«Утренний Бухгалтер».ФНС будет ставить компаниям оценки за хорошие показатели отчетности и высокую зарплату

Налоговики утвердили методику оценки юридических лиц с помощью АИС «Налог-3». Все как в школе: чем лучше показатели, тем больше баллов.

Глава Минфина заявил, что он готов получать зарплату в цифровых рублях.

Собрали в короткий материал все законы, которые вступили в силу в апреле – читайте обзор.

Пенсионеры, которые живут за рубежом, будут получать пенсии на рублевые счета.

Включили раздел 3 в декларацию по налогу на имущество? Готовьте уточненку.

Депутаты предлагают ввести социальный вычет на покупку школьной формы.

Исправление ошибок в бухгалтерском и налоговом учётах 🔥 Бесплатный вебинар для бухгалтеров 🔥 12 апреля в 11:00 Программа 1. Исправление ошибок в бухгалтерском учёте: Причины бухгалтерских ошибок и нормативное регулирование порядка их исправления

Порядок исправления несущественных ошибок

Порядок исправления существенных ошибок

Раскрытие информации об исправленных ошибках в бухгалтерской отчётности

Ответственность за ошибки в бухгалтерском учёте 2. Исправление ошибок в налоговом учёте: 2. Исправление ошибок в налоговом учёте: В каком периоде вносятся исправления

В каких случаях нужно подать уточненную отчётность

Штрафы и другие последствия нарушения налоговых правил Забронировать место Реклама: ООО «Мое дело», ИНН 7701889831

Новости

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20 ⚡️Евро на Мосбирже выше 85 рублей

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30 🤔2,5 трлн рублей принес ЕНП в бюджет. Минфин говорит, столько поступило 28 марта

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33 ⚖️Нотариуса оштрафовали за выдачу медиативного соглашения на 20 млн рублей в пользу физлица. Суд заподозрил схему

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35 👨💻Лучшее вложение этой весной — облигации и акции российских компаний. Эксперт объяснил, во что лучше инвестировать

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41 В ДНР выплатят больше 23 млрд рублей пенсий и пособий

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43 В Ирландии криптовалюту добывают с помощью навоза. На Луне будет интернет 4G. Небухгалтерские новости одной строкой

События

Дата проведения: 7 апреля, пятница

Как получить рассрочку/отсрочку по итогам налоговой проверки - 2023: пошаговая инструкция от налоговых консультантов

Дата проведения: 7 апреля, пятница

Экспедиция франшиз: курс на прибыль

Дата проведения: 7 апреля, пятница

ИП в 2023 году: налоги, ЛК, фиксированные взносы

Дата проведения: 6 апреля, четверг

Учетная политика-2023: как не ошибиться в настройках программы 1С?

Дата проведения: 6 апреля, четверг

«Секреты» экономии на налогах от ФНС РФ

Дата проведения: 5 апреля, среда

Как за час сделать калькулятор расчета стоимости бухгалтерских услуг на сайте

Дата проведения: 5 апреля, среда

Новые ФСБУ: основные положения, что надо учесть

Дата проведения: 5 апреля, среда

Налоговое планирование в условиях кризиса – полный курс изменений и схем 2023 г. Защита бизнеса до, во время и после налоговой проверки

Дата проведения: 5 апреля, среда

Какие условия и расчет оплаты труда не вызовут претензий у проверяющих?

Дата проведения: 5 апреля, среда

Статьи

Что ответит Минфин пока неясно.

— Как получить справку по форме КНД 1120101

Нередко компании и физлица должны подтвердить, что они вовремя платят налоги. Например, для участия в тендере или при получении кредита. Расскажем, как заказать и получить справку об исполнении обязанности по уплате налогов.

🔒 Как бизнесу из новых регионов составлять счета-фактуры и заполнять книгу продаж

Для бизнеса из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей действуют особые правила по расчету НДС.

— Как заполнить коды в ЕФС-1

При заполнении единой формы сведений часто встречаются реквизиты и параметры, для которых установлены специальные коды и только их можно указывать. Все они содержатся в соответствующих таблицах в Классификаторе для ЕФС-1. Рассказываем про него и какие коды включает.

— Какие законы вступают в силу в апреле

Повышение социальных пенсий, дополнительные меры по защите владельцев материнского капитала при приобретении жилья, изменение требований к приему на госслужбу и другие нововведения апреля — в нашем материале.

— Как провести аванс самозанятому в 1С

Несмотря на имеющиеся риски всё больше и больше организаций сотрудничает с самозанятыми. Однако в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 до сих пор автоматизирован только один функционал выплат самозанятым по реестру – тот случай, когда самозанятый начала оказывает услуги, а затем получает оплату.

— Цифра дня. Про малый бизнес

Малых предприятий стало больше. Чиновники полагают, что сработали меры господдержки.

— Страховые тарифы «на травматизм» на 2023 и 2024 годы и подтверждение вида деятельности

Страховые тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний установлены в 2022 году, сразу на 2022 год и на 2023 и 2024 годы. Ежегодно, в апреле организации и ИП подтверждают основной вид деятельности.

— Бухгалтерский учет расчетов с подотчетными лицами

Бухгалтерский учет расчетов с подотчетными лицами необходим в любой организации как для контроля денежной наличности и учета реально произведенных затрат, так и для правильного расчета налогов. Какие документы и как должны оформляться в этом случае?

— Как учесть бюджетную субсидию для расчета НДС и налога на прибыль. Алгоритмы для самопроверки

От правильной классификации субсидии зависят обязанность начислить НДС и право получить вычет. А для налога на прибыль важно, когда сумму субсидии нужно включить в доход компании. Расскажем, как отделить одну бюджетную субсидию от другой, и как учесть их для расчета налогов.

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Вероятность возникновения событий после отчетной даты в бюджетной сфере очень мала. Тем не менее порядок отражения таких событий в учете и отчетности нужно указать в учетной политике учреждения.

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Два ведомства решили окончательно запутать и бухгалтеров, и предпринимателей. Снова проблема в фиксированных взносах. В январе Минфин сказал, что заявление о зачете платежа на ЕНП в счет фиксированных взносов нужно. 31 марта ФНС написала письмо с прямо противоположным вариантом – можно заплатить взносы через ЕНП и никакого завления не подавать.

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Как развивать онлайн-торговлю в 2023: ВКонтакте, Авито, Telegram, доставка (90)

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/25887 от 01.04.2020

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/90403 от 16.10.2020

Минфин РФ: Письмо № 03-03-05/27752 от 16.05.2016

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/103799 от 20.12.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/18341 от 16.03.2021

Минтруд РФ: Приказ № 818н от 27.12.2022

Минтруд РФ: Приказ № 75н от 25.01.2017

Минздравсоцразвития России: Приказ № 376н от 01.08.2008

Минздравсоцразвития России: Приказ № 55 от 31.01.2006

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