускников военных кафедр пока не призывают
- Сбер закрыл прием заявок на сельскую ипотеку. Весь бюджет на нее ушел всего за пять дней
- Мобилизованным предоставят кредитные каникулы. Их не станут выселять из ипотечного жилья
- Аудиторская компания Mazars переименуется в Мариллион
- Количество продавцов Apple на маркетплейсах увеличилось. Технику можно купить за полцены
- Акт о приемке строительных работ можно формировать электронно
- Москва фестивальная: в столице пройдут лекции и мастер-классы по предпринимательству
- Вы знаете, что проверяют налоговики в онлайн-школах?
- Мосбиржа с 3 октября закроет торговлю фунтом стерлингов
- Электронные водительские удостоверения будут действовать с 1 октября
- Региональные власти не платят пени по НДС
- Налоговики заподозрят компанию в схемах с самозанятыми, если оплата услуг идет также регулярно, как зарплата
События
Цифровая трансформация бизнеса: ключевые навыки руководителя в новых условиях
Дата проведения: 29 сентября, четверг
Дата проведения: 28 сентября, среда
Презентация программ MBA (онлайн)
Дата проведения: 28 сентября, среда
Выбираем договор: трудовой или гражданско-правовой
Дата проведения: 28 сентября, среда
«Основы электронного документооборота. Как теперь работать с документами по новому стандарту ФСБУ 27/2021?»
Дата проведения: 28 сентября, среда
Актуальные тенденции в налогообложении физических лиц. Что принёс нам 2022.Валютное и налоговое законодательство РФ.
Дата проведения: 28 сентября, среда
Налоговое планирование – полный курс изменений и схем 2022-2023 гг. Защита бизнеса до, во время и после налоговой проверки
Дата проведения: 28 сентября, среда
ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» практика применения
Дата проведения: 28 сентября, среда
Налогообложение – налоговые споры – аргументы сторон: налоговые проверки, НДС, налог на прибыль, применение ст. 54.1 НК РФ и необоснованная налоговая выгода, налог на имущество, НДФЛ и страховые взносы
Дата проведения: 28 сентября, среда
Новинка! Идет набор : Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании
Дата проведения: 28 сентября, среда
Статьи
— «Утренний бухгалтер». Поменяется декларация по налогу на прибыль
Очередные изменения заработают с отчетности за 2022 год.
— Когда пониженная ставка налога на землю правомерна
Борьба между налоговиками и налогоплательщиками идет за ставки земельного налога 0,3 и 1,5 процента. Разница в пять раз ощутима. Компании и ИП опираются на предназначение участков, а налоговики – на фактическое использование. Об этом – далее.
— Уточненка по НДС: когда нужна и как составить
Уточнить обязательства по НДС нужно, когда вы ошиблись в расчетах и сами обнаружили свою ошибку. Уточненка может потребоваться в ответ на требование налоговой инспекции о даче пояснений по сданной декларации. Вспомним, на что нужно обратить внимание при корректировках НДС.
— Как оформить учебный отпуск в 1С
Согласно ст. 26 ТК, тем сотрудникам, которые совмещают работу с обучением, работодатели должны предоставлять учебный отпуск с сохранением среднего заработка. Как оформить такой отпуск в «1С:Зарплата и управление персоналом 8» ред. 3, рассмотрим далее.
— Как заполнять карточку воинского учета с 2022 года
С 8 января 2022 года вступил в силу приказ Министра обороны РФ от 22.11.2021 № 700, который установил новый бланк Карточки гражданина, подлежащего воинскому учёту — форма 10.
— Каким пенсионерам полагаются доплаты в октябре и ноябре: разбираем законодательство
За последнее время в интернет-пространстве появилось довольно много весьма противоречивой информации по поводу доплат, которые полагаются нашим пенсионерам этой осенью.
— Может ли самозанятый получать пособия
Статус самозанятого влияет на право получения социальных пособий и выплат. Расскажем, как самозанятому заработать пенсию, получать больничные, декретные и детские пособия, а также можно ли оформить пособия по безработице и уходу за инвалидом. Инструкцию по получению всех доступных пособий для самозанятых вы найдете в статье.
— КЭДО — будущее или уже настоящее?
Реальность, в которой мы живем, не стала неожиданностью, но путь был тернист.
— Транспортные расходы отнесены на счет покупателя. Какие проводки ставить бухгалтеру
Транспортные расходы отнесены на счет покупателя — проводка будет рассмотрена в данной статье — самый распространенный вариант организации доставки ТМЦ. Рассмотрим методологию бухгалтерского учета транспортных издержек на практических примерах.
— «Ночной бухгалтер». В России частичная мобилизация. ФНС вовсю трясет из «физиков» долги
Новость дня вы уже знаете, мы принесли чуть подробностей. И еще предупреждение о выкрутасах налоговиков.
— Частичная мобилизация: кого заберут, кого точно нет и что все это значит
Сегодня президент объявил о частичной мобилизации в России с 21 сентября. Попытались разобраться, что сейчас известно об этом.
🔒 Кто должен подать декларацию по прибыли, если компанию реорганизовали
Кто должен подать декларацию по налогу на прибыль, если две компании слились в одну? Чиновники отделались общими фразами (письмо Минфина от 01.09.2022 № 03-03-06/1/85258). Подробности – далее.
— Цитата дня. Про то, кто будет платить ипотеку
Тему дня не обошли стороной многие чиновники. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что будет с ипотекой тех, кого призовут в ходе частичной мобилизации.
🔒 Когда у IT-компании нет права на налоговые льготы: новые условия
С 2022 года (задним числом) изменили условия для применения налоговых льгот IT-компаниями, в том числе ввели новые запреты.
— Как читать новости и не свихнуться: инструкция
Давайте честно: от новостной ленты последней недели хочется выкинуть телевизор в окно. Каждый переживает по своему: кто-то волнуется за родственников, кто-то — за самого себя, за работу, за бизнес и многое другое. Разбираемся с психологами, как сохранять здравый смысл.
Блоги компаний
- Подача отчетности при слиянии компаний (72)
- Ошибки ИП на патентной системе налогообложении (102)
- Инвалидов и пенсионеров нельзя дискриминировать при получении кредита и страховании (72)
- Когда чек может быть небумажным (16)
- Ставки по эквайрингу вернулись: на чем сэкономить бизнесу сегодня (744765)
- Раздельный учет НДС. Как настроить в 1С, чтобы правильно заполнить декларацию (1)
- Fix Price: в ожидании дивидендов (743799)
- Аутсорсинг — идеальный вариант для предпринимателя (594881)
- Топ–5 полезных сервисов для бухгалтера (188)
- Каковы кредитные предпочтения россиян в 2022 году (734055)
- Равенство родителей на получение информации о несовершеннолетнем ребенке (72)
- Сроки выплаты зарплаты. Проблема шестнадцатого дня (43005)
- Мобилизация или призыв: что делать? (352)
- LIFE PAY завершил интеграцию с 1C (744765)
- У меня хороший день (716756)
- Рекрутер: зачем он нужен компаниям (746069)
- 1С:LIMS — новое решение для автоматизации управления качеством продукции (188)
- Что выбрать: штатного бухгалтера или бухгалтерский аутсорсинг? (739079)
- Алло, мы ищем таланты или как стать известным, используя интервью (308235)
- Туров отвечает: как безопасно конвертировать крипту в фиат и сотрудничать с управляющим ИП в 2022 году (4)
Документы
Президент РФ: Указ № 647 от 21.09.2022
Роструд: Письмо № ПГ/16003-6-1 от 20.06.2022
Минфин РФ: Письмо № 05-06-05/65892 от 27.06.2022
Роструд: Письмо № ПГ/21037-6-1 от 05.08.2022
ФНС РФ: Письмо № СД-19-21/185@ от 11.08.2022
Обсуждаемые темы форума
— Мобилизация. Какие мысли? Как это коснется всех нас и бизнеса?
— Подпись в уведолении для Роскомнадзора
— Расторжение договора подряда
— Какую оплаты труда выбрать, чтобы не переплачивать недобросовестным работникам?
— Лизинг
— Удержание по исполнительному листу более 70% ЗУП начисление алиментов и комиссии банка
— Затраты на планировку территории
— Учет добавочного капитала при списании малоценных ОС и материалов, полученных сверх уставника
— Ликвидация/банкротство муниципального унитарного предприятия
— Сзв-тд
— Учет спецодежды. Личная карточка учета выдачи СИЗ
— Упд эдо
— Правомерно ли требование от налоговой
— Передача ткани в эксплуатацию