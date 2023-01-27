«Утренний бухгалтер». На штрафы за валютные нарушения есть скидка 50%

На случай, если вы не знали или забыли: штраф за валютные нарушения можно заплатить наполовину меньше, если сделать это в течение 20 дней.
Уточнение по платежам ЕНП. Даже если укажете банк получателя неправильно, деньги все равно отправятся в Тулу. Автоматически.
Бухгалтеры переходят на уплату ЕНП в 1С, но не у всех это получается сделать правильно. Между тем, в 1С: Бухгалтерия 8.3 уже есть специальный механизм: о том, как все сделать правильно, "Клерк« запустил специальный курс.
В работе с ЕИС при госзакупках в 2023 году есть много нюансов. Читайте обзорную статью о том, что надо знать.
Что такое факторинг, кому и зачем он нужен? Гайд, чтобы избежать рисков внимания налоговиков.
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События
Единый налоговый счет: как платить налоги и взносы в 2023 году
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Изменения в миграционном законе 2023 – 2024 года
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Документы
Верховный Суд РФ: Определение № 305-КГ17-19973 от 16.03.2018
ФНС РФ: Письмо № АС-4-2/8792 от 29.05.2012
Президент РФ: Указ № 585 от 27.08.2022
Федеральный закон № 109-ФЗ от 18.07.2006
Федеральный закон № 4528-1 от 19.02.1993
ФНС РФ: Письмо № ШЮ-4-17/442@ от 18.01.2023
Подробнее о документе мы писали в новости За валютные нарушения можно уплатить штраф в половинном размере
ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-17/986@ от 28.10.2022
Минфин РФ: Письмо № 07-01-06/69187 от 27.11.2015
Федеральный закон № 79-ФЗ от 07.05.2013
ВАС РФ: Определение № 9583/08 от 01.08.2008
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