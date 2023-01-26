Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». Скоро будет еще один штраф для работодателей

Причем сумма немаленькая, до 100 тысяч рублей.

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Очередные штрафы до 100 тысяч рублей ждут работодателей по новому законопроекту. Штрафовать хотят за прием сотрудников без военного билета.

Занимательная статистика. Налоговики доначислили бизнесу за первые три квартала 2022 года в два раза больше, чем за тот же период 2021 года.

Компании все сильнее затягивает кадровый ЭДО. Переходить непросто, но в некоторых моментах обязательно. Здесь рассказали, почему.

Минутка истории: почитайте любопытную статью одного из наших блогеров о налогах в Древнем Риме.

Обзор обо всем, что надо знать про структурные облигации: сохраните себе, если собираетесь вкладываться.

🔥ЕНП в 1С: что надо сделать срочно

Главной бухгалтерской темой 2023 года является переход на ЕНП и ЕНС. В связи с этим в программе 1С произошли изменения.

Записывайтесь на важный курс о том, как применять нововведения в программе «1С Бухгалтерия 8.3».

Новости

Малый и средний бизнес предупредят о проверке. Уведомление придет от МСП.РФ и на Госуслуги

Дальневосточный бизнес будет применять пониженные взносы по уведомлению

3 🙈ФНС путает ИП с фиксированными взносами за 2023 год

Прощенный заем от иностранной фирмы не облагается налогом на прибыль

Сбер переводит платежный шлюз на сертификат Минцифры

Статус ИП не передается по наследству

7 ✔️ Если вы в январе платили зарплату, не забудьте сдать уведомление по ЕНП. Сегодня – крайний срок

С неофициальной зарплаты консьержей налоговая доначислила больше 16 млн рублей

Поставщик терминалов для приема карт Ingenico собирается уйти из страны

10 👌 В Личном кабинете ИП можно сформировать уведомление по ЕНП

11 Производители этанола и лекарств с ним будут дополнительно маркировать первичную упаковку

12 💡 Рассказываем, как узнать состояние расчетов с бюджетом

13 Decathlon продает бизнес в стране

14 🧭 Разберитесь в ключевых изменениях 2023 года

15 На майнинг криптовалюты могут установить налог от 7,5 до 20%

16 Средний чек на поездку в каршеринге вырос на 28%

17 Игрушечные Чебурашки отправятся в лабораторию Роскачества

18 Газпромбанк вынужден отказаться от трансграничных переводов в долларах

19 На безналичные платежи от физлиц надо формировать кассовый чек

20 Сбербанк впервые разработал и зарегистрировал программу для управления банкоматами

21 🔍 Бухгалтерские фирмы попадают под 115-ФЗ. А самозанятые бухгалтеры? Рассказываем, что надо об этом знать

22 Яндекс будет оказывать услуги лизинга для такси

23 🚨 НДФЛ с аванса за декабрь входит в 6-НДФЛ как за 2022 год, так и за 1 квартал 2023 года: новые разъяснения ФНС

24 Если сотруднику попала в глаз соринка, надо регистрировать микротравму

25 Производство отечественных роутеров с поддержкой Wi-Fi 6 готово к запуску

26 💡 Карьерный капитал бухгалтера: что это такое и как его наращивать

27 Мошенники рассылают поддельные квитанции на уплату таможенных платежей

28 Проблем с кассовой техникой не будет. ККТ достаточно на складах и в планах

29 Оплачивать покупки цифровые картами стали на 25% чаще

30 Депутаты смогут размещать свои декларации о доходах в соцсетях

31 Студенты хотят добиться финансовой независимости к 21 году

32 За прием сотрудников без военного билета работодателей хотят штрафовать на 100 тыс. рублей

33 В законопроектах предложили отдельно указывать риски для бизнеса

34 В новых регионах могут изменить правила использования материнского капитала

35 Банкоматы Райффайзен Банка перестанут принимать доллары и евро

36 Кто наводил порядок в финансах с помощью ФинОфиса, расскажите, как он вам

37 Штраф за валютные нарушения пересчитают по новым нормам КоАП

38 Налоговые доначисления бизнесу выросли более чем в 2 раза

39 Компании из Сколково должны выставлять счета-фактуры без НДС

40 Если компания не перешла на кадровый ЭДО, расчетные листки должны быть бумажными

41 ❗ Для безотчетных сумм по командировкам в новые регионы ввели код дохода для 2-НДФЛ

42 📩 Налогоплательщики шлют обращения в Тульскую УФНС. Не надо туда писать

События

Единый налоговый счет: как платить налоги и взносы в 2023 году

Дата проведения: 2 февраля, четверг

Как при автоматизации бюджетирования отказаться от Excel, не отказываясь от него

Дата проведения: 1 февраля, среда

Владельческий контроль: юридический и управленческий

Дата проведения: 1 февраля, среда

Изменения в Бухгалтерском учете: сложные вопросы применения новых норм в 2023 году. ПБУ 18/02, ПБУ 1/2008, ПБУ 22/2010, ПБУ 16/02

Дата проведения: 1 февраля, среда

Изменения в миграционном законе 2023 – 2024 года

Дата проведения: 1 февраля, среда

Налоговая оптимизация: сколько прибыли получим и что за это будет

Дата проведения: 31 января, вторник

Лайфхаки по организации командировок

Дата проведения: 31 января, вторник

Автомобиль: новое в учете расходов. Новый порядок заполнения путевых листов с 1 марта 2023 года

Дата проведения: 31 января, вторник

Заработная плата, страховые взносы и НДФЛ в 2023 году: новые правила исчисления, уплаты, отчетности Воробьева Елена Вячеславовна

Дата проведения: 31 января, вторник

Аренда у арендатора по ФСБУ 25/2018: пошаговая инструкция

Дата проведения: 30 января, понедельник

Статьи

– Что нового добавили в 1С:БГУ с 2023 года

Расскажем о нововведениях в программе 1С для бюджетников.

– Новый заявительный порядок возмещения НДС в 2023 году

Переход на единый налоговый счет и единые платежи по большинству налогов и сборов внес корректировки в процессы возмещения НДС из бюджета. Расскажем об изменениях, действующих в 2023 году подробнее.

– «Утренний бухгалтер». У бухгалтеров пошли первые сложности с годовой отчетностью

Первые декларации в этом году, первые ошибки и сложности в программах.

– Ювелиров лишили упрощенки и патента: что делать с НДС

Ювелиров с 2023 году лишили права на упрощенку и патент. У многих остались большие запасы нереализованного НДС. Что с ними делать? Можно ли избавиться от НДС на общей системе?

– Как самозанятому заявить о себе через платформу

Развитие любого бизнеса невозможно без рекламы. Для плательщиков НПД, особенно начинающих, важно найти потенциальных заказчиков. Есть несколько способов предложить самозанятым свои услуги: «сарафанное радио», реклама в интернете и цифровые платформы.

– Как в 1С отражать начисление и уплату налогов в 2023 году

Начиная с 2023 года, в силу вступили сразу несколько очень важных изменений законодательства. ЕНС, ЕНП, уведомления – именно эти слова чаще всего встречаются в бухгалтерских чатах сейчас. Читайте статью о том, что изменилось в порядке начисления и уплаты налогов в 1С:Бухгалтерии.

– На сколько вырастут социальные выплаты с февраля

Подробный перечень с новыми значениями.

– Карточка дня. Что бухгалтеру надо сдать 25 января

Сверяйтесь, все ли уже успели. И ускоряйтесь, если про что-то забыли.

– Цитата дня. Депутатам не интересно подавать налоговые декларации

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал, почему декларации народных избранников публиковать не будут.

– Какие коды отчетных периодов по ЕНП указывать в уведомлениях в 2023 году – примеры и таблица

Какие коды отчетных периодов по ЕНП указывать в уведомлениях по ЕНП в 2023 году? В ФНС обобщили все данные по ЕНП в одном файле Excel. Однако пользоваться справочником в таком виде не очень удобно. Мы собрали официальные разъяснения в более удобный вид и предлагаем вам коды в единой таблице по различным налогам и взносам.

– Учет запасов в 2023 году: особенности

Новые правила бухучета запасов сделали разницу с налоговым учетом еще больше. Трудоемкость работы бухгалтера серьезно возросла. Напомним об особенностях стандарта о запасах.

– «Ночной бухгалтер». НДФЛ с декабрьского аванса: бухгалтеры танцуют танцы с бубном из-за ФНС

ФНС выпустила новое письмо по НДФЛ с декабрьского аванса. Опять море новых деталей и опять бухгалтерам со всем разбираться. Ключевое: аванс, выплаченный в декабре, войдет в 6-НДФЛ и справки за 2022 год.

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Трибуна

Документы

ФНС: Письмо № БС-4-11/517@ от 19.01.2023

Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-296 от 20.01.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Если компания не перешла на кадровый ЭДО, расчетные листки должны быть бумажными

Минфин РФ: Письмо № 03-07-09/121692 от 12.12.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Компании из Сколково должны выставлять счета-фактуры без НДС

Правительство РФ: Постановление № 1097 от 24.10.2014

Конституционный Суд РФ: Постановление № 46-П от 27.10.2022

ЦБ РФ: Информационное письмо № ИН-06-59/168 от 08.12.2020

Федеральный закон № 196-ФЗ от 10.12.1995

Минтруд РФ: Приказ № 738н от 20.10.2021

Минтруд РФ: Приказ № 786 от 16.12.2022

Обсуждаемые темы форума

– НДС у консигнатора

– Целевое финансирование (ОМС) и 86 счет

– Переход на НПД

– Правила оформления УПД

– Возврат товара при переходе на ОСНО

– Ошибка при сдаче Уведомления ЕНП в налоговую через ТКС СБИС

– Вклад в УК

– Как вернуть налоги отправленные по старым реквизитам

– Займ у застройщика

– Счет в казахстане

– Патент забыли продлить

– Ндс с авансов полученных при переходе на УСНО

– Как в 1С вести учёт по номенклатуре

– Уточненная декларация по налогу на прибыль за 2022 год

– Пробы и исследования

– Перечисление по требованию ФНС в 2023 г

– Маркировка порционных сливок

– КБК в ЕНП и уведомлениях об исчиленных суммах

– Импорт товаров из Китая

– Утерян чек от транспортной компании: как теперь провести оплату в бухучете?

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Источник:
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Рубрика:
Обзоры для бухгалтера
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