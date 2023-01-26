«Утренний бухгалтер». Скоро будет еще один штраф для работодателей

Очередные штрафы до 100 тысяч рублей ждут работодателей по новому законопроекту. Штрафовать хотят за прием сотрудников без военного билета.

Занимательная статистика. Налоговики доначислили бизнесу за первые три квартала 2022 года в два раза больше, чем за тот же период 2021 года.

Компании все сильнее затягивает кадровый ЭДО. Переходить непросто, но в некоторых моментах обязательно. Здесь рассказали, почему.

Минутка истории: почитайте любопытную статью одного из наших блогеров о налогах в Древнем Риме.

Обзор обо всем, что надо знать про структурные облигации: сохраните себе, если собираетесь вкладываться.

🔥ЕНП в 1С: что надо сделать срочно Главной бухгалтерской темой 2023 года является переход на ЕНП и ЕНС. В связи с этим в программе 1С произошли изменения. Записывайтесь на важный курс о том, как применять нововведения в программе «1С Бухгалтерия 8.3».

Новости

1 Малый и средний бизнес предупредят о проверке. Уведомление придет от МСП.РФ и на Госуслуги

2 Дальневосточный бизнес будет применять пониженные взносы по уведомлению

3 🙈ФНС путает ИП с фиксированными взносами за 2023 год

4 Прощенный заем от иностранной фирмы не облагается налогом на прибыль

5 Сбер переводит платежный шлюз на сертификат Минцифры

6 Статус ИП не передается по наследству

7 ✔️ Если вы в январе платили зарплату, не забудьте сдать уведомление по ЕНП. Сегодня – крайний срок

8 С неофициальной зарплаты консьержей налоговая доначислила больше 16 млн рублей

9 Поставщик терминалов для приема карт Ingenico собирается уйти из страны

10 👌 В Личном кабинете ИП можно сформировать уведомление по ЕНП

11 Производители этанола и лекарств с ним будут дополнительно маркировать первичную упаковку

12 💡 Рассказываем, как узнать состояние расчетов с бюджетом

13 Decathlon продает бизнес в стране

14 🧭 Разберитесь в ключевых изменениях 2023 года

15 На майнинг криптовалюты могут установить налог от 7,5 до 20%

16 Средний чек на поездку в каршеринге вырос на 28%

17 Игрушечные Чебурашки отправятся в лабораторию Роскачества

18 Газпромбанк вынужден отказаться от трансграничных переводов в долларах

19 На безналичные платежи от физлиц надо формировать кассовый чек

20 Сбербанк впервые разработал и зарегистрировал программу для управления банкоматами

21 🔍 Бухгалтерские фирмы попадают под 115-ФЗ. А самозанятые бухгалтеры? Рассказываем, что надо об этом знать

22 Яндекс будет оказывать услуги лизинга для такси

23 🚨 НДФЛ с аванса за декабрь входит в 6-НДФЛ как за 2022 год, так и за 1 квартал 2023 года: новые разъяснения ФНС

24 Если сотруднику попала в глаз соринка, надо регистрировать микротравму

25 Производство отечественных роутеров с поддержкой Wi-Fi 6 готово к запуску

26 💡 Карьерный капитал бухгалтера: что это такое и как его наращивать

27 Мошенники рассылают поддельные квитанции на уплату таможенных платежей

28 Проблем с кассовой техникой не будет. ККТ достаточно на складах и в планах

29 Оплачивать покупки цифровые картами стали на 25% чаще

30 Депутаты смогут размещать свои декларации о доходах в соцсетях

31 Студенты хотят добиться финансовой независимости к 21 году

32 За прием сотрудников без военного билета работодателей хотят штрафовать на 100 тыс. рублей

33 В законопроектах предложили отдельно указывать риски для бизнеса

34 В новых регионах могут изменить правила использования материнского капитала

35 Банкоматы Райффайзен Банка перестанут принимать доллары и евро

36 Кто наводил порядок в финансах с помощью ФинОфиса, расскажите, как он вам

37 Штраф за валютные нарушения пересчитают по новым нормам КоАП

38 Налоговые доначисления бизнесу выросли более чем в 2 раза

39 Компании из Сколково должны выставлять счета-фактуры без НДС

40 Если компания не перешла на кадровый ЭДО, расчетные листки должны быть бумажными

41 ❗ Для безотчетных сумм по командировкам в новые регионы ввели код дохода для 2-НДФЛ

42 📩 Налогоплательщики шлют обращения в Тульскую УФНС. Не надо туда писать

События

Единый налоговый счет: как платить налоги и взносы в 2023 году

Дата проведения: 2 февраля, четверг

Как при автоматизации бюджетирования отказаться от Excel, не отказываясь от него

Дата проведения: 1 февраля, среда

Владельческий контроль: юридический и управленческий

Дата проведения: 1 февраля, среда

Изменения в Бухгалтерском учете: сложные вопросы применения новых норм в 2023 году. ПБУ 18/02, ПБУ 1/2008, ПБУ 22/2010, ПБУ 16/02

Дата проведения: 1 февраля, среда

Изменения в миграционном законе 2023 – 2024 года

Дата проведения: 1 февраля, среда

Налоговая оптимизация: сколько прибыли получим и что за это будет

Дата проведения: 31 января, вторник

Лайфхаки по организации командировок

Дата проведения: 31 января, вторник

Автомобиль: новое в учете расходов. Новый порядок заполнения путевых листов с 1 марта 2023 года

Дата проведения: 31 января, вторник

Заработная плата, страховые взносы и НДФЛ в 2023 году: новые правила исчисления, уплаты, отчетности Воробьева Елена Вячеславовна

Дата проведения: 31 января, вторник

Аренда у арендатора по ФСБУ 25/2018: пошаговая инструкция

Дата проведения: 30 января, понедельник

Статьи

– Что нового добавили в 1С:БГУ с 2023 года

Расскажем о нововведениях в программе 1С для бюджетников.

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ФНС выпустила новое письмо по НДФЛ с декабрьского аванса. Опять море новых деталей и опять бухгалтерам со всем разбираться. Ключевое: аванс, выплаченный в декабре, войдет в 6-НДФЛ и справки за 2022 год.

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Документы

ФНС: Письмо № БС-4-11/517@ от 19.01.2023

Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-296 от 20.01.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Если компания не перешла на кадровый ЭДО, расчетные листки должны быть бумажными

Минфин РФ: Письмо № 03-07-09/121692 от 12.12.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Компании из Сколково должны выставлять счета-фактуры без НДС

Правительство РФ: Постановление № 1097 от 24.10.2014

Конституционный Суд РФ: Постановление № 46-П от 27.10.2022

ЦБ РФ: Информационное письмо № ИН-06-59/168 от 08.12.2020

Федеральный закон № 196-ФЗ от 10.12.1995

Минтруд РФ: Приказ № 738н от 20.10.2021

Минтруд РФ: Приказ № 786 от 16.12.2022

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