«Утренний бухгалтер». Власти все-таки исключат НДФЛ из ЕНС

Рабочая группа Минфина и Совфеда пришла к выводу, что включение НДФЛ в состав ЕНС – недоработка, которую нужно устранить.

Минфин решил, сколько заплатит бизнес со сверхприбыли: 5%, но если протянуть до 2024, то уже 10%. Власти советуют не тянуть с уплатой.

Круговорот денег на ЕНС: ИП вернули вычет по НДФЛ, который она подала как физлицо по найму, но деньги взяли из фиксированных взносов.

Чиновники хотят искоренить теневую занятость и поддержать бизнес, который платит белую зарплату. Минтруд обяжут вести реестр недобросовестных работодателей.

ФНС предлагает государству компенсировать издержки малого бизнеса от перехода на ЭДО.

Производители валенок получили право на отсрочку по налогам: Правительство расширило перечень отраслей с сезонным характером.

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События

Дата проведения: 5 мая, пятница

Началась регистрация! Расписание квалификационных экзаменов CPA на 2023г. в очном и дистанционном формате.

Дата проведения: 5 мая, пятница

Ежегодный отпуск: оформление и типичные ошибки бухгалтеров

Дата проведения: 4 мая, четверг

Для прохождения тестирования при трудоустройстве: Управленческий учет; Финанcовый учет; Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Финансовый английский; SAP/ERP; 1C ERP очно или дистанционно.

Дата проведения: 4 мая, четверг

Субсидии для бизнеса: как получить деньги от государства

Дата проведения: 3 мая, среда

Начался набор! СPA (Сертифицированный публичный бухгалтер)- самые востребованные финансисты в мире: "Управленческий учет-1". Очно, дистанционно, в записи.

Дата проведения: 3 мая, среда

Как отвечать на требования ИФНС о представлении документов

Дата проведения: 2 мая, вторник

ВЭД‑2023

Дата проведения: 2 мая, вторник

Идёт набор! CPA- самые востребованные финансисты в бизнесе : "Финансовый учет и отчетность-1 " по МСФО. Очно, дистанционно, в записи .

Дата проведения: 2 мая, вторник

Новые ФСБУ: основные положения, что надо учесть

Дата проведения: 1 мая, понедельник

Статьи

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/28813 от 31.03.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Пенсионер может получить имущественный вычет по НДФЛ за 4 года

Федеральный закон № 136-ФЗ от 07.11.2000

Федеральный закон № 151-ФЗ от 22.08.1995

Минтруд РФ: Письмо № 14-2/ООГ-9166 от 20.11.2018

Минфин РФ: Письмо № 03-05-04-02/25823 от 24.03.2023

Подробнее о документе мы писали в новости В этом году земельный налог надо считать по прошлогодней кадастровой стоимости

Госкомстат РФ: Постановление № 55 от 01.08.2001

ЦБ РФ: Указание № 5587-У от 05.10.2020

Минфин РФ: Письмо № 07-01-09/11672 от 22.02.2019

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/31656 от 10.04.2023

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