«Утренний бухгалтер». Для мобилизованных будут льготы и кредитные каникулы

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Отголоски вчерашней повестки дня. В Госдуме готовят льготы для тех, кто попадет под мобилизацию и кредитные каникулы.

Налоговики опять напомнили, что схемы с самозанятыми это ай-яй-яй и ФНС их будет пресекать.

С 17 октября у акта выполненных работ будет утвержденный электронный формат.

Оригинальные товары IKEA, Mango и ZARA внезапно появились на маркетплейсах.

С 1 октября в России будут действовать электронные водительские удостоверения.

Нарушитель трудовой дисциплины: можно ли его уволить?

Неловкая и неприятная задача, ведь неясно:

за что именно можно уволить;

как уволить, если уже есть взыскание;

какие документы обязательно нужны;

да и просто как провести процедуру так, чтобы не было риска судебного разбирательства.

Прочитать подробности и разобрать процесс по косточкам можно в статье от профессионалов Рокет Ворк.

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Новости

События

Цифровая трансформация бизнеса: ключевые навыки руководителя в новых условиях

Дата проведения: 29 сентября, четверг

Воркшоп для предпринимателей

Дата проведения: 28 сентября, среда

Презентация программ MBA (онлайн)

Дата проведения: 28 сентября, среда

Выбираем договор: трудовой или гражданско-правовой

Дата проведения: 28 сентября, среда

«Основы электронного документооборота. Как теперь работать с документами по новому стандарту ФСБУ 27/2021?»

Дата проведения: 28 сентября, среда

Актуальные тенденции в налогообложении физических лиц. Что принёс нам 2022.Валютное и налоговое законодательство РФ.

Дата проведения: 28 сентября, среда

Налоговое планирование – полный курс изменений и схем 2022-2023 гг. Защита бизнеса до, во время и после налоговой проверки

Дата проведения: 28 сентября, среда

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» практика применения

Дата проведения: 28 сентября, среда

Налогообложение – налоговые споры – аргументы сторон: налоговые проверки, НДС, налог на прибыль, применение ст. 54.1 НК РФ и необоснованная налоговая выгода, налог на имущество, НДФЛ и страховые взносы

Дата проведения: 28 сентября, среда

Новинка! Идет набор : Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании

Дата проведения: 28 сентября, среда

Статьи

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— Уточненка по НДС: когда нужна и как составить

Уточнить обязательства по НДС нужно, когда вы ошиблись в расчетах и сами обнаружили свою ошибку. Уточненка может потребоваться в ответ на требование налоговой инспекции о даче пояснений по сданной декларации. Вспомним, на что нужно обратить внимание при корректировках НДС.

— Как оформить учебный отпуск в 1С

Согласно ст. 26 ТК, тем сотрудникам, которые совмещают работу с обучением, работодатели должны предоставлять учебный отпуск с сохранением среднего заработка. Как оформить такой отпуск в «1С:Зарплата и управление персоналом 8» ред. 3, рассмотрим далее.

— Как заполнять карточку воинского учета с 2022 года

С 8 января 2022 года вступил в силу приказ Министра обороны РФ от 22.11.2021 № 700, который установил новый бланк Карточки гражданина, подлежащего воинскому учёту — форма 10.

— Каким пенсионерам полагаются доплаты в октябре и ноябре: разбираем законодательство

За последнее время в интернет-пространстве появилось довольно много весьма противоречивой информации по поводу доплат, которые полагаются нашим пенсионерам этой осенью.

— Может ли самозанятый получать пособия

Статус самозанятого влияет на право получения социальных пособий и выплат. Расскажем, как самозанятому заработать пенсию, получать больничные, декретные и детские пособия, а также можно ли оформить пособия по безработице и уходу за инвалидом. Инструкцию по получению всех доступных пособий для самозанятых вы найдете в статье.

— КЭДО — будущее или уже настоящее?

Реальность, в которой мы живем, не стала неожиданностью, но путь был тернист.

— Транспортные расходы отнесены на счет покупателя. Какие проводки ставить бухгалтеру

Транспортные расходы отнесены на счет покупателя — проводка будет рассмотрена в данной статье — самый распространенный вариант организации доставки ТМЦ. Рассмотрим методологию бухгалтерского учета транспортных издержек на практических примерах.

— «Ночной бухгалтер». В России частичная мобилизация. ФНС вовсю трясет из «физиков» долги

Новость дня вы уже знаете, мы принесли чуть подробностей. И еще предупреждение о выкрутасах налоговиков.

— Частичная мобилизация: кого заберут, кого точно нет и что все это значит

Сегодня президент объявил о частичной мобилизации в России с 21 сентября. Попытались разобраться, что сейчас известно об этом.

🔒 Кто должен подать декларацию по прибыли, если компанию реорганизовали

Кто должен подать декларацию по налогу на прибыль, если две компании слились в одну? Чиновники отделались общими фразами (письмо Минфина от 01.09.2022 № 03-03-06/1/85258). Подробности – далее.

— Цитата дня. Про то, кто будет платить ипотеку

Тему дня не обошли стороной многие чиновники. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что будет с ипотекой тех, кого призовут в ходе частичной мобилизации.

🔒 Когда у IT-компании нет права на налоговые льготы: новые условия

С 2022 года (задним числом) изменили условия для применения налоговых льгот IT-компаниями, в том числе ввели новые запреты.

— Как читать новости и не свихнуться: инструкция

Давайте честно: от новостной ленты последней недели хочется выкинуть телевизор в окно. Каждый переживает по своему: кто-то волнуется за родственников, кто-то — за самого себя, за работу, за бизнес и многое другое. Разбираемся с психологами, как сохранять здравый смысл.

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Документы

Президент РФ: Указ № 647 от 21.09.2022

Роструд: Письмо № ПГ/16003-6-1 от 20.06.2022

Минфин РФ: Письмо № 05-06-05/65892 от 27.06.2022

Роструд: Письмо № ПГ/21037-6-1 от 05.08.2022

ФНС РФ: Письмо № СД-19-21/185@ от 11.08.2022

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