«Утренний бухгалтер». Вежливость и забота: налоговики поражают бухгалтеров

Бухгалтеры впервые за много лет столкнулись с проявлением заботы со стороны ФНС и пребывают в легком шоке.
Нейросети будут искать потенциальных нарушителей в системе маркировки: Центр развития перспективных технологий запустил эксперимент.
Заявление на налоговую льготу от физического лица представлено не по форме? Налоговики все равно его примут и рассмотрят.
Минцифры сообщает: 70-80% мошеннических звонков совершаются через WhatsApp.
Большинство россиян хотят работать четыре дня в неделю, чтобы иметь больше личного времени. А вы?
ФНС создала особый отдел. Он будет проверять блогеров, которые зарабатывают больше 50 миллионов рублей в год. Громкие дела Чекалиных, Митрошиной и Блиновской – только начало.
🔥 Как бизнесу не попасть под налоговую проверку из-за работы с самозанятымиПроверьте, грозит ли вашему бизнесу штраф от ФНС из-за сотрудничества с самозанятыми. Например, если налоговая заподозрит, что вы подменяете трудовые отношения договором ГПХ, то компании выпишут штраф до 100 тысяч рублей.
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— Цитата дня: Про уголовку для феи
Блогера Блиновскую задержали по делу о неуплате налогов. А еще вчера она выступала на очередном форуме...
— «Ночной бухгалтер». В ФНС теперь есть спецотдел по блогерам. Сенсация дня - Блиновскую обвиняют в неуплате 918 млн в казну
За онлайн-труженников взялись всерьез, сегодня задержали известную ведущую марафона желаний – Елену Блиновскую. Ее обвиняют в том же, в чем и других блогеров – дробление и неуплата налогов. Государство напало на золотую жилу. Недоимки исчисляются сотнями миллионов рублей.
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ДокументыФедеральный закон № 53-ФЗ от 28.03.1998
Правительство РФ: Постановление № 211 от 21.03.2012
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/5220@ от 24.04.2023
Федеральный закон № 552-ФЗ от 19.12.2022
Федеральный закон № 438-ФЗ от 18.11.2022
Федеральный закон № 8-ФЗ от 06.02.2023
Федеральный закон № 417-ФЗ от 04.11.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/3-88 от 14.04.2011
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/27742 от 14.05.2015
ФНС РФ: Письмо № КВ-4-14/17900@ от 30.12.2022
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