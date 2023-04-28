Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». Вежливость и забота: налоговики поражают бухгалтеров

Опыт подсказывает – не к добру.

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Бухгалтеры впервые за много лет столкнулись с проявлением заботы со стороны ФНС и пребывают в легком шоке.  

Нейросети будут искать потенциальных нарушителей в системе маркировки: Центр развития перспективных технологий запустил эксперимент.

Заявление на налоговую льготу от физического лица представлено не по форме? Налоговики все равно его примут и рассмотрят.

Минцифры сообщает: 70-80% мошеннических звонков совершаются через WhatsApp.

Большинство россиян хотят работать четыре дня в неделю, чтобы иметь больше личного времени. А вы?

ФНС создала особый отдел. Он будет проверять блогеров, которые зарабатывают больше 50 миллионов рублей в год. Громкие дела Чекалиных, Митрошиной и Блиновской – только начало.

🔥 Как бизнесу не попасть под налоговую проверку из-за работы с самозанятыми

Проверьте, грозит ли вашему бизнесу штраф от ФНС из-за сотрудничества с самозанятыми. Например, если налоговая заподозрит, что вы подменяете трудовые отношения договором ГПХ, то компании выпишут штраф до 100 тысяч рублей.

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Новости

1 ⚡️Следственный комитет задержал Елену Блиновскую. Ее обвиняют в дроблении бизнеса и неуплате налогов на сумму 918 млн рублей

2 Если налоговики не знают о вашем личном имуществе, надо отправить сообщение

3 К доходам в виде процентов по вкладам можно применить социальный вычет по НДФЛ

4 Своей зарплатой недовольны 71% россиян. Таких стало больше, чем в прошлом году

5 Инструкция: как отменить лишний чек коррекции

6 Когда компания на ОСНО может учитывать доходы и расходы кассовым методом

7 ⚡️Законопроект об отмене АУСН для ювелиров отозвали. Причина пока неизвестна

8 💕 Бухгалтеры говорят, что налоговики стали более вежливыми

9 Доля переводов по СБП может приблизиться к 100% в 2024 году

10 Завод Nissan изменит название на LADA

11 😱В ФНС появился особый «блогерский» отдел. Он будет проверять блогеров и дальше, Блиновская с Чекалиными только начало

12 Rutube обновит инфраструктуру за 30 млрд рублей

13 Депутатам предложили платить среднюю по стране зарплату и отказаться от привилегий

14 Блиновскую задержали не в Москве, а на границе с Белоруссией. Уже есть видео задержания и обысков

15 🤔Блиновская рассказывала, что до блогерства работала простым бухгалтером

16 Госзаказчики перестали покупать Windows

17 Александра Митрошина погасила налоговые долги и заплатила 120 млн рублей

18 ПСБ запустил новый сервис «Пульс инвестора»

19 Оператор системы маркировки будет экспериментировать с нейросетями

20 ВТБ заработал 146,7 млрд рублей в первом квартале 2023 года

21 Бизнес на АУСН теперь может открыть счет в Россельхозбанке

22 Продажи пива упали почти на 4% в первом квартале 2023 года

23 В РПЦ хотят бороться с искусственным интеллектом. Точнее, хотят запретить его очеловечивать

24 Аналитики ДОМ.РФ считают, что цены на недвижимость упадут

25 Акции ВТБ на Мосбирже начали расти на 4%

26 Заявление на льготу по имущественным налогам рассмотрят, даже если оно на неправильном бланке

27 Банки будут по-новому работать с данными умерших клиентов

28 📌Готовимся к лету — что изменилось в оформлении отпусков в 2023 году

29 🙅♀️Стоит ли работать бухгалтером у блогера? Бухгалтеры говорят, что если блогер дробится, то не стоит

30 С 1 мая 2023 года пенсии доставлять будут только почтальоны

31 Максут Шадаев: с помощью WhatsApp совершаются 70-80% мошеннических звонков

32 Ужасный маркетинг от ИИ: реклама пиццы напугала пользователей интернета

33 Продажи отечественных смартфонов упали на 53%

34 Ипотека от работодателя дорого обойдется предприятиям

35 «Газпром-Медиа Холдинг» сообщил, что у него нет планов потратить на Rutube 30 млрд рублей

36 «Точка» запустила для предпринимателей переводы в грузинской валюте

37 Пострадавшие от обстрелов смогут получить льготные микрозаймы

38 На создании метавселенных можно зарабатывать до 300 тысяч в месяц

39 Большинство сотрудников хотят работать только четыре дня в неделю

40 Замминистра финансов назвал криптовалюту злом и посоветовал не инвестировать в нее

41 Финансовые пирамиды маскируются под инвестиционные приложения госкомпаний

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Дата проведения: 2 мая, вторник

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Новые правила заполнения трудовых книжек-2023: мастер-класс

Дата проведения: 1 мая, понедельник

Как внедрить КЭДО в срок и к радости персонала:от HR и директора — до рядовых сотрудников.

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Цитата дня: Про уголовку для феи

Блогера Блиновскую задержали по делу о неуплате налогов. А еще вчера она выступала на очередном форуме...

«Ночной бухгалтер». В ФНС теперь есть спецотдел по блогерам. Сенсация дня - Блиновскую обвиняют в неуплате 918 млн в казну

За онлайн-труженников взялись всерьез, сегодня задержали известную ведущую марафона желаний – Елену Блиновскую. Ее обвиняют в том же, в чем и других блогеров – дробление и неуплата налогов. Государство напало на золотую жилу. Недоимки исчисляются сотнями миллионов рублей.

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Документы

Федеральный закон № 53-ФЗ от 28.03.1998

Правительство РФ: Постановление № 211 от 21.03.2012

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/5220@ от 24.04.2023

Федеральный закон № 552-ФЗ от 19.12.2022

Федеральный закон № 438-ФЗ от 18.11.2022

Федеральный закон № 8-ФЗ от 06.02.2023

Федеральный закон № 417-ФЗ от 04.11.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/3-88 от 14.04.2011

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/27742 от 14.05.2015

ФНС РФ: Письмо № КВ-4-14/17900@ от 30.12.2022

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Источник:
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Рубрика:
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