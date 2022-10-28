«Утренний бухгалтер». Плановые проверки бизнеса отменят и на 2023 год

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
О том, что отмену плановых проверок бизнеса распространят и на 2023 год, заявил Владимир Путин.
До конца года бухгалтерам надо подготовить учетную политику. И учесть в ней изменения по ФСБУ. Рассказываем, как это сделать.
Работа с самозанятыми набирает популярность, но многие из них при этом уезжают за границу. Гайд о том, как вести расчеты в этом случае правильно.
Интервью дня: редакция Клерка поговорила с юристом о том, почему НДС продолжает оставаться одним из самых сложных и опасных для бизнеса налогов. А еще зачем вашему бизнесу налоговая оговорка.
В порядок применения КОСГУ, утв. приказом Минфина, внесли изменения. Они заработают с 1 января 2023 года.
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Сократите расходы на работу с внештатниками в 7,5 раз без риска
Почему многие в бизнесе хотят, но не спешат привлекать самозанятых? Каждая третья компания, не работающая с внештатниками, опасается рисков переквалификации отношений в трудовые.
На вебинаре 28 октября мы расскажем, как можно экономить и нивелировать риски, работая с массовым внештатным персоналом.
По итогам вебинара получите чек-лист для проверки себя и памятку по взаимодействию с самозанятыми.
Новости
- Стал известен показатель для расчета накопительной пенсии в 2023 году
- При перестановке торгового автомата в Москве надо сдать уведомление на торговый сбор
- На детей до 3 лет будут платить два пособия. Готовы правила для выплат из маткапитала
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- Работника, взятого на место мобилизованного, после его возвращения надо уволить без выходного пособия
- Консультации по вопросам инвестиций не облагаются НДС
- Госслужащим запретят использовать в речи иностранные слова
- Отмена моратория на банкротство отразится на многих кредиторах. Расскажем, какие компании пострадают больше всего
- Аудиторы обобщили типичные ошибки, которые делают бухгалтеры из-за новых ФСБУ. Узнайте решение для каждой такой ситуации
- В магазинах может стать меньше питьевой воды. Не все производители подключились к Честному знаку
- Ford окончательно ушел с российского рынка
- Даже если сотрудник уже уволился, ему все равно можно вернуть НДФЛ по имущественному вычету
- Расходы компаний на работу с внештатникам завышены в 7,5 раз. Расскажем, как их снизить без рисков
- Wildberries обещал предпринимателям бесплатную приемку до ноября. А сегодня передумал и ввел плату
- Для предприятий могут увеличить коэффициенты платы за использование водных ресурсов
- Системный администратор не несет полной материальной ответственности за сохранность серверов компании
- «Тинькофф» рассказал, как у его клиентов пройдет разблокировка иностранных ценных бумаг
- Зарплаты топ-менеджеров государственных компаний не будут ограничивать, но сравнят с рыночными
- Поменяют правила обмена электронными перевозочными документами
- Бухгалтерам и предпринимателям – про частичную мобилизацию
- Бухгалтерам расскажут про отчетные документы, которые нужно отправить в архив в 2023 году. И как правильно уничтожить старые
- При удержаниях за отпуск при увольнении надо сдать уточненный РСВ
- ИП могут снизить ставку по УСН до 1 %
- Иностранная электронная подпись считается простой и годится для первичных документов
- Бухгалтер просит совета: предыдущий главбух работал из дома и оставил все документы предприятия себе
- Б/У вещи, которые продаются на «Яндекс Маркете», оценят профессиональные старьевщики
- ПФР готовит бланки для штрафов за персонифицированную отчетность
- Добровольцев приравняли по статусу к военнослужащим по контракту
- Платежная система «МИР» снизила комиссии за прием карт
- С ошибками в начислении пенсий будут бороться. Запустят специальную программу проверок
- Банк «Уралсиб» возобновил переводы в евро
- ФНС собрала все меры налоговой поддержки мобилизованных на одной странице
- Скоро ИП с инвалидностью сможет получить статус социального предприятия
- «Тинькофф» закрыл валютные переводы по SWIFT в несколько стран
- Работодатель может менять унифицированную форму приказа о приеме на работу
- Плановых проверок бизнеса не будет еще год
- Зеленый день от Сбера пройдет 11 и 12 ноября
События
Бесплатный вебинар Мобилизация и порядок учета мобилизованных сотрудников
Дата проведения: 2 ноября, среда
Как бухгалтеру найти подработку с помощью правильно составленного резюме
Дата проведения: 2 ноября, среда
Расходы 2022: что проверить, прежде чем включить в налоговую декларацию? ДЕНЬ 2
Дата проведения: 2 ноября, среда
Бухгалтерский и налоговый учет аренды: главное для арендатора
Дата проведения: 2 ноября, среда
CPA: Управленческий учет. Курс обучения поможет, тем, кто хочет получить знания и опыт и подготовиться к квалификационным экзаменам
Дата проведения: 2 ноября, среда
Проблемы организации удаленной работы в условия СВО. Изменение правил дистанционной работы. Срочный трудовой договор
Дата проведения: 2 ноября, среда
Дата проведения: 2 ноября, среда
Дата проведения: 1 ноября, вторник
Инструменты взаимодействия бизнеса и самозанятых
Дата проведения: 1 ноября, вторник
5 причин конфликтов бухгалтера с директором и как их избежать
Дата проведения: 1 ноября, вторник
Статьи
— Бюджетный учет: что изменится в порядке применения КОСГУ с 2023 года
В порядок применения КОСГУ, утв. приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н, внесли изменения. Их следует применять при ведении бюджетного учета с 1 января 2023 года, составлении отчетности за 2023 год.
— «Утренний бухгалтер». Бухгалтерам рассказали, что делать с зарплатой при расчете отпускных
Есть нюанс по делению зарплаты для расчета.
— Не принимается денежное обязательство в 1С:БГУ. Как это исправить?
В видео рассказываем, почему не принимается денежное обязательство в документе «Поступление услуг, работ» в программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» ред.2.
— НДС vs электронные услуги от иностранного контрагента. Платить налог или нет?
Расскажем о налогообложении НДС электронных услуг с 1 октября 2022 года.
— Следы махинаций в отчетности. Как их находить
В бухгалтерской отчетности есть место, где все оставляют наибольшее число следов — отложенные налоговые активы (обязательства). Это такая штука, которую мало кто понимает, как она работает.
— Покупатель за ставку продавца по НДС не отвечает? ВС может изменить практику
Покупатели добились права получать вычет входного НДС, если счет-фактуру выставил упрощенец. Но получить вычет по счету-фактуре с неправильной ставкой до недавнего времени было невозможно. Недавнее определение ВС может сломать эту практику.
— Материнский капитал: сколько денег дают за рождение детей и на что их можно потратить
Собрали самое важное об этом виде господдержки для семей с детьми. Сколько денег дают в 2022 году и будут давать в 2023 году? На что их можно тратить? И какие есть ограничения?
— Если в договоре есть пункт об НДС, продавец-упрощенец должен выставить счет-фактуру
Если покупатель оплатил покупку с НДС, а продавец-упрощенец, в нарушение условий договора, не выставил покупателю счет-фактуру, эту сумму ему придется вернуть, как неосновательное обогащение, да еще и с процентами.
— Нужно ли соглашаться на срочный трудовой договор
Расскажем про плюсы и минусы временной работы.
— Как налоговая оговорка защищает и топит бизнес одновременно. Денис Черкасов про НДС, суды и скандальные судебные дела
Судебная практика последнего времени не очень утешает: НДС продолжает оставаться одним из самых сложных и опасных для бизнеса налогов. Редакция «Клерка» поговорила с Денисом Черкасовым, партнером юридической фирмы Арбитраж.ру о том, что об этих опасностях надо знать.
— Почему бухгалтеру надо повышать квалификацию по новым ФСБУ
Спойлер: потому что ничто не меняется так сильно и сложно, как стандарты бухучета в 2023 году.
— «Ночной бухгалтер». Чтобы забрать у ПФР все пенсионные накопления, вам придется прожить на пенсии минимум 22 года
В Пенсионном фонде утвердили показатель для расчета накопительной пенсии в 2023 году. И теперь выходит, что людям понадобится больше 20 лет, чтобы получить от государства свое накопленное. Занимательная арифметика!
— Цифра дня. Про удачливого краснодарца
Сразу несколько удач повернулись лицом к жителю Краснодарского края. Иначе и не объяснить, как он выиграл в лотерею столько миллионов.
🔒 Что учесть при сдаче декларации по налогу на прибыль
Близится конец октября, а значит нужно не забыть сдать декларацию по налогу на прибыль за 9 месяцев. Последний день сдачи отчета – в эту пятницу – 28 октября. В этом году каких-либо отсрочек или переносов нет.
— Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка дня
Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили ничего важного, мы собрали все ссылки с интересными вакансиями последнего времени.
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Документы
Верховный Суд РФ: Определение № 305-ЭС22-11464 от 10.10.2022
ФНС РФ: Письмо № ЕА-3-26/11606@ от 21.10.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Иностранная электронная подпись считается простой и годится для первичных документов
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/100327 от 17.10.2022
Подробнее о документе мы писали в новости При удержаниях за отпуск при увольнении надо сдать уточненный РСВ
Минфин РФ: Письмо № 07-04-09/2185 от 18.01.2022
Минфин РФ: Приказ № 101н от 29.06.2022
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