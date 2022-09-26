«Утренний бухгалтер». Студентам дали отсрочку от мобилизации

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Путин подписал указ, по которому отсрочку от частичной мобилизации получили студенты очной и очно-заочной формы обучения.

Мы разобрались, у кого еще уже есть отсрочка, и написали обзорную статью.

Что делать с мобилизованными сотрудниками, власти рассказали пока только московским работодателям. Ждем постановления кабмина для всех остальных.

Новости почти из другого мира. В России растет доля безналичных платежей.

1С купила долю в компании Mirapolis и теперь планирует помогать компаниям управлять набором и развитием их сотрудников.

Сотрудник постоянно нарушает дисциплину. Можно ли уволить?

Эксперты объясняют, что конечно можно, но надо учесть несколько факторов:

✓ нужно оценить степень тяжести проступка;

✓ разобраться в замечаниях и выговорах;

✓ строго соблюсти все сроки и нюансы по ТК.

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Новые ФСБУ капитально изменили бухучет Бухгалтеры работают по новым ФСБУ уже 9 месяцев, а количество вопросов все не уменьшается. Мы составили топ вопросов и ответов, которые часто встречаются в консультациях, на курсах повышения квалификации, в обсуждениях под статьями и в чатах в Телеграм. Разберем все болевые точки бухгалтеров по новым ФСБУ 27 сентября. Записаться

Новости

События

Безразрывный НДС, налог на прибыль, серые схемы и как от них уходить

Дата проведения: 3 октября, понедельник

Налог на прибыль и НДС. Актуальные вопросы в рамках составления отчетности за 9 месяцев 2022 года. Изменения на 2023 год

Дата проведения: 3 октября, понедельник

Онлайн-семинар: Критическое мышление

Дата проведения: 3 октября, понедельник

Налогообложение в РФ

Дата проведения: 1 октября, суббота

Финансовый менеджмент

Дата проведения: 1 октября, суббота

Бухгалтер с нуля - официальные документы и право работать главбухом

Дата проведения: 1 октября, суббота

1С: Бухгалтерия 8»: профессиональная настройка и работа с обновлениями – 2023

Дата проведения: 1 октября, суббота

Как защититься от обвинений ФНС при налоговых проверках

Дата проведения: 30 сентября, пятница

Пять мифов об ЭДО. Что мешает бизнесу перейти на электронный документооборот с контрагентами

Дата проведения: 30 сентября, пятница

Последние изменения в налогообложении: НДС, налог на прибыль, налог на имущество, спецрежимы

Дата проведения: 30 сентября, пятница

Статьи

— Что нужно знать о новых правилах обработки персональных данных

Роскомнадзор разрешил отправлять уведомления о начале обработки персональных данных, не ограничивая компании предельным сроком, которым прежде считалось 1 сентября 2022 года.

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Понимаем, что информация звучит как из прошлой жизни, но отчетность для бухгалтеров никто не отменял.

— Пособие для начинающих бизнес-разведчиков

В ролике на простых примерах разбираем основные приемы, которые используются в финансовой бизнес-разведке.

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— Стаж военной службы в районах Крайнего Севера: какие льготы

Служба на Крайнем Севере относится к работе со специфическими условиями труда и негативно сказывается на здоровье людей. Законодатель, стараясь восстановить социальную справедливость и компенсировать нелегкие условия трудовой деятельности, предусматривает для таких людей определенные гарантии и льготы.

— IT-безопасность бизнеса: обзор 2022-2023. Как обезопасить работу на серверах, в облаках, с ЭДО и в банковских приложениях

Хакеры и вирусы атакуют не только банки или госсайты, но и обычные орагнизации. Бизнесу нужно обезопасить работу в облачных сервисах, ЭДО, банковских приложениях, чтобы злоумышленники не добрались до денег, персональных данных или коммерческих тайн. Собрали самое важное и нужное про хранение и защиту данных, антивирусы, работу с СКЗИ и страхование рисков.

— Первоначальная постановка граждан на воинский учет

Первоначальная постановка граждан на воинский учет осуществляется специальными комиссиями в отношении каждого лица мужского пола, даже если такое лицо не подлежит дальнейшему призыву на службу по причине, например, какой-либо болезни. Вот почему для потенциального призывника, а также для его работодателя (или организации, в которой он обучается) крайне важно знать основные аспекты постановки на учет.

— Как в 1с вести учет незавершенного производства

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— «Ночной бухгалтер». Минобороны рассказало про отсрочки. Россияне снимают всю наличку со счетов

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Среди запутанных и непонятных ФСБУ затесался стандарт, прочитав который, большинство бухгалтеров облегченно выдыхает. Вроде все не так страшно. Речь про ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете». Но на самом деле расслабляться рановато.

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Сотрудникам в оборонке грозит работа в выходные и по вечерам. Но будет двойная оплата и хорошие условия работы.

— Что писали про НДС на этой неделе

Собрали для вас последние новости по одному из самых сложных налогов.

— Что рассказали в Минобороны про мобилизацию

Собрали для вас в один пост все новости о том, кого будут мобилизовать.

— Отсрочка от мобилизации: кто может на нее рассчитывать и что известно сейчас

К концу недели новостей про частичную мобилизацию насыпалось столько, что разобраться в них без корвалола стало невозможно. Раскладываем по полочкам, какие категории отсрочек сейчас есть.

— Что делать бухгалтеру, если сотрудника мобилизовали

Инструкция, которую все вы ждали. Но конечно, она только о том, что известно сейчас.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № БС-3-21/10024@ от 15.09.2022

Подробнее о документе мы писали в новости По недвижимости с 41 счета налога по кадастровой стоимости нет. Так было раньше

Минфин РФ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (IFRS) 11 № 217н от 28.12.2015

Минфин РФ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (IFRS) 10 № 217н от 28.12.2015

Минфин РФ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (IFRS) 9 ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ № 98н от 27.06.2016

Минфин РФ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (IFRS) 8 № 217н от 28.12.2015

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— Расхождения по ведомостям, в ведомости за сентябрь удерживает за май

— У ООО единственный участник и он же ген. дир. - как быть в случае его мобилизации?

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— Общепит, можно ли покупать продукты в магазинах? и применять эти чеки в расходах для усн?

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— Мобилизация IT работников,программистов

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