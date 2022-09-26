Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». Студентам дали отсрочку от мобилизации

Указ об этом подписал Путин.

Версия для печати

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Путин подписал указ, по которому отсрочку от частичной мобилизации получили студенты очной и очно-заочной формы обучения

Мы разобрались, у кого еще уже есть отсрочка, и написали обзорную статью

Что делать с мобилизованными сотрудниками, власти рассказали пока только московским работодателям. Ждем постановления кабмина для всех остальных. 

Новости почти из другого мира. В России растет доля безналичных платежей

1С купила долю в компании Mirapolis и теперь планирует помогать компаниям управлять набором и развитием их сотрудников.

Сотрудник постоянно нарушает дисциплину. Можно ли уволить?

Эксперты объясняют, что конечно можно, но надо учесть несколько факторов:

✓ нужно оценить степень тяжести проступка;

✓ разобраться в замечаниях и выговорах;

✓ строго соблюсти все сроки и нюансы по ТК.

Еще больше можно узнать тут. А еще можете получить бонус: чек-лист «Как платить самозанятым».

Новые ФСБУ капитально изменили бухучет

Бухгалтеры работают по новым ФСБУ уже 9 месяцев, а количество вопросов все не уменьшается. Мы составили топ вопросов и ответов, которые часто встречаются в консультациях, на курсах повышения квалификации, в обсуждениях под статьями и в чатах в Телеграм.

Разберем все болевые точки бухгалтеров по новым ФСБУ 27 сентября.

Записаться

Новости

События

Безразрывный НДС, налог на прибыль, серые схемы и как от них уходить

Дата проведения: 3 октября, понедельник

Налог на прибыль и НДС. Актуальные вопросы в рамках составления отчетности за 9 месяцев 2022 года. Изменения на 2023 год

Дата проведения: 3 октября, понедельник

Онлайн-семинар: Критическое мышление

Дата проведения: 3 октября, понедельник

Налогообложение в РФ

Дата проведения: 1 октября, суббота

Финансовый менеджмент

Дата проведения: 1 октября, суббота

Бухгалтер с нуля - официальные документы и право работать главбухом

Дата проведения: 1 октября, суббота

1С: Бухгалтерия 8»: профессиональная настройка и работа с обновлениями – 2023

Дата проведения: 1 октября, суббота

Как защититься от обвинений ФНС при налоговых проверках

Дата проведения: 30 сентября, пятница

Пять мифов об ЭДО. Что мешает бизнесу перейти на электронный документооборот с контрагентами

Дата проведения: 30 сентября, пятница

Последние изменения в налогообложении: НДС, налог на прибыль, налог на имущество, спецрежимы

Дата проведения: 30 сентября, пятница

Статьи

Что нужно знать о новых правилах обработки персональных данных

Роскомнадзор разрешил отправлять уведомления о начале обработки персональных данных, не ограничивая компании предельным сроком, которым прежде считалось 1 сентября 2022 года.

«Утренний бухгалтер». Опять поменяется декларация по НДС

Понимаем, что информация звучит как из прошлой жизни, но отчетность для бухгалтеров никто не отменял.

Пособие для начинающих бизнес-разведчиков

В ролике на простых примерах разбираем основные приемы, которые используются в финансовой бизнес-разведке.

География «Мира» меняется. Как расплачиваться россиянам?

Теперь уже и банки дружественных стран перестают принимать карты «Мир». Вслед за турецкими банками в отказ пошли казахстанский и вьетнамский банк, и это, увы, не предел. Политические соображения и опасения вторичных санкций заставляют партнеров российских банков принимать столь жесткие решения.

Стаж военной службы в районах Крайнего Севера: какие льготы

Служба на Крайнем Севере относится к работе со специфическими условиями труда и негативно сказывается на здоровье людей. Законодатель, стараясь восстановить социальную справедливость и компенсировать нелегкие условия трудовой деятельности, предусматривает для таких людей определенные гарантии и льготы.

IT-безопасность бизнеса: обзор 2022-2023. Как обезопасить работу на серверах, в облаках, с ЭДО и в банковских приложениях

Хакеры и вирусы атакуют не только банки или госсайты, но и обычные орагнизации. Бизнесу нужно обезопасить работу в облачных сервисах, ЭДО, банковских приложениях, чтобы злоумышленники не добрались до денег, персональных данных или коммерческих тайн. Собрали самое важное и нужное про хранение и защиту данных, антивирусы, работу с СКЗИ и страхование рисков.

Первоначальная постановка граждан на воинский учет

Первоначальная постановка граждан на воинский учет осуществляется специальными комиссиями в отношении каждого лица мужского пола, даже если такое лицо не подлежит дальнейшему призыву на службу по причине, например, какой-либо болезни. Вот почему для потенциального призывника, а также для его работодателя (или организации, в которой он обучается) крайне важно знать основные аспекты постановки на учет.

Как в 1с вести учет незавершенного производства

В программе «1С:Бухгалтерия предприятия», ред. 3.0 есть несколько возможностей ведения учета по незавершенному производству, они будут рассмотрены в статье. Помимо работы программы рассмотрим теорию по учету НЗП.

Можно ли списать незавершенку в расходы? Шанс был, но кассация против

Дела о списании незавершенки обычно для компаний заканчиваются плохо. Но здесь за дело взялся сам «Лукойл». И даже смог убедить апелляцию. Редко когда спорный вопрос подвергается такой основательной проработке. Подробности в статье.

«Ночной бухгалтер». Минобороны рассказало про отсрочки. Россияне снимают всю наличку со счетов

Рассказываем, что стало известно про частичную мобилизацию сегодня.

Бухгалтеры называют ФСБУ 27/2021 самым простым стандартом. Так ли это и какой из ФСБУ самый сложный, узнал «Клерк»

Среди запутанных и непонятных ФСБУ затесался стандарт, прочитав который, большинство бухгалтеров облегченно выдыхает. Вроде все не так страшно. Речь про ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете». Но на самом деле расслабляться рановато.

В компаниях, выполняющих оборонные госзаказы, будут особые трудовые нормы

Сотрудникам в оборонке грозит работа в выходные и по вечерам. Но будет двойная оплата и хорошие условия работы.

Что писали про НДС на этой неделе

Собрали для вас последние новости по одному из самых сложных налогов.

Что рассказали в Минобороны про мобилизацию

Собрали для вас в один пост все новости о том, кого будут мобилизовать.

Отсрочка от мобилизации: кто может на нее рассчитывать и что известно сейчас

К концу недели новостей про частичную мобилизацию насыпалось столько, что разобраться в них без корвалола стало невозможно. Раскладываем по полочкам, какие категории отсрочек сейчас есть.

Что делать бухгалтеру, если сотрудника мобилизовали

Инструкция, которую все вы ждали. Но конечно, она только о том, что известно сейчас.

Блоги компаний

Документы

ФНС РФ: Письмо № БС-3-21/10024@ от 15.09.2022

Подробнее о документе мы писали в новости По недвижимости с 41 счета налога по кадастровой стоимости нет. Так было раньше

Минфин РФ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (IFRS) 11 № 217н от 28.12.2015

Минфин РФ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (IFRS) 10 № 217н от 28.12.2015

Минфин РФ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (IFRS) 9 ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ № 98н от 27.06.2016

Минфин РФ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (IFRS) 8 № 217н от 28.12.2015

Обсуждаемые темы форума

Расхождения по ведомостям, в ведомости за сентябрь удерживает за май

У ООО единственный участник и он же ген. дир. - как быть в случае его мобилизации?

Расходы в 3ндфл

Общепит, можно ли покупать продукты в магазинах? и применять эти чеки в расходах для усн?

Возмещение расходов по коммуналке при сдаче недвижимости в аренду

Доплата сотруднику

Опоздавшая первичка

Отмена начисленной, но не выплаченной премии

Корректировка декларации по налогу на имущество

Лизинг авто 2022

Переуступка предмета лизинга по договору цессии. Учет у покупателя на ОСНО

Продажа ИП оборудования

Форма оплаты труда в салонах красоты

Ликвидация, увольнение

Как при частичной мобилизации будут вести себя работодатели? Разъяснения от московского комиссариата:

Мобилизация IT работников,программистов

Чек на агентское вознаграждение

Проведение сертификатов от не резидента реализация по агентскому договору

Уведомление в Роскомнадзор

Выплата пайщикам продукцией

Экстренная информация! Что делать работодателю из-за частичной мобилизации?

Все про воинский учет по новым правилам на вебинаре:

• Информация в военкомат;
• Увольнения из-за призыва;
• Воинский учет в 1С;
• Заполнение карточек;

Уже 28 сентября.
Успейте записаться, пока есть места!
Всего 990 рублей вместо 2990.

ЗАПИСАТЬСЯ ПО ССЫЛКЕ

Валюта

Получить наличные с валютных вкладов и счетов теперь еще сложнее. Банк самостоятельно установит курс обмена

ЦБ изменил условия по выдаче наличных с валютных счетов и вкладов. Вся валюта, зачисленная после 9 сентября, будет выдаваться в рублях по курсу ниже курса ЦБ.

Повышение квалификации

Общество

Работодатели выбивают для своих брони. Растет число профессий, не попадающих под мобилизацию

Министерства, ведомства и отрасли каждый день дополняют списки профессий, не попадающих под мобилизацию. Некоторые предприятия становятся в очередь за бронью для своих сотрудников.

Мероприятия

Разместить
Бизнес-психология

Профессиональная деформация логиста: чего ждать от опытного сотрудника?

Термин «профессиональная деформация» все чаще звучит в кругах HR-ов и специалистов по подбору персонала. Для многих работа уже не просто часть жизни, а часть их личности. Что такое профессиональная деформация и как она выглядит у логистов? Попробуем разобраться.

Профессиональная деформация логиста: чего ждать от опытного сотрудника?
НДС

Бюджетная субсидия на покупку оборудования. С НДС или без

Поводом для комментария стало письмо Минфина от 18.08.2022. Чиновники ответили региональным лизинговым компаниям, но тема касается всех, кто получает субсидии из бюджета на покупку имущества. Подробности – в статье.

Бюджетная субсидия на покупку оборудования. С НДС или без

Почта – это ахиллесова пята большинства компаний во время процедуры выемки

Как бы это парадоксально ни звучало, но наибольшие сложности во время процедуры выемки бизнес создает себе сам. Просто потому что не относится к этому мероприятию контроля серьезно. В 8 из 10 случаев компании просто игнорируют возможность выемки.

Почта – это ахиллесова пята большинства компаний во время процедуры выемки
Самозанятые

Как перейти на НПД с других спецрежимов

Разнообразие специальных налоговых режимов, применяющихся в нашей стране, дают возможность малому и среднему бизнесу, в зависимости от его экономической ситуации, выбрать наиболее выгодный, соответствующий моменту, вид налогообложения. Законодательство однозначно трактует правила перехода с УСН, ЕСХН и ПСН на НПД.

Как перейти на НПД с других спецрежимов
Читать еще