Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». Плановые проверки бизнеса отменят и на 2023 год

Такой анонс сделал Путин.

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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

О том, что отмену плановых проверок бизнеса распространят и на 2023 год, заявил Владимир Путин.

До конца года бухгалтерам надо подготовить учетную политику. И учесть в ней изменения по ФСБУ. Рассказываем, как это сделать

Работа с самозанятыми набирает популярность, но многие из них при этом уезжают за границу. Гайд о том, как вести расчеты в этом случае правильно

Интервью дня: редакция Клерка поговорила с юристом о том, почему НДС продолжает оставаться одним из самых сложных и опасных для бизнеса налогов. А еще зачем вашему бизнесу налоговая оговорка. 

В порядок применения КОСГУ, утв. приказом Минфина, внесли изменения. Они заработают с 1 января 2023 года. 

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Сократите расходы на работу с внештатниками в 7,5 раз без риска

Почему многие в бизнесе хотят, но не спешат привлекать самозанятых? Каждая третья компания, не работающая с внештатниками, опасается рисков переквалификации отношений в трудовые.

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Бесплатный вебинар Мобилизация и порядок учета мобилизованных сотрудников

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Как бухгалтеру найти подработку с помощью правильно составленного резюме

Дата проведения: 2 ноября, среда

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Дата проведения: 2 ноября, среда

Бухгалтерский и налоговый учет аренды: главное для арендатора

Дата проведения: 2 ноября, среда

CPA: Управленческий учет. Курс обучения поможет, тем, кто хочет получить знания и опыт и подготовиться к квалификационным экзаменам

Дата проведения: 2 ноября, среда

Проблемы организации удаленной работы в условия СВО. Изменение правил дистанционной работы. Срочный трудовой договор

Дата проведения: 2 ноября, среда

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Есть нюанс по делению зарплаты для расчета.

Не принимается денежное обязательство в 1С:БГУ. Как это исправить?

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Документы

Верховный Суд РФ: Определение № 305-ЭС22-11464 от 10.10.2022

ФНС РФ: Письмо № ЕА-3-26/11606@ от 21.10.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Иностранная электронная подпись считается простой и годится для первичных документов

Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/100327 от 17.10.2022

Подробнее о документе мы писали в новости При удержаниях за отпуск при увольнении надо сдать уточненный РСВ

Минфин РФ: Письмо № 07-04-09/2185 от 18.01.2022

Минфин РФ: Приказ № 101н от 29.06.2022

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