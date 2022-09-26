«Утренний бухгалтер». Студентам дали отсрочку от мобилизации

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Путин подписал указ, по которому отсрочку от частичной мобилизации получили студенты очной и очно-заочной формы обучения.
Мы разобрались, у кого еще уже есть отсрочка, и написали обзорную статью.
Что делать с мобилизованными сотрудниками, власти рассказали пока только московским работодателям. Ждем постановления кабмина для всех остальных.
Новости почти из другого мира. В России растет доля безналичных платежей.
1С купила долю в компании Mirapolis и теперь планирует помогать компаниям управлять набором и развитием их сотрудников.
Сотрудник постоянно нарушает дисциплину. Можно ли уволить?
Эксперты объясняют, что конечно можно, но надо учесть несколько факторов:
✓ нужно оценить степень тяжести проступка;
✓ разобраться в замечаниях и выговорах;
✓ строго соблюсти все сроки и нюансы по ТК.
Еще больше можно узнать тут. А еще можете получить бонус: чек-лист «Как платить самозанятым».
Новые ФСБУ капитально изменили бухучет
Бухгалтеры работают по новым ФСБУ уже 9 месяцев, а количество вопросов все не уменьшается. Мы составили топ вопросов и ответов, которые часто встречаются в консультациях, на курсах повышения квалификации, в обсуждениях под статьями и в чатах в Телеграм.
Разберем все болевые точки бухгалтеров по новым ФСБУ 27 сентября.
Новости
- 7 тыс. – 14 тыс. рублей. На универсальное пособие семьям с детьми направят 1,7 трлн рублей
- Айтишники могут добиться отсрочки от мобилизации. Особенно если работают в компаниях с аккредитацией Минцифры
- Турбизнес должен подать заявление на включение в реестр, чтобы применять НДС 0%
- «Тинькофф» с 12 октября ограничит входящие SWIFT-переводы тремя странами. Переводы из других стран зачисляться не будут
- Если работник отказывается от повышения зарплаты, ему надо платить старый оклад
- Воинский учет в организации. Даем экстренный вебинар
- Чтобы засекретить свой баланс в ГИР БО, надо подать заявление
- Предприятия в Белгородской области будут перечислять зарплату мобилизованных мужчин их женам
- Если в личном кабинете неправильно отражены ваши доходы, разбирайтесь с работодателем
- Карты «Мир» в Узбекистане не обслуживают. Временно и не из-за санкций
- Закрываются газовые заправки. На них нет спроса
- Если вахтовик, добравшись до работы, в тот же день приступил к ней, оплата будет и за работу, и за день в пути
- Мобилизованные граждане смогут переводить деньги семье
- Мосбиржа может отказаться от конвертации доллар/рубль. Компании будут переключаться на юань
- Люди, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации, смогут получить свои пенсионные накопления
- Бухгалтеры путаются в новых ФСБУ. Разъясним сложные вопросы по всем пяти стандартам
- Работники IT, связи и медиа получат отсрочку от частичной мобилизации. Их высшее образование пригодится здесь
- Ситибанк больше не открывает счета в иностранных валютах. Но обслуживает старые
- Важные сотрудники банков получат отсрочку от мобилизации
- С 1 октября водители могут ездить с электронными правами. Но гаишники все равно будут требовать их бумажный вариант
- Сколько ваших сотрудников попали под мобилизацию? Опрос
- Турция и Россия разработают альтернативу системе «МИР»
- Людям приходят уведомления на доплату НДФЛ 15%. Непонятно, откуда долг. Но все законно
- Айтишникам и связистам, получившим повестку, надо взять с собой в военкомат справку с места работы
- Toyota уходит. Работников уволят с бонусами, а активы продадут
- В ТК пропишут льготы мобилизованным и членам их семей
- С 1 января 2023 года старые ЭЦП, полученные в коммерческих удостоверяющих центрах, прекратят действие
- Банкам дадут новые послабления. При этом они смогут платить акционерам дивиденды
- Выездные налоговые проверки сократились в семь раз. Но доначисляют по ним значительно больше
- У мобилизованных будут кредитные каникулы, а в случае их гибели кредит спишут
- Россияне опустошили банковские счета. Спрос на наличные вырос в 9 раз
- Для подсчета лимита дохода при УСН учитывают реализацию и внереализационные доходы
- Средняя ставка по вкладам физлиц снизилась. Теперь это всего 6,47% годовых
- Цены на билеты за рубеж выросли на 77%. Повысился и спрос на жилье за границей
- Россия попала в тройку мировых лидеров по объему платежей юанем
- Клерки обсуждают мобилизацию
- Студенты-заочники рискуют попасть под мобилизацию. У вечерников – отсрочка
- Порог беспошлинного ввоза онлайн-покупок в 1 тыс. евро сохранили до апреля 2023 года
- Тарифы ЖКХ проиндексируют 1 декабря. На восемь месяцев раньше срока
- К понедельнику Минцифры опубликует список специальностей по отраслям, которым рекомендована отсрочка
- Безотзывные вклады будут не такими уж безотзывными. За досрочное снятие возьмут неустойку
- Москва поможет предпринимателям продвигаться на маркетплейсах
- Реальные доходы россиян в 2022 снизятся на 2,2%
- Вернуть деньги за жилье, купленное у банкрота, скоро станет проще
- 1С купила долю в компании Mirapolis. И будет развивать умные решения для подбора, найма и обучения работников
- Вышли разъяснения для московских компаний о том, как поступать при мобилизации сотрудников
- За уклонение от военной службы будут давать до 10 лет. Путин подписал закон
- 300 тыс. рублей и освобождение от коммунальных платежей – каждому мобилизованному. Льготы, пособия, кредитные и налоговые каникулы, скидка на ОСАГО: законопроект
- Что известно о мобилизации на 24 сентября
- Студентам очникам и вечерникам гарантирована отсрочка от мобилизации. Президент подписал указ
- Иностранцы смогут быстрее получить гражданство РФ. Его дадут вместе с годичным контрактом на службу в армии
- Back in the USSR. На месте ушедших иностранных компаний в ТЦ откроют универмаги
- Доля безналичных платежей в России растет. Она уже выше 77% от розничного оборота
- С 4 октября «Авито» вводит сервисный сбор за доставку
- Предложили давать отсрочку от призыва предпринимателям
- Банки должны по биометрии открывать счета и вклады. До 1 апреля 2023 года их не будут штрафовать, если нет такой функции
- Рынку лизинга в 2022 прогнозируют обвал
- На поддержку занятости направят больше денег
События
Безразрывный НДС, налог на прибыль, серые схемы и как от них уходить
Дата проведения: 3 октября, понедельник
Налог на прибыль и НДС. Актуальные вопросы в рамках составления отчетности за 9 месяцев 2022 года. Изменения на 2023 год
Дата проведения: 3 октября, понедельник
Онлайн-семинар: Критическое мышление
Дата проведения: 3 октября, понедельник
Дата проведения: 1 октября, суббота
Дата проведения: 1 октября, суббота
Бухгалтер с нуля - официальные документы и право работать главбухом
Дата проведения: 1 октября, суббота
1С: Бухгалтерия 8»: профессиональная настройка и работа с обновлениями – 2023
Дата проведения: 1 октября, суббота
Как защититься от обвинений ФНС при налоговых проверках
Дата проведения: 30 сентября, пятница
Пять мифов об ЭДО. Что мешает бизнесу перейти на электронный документооборот с контрагентами
Дата проведения: 30 сентября, пятница
Последние изменения в налогообложении: НДС, налог на прибыль, налог на имущество, спецрежимы
Дата проведения: 30 сентября, пятница
Статьи
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Документы
ФНС РФ: Письмо № БС-3-21/10024@ от 15.09.2022
Подробнее о документе мы писали в новости По недвижимости с 41 счета налога по кадастровой стоимости нет. Так было раньше
Минфин РФ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (IFRS) 11 № 217н от 28.12.2015
Минфин РФ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (IFRS) 10 № 217н от 28.12.2015
Минфин РФ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (IFRS) 9 ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ № 98н от 27.06.2016
Минфин РФ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (IFRS) 8 № 217н от 28.12.2015
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