«Утренний бухгалтер». Кому поднимут зарплату в 2023 году

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Прибавка к зарплате в 2023 году гарантированно будет у бюджетников. Глава Минфина пообещал, что поднимут на 8%.

Для оплаты сверхурочной работы хотят снять ограничение в ТК. Сейчас стоит цифра в 120 часов, но по факту люди работают сверх меры гораздо больше. Законопроект направили в Госдуму.

Один из наших блогеров написал полезную заметку: на сайте ФНС теперь можно перевести в PDF ещё больше документов. Читайте, каких.

IT-компании продолжают получать отказы в аккредитации. В Минцифры рассказывают, почему: многие ошибаются с согласием на раскрытие налоговой тайны. Приложить к заявке надо не само согласие, а квитанцию о том, что такое согласие приняла ФНС.

Чем помогут цифровые платформы при новых правилах работы с самозанятыми? Читайте полезный обзор.

Лучший мануал для бухгалтеров, которые хотят уйти в аутсорс «Клерк» создал крутой курс с практикующими бухаутсорсерами, тестами и удостоверением — внесем в госреестр. После курса сможете: разработать свой прайс-лист,

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Новости

События

ВЭД – 2022: новые реалии, новые партнеры, изменения в законодательстве

Дата проведения: 7 декабря, среда

Работа с архивными документами в 2023 году. Архив коммерческой организации. Говорим честно о том, о чём другие молчат. Документы на уничтожение в 2023 году. Как быть и что делать?

Дата проведения: 7 декабря, среда

Как анализировать продажи: зачем это бухгалтеру и финансисту

Дата проведения: 7 декабря, среда

Главные изменения в бухучёте и налогах в 2023 году

Дата проведения: 7 декабря, среда

Возможности работы с Китаем и странами Юго-Восточной Азии и логистические решения

Дата проведения: 7 декабря, среда

Всероссийский зимний деловой онлайн-конгресс для бухгалтеров и руководителей «Налоги и отчётность в 2023 году»

Дата проведения: 7 декабря, среда

Как бухгалтеру продвигать свои услуги на разных площадках

Дата проведения: 6 декабря, вторник

Как самозанятым вести бизнес с нуля?

Дата проведения: 6 декабря, вторник

Бесплатно подберем высококвалифицированных финансистов и руководителей, подтвердивших свою квалификацию. CPA, СAP, ДипИФР (АССА), ICFE, SAP/ERP

Дата проведения: 6 декабря, вторник

Личный бренд руководителя

Дата проведения: 6 декабря, вторник

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Не забудьте утвердить график отпусков 2023

Это надо сделать до 16 декабря 2022.

— Сертификация для бизнеса: к кому обратиться?

Сертификация для бизнеса – это подтверждение качества товаров или услуг. Эта процедура может быть добровольной и обязательной, с учетом установленных нормативных актов России и ЕАЭС.

— Пять способов добраться из Краснодара в Москву в 2022 году (включая вертолет)

Составили дайджест транспортных возможностей для тех, кто едет в столицу из Крд не на личном автомобиле. Обозреватель Кублога Ульяна Григорьева проверила все (все!) имеющиеся варианты.

— Единый налоговый платеж станет обязательным с 2023 года

С 1 июля по 31 декабря 2022 года действует пилотный проект по уплате налогов в рамках Единого налогового платежа (ЕНП). С 1 января 2023 года этот формат станет обязательным для всех компаний.

— Включается ли время приемки и экспертизы в период просрочки

Суд отметил, что условия контракта о сроке выполнения работ не могут зависеть от прохождения экспертизы.

— Новогодние подарки партнерам в 2023 году: как платить налоги

Новогодние подарки партнерам в канун 2023 года для многих компаний стали непозволительной роскошью. Особенно, если учесть, что подобные траты нельзя принять в расходы по прибыли и со стоимости подарков придется заплатить НДС.

— Кто должен возмещать моральный вред: новые разъяснения ВС

В зависимости от ситуации и положений законодательства может различаться, кто обязан компенсировать моральный вред. Разъяснения 2022 года Верховного Суда об обязанности возместить моральный вред и о том, на ком она лежит, приводим в статье.

— Как написать согласие на обработку персональных данных в 2022 году

Расскажем о требованиях к согласию на обработку персданных, рассмотрим последние изменения по этому вопросу и потенциальные штрафы.

— Можно ли принять к учёту авансовый отчёт с кассовым чеком без QR-кода

Первичные документы часто становятся камнем преткновения между сотрудниками и бухгалтерами, проверяющими органами и организацией. Ведь не зря авансовый отчёт входит в тройку лидеров первичных документов, к которым контролёры при проверках чаще всего предъявляют претензии.

— Чего хочет от бухгалтера директор в 2023 году

Рассказываем, что может понадобиться поменять в вашей работе и почему. А еще объясняем, что сегодня за важный день.

— Карточка дня. Что бухгалтеру надо успеть до конца 30 ноября

Важное напоминание по НДФЛ.

🔒 Закрываем резерв на оплату отпусков. Что надо проверить в конце года

Перед тем, как составить итоговую налоговую декларацию по налогу на прибыль за 2023 год, надо уточнить суммы всех резервов, которые создавали в налоговом учете. Один из них – резерв на оплату предстоящих отпусков. Как его правильно проверить, расскажем в статье.

— «Ночной бухгалтер». Противостояние философов: Минтруд поспорил с Рострудом по поводу трудовых книжек мобилизованных

Сделали запись мобилизованному в трудовую о приостановке с ним трудового договора? Прекрасно, можете аннулировать. Минтруд говорит, что делать такую запись нельзя.

🔒 Как будут считать пособие для безработных в 2023 году

Кабмин утвердил размеры минимального и максимального размера пособий по безработице на следующий, 2023 год. постановление от 14.11.22 № 2046), которые равны предыдущим показателям (утв. постановлением от 15.11.21 № 1940).

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/29315 от 24.07.2013

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/70423 от 26.10.2017

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/53789 от 22.06.2020

Президент РФ: Указ № 1325 от 14.11.2002

Верховный Суд РФ: Определение № АПЛ12-157 от 03.04.2012

Обсуждаемые темы форума

— Дробление бизнеса

— Аренда с самозанятым

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— Принятие к учету выявленных в ходе инвентаризации объектов

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— Распределение долей прибыли по обособленному подразделению

— Как правильно нужно ИП учитывать денежные средства что ему сдают в конце рабочего дня из кассы?

— НДФЛ от продажи недвижимости

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