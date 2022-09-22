Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». Для мобилизованных будут льготы и кредитные каникулы

Такой проект экстренно готовят в Госдуме.

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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Отголоски вчерашней повестки дня. В Госдуме готовят льготы для тех, кто попадет под мобилизацию и кредитные каникулы.

Налоговики опять напомнили, что схемы с самозанятыми это ай-яй-яй и ФНС их будет пресекать.

С 17 октября у акта выполненных работ будет утвержденный электронный формат.

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С 1 октября в России будут действовать электронные водительские удостоверения.

Нарушитель трудовой дисциплины: можно ли его уволить?

Неловкая и неприятная задача, ведь неясно:

  • за что именно можно уволить;
  • как уволить, если уже есть взыскание;
  • какие документы обязательно нужны;
  • да и просто как провести процедуру так, чтобы не было риска судебного разбирательства. 

Прочитать подробности и разобрать процесс по косточкам можно в статье от профессионалов Рокет Ворк

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Документы

Президент РФ: Указ № 647 от 21.09.2022

Роструд: Письмо № ПГ/16003-6-1 от 20.06.2022

Минфин РФ: Письмо № 05-06-05/65892 от 27.06.2022

Роструд: Письмо № ПГ/21037-6-1 от 05.08.2022

ФНС РФ: Письмо № СД-19-21/185@ от 11.08.2022

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