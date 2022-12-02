«Утренний бухгалтер». Новое про уведомления по ЕНП: кого оштрафуют

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
За несдачу уведомлений по ЕНП с 2023 года будут штрафовать. Речь про ситуации, когда, например, вы воспользовались правом отправлять платежки, но потом случайно один раз отправили уведомление. Дальше право на платежки потеряется.
Из мира распродаж: Яндекс.Маркет начал продавать товары IKEA, которые недавно выкупил.
Тонкости расчета пенсионных баллов в будущем году заставляют ломать голову. Ловите понятную статью обо всем важном.
Как получить господдержку бизнеса? Один из наших блогеров раскрыл детали, о которых вы могли не знать.
Новый интересный пост по истории экономики от нашего блогера Александра Иванова: читайте тут.
Лучший мануал для бухгалтеров, которые хотят уйти в аутсорс
«Клерк» создал крутой курс с практикующими бухаутсорсерами, тестами и удостоверением – внесем в госреестр.
После курса сможете:
- разработать свой прайс-лист,
- брать заказы от 100 000₽,
- уверенно общаться с клиентами,
- выбрать самую выгодную форму бизнеса без налоговых рисков,
- создать с нуля собственную бухфирму, стать руководителем.
Стартуем 1 декабря – торопитесь, на курсе будет жарко.
Главные изменения в бухучёте и налогах в 2023 году: вебинар для бухгалтеров
- Новые правила ограничения доступа к информации, содержащейся в ГИРБО
- Новые КБК и коэффициенты-дефляторы
- Новый порядок удержания НДФЛ с выплат по зарплате, сроки и формы отчетности по НДФЛ
- Изменения в сроках и формах отчётности по налогу на прибыль организаций, новый порядок учёта отрицательных курсовых разниц
- Новая форма декларации по налогу на имущество организаций
- Новая предельная база для страховых взносов
- Единый налоговый счёт и единый налоговый платеж
- Объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования
Авторы вебинара:
Алексей Иванов, директор по знаниям и развитию учётной системы интернет-бухгалтерии «Моё дело» и Людмила Архипкина, ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело»
Новости
- Изменения, которые заработают в декабре 2022 года
- Путевые листы больше не надо будет регистрировать в журнале
- Ввели обязательную маркировку пива и вейпов
- «Яндекс Маркет» готов платить каждому ИП и компаниям вознаграждение за новых клиентов
- При продаже квартиры, полученной взамен недостроенной, обманутый дольщик учитывает расходы для НДФЛ
- Налоговая конференция 9 декабря: от ЕНП до субсидиарки
- Водитель и экспедитор – это две разных должности, которые может совмещать один человек
- Проезд северных работников на отдых не облагается НДФЛ
- Услуги ЖКХ подорожали
- Если работник принципиально не подписывает никакие кадровые документы, ему их надо зачитывать вслух при свидетелях
- Программа социальной газификации – теперь бессрочная
- Ространснадзор отчитался, как проверял бизнес в этом году
- Право требования по договору займа с иностранной компанией можно переуступить
- Мужчин отправят в декрет. В принудительном порядке
- У Тинькофф появилось приложение для бизнесменов, торгующих через OZON и Wildberries
- В уведомлении по ЕНП бухгалтеры не нашли коды для октября, ноября и декабря
- ФНС подытожила данные по заключению мировых соглашений с бизнесом
- Шереметьево ищет бухгалтера
- Мы знаем, что вы будете делать следующие две недели
- Уведомите своих работников, если ваша компания – иноагент
- Власти озадачились накоплениями в гривнах, которые остались у россиян с новых территорий
- С грузчиков не надо требовать документ об образовании
- Для малого и среднего бизнеса ввели льготы для платежей в валютах стран ЕАЭС
- Таиланд отказался, карты «Мир» там выпускать не будут
- При продаже двух квартир расходы по одной из них не уменьшают доход от другой для НДФЛ
- Кадры в eCommerce дорожают. Оплата их работы на малый бизнес стала выше
- Негодную продукцию можно списать и включить в расходы
- Прощенный долг по ипотеке не будут облагать НДФЛ
- За несдачу уведомлений по ЕНП будут штрафовать. Но в 2023 году вместо них можно применять платежки
- Успешным на маркетплейсах станет тот, кто пройдет ловушку первых продаж и выйдет на отсечку больше 70 тыс. рублей
- Товары IKEA уже продает «Яндекс Маркет»
- Изменился порядок размещения сведений об аудите и финансовой отчетности
- В национальный проект по производительности труда запустят больше компаний
- Поздно сданное уведомление по ЕНП не приведет к недоимке
- Фермы скоро начнут принимать туристов. Готовы требования к санитарным объектам
- Тинькофф Инвестиции пытается разблокировать средства клиентов
- В 2023 году более 20% закупок МСП перейдут в формат электронного магазина
- Ozon продлил «Черную пятницу»
События
ВЭД – 2022: новые реалии, новые партнеры, изменения в законодательстве
Дата проведения: 7 декабря, среда
Работа с архивными документами в 2023 году. Архив коммерческой организации. Говорим честно о том, о чём другие молчат. Документы на уничтожение в 2023 году. Как быть и что делать?
Дата проведения: 7 декабря, среда
Как анализировать продажи: зачем это бухгалтеру и финансисту
Дата проведения: 7 декабря, среда
Главные изменения в бухучёте и налогах в 2023 году
Дата проведения: 7 декабря, среда
Возможности работы с Китаем и странами Юго-Восточной Азии и логистические решения
Дата проведения: 7 декабря, среда
Всероссийский зимний деловой онлайн-конгресс для бухгалтеров и руководителей «Налоги и отчётность в 2023 году»
Дата проведения: 7 декабря, среда
Как бухгалтеру продвигать свои услуги на разных площадках
Дата проведения: 6 декабря, вторник
Как самозанятым вести бизнес с нуля?
Дата проведения: 6 декабря, вторник
Бесплатно подберем высококвалифицированных финансистов и руководителей, подтвердивших свою квалификацию. CPA, СAP, ДипИФР (АССА), ICFE, SAP/ERP
Дата проведения: 6 декабря, вторник
Дата проведения: 6 декабря, вторник
Статьи
– «Утренний бухгалтер». Кому поднимут зарплату в 2023 году
Спойлер: конечно, бюджетникам.
– Как перейти на ЕСХН с 2023 года. И какие преимущества можно от этого получить
Переход на ЕСХН – процедура несложная, однако сделать это могут не все коммерсанты и не во всех случаях. Обо всех нюансах перехода на ЕСХН вы узнаете из нашего материала.
– Может ли беременная сотрудница взять отпуск авансом
Далеко не все бухгалтеры и кадровики знают, можно ли беременности сотрудницы предоставить ей отпуск авансом за будущий рабочий год. Поэтому Роструд в октябре 2022 года дал разъяснения, может ли беременная взять отпуск авансом.
– Октябрьскую БФО необходимо дополнить двумя отчетами
Казначейство и Минфин требуют дополнительно предъявить октябрьские отчеты о консолидируемых счетах по форме 0503125, а также сообщить об изменении остатков валютного баланса по форме 0503173. Срок сдачи документов устанавливает вышестоящий орган, для которого последним днем является 15 декабря 2022 года.
– Что ждет заказчика, принятого с отступлениями от производства
Разберемся в каких случаях такая ответственность, а в каких ее применении остается весьма редкой.
– Как уйти из федерального казначейства в дефектологию и сексологию
Краснодарка Наталья Китаева рассказала феминистическую историю, полную крутых поворотов: как училась на педагога-дефектолога, но стала главным казначеем федерального управления, как из чиновниц ушла в психологию, а затем в сексологию, как получила пять образований и вылечила собственного ребенка.
– Как начислить дивиденды в 1С: Комплексная автоматизация
В данной публикации расскажем о начислении дивидендов физическим лицам, как сотрудникам организации, так и сторонним учредителям.
– Какие законы вступают в силу в декабре
Право детей, находящихся под опекой в одной семье, на зачисление в одни и те же школу или детский сад, важные изменения в законе о деятельности иноагентов, обязанность госорганов вести странички в соцсетях и другие нововведения декабря – в дайджесте.
– Как правильно начислять бонусы покупателям и принципалам. Неудачная налоговая схема
Компания выплачивала бонусы за покупки двум группам своих клиентов – покупателям и принципалам. К одной группе у налоговиков вопросов не возникло. Другую группу обвинили в создании налоговой схемы. Почему – расскажем в статье.
🔒 Закрываем резервы на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет и по итогам работы за год. Что надо проверить в конце года
Перед тем, как составить итоговую налоговую декларацию по налогу на прибыль за 2023 год, надо уточнить суммы всех резервов, которые создавали в налоговом учете. Например, резервов на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет и по итогам работы за год. Как их правильно проверить, расскажем в статье.
– Как будут в 2023 году превращать страховые взносы в пенсионные баллы для вашей будущей пенсии
После объединения ПФР и ФСС в 2023 году будет единый тариф взносов. Из-за этого поменяется формула пересчета взносов в пенсионные баллы, которые ПФР ежегодно отражает на лицевом счете граждан. Пенсионные баллы в пересчете на рубли – это ваша будущая пенсия. Рассказываем, что изменится в расчете для людей, за которых взносы платит работодатель, и для ИП.
– «Ночной бухгалтер». Мужчин хотят принудительно отправлять в декрет
Пока говорят всего про 1-2 месяца, но сам факт: мужской декрет хотят сделать обязательным. Проект закона, который должен будет «укрепить семью», сейчас в Госдуме.
– Цитата дня. Про укрепление семьи
На случай, если вы пропустили тему дня: мужской декрет хотят сделать обязательным. Представительница Госдумы оригинально обосновала эту идею.
🔒 Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в ноябре 2022
Мы подготовили для вас обзор разъяснений фискалов, которые были опубликованы в ноябре. Все кратко, четко, по делу.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/108280 от 08.11.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Негодную продукцию можно списать и включить в расходы
Минпромторг России: Приказ № 1532 от 19.04.2022
Федеральный закон № 145-ФЗ от 28.05.2022
Правительство РФ: Постановление № 1397 от 09.08.2022
Федеральный закон № 109-ФЗ от 16.04.2022
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