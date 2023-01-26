«Утренний бухгалтер». Скоро будет еще один штраф для работодателей

Очередные штрафы до 100 тысяч рублей ждут работодателей по новому законопроекту. Штрафовать хотят за прием сотрудников без военного билета.
Занимательная статистика. Налоговики доначислили бизнесу за первые три квартала 2022 года в два раза больше, чем за тот же период 2021 года.
Компании все сильнее затягивает кадровый ЭДО. Переходить непросто, но в некоторых моментах обязательно. Здесь рассказали, почему.
Минутка истории: почитайте любопытную статью одного из наших блогеров о налогах в Древнем Риме.
Обзор обо всем, что надо знать про структурные облигации: сохраните себе, если собираетесь вкладываться.
🔥ЕНП в 1С: что надо сделать срочно
Главной бухгалтерской темой 2023 года является переход на ЕНП и ЕНС. В связи с этим в программе 1С произошли изменения.
Записывайтесь на важный курс о том, как применять нововведения в программе «1С Бухгалтерия 8.3».
Новости
1 Малый и средний бизнес предупредят о проверке. Уведомление придет от МСП.РФ и на Госуслуги
2 Дальневосточный бизнес будет применять пониженные взносы по уведомлению
3 🙈ФНС путает ИП с фиксированными взносами за 2023 год
4 Прощенный заем от иностранной фирмы не облагается налогом на прибыль
5 Сбер переводит платежный шлюз на сертификат Минцифры
6 Статус ИП не передается по наследству
7 ✔️ Если вы в январе платили зарплату, не забудьте сдать уведомление по ЕНП. Сегодня – крайний срок
8 С неофициальной зарплаты консьержей налоговая доначислила больше 16 млн рублей
9 Поставщик терминалов для приема карт Ingenico собирается уйти из страны
10 👌 В Личном кабинете ИП можно сформировать уведомление по ЕНП
11 Производители этанола и лекарств с ним будут дополнительно маркировать первичную упаковку
12 💡 Рассказываем, как узнать состояние расчетов с бюджетом
13 Decathlon продает бизнес в стране
14 🧭 Разберитесь в ключевых изменениях 2023 года
15 На майнинг криптовалюты могут установить налог от 7,5 до 20%
16 Средний чек на поездку в каршеринге вырос на 28%
17 Игрушечные Чебурашки отправятся в лабораторию Роскачества
18 Газпромбанк вынужден отказаться от трансграничных переводов в долларах
19 На безналичные платежи от физлиц надо формировать кассовый чек
20 Сбербанк впервые разработал и зарегистрировал программу для управления банкоматами
21 🔍 Бухгалтерские фирмы попадают под 115-ФЗ. А самозанятые бухгалтеры? Рассказываем, что надо об этом знать
22 Яндекс будет оказывать услуги лизинга для такси
23 🚨 НДФЛ с аванса за декабрь входит в 6-НДФЛ как за 2022 год, так и за 1 квартал 2023 года: новые разъяснения ФНС
24 Если сотруднику попала в глаз соринка, надо регистрировать микротравму
25 Производство отечественных роутеров с поддержкой Wi-Fi 6 готово к запуску
26 💡 Карьерный капитал бухгалтера: что это такое и как его наращивать
27 Мошенники рассылают поддельные квитанции на уплату таможенных платежей
28 Проблем с кассовой техникой не будет. ККТ достаточно на складах и в планах
29 Оплачивать покупки цифровые картами стали на 25% чаще
30 Депутаты смогут размещать свои декларации о доходах в соцсетях
31 Студенты хотят добиться финансовой независимости к 21 году
32 За прием сотрудников без военного билета работодателей хотят штрафовать на 100 тыс. рублей
33 В законопроектах предложили отдельно указывать риски для бизнеса
34 В новых регионах могут изменить правила использования материнского капитала
35 Банкоматы Райффайзен Банка перестанут принимать доллары и евро
36 Кто наводил порядок в финансах с помощью ФинОфиса, расскажите, как он вам
37 Штраф за валютные нарушения пересчитают по новым нормам КоАП
38 Налоговые доначисления бизнесу выросли более чем в 2 раза
39 Компании из Сколково должны выставлять счета-фактуры без НДС
40 Если компания не перешла на кадровый ЭДО, расчетные листки должны быть бумажными
41 ❗ Для безотчетных сумм по командировкам в новые регионы ввели код дохода для 2-НДФЛ
42 📩 Налогоплательщики шлют обращения в Тульскую УФНС. Не надо туда писать
События
Единый налоговый счет: как платить налоги и взносы в 2023 году
Дата проведения: 2 февраля, четверг
Как при автоматизации бюджетирования отказаться от Excel, не отказываясь от него
Дата проведения: 1 февраля, среда
Владельческий контроль: юридический и управленческий
Дата проведения: 1 февраля, среда
Изменения в Бухгалтерском учете: сложные вопросы применения новых норм в 2023 году. ПБУ 18/02, ПБУ 1/2008, ПБУ 22/2010, ПБУ 16/02
Дата проведения: 1 февраля, среда
Изменения в миграционном законе 2023 – 2024 года
Дата проведения: 1 февраля, среда
Налоговая оптимизация: сколько прибыли получим и что за это будет
Дата проведения: 31 января, вторник
Лайфхаки по организации командировок
Дата проведения: 31 января, вторник
Автомобиль: новое в учете расходов. Новый порядок заполнения путевых листов с 1 марта 2023 года
Дата проведения: 31 января, вторник
Заработная плата, страховые взносы и НДФЛ в 2023 году: новые правила исчисления, уплаты, отчетности Воробьева Елена Вячеславовна
Дата проведения: 31 января, вторник
Аренда у арендатора по ФСБУ 25/2018: пошаговая инструкция
Дата проведения: 30 января, понедельник
Статьи
– Что нового добавили в 1С:БГУ с 2023 года
Расскажем о нововведениях в программе 1С для бюджетников.
– Новый заявительный порядок возмещения НДС в 2023 году
Переход на единый налоговый счет и единые платежи по большинству налогов и сборов внес корректировки в процессы возмещения НДС из бюджета. Расскажем об изменениях, действующих в 2023 году подробнее.
– «Утренний бухгалтер». У бухгалтеров пошли первые сложности с годовой отчетностью
Первые декларации в этом году, первые ошибки и сложности в программах.
– Ювелиров лишили упрощенки и патента: что делать с НДС
Ювелиров с 2023 году лишили права на упрощенку и патент. У многих остались большие запасы нереализованного НДС. Что с ними делать? Можно ли избавиться от НДС на общей системе?
– Как самозанятому заявить о себе через платформу
Развитие любого бизнеса невозможно без рекламы. Для плательщиков НПД, особенно начинающих, важно найти потенциальных заказчиков. Есть несколько способов предложить самозанятым свои услуги: «сарафанное радио», реклама в интернете и цифровые платформы.
– Как в 1С отражать начисление и уплату налогов в 2023 году
Начиная с 2023 года, в силу вступили сразу несколько очень важных изменений законодательства. ЕНС, ЕНП, уведомления – именно эти слова чаще всего встречаются в бухгалтерских чатах сейчас. Читайте статью о том, что изменилось в порядке начисления и уплаты налогов в 1С:Бухгалтерии.
– На сколько вырастут социальные выплаты с февраля
Подробный перечень с новыми значениями.
– Карточка дня. Что бухгалтеру надо сдать 25 января
Сверяйтесь, все ли уже успели. И ускоряйтесь, если про что-то забыли.
– Цитата дня. Депутатам не интересно подавать налоговые декларации
Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал, почему декларации народных избранников публиковать не будут.
– Какие коды отчетных периодов по ЕНП указывать в уведомлениях в 2023 году – примеры и таблица
Какие коды отчетных периодов по ЕНП указывать в уведомлениях по ЕНП в 2023 году? В ФНС обобщили все данные по ЕНП в одном файле Excel. Однако пользоваться справочником в таком виде не очень удобно. Мы собрали официальные разъяснения в более удобный вид и предлагаем вам коды в единой таблице по различным налогам и взносам.
– Учет запасов в 2023 году: особенности
Новые правила бухучета запасов сделали разницу с налоговым учетом еще больше. Трудоемкость работы бухгалтера серьезно возросла. Напомним об особенностях стандарта о запасах.
– «Ночной бухгалтер». НДФЛ с декабрьского аванса: бухгалтеры танцуют танцы с бубном из-за ФНС
ФНС выпустила новое письмо по НДФЛ с декабрьского аванса. Опять море новых деталей и опять бухгалтерам со всем разбираться. Ключевое: аванс, выплаченный в декабре, войдет в 6-НДФЛ и справки за 2022 год.
Блоги компаний
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Документы
ФНС: Письмо № БС-4-11/517@ от 19.01.2023
Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-296 от 20.01.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Если компания не перешла на кадровый ЭДО, расчетные листки должны быть бумажными
Минфин РФ: Письмо № 03-07-09/121692 от 12.12.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Компании из Сколково должны выставлять счета-фактуры без НДС
Правительство РФ: Постановление № 1097 от 24.10.2014
Конституционный Суд РФ: Постановление № 46-П от 27.10.2022
ЦБ РФ: Информационное письмо № ИН-06-59/168 от 08.12.2020
Федеральный закон № 196-ФЗ от 10.12.1995
Минтруд РФ: Приказ № 738н от 20.10.2021
Минтруд РФ: Приказ № 786 от 16.12.2022
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– Как в 1С вести учёт по номенклатуре
– Уточненная декларация по налогу на прибыль за 2022 год
– Перечисление по требованию ФНС в 2023 г
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