«Утренний бухгалтер». На штрафы за валютные нарушения есть скидка 50%

На случай, если вы не знали или забыли: штраф за валютные нарушения можно заплатить наполовину меньше, если сделать это в течение 20 дней.

Уточнение по платежам ЕНП. Даже если укажете банк получателя неправильно, деньги все равно отправятся в Тулу. Автоматически.

Бухгалтеры переходят на уплату ЕНП в 1С, но не у всех это получается сделать правильно. Между тем, в 1С: Бухгалтерия 8.3 уже есть специальный механизм: о том, как все сделать правильно, "Клерк«‎ запустил специальный курс.

В работе с ЕИС при госзакупках в 2023 году есть много нюансов. Читайте обзорную статью о том, что надо знать.

Что такое факторинг, кому и зачем он нужен? Гайд, чтобы избежать рисков внимания налоговиков.

Проблемы контрагентов могут стать вашими Прямо сейчас новый замечательный поставщик может оказаться ненадёжным, а вот за сделки с ним налоговики придут к вам. Что делать? Предупредите ситуацию заранее – проверьте контрагента! Надёжней всего сделать это через Контрагент.рф. Получите актуальную и надёжную информацию и снизите риски проблем с ФНС. Проверить контрагента

Новости

1 💡 Карьерный капитал бухгалтера: что это такое и как его наращивать

2 Если компания не перешла на кадровый ЭДО, расчетные листки должны быть бумажными

3 ❗ Для безотчетных сумм по командировкам в новые регионы ввели код дохода для 2-НДФЛ

4 📩 Налогоплательщики шлют обращения в Тульскую УФНС. Не надо туда писать

5 Самозанятые могут делать счета на оплату в приложении «Мой налог»

6 При переходе с УСН «доходы» на ОСНО можно взять на вычет НДС на остатки товаров

7 Для вычета по НДС нужен счет-фактура, а не транспортная накладная

8 Майнинг в жилых домах собираются запретить

9 ⁉️ Нужен ли вам аттестат

10 «Точка» предлагает сервис для поиска поставщиков в Турции

11 Работу на промышленных предприятиях начнут популяризировать активнее

12 За машину по перевозке удобрений не надо платить транспортный налог

13 Плановых проверок Роструда в 2023 году будет минимум

14 Производители упакованной воды тоже будут получать финансовую поддержку

15 😛 Налоговики не будут делать сервис для платежек-уведомлений

16 Пятитысячных купюр в обороте наличных стало больше

17 Госуслуги помогут почистить персональные данные на сторонних сервисах

18 В проектах по новым налоговым льготам будут указывать их цель

19 Частным клиникам могут запретить проводить аборты

20 ⚡ Запросите актуальное сальдо ЕНС через налоговый сервис

21 За валютные нарушения можно уплатить штраф в половинном размере

22 Рассказываем, как настроить 1С из-за ЕНП

23 🔃 Уплаченные в 2022 году авансы по УСН налоговики начислили в 2023 году. Но можно это исправить

24 Как привлекать клиентов, если интернет уничтожил традиционные подходы к рекламе

25 Модульбанк оказался в числе лучших интернет-банков для бизнеса. Согласны с такой оценкой?

26 Свыше 1 млрд рублей пойдет на поддержку занятости в новых регионах

27 Новые регионы подключают к системе соцстрахования. Это гарантирует их жителям оплату больничных

28 Банк ДОМ.РФ будет еще быстрее оформлять ипотеку

29 Даже если в платежке на налоги вы неправильно указали банк получателя, деньги придут куда надо

Освежите свои знания про Единый налоговый платеж прямо сейчас Правила меняются каждый день, бухгалтеры просто за ними не успевают. Ловите большой важный обзор самых актуальных деталей ЕНП.

События

Единый налоговый счет: как платить налоги и взносы в 2023 году

Дата проведения: 2 февраля, четверг

Начался набор! Финансовый английский для работы в международных компаниях.Очно или дистанционно. CPA.Записаться можно в любое удобное время.

Дата проведения: 2 февраля, четверг

Как при автоматизации бюджетирования отказаться от Excel, не отказываясь от него

Дата проведения: 1 февраля, среда

Владельческий контроль: юридический и управленческий

Дата проведения: 1 февраля, среда

Изменения в Бухгалтерском учете: сложные вопросы применения новых норм в 2023 году. ПБУ 18/02, ПБУ 1/2008, ПБУ 22/2010, ПБУ 16/02

Дата проведения: 1 февраля, среда

Изменения в миграционном законе 2023 – 2024 года

Дата проведения: 1 февраля, среда

Идет набор: Финансовый директор; Финансовый аналитик; Эксперт или руководитель транснациональной компании. CPA.

Дата проведения: 1 февраля, среда

Бесплатно подберем высококвалифицированных финансистов и руководителей, подтвердивших свою квалификацию. CPA, СAP, ДипИФР (АССА), ICFE, SAP/ERP

Дата проведения: 1 февраля, среда

Налоговая оптимизация: сколько прибыли получим и что за это будет

Дата проведения: 31 января, вторник

Лайфхаки по организации командировок

Дата проведения: 31 января, вторник

Статьи

– Какие документы нужны для получения служебного жилья

По закону, военнослужащим и другим силовикам, чья служба приравнена к военной, предоставляется служебное жилье. Поговорим о том, какие потребуются документы для получения служебного жилья, и какие НПА регулируют этот вопрос.

– «Утренний бухгалтер». Скоро будет еще один штраф для работодателей

Причем сумма немаленькая, до 100 тысяч рублей.

– Перечень прослеживаемых товаров – 2023

С восьмого июля 2021 года заработал российский национальный сегмент системы прослеживаемости товаров. Что представляет собой такая система, для чего она создана, на какие товары будет распространяться, рассказывается в нашей статье.

– Какие отчеты сдаем в службу занятости в 2023 году

С 2023 года в службу занятости нужно сдавать на три отчета больше. К утвержденным ранее формам добавили отчеты о введении режима простоя, об организации дистанционной работы и об отпусках без сохранения зарплаты.

– Что стало с проектом электронного паспорта и какие есть аналоги в регионах

Электронный паспорт гражданина России – это пластиковая карточка с чипом размером с банковскую. Документ нового образца должен был полностью вытеснить бумажный паспорт, карточки могли выдать первым 100 тыс. граждан уже в этом году. Однако летом 2022 года проект заморозили.

– Как принять на работу иностранца в 2023 году

Чтобы принять на работу иностранного гражданина, работодателю придется соблюсти ряд условий. Иначе можно нарваться на очень существенные штрафы. Так что лишний раз рисковать не стоит.

– Как работать в ЕИС в 2023 году: обзор изменений

С января пользователям стала доступна новая версия ЕИС. Системщики привели сайт в соответствие с новыми требованиями закона и расширили функционал. Рассказываем о главных изменениях и как работать в новой версии.

– 1C для интернет-магазина: какую лучше выбрать

Многие спрашивают, существует ли 1С для интернет-магазина? Давайте разбираться в этом вопросе.

– Реестр санкционных компаний: что это такое и почему бизнесу важно про него знать

Так называемый Реестр санкционных компаний появился в связи с экономической ситуацией и многочисленными пакетами санкций, принятыми в отношении РФ. Расскажем обо всем подробнее.

– Фирма расплатилась с контрагентами банкрота: что сказал Верховный Суд

Подрядчики нередко просят заказчиков расплачиваться с их контрагентами в счет уменьшения стоимости договора. Об этом договорились и две компании из Краснодарского края.

🔒 Организация создала программное обеспечение: как правильно учесть

Расскажем, как оформить ПО в учете компании, которая создала его собственными силами.

– «Ночной бухгалтер». ФНС не будет помогать бухгалтерам заполнять платежки по ЕНП. Никаких специальных сервисов не будет

Платежки налоговая считает временной мерой, так что те, кто решил их заполнять, пусть страдают от этого сами. Примерно с таким посылом в ФНС ответили на вопрос о возможном сервисе-помощнике.

– Цифра дня. Что готовит Роструд

Плановых проверок в 2023 году станет меньше, успокаивают бизнес.

Блоги компаний

Трибуна

Документы

Верховный Суд РФ: Определение № 305-КГ17-19973 от 16.03.2018

ФНС РФ: Письмо № АС-4-2/8792 от 29.05.2012

Президент РФ: Указ № 585 от 27.08.2022

Федеральный закон № 109-ФЗ от 18.07.2006

Федеральный закон № 4528-1 от 19.02.1993

ФНС РФ: Письмо № ШЮ-4-17/442@ от 18.01.2023

Подробнее о документе мы писали в новости За валютные нарушения можно уплатить штраф в половинном размере

ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-17/986@ от 28.10.2022

Минфин РФ: Письмо № 07-01-06/69187 от 27.11.2015

Федеральный закон № 79-ФЗ от 07.05.2013

ВАС РФ: Определение № 9583/08 от 01.08.2008

Обсуждаемые темы форума

– Подпись договора, приказов с директором

– Корректировка бухгалтерской отчётности малого предприятия

– Филиал

– Чек от самозанятого

– Вычет НДФЛ при продаже недвижимости

– Соглашение на оказание юридической помощи

– Материальная помощь при рождении ребенка

– Отчетность в Росприроднадзор по импорту

– Учет операций WB

– Прибыль в НКО

– Импорт товаров из Китая

– Маркировка порционных сливок

– Учет расходов на сервис проверки контрагентов

– Чистые инвестиции в аренду

– Подтверждение фактического места осуществления хоз деятельности

– Сумма под отчет

– Расчет по страховым взносам за 2022год

– Ошибка в весе в отчете в ФТС

– Покупка машины в кредит – можно ли в расходы?

– Открытие компании за рубежом Российским гражданином