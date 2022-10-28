«Утренний бухгалтер». Плановые проверки бизнеса отменят и на 2023 год

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

О том, что отмену плановых проверок бизнеса распространят и на 2023 год, заявил Владимир Путин.

До конца года бухгалтерам надо подготовить учетную политику. И учесть в ней изменения по ФСБУ. Рассказываем, как это сделать.

Работа с самозанятыми набирает популярность, но многие из них при этом уезжают за границу. Гайд о том, как вести расчеты в этом случае правильно.

Интервью дня: редакция Клерка поговорила с юристом о том, почему НДС продолжает оставаться одним из самых сложных и опасных для бизнеса налогов. А еще зачем вашему бизнесу налоговая оговорка.

В порядок применения КОСГУ, утв. приказом Минфина, внесли изменения. Они заработают с 1 января 2023 года.

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оценка имущества;

налоговый учет;

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Сократите расходы на работу с внештатниками в 7,5 раз без риска

Почему многие в бизнесе хотят, но не спешат привлекать самозанятых? Каждая третья компания, не работающая с внештатниками, опасается рисков переквалификации отношений в трудовые.

На вебинаре 28 октября мы расскажем, как можно экономить и нивелировать риски, работая с массовым внештатным персоналом.

По итогам вебинара получите чек-лист для проверки себя и памятку по взаимодействию с самозанятыми.

Новости

События

Бесплатный вебинар Мобилизация и порядок учета мобилизованных сотрудников

Дата проведения: 2 ноября, среда

Как бухгалтеру найти подработку с помощью правильно составленного резюме

Дата проведения: 2 ноября, среда

Расходы 2022: что проверить, прежде чем включить в налоговую декларацию? ДЕНЬ 2

Дата проведения: 2 ноября, среда

Бухгалтерский и налоговый учет аренды: главное для арендатора

Дата проведения: 2 ноября, среда

CPA: Управленческий учет. Курс обучения поможет, тем, кто хочет получить знания и опыт и подготовиться к квалификационным экзаменам

Дата проведения: 2 ноября, среда

Проблемы организации удаленной работы в условия СВО. Изменение правил дистанционной работы. Срочный трудовой договор

Дата проведения: 2 ноября, среда

Учетная политика на 2023 год

Дата проведения: 2 ноября, среда

Курс «Аналитик 1С»

Дата проведения: 1 ноября, вторник

Инструменты взаимодействия бизнеса и самозанятых

Дата проведения: 1 ноября, вторник

5 причин конфликтов бухгалтера с директором и как их избежать

Дата проведения: 1 ноября, вторник

Статьи

— Бюджетный учет: что изменится в порядке применения КОСГУ с 2023 года

В порядок применения КОСГУ, утв. приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н, внесли изменения. Их следует применять при ведении бюджетного учета с 1 января 2023 года, составлении отчетности за 2023 год.

— «Утренний бухгалтер». Бухгалтерам рассказали, что делать с зарплатой при расчете отпускных

Есть нюанс по делению зарплаты для расчета.

— Не принимается денежное обязательство в 1С:БГУ. Как это исправить?

В видео рассказываем, почему не принимается денежное обязательство в документе «Поступление услуг, работ» в программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» ред.2.

— НДС vs электронные услуги от иностранного контрагента. Платить налог или нет?

Расскажем о налогообложении НДС электронных услуг с 1 октября 2022 года.

— Следы махинаций в отчетности. Как их находить

В бухгалтерской отчетности есть место, где все оставляют наибольшее число следов — отложенные налоговые активы (обязательства). Это такая штука, которую мало кто понимает, как она работает.

— Покупатель за ставку продавца по НДС не отвечает? ВС может изменить практику

Покупатели добились права получать вычет входного НДС, если счет-фактуру выставил упрощенец. Но получить вычет по счету-фактуре с неправильной ставкой до недавнего времени было невозможно. Недавнее определение ВС может сломать эту практику.

— Материнский капитал: сколько денег дают за рождение детей и на что их можно потратить

Собрали самое важное об этом виде господдержки для семей с детьми. Сколько денег дают в 2022 году и будут давать в 2023 году? На что их можно тратить? И какие есть ограничения?

— Если в договоре есть пункт об НДС, продавец-упрощенец должен выставить счет-фактуру

Если покупатель оплатил покупку с НДС, а продавец-упрощенец, в нарушение условий договора, не выставил покупателю счет-фактуру, эту сумму ему придется вернуть, как неосновательное обогащение, да еще и с процентами.

— Нужно ли соглашаться на срочный трудовой договор

Расскажем про плюсы и минусы временной работы.

— Как налоговая оговорка защищает и топит бизнес одновременно. Денис Черкасов про НДС, суды и скандальные судебные дела

Судебная практика последнего времени не очень утешает: НДС продолжает оставаться одним из самых сложных и опасных для бизнеса налогов. Редакция «‎Клерка»‎ поговорила с Денисом Черкасовым, партнером юридической фирмы Арбитраж.ру о том, что об этих опасностях надо знать.

— Почему бухгалтеру надо повышать квалификацию по новым ФСБУ

Спойлер: потому что ничто не меняется так сильно и сложно, как стандарты бухучета в 2023 году.

— «Ночной бухгалтер». Чтобы забрать у ПФР все пенсионные накопления, вам придется прожить на пенсии минимум 22 года

В Пенсионном фонде утвердили показатель для расчета накопительной пенсии в 2023 году. И теперь выходит, что людям понадобится больше 20 лет, чтобы получить от государства свое накопленное. Занимательная арифметика!

— Цифра дня. Про удачливого краснодарца

Сразу несколько удач повернулись лицом к жителю Краснодарского края. Иначе и не объяснить, как он выиграл в лотерею столько миллионов.

🔒 Что учесть при сдаче декларации по налогу на прибыль

Близится конец октября, а значит нужно не забыть сдать декларацию по налогу на прибыль за 9 месяцев. Последний день сдачи отчета – в эту пятницу – 28 октября. В этом году каких-либо отсрочек или переносов нет.

— Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка дня

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили ничего важного, мы собрали все ссылки с интересными вакансиями последнего времени.

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Документы

Верховный Суд РФ: Определение № 305-ЭС22-11464 от 10.10.2022

ФНС РФ: Письмо № ЕА-3-26/11606@ от 21.10.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Иностранная электронная подпись считается простой и годится для первичных документов

Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/100327 от 17.10.2022

Подробнее о документе мы писали в новости При удержаниях за отпуск при увольнении надо сдать уточненный РСВ

Минфин РФ: Письмо № 07-04-09/2185 от 18.01.2022

Минфин РФ: Приказ № 101н от 29.06.2022

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