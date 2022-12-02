«Утренний бухгалтер». Новое про уведомления по ЕНП: кого оштрафуют

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

За несдачу уведомлений по ЕНП с 2023 года будут штрафовать. Речь про ситуации, когда, например, вы воспользовались правом отправлять платежки, но потом случайно один раз отправили уведомление. Дальше право на платежки потеряется.

Из мира распродаж: Яндекс.Маркет начал продавать товары IKEA, которые недавно выкупил.

Тонкости расчета пенсионных баллов в будущем году заставляют ломать голову. Ловите понятную статью обо всем важном.

Как получить господдержку бизнеса? Один из наших блогеров раскрыл детали, о которых вы могли не знать.

Новый интересный пост по истории экономики от нашего блогера Александра Иванова: читайте тут.

Лучший мануал для бухгалтеров, которые хотят уйти в аутсорс «Клерк» создал крутой курс с практикующими бухаутсорсерами, тестами и удостоверением – внесем в госреестр. После курса сможете: разработать свой прайс-лист,

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Главные изменения в бухучёте и налогах в 2023 году: вебинар для бухгалтеров

В программе:

Новые правила ограничения доступа к информации, содержащейся в ГИРБО

Новые КБК и коэффициенты-дефляторы

Новый порядок удержания НДФЛ с выплат по зарплате, сроки и формы отчетности по НДФЛ

Изменения в сроках и формах отчётности по налогу на прибыль организаций, новый порядок учёта отрицательных курсовых разниц

Новая форма декларации по налогу на имущество организаций

Новая предельная база для страховых взносов

Единый налоговый счёт и единый налоговый платеж

Объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования

Авторы вебинара:

​​​​​​​Алексей Иванов, директор по знаниям и развитию учётной системы интернет-бухгалтерии «Моё дело» и Людмила Архипкина, ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело»

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Новости

События

ВЭД – 2022: новые реалии, новые партнеры, изменения в законодательстве

Дата проведения: 7 декабря, среда

Работа с архивными документами в 2023 году. Архив коммерческой организации. Говорим честно о том, о чём другие молчат. Документы на уничтожение в 2023 году. Как быть и что делать?

Дата проведения: 7 декабря, среда

Как анализировать продажи: зачем это бухгалтеру и финансисту

Дата проведения: 7 декабря, среда

Главные изменения в бухучёте и налогах в 2023 году

Дата проведения: 7 декабря, среда

Возможности работы с Китаем и странами Юго-Восточной Азии и логистические решения

Дата проведения: 7 декабря, среда

Всероссийский зимний деловой онлайн-конгресс для бухгалтеров и руководителей «Налоги и отчётность в 2023 году»

Дата проведения: 7 декабря, среда

Как бухгалтеру продвигать свои услуги на разных площадках

Дата проведения: 6 декабря, вторник

Как самозанятым вести бизнес с нуля?

Дата проведения: 6 декабря, вторник

Бесплатно подберем высококвалифицированных финансистов и руководителей, подтвердивших свою квалификацию. CPA, СAP, ДипИФР (АССА), ICFE, SAP/ERP

Дата проведения: 6 декабря, вторник

Личный бренд руководителя

Дата проведения: 6 декабря, вторник

Статьи

– «Утренний бухгалтер». Кому поднимут зарплату в 2023 году

Спойлер: конечно, бюджетникам.

– Как перейти на ЕСХН с 2023 года. И какие преимущества можно от этого получить

Переход на ЕСХН – процедура несложная, однако сделать это могут не все коммерсанты и не во всех случаях. Обо всех нюансах перехода на ЕСХН вы узнаете из нашего материала.

– Может ли беременная сотрудница взять отпуск авансом

Далеко не все бухгалтеры и кадровики знают, можно ли беременности сотрудницы предоставить ей отпуск авансом за будущий рабочий год. Поэтому Роструд в октябре 2022 года дал разъяснения, может ли беременная взять отпуск авансом.

– Октябрьскую БФО необходимо дополнить двумя отчетами

Казначейство и Минфин требуют дополнительно предъявить октябрьские отчеты о консолидируемых счетах по форме 0503125, а также сообщить об изменении остатков валютного баланса по форме 0503173. Срок сдачи документов устанавливает вышестоящий орган, для которого последним днем является 15 декабря 2022 года.

– Что ждет заказчика, принятого с отступлениями от производства

Разберемся в каких случаях такая ответственность, а в каких ее применении остается весьма редкой.

– Как уйти из федерального казначейства в дефектологию и сексологию

Краснодарка Наталья Китаева рассказала феминистическую историю, полную крутых поворотов: как училась на педагога-дефектолога, но стала главным казначеем федерального управления, как из чиновниц ушла в психологию, а затем в сексологию, как получила пять образований и вылечила собственного ребенка.

– Как начислить дивиденды в 1С: Комплексная автоматизация

В данной публикации расскажем о начислении дивидендов физическим лицам, как сотрудникам организации, так и сторонним учредителям.

– Какие законы вступают в силу в декабре

Право детей, находящихся под опекой в одной семье, на зачисление в одни и те же школу или детский сад, важные изменения в законе о деятельности иноагентов, обязанность госорганов вести странички в соцсетях и другие нововведения декабря – в дайджесте.

– Как правильно начислять бонусы покупателям и принципалам. Неудачная налоговая схема

Компания выплачивала бонусы за покупки двум группам своих клиентов – покупателям и принципалам. К одной группе у налоговиков вопросов не возникло. Другую группу обвинили в создании налоговой схемы. Почему – расскажем в статье.

🔒 Закрываем резервы на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет и по итогам работы за год. Что надо проверить в конце года

Перед тем, как составить итоговую налоговую декларацию по налогу на прибыль за 2023 год, надо уточнить суммы всех резервов, которые создавали в налоговом учете. Например, резервов на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет и по итогам работы за год. Как их правильно проверить, расскажем в статье.

– Как будут в 2023 году превращать страховые взносы в пенсионные баллы для вашей будущей пенсии

После объединения ПФР и ФСС в 2023 году будет единый тариф взносов. Из-за этого поменяется формула пересчета взносов в пенсионные баллы, которые ПФР ежегодно отражает на лицевом счете граждан. Пенсионные баллы в пересчете на рубли – это ваша будущая пенсия. Рассказываем, что изменится в расчете для людей, за которых взносы платит работодатель, и для ИП.

– «Ночной бухгалтер». Мужчин хотят принудительно отправлять в декрет

Пока говорят всего про 1-2 месяца, но сам факт: мужской декрет хотят сделать обязательным. Проект закона, который должен будет «укрепить семью», сейчас в Госдуме.

– Цитата дня. Про укрепление семьи

На случай, если вы пропустили тему дня: мужской декрет хотят сделать обязательным. Представительница Госдумы оригинально обосновала эту идею.

🔒 Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в ноябре 2022

Мы подготовили для вас обзор разъяснений фискалов, которые были опубликованы в ноябре. Все кратко, четко, по делу.

Блоги компаний

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/108280 от 08.11.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Негодную продукцию можно списать и включить в расходы

Минпромторг России: Приказ № 1532 от 19.04.2022

Федеральный закон № 145-ФЗ от 28.05.2022

Правительство РФ: Постановление № 1397 от 09.08.2022

Федеральный закон № 109-ФЗ от 16.04.2022

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