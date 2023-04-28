«Утренний бухгалтер». Вежливость и забота: налоговики поражают бухгалтеров

Бухгалтеры впервые за много лет столкнулись с проявлением заботы со стороны ФНС и пребывают в легком шоке.

Нейросети будут искать потенциальных нарушителей в системе маркировки: Центр развития перспективных технологий запустил эксперимент.

Заявление на налоговую льготу от физического лица представлено не по форме? Налоговики все равно его примут и рассмотрят.

Минцифры сообщает: 70-80% мошеннических звонков совершаются через WhatsApp.

Большинство россиян хотят работать четыре дня в неделю, чтобы иметь больше личного времени. А вы?

ФНС создала особый отдел. Он будет проверять блогеров, которые зарабатывают больше 50 миллионов рублей в год. Громкие дела Чекалиных, Митрошиной и Блиновской – только начало.

🔥 Как бизнесу не попасть под налоговую проверку из-за работы с самозанятыми Проверьте, Проверьте, грозит ли вашему бизнесу штраф от ФНС из-за сотрудничества с самозанятыми. Например, если налоговая заподозрит, что вы подменяете трудовые отношения договором ГПХ, то компании выпишут штраф до 100 тысяч рублей. Наши эксперты выпустили подробное руководство по работе с самозанятыми. Получите бесплатный чек-лист и узнайте, как работать с самозанятыми без штрафов. Забрать бесплатно Реклама: ООО «КОРУС КОНСАЛТИНГ СНГ», ИНН 7801392271, erid: LjN8KMrda

Новости

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6 Когда компания на ОСНО может учитывать доходы и расходы кассовым методом

7 ⚡️Законопроект об отмене АУСН для ювелиров отозвали. Причина пока неизвестна

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10 Завод Nissan изменит название на LADA

11 😱В ФНС появился особый «блогерский» отдел. Он будет проверять блогеров и дальше, Блиновская с Чекалиными только начало

12 Rutube обновит инфраструктуру за 30 млрд рублей

13 Депутатам предложили платить среднюю по стране зарплату и отказаться от привилегий

14 Блиновскую задержали не в Москве, а на границе с Белоруссией. Уже есть видео задержания и обысков

15 🤔Блиновская рассказывала, что до блогерства работала простым бухгалтером

16 Госзаказчики перестали покупать Windows

17 Александра Митрошина погасила налоговые долги и заплатила 120 млн рублей

18 ПСБ запустил новый сервис «Пульс инвестора»

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20 ВТБ заработал 146,7 млрд рублей в первом квартале 2023 года

21 Бизнес на АУСН теперь может открыть счет в Россельхозбанке

22 Продажи пива упали почти на 4% в первом квартале 2023 года

23 В РПЦ хотят бороться с искусственным интеллектом. Точнее, хотят запретить его очеловечивать

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25 Акции ВТБ на Мосбирже начали расти на 4%

26 Заявление на льготу по имущественным налогам рассмотрят, даже если оно на неправильном бланке

27 Банки будут по-новому работать с данными умерших клиентов

28 📌Готовимся к лету — что изменилось в оформлении отпусков в 2023 году

29 🙅♀️Стоит ли работать бухгалтером у блогера? Бухгалтеры говорят, что если блогер дробится, то не стоит

30 С 1 мая 2023 года пенсии доставлять будут только почтальоны

31 Максут Шадаев: с помощью WhatsApp совершаются 70-80% мошеннических звонков

32 Ужасный маркетинг от ИИ: реклама пиццы напугала пользователей интернета

33 Продажи отечественных смартфонов упали на 53%

34 Ипотека от работодателя дорого обойдется предприятиям

35 «Газпром-Медиа Холдинг» сообщил, что у него нет планов потратить на Rutube 30 млрд рублей

36 «Точка» запустила для предпринимателей переводы в грузинской валюте

37 Пострадавшие от обстрелов смогут получить льготные микрозаймы

38 На создании метавселенных можно зарабатывать до 300 тысяч в месяц

39 Большинство сотрудников хотят работать только четыре дня в неделю

40 Замминистра финансов назвал криптовалюту злом и посоветовал не инвестировать в нее

41 Финансовые пирамиды маскируются под инвестиционные приложения госкомпаний

42 🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

43 Спецкомитет будет давать разрешение на использование криптовалюты в ВЭД

44 На Московскую неделю моды привезут 50 тысяч изделий от российских дизайнеров

45 Трансграничные платежи в долларах скоро исчезнут

События

Дата проведения: 3 мая, среда

Как отвечать на требования ИФНС о представлении документов

Дата проведения: 2 мая, вторник

ВЭД‑2023

Дата проведения: 2 мая, вторник

Новые ФСБУ: основные положения, что надо учесть

Дата проведения: 1 мая, понедельник

Новые правила заполнения трудовых книжек-2023: мастер-класс

Дата проведения: 1 мая, понедельник

Как внедрить КЭДО в срок и к радости персонала:от HR и директора — до рядовых сотрудников.

Дата проведения: 28 апреля, пятница

Как открыть пункт выдачи заказов маркетплейса с нуля

Дата проведения: 28 апреля, пятница

Инструкция для арендатора по ФСБУ 25/2018 простым языком

Дата проведения: 28 апреля, пятница

Статьи

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Рассказываем, при каких условиях предприниматели могут работать на ПСН в 2023 году, кто вправе воспользоваться налоговыми каникулами и как уменьшить платеж на вычет. Сможете рассчитать стоимость патента в онлайн-калькуляторе и взять нужные образцы.

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— Что значат уровни английского языка в резюме и вакансиях. Как узнать и описать свой уровень

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— Безопасная доля вычетов по НДС в 2023 году

Показатели для расчета безопасной доли вычетов по НДС регулярно на своем сайте публикует ФНС. В общем случае, этот показатель составляет 89%. Превышение этой величины может, как максимум, спровоцировать налоговую проверку, как минимум, запрос от налоговой на предоставление пояснений.

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🔒 Все штрафы за несдачу отчетности в 2023 году + таблица

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ФНС тоже ошибается – неверно трактует НК, нарушает сроки, не предъявляет доказательств и требует сверх того что положено законом. Собрали практику, которая поможет отбиться от обвинений и излишних запросов, применяйте для защиты.

— Цитата дня: Про уголовку для феи

Блогера Блиновскую задержали по делу о неуплате налогов. А еще вчера она выступала на очередном форуме...

— «Ночной бухгалтер». В ФНС теперь есть спецотдел по блогерам. Сенсация дня - Блиновскую обвиняют в неуплате 918 млн в казну

За онлайн-труженников взялись всерьез, сегодня задержали известную ведущую марафона желаний – Елену Блиновскую. Ее обвиняют в том же, в чем и других блогеров – дробление и неуплата налогов. Государство напало на золотую жилу. Недоимки исчисляются сотнями миллионов рублей.

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Документы

Правительство РФ: Постановление № 211 от 21.03.2012

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/5220@ от 24.04.2023

Федеральный закон № 552-ФЗ от 19.12.2022

Федеральный закон № 438-ФЗ от 18.11.2022

Федеральный закон № 8-ФЗ от 06.02.2023

Федеральный закон № 417-ФЗ от 04.11.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/3-88 от 14.04.2011

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/27742 от 14.05.2015

ФНС РФ: Письмо № КВ-4-14/17900@ от 30.12.2022

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