«Утренний бухгалтер». Кому поднимут зарплату в 2023 году

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Прибавка к зарплате в 2023 году гарантированно будет у бюджетников. Глава Минфина пообещал, что поднимут на 8%.
Для оплаты сверхурочной работы хотят снять ограничение в ТК. Сейчас стоит цифра в 120 часов, но по факту люди работают сверх меры гораздо больше. Законопроект направили в Госдуму.
Один из наших блогеров написал полезную заметку: на сайте ФНС теперь можно перевести в PDF ещё больше документов. Читайте, каких.
IT-компании продолжают получать отказы в аккредитации. В Минцифры рассказывают, почему: многие ошибаются с согласием на раскрытие налоговой тайны. Приложить к заявке надо не само согласие, а квитанцию о том, что такое согласие приняла ФНС.
Чем помогут цифровые платформы при новых правилах работы с самозанятыми? Читайте полезный обзор.
Лучший мануал для бухгалтеров, которые хотят уйти в аутсорс
«Клерк» создал крутой курс с практикующими бухаутсорсерами, тестами и удостоверением — внесем в госреестр.
После курса сможете:
- разработать свой прайс-лист,
- брать заказы от 100 000₽,
- уверенно общаться с клиентами,
- выбрать самую выгодную форму бизнеса без налоговых рисков,
- создать с нуля собственную бухфирму, стать руководителем.
Стартуем 1 декабря — торопитесь, на курсе будет жарко.
Новости
- Изменения, которые заработают в декабре 2022 года
- В трудовой книжке мобилизованных не надо делать запись о приостановке договора
- Если семья с двумя детьми продаст две маленьких квартиры и купит одну большую, НДФЛ не будет
- Зарплату и дивиденды для расчета НДФЛ суммировать нельзя!
- Если НДС по сроку 25.01.23 заплатить заранее, его могут зачесть в счет долга по другому налогу
- Налоговые уведомления будут приходить через Госуслуги
- С пенсионеров-должников теперь будут удерживать не 20%, а 50% пенсии
- Про важнейшие изменения 2023 года и тенденции в налогах и защите бизнеса из первых уст расскажут на конференции «Ведомостей». Запись открыта
- Парковка в Москве будет бесплатной 1 – 7 января
- При продаже недвижимости, используемой в бизнесе, ИП на УСН должен платить не НДФЛ, а налог по УСН
- На тихие вина установят минимальную розничную цену
- Деньги на счетах участников спецоперации не будут арестовывать. В том числе мобилизованных ИП
- Глава Счетной палаты Кудрин досрочно покинул свой пост
- Возврата к налогу на движимое имущество не будет
- Соискатели теперь ищут работу не по зарплате, а по стабильности компании: исследование Работа.ру
- Бухгалтерам напомнили, что делать с остатками отпуска
- Не забудьте сегодня уплатить налог по УСН за 2021 год, если у вас была отсрочка
- ЦБ пояснил, что будет с валютными ограничениями и инвестициями в зарубежные рынки
- Крупные предприятия приграничных территорий не отпускают своих работников на военную подготовку
- Налоговики хотят от бизнеса информацию о «всплесковой» уплате будущих налогов
- Через час эксперт ответит на все вопросы по новым ФСБУ, которые все еще вызывают у вас сложности
- Люди рассказали, почему не могут открыть свой бизнес
- При долгом лечении в стационаре можно оформить два больничных листа
- Через систему быстрых платежей можно будет платить налоги, штрафы и пошлины
- Как вести воинский учет небольшим компаниям. Бухгалтеры говорят, что никак
- Гособоронзаказ увеличат в 2023 году в 1,5 раза
- Работники Ozon не заразят менингитом покупателей через посылки
- Для оплаты сверхурочной работы хотят снять ограничение, потому что люди сейчас очень много работают сверхурочно
- Локальные бренды выйдут на «СберМегаМаркет»
- Бюджетникам поднимут зарплату на 8 процентов
- За наследство не надо платить НДФЛ
- Путин распорядился поднять зарплату бюджетникам уже в январе
- Для российского бизнеса исчезнет одно контролирующее ведомство
- Выпускать алкоголь станет проще
- IT-компании получают отказы в аккредитации из-за ошибок в бланке на раскрытие налоговой тайны
- Прокатиться на новом «Москвиче» можно в такси
- Записаться на IT-курсы со скидкой от Госуслуг можно до 5 декабря
- Финансовый маркетплейс «Сравни» начал выдавать онлайн-кредиты от пяти банков
- Главные новости 30 ноября одной строкой
- У банков можно будет требовать каникулы по потребкредитам, если доход упал на 30%
- Путевые листы больше не надо будет регистрировать в журнале
События
ВЭД – 2022: новые реалии, новые партнеры, изменения в законодательстве
Дата проведения: 7 декабря, среда
Работа с архивными документами в 2023 году. Архив коммерческой организации. Говорим честно о том, о чём другие молчат. Документы на уничтожение в 2023 году. Как быть и что делать?
Дата проведения: 7 декабря, среда
Как анализировать продажи: зачем это бухгалтеру и финансисту
Дата проведения: 7 декабря, среда
Главные изменения в бухучёте и налогах в 2023 году
Дата проведения: 7 декабря, среда
Возможности работы с Китаем и странами Юго-Восточной Азии и логистические решения
Дата проведения: 7 декабря, среда
Всероссийский зимний деловой онлайн-конгресс для бухгалтеров и руководителей «Налоги и отчётность в 2023 году»
Дата проведения: 7 декабря, среда
Как бухгалтеру продвигать свои услуги на разных площадках
Дата проведения: 6 декабря, вторник
Как самозанятым вести бизнес с нуля?
Дата проведения: 6 декабря, вторник
Бесплатно подберем высококвалифицированных финансистов и руководителей, подтвердивших свою квалификацию. CPA, СAP, ДипИФР (АССА), ICFE, SAP/ERP
Дата проведения: 6 декабря, вторник
Дата проведения: 6 декабря, вторник
Статьи
— «Утренний бухгалтер». Не забудьте утвердить график отпусков 2023
Это надо сделать до 16 декабря 2022.
— Сертификация для бизнеса: к кому обратиться?
Сертификация для бизнеса – это подтверждение качества товаров или услуг. Эта процедура может быть добровольной и обязательной, с учетом установленных нормативных актов России и ЕАЭС.
— Пять способов добраться из Краснодара в Москву в 2022 году (включая вертолет)
Составили дайджест транспортных возможностей для тех, кто едет в столицу из Крд не на личном автомобиле. Обозреватель Кублога Ульяна Григорьева проверила все (все!) имеющиеся варианты.
— Единый налоговый платеж станет обязательным с 2023 года
С 1 июля по 31 декабря 2022 года действует пилотный проект по уплате налогов в рамках Единого налогового платежа (ЕНП). С 1 января 2023 года этот формат станет обязательным для всех компаний.
— Включается ли время приемки и экспертизы в период просрочки
Суд отметил, что условия контракта о сроке выполнения работ не могут зависеть от прохождения экспертизы.
— Новогодние подарки партнерам в 2023 году: как платить налоги
Новогодние подарки партнерам в канун 2023 года для многих компаний стали непозволительной роскошью. Особенно, если учесть, что подобные траты нельзя принять в расходы по прибыли и со стоимости подарков придется заплатить НДС.
— Кто должен возмещать моральный вред: новые разъяснения ВС
В зависимости от ситуации и положений законодательства может различаться, кто обязан компенсировать моральный вред. Разъяснения 2022 года Верховного Суда об обязанности возместить моральный вред и о том, на ком она лежит, приводим в статье.
— Как написать согласие на обработку персональных данных в 2022 году
Расскажем о требованиях к согласию на обработку персданных, рассмотрим последние изменения по этому вопросу и потенциальные штрафы.
— Можно ли принять к учёту авансовый отчёт с кассовым чеком без QR-кода
Первичные документы часто становятся камнем преткновения между сотрудниками и бухгалтерами, проверяющими органами и организацией. Ведь не зря авансовый отчёт входит в тройку лидеров первичных документов, к которым контролёры при проверках чаще всего предъявляют претензии.
— Чего хочет от бухгалтера директор в 2023 году
Рассказываем, что может понадобиться поменять в вашей работе и почему. А еще объясняем, что сегодня за важный день.
— Карточка дня. Что бухгалтеру надо успеть до конца 30 ноября
Важное напоминание по НДФЛ.
🔒 Закрываем резерв на оплату отпусков. Что надо проверить в конце года
Перед тем, как составить итоговую налоговую декларацию по налогу на прибыль за 2023 год, надо уточнить суммы всех резервов, которые создавали в налоговом учете. Один из них – резерв на оплату предстоящих отпусков. Как его правильно проверить, расскажем в статье.
— «Ночной бухгалтер». Противостояние философов: Минтруд поспорил с Рострудом по поводу трудовых книжек мобилизованных
Сделали запись мобилизованному в трудовую о приостановке с ним трудового договора? Прекрасно, можете аннулировать. Минтруд говорит, что делать такую запись нельзя.
🔒 Как будут считать пособие для безработных в 2023 году
Кабмин утвердил размеры минимального и максимального размера пособий по безработице на следующий, 2023 год. постановление от 14.11.22 № 2046), которые равны предыдущим показателям (утв. постановлением от 15.11.21 № 1940).
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/29315 от 24.07.2013
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/70423 от 26.10.2017
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/53789 от 22.06.2020
Президент РФ: Указ № 1325 от 14.11.2002
Верховный Суд РФ: Определение № АПЛ12-157 от 03.04.2012
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