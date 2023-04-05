«Утренний бухгалтер». «И где же у него кнопка?» Бухгалтеры не могут заполнить ЕФС-1 в 1С

В обычной 1С:Бухгалтерии не активна кнопка «Заполнить» для квартальной ЕФС-1: бухгалтеры обсуждают ситуацию на форуме.

Технологии творят чудеса: налоговики сообщили о рекордных суммах доначислений за 2022 год, но проверок стало меньше.

Не ошибитесь в заявлении на зачет ЕНП: если указать в нем ОКТМО из 11 знаков – документ не примут.

По заявлению Владимира Путина в 2023 году должны вырасти реальные зарплаты.

Минцифры промониторит СМИ за 200 млн рублей.

Что будет работодателю за задержку зарплаты? Читайте в обзоре.

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События

Дата проведения: 10 апреля, понедельник

УСН: все изменения 2023 года для компаний и ИП на спецрежимах (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 10 апреля, понедельник

Главные темы 2023 года: ЕНП, ЕНС, Социальный фонд России и другие изменения

Дата проведения: 7 апреля, пятница

Как получить рассрочку/отсрочку по итогам налоговой проверки - 2023: пошаговая инструкция от налоговых консультантов

Дата проведения: 7 апреля, пятница

Экспедиция франшиз: курс на прибыль

Дата проведения: 7 апреля, пятница

ИП в 2023 году: налоги, ЛК, фиксированные взносы

Дата проведения: 6 апреля, четверг

Учетная политика-2023: как не ошибиться в настройках программы 1С?

Дата проведения: 6 апреля, четверг

Как организовать работу с электронными подписями в 2023 году

Дата проведения: 6 апреля, четверг

«Секреты» экономии на налогах от ФНС РФ

Дата проведения: 5 апреля, среда

Как за час сделать калькулятор расчета стоимости бухгалтерских услуг на сайте

Дата проведения: 5 апреля, среда

Статьи

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Документы

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/16972@ от 14.12.2022

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-409/2023-(88-24278/2022) от 12.01.2023

ФНС РФ: Письмо № 14-1-03/0025@ от 09.02.2023

Подробнее о документе мы писали в новости При регистрации юрлица надо указывать адрес из государственного адресного реестра, напомнила ФНС

Закон № 4520-1 от 19.02.1993

Федеральный закон № 56-ФЗ от 30.04.2008

Минтруд РФ: Письмо № 14-1/ООГ-1618 от 09.03.2023

Подробнее о документе мы писали в новости 💲 Минтруд против зарплаты в долларах, чтобы работники не страдали при укреплении рубля

Московский городской суд: Апелляционное определение № 33-24885/2021 от 24.06.2021

Московский городской суд: Апелляционное определение № 33-31473/19 от 29.08.2019

Верховный Суд РФ: Определение № 5-КГ21-101-К2 от 26.10.2021

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