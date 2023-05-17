«Утренний бухгалтер». Налоговики запутались в НДФЛ: теперь ИП не может закрыть бизнес, а пени капают

ИП уплатил НДФЛ за сотрудников, но деньги вместо ЕНС попали в резерв, как налог самого ИП. Как их достать обратно, налоговики не знают.

Если у вас есть счета за рубежом или иностранные электронные кошельки, не забудьте вовремя сдать отчет в налоговую.

Банки вводят комиссию для физлиц за переводы между своими счетами: ЦБ считает, что это нормально, и рекомендует использовать СБП.

73% россиян поддерживают запрет на продажу алкоголя лицам до 21 года: читатели «Клерка» бурно обсуждают результаты опроса.

Если вдруг вы не заметили, как выросли цены: набор продуктов для окрошки подорожал до 900 рублей.

Уходить на кредитные каникулы разрешат на постоянной основе: законопроект готовят ко второму чтению.

🔥 Самозанятый утратил статус: два важных действия Первое: заплатите страховые взносы и отправьте отчетность в СФР и ФНС. Так вы минимизируете риски налоговых проверок. Второе: изучите бесплатный чек-лист по работе с самозанятыми. Будете всегда готовы к проблемам и сможете решить их без критических последствий. Получить чек-лист

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События

Все о вахтовом методе работы в 2023 году.

Дата проведения: 23 мая, вторник

Отпускные 2023. Новые правила: оформление, НДФЛ, страховые взносы

Дата проведения: 22 мая, понедельник

Самозанятые: работа с ними и проверки ФНС

Дата проведения: 22 мая, понедельник

Строительство: все изменения 2023 г. Бухгалтерская и налоговая отчетность застройщиков и подрядчиков (22-23 мая 2023 г., онлайн и в зале)

Дата проведения: 22 мая, понедельник

Как контролируют наличку по 115-ФЗ в 2023 году

Дата проведения: 19 мая, пятница

Где бухгалтеру на аутсорсе брать клиентов? 30 каналов

Дата проведения: 19 мая, пятница

Для прохождения тестирования при трудоустройстве: Управленческий учет; Финанcовый учет; Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Финансовый английский; SAP/ERP; 1C ERP очно или дистанционно.

Дата проведения: 19 мая, пятница

Идет набор: Финансовый директор; Финансовый аналитик; Эксперт или руководитель транснациональной компании. CPA.

Дата проведения: 19 мая, пятница

Заработная плата – 2023. Единый налоговый платеж. Реформирование страховых взносов.

Дата проведения: 19 мая, пятница

Финансовый практикум для бухгалтеров: работа с рисками по убыткам, долгам и расходам

Дата проведения: 18 мая, четверг

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Документы

ФНС РФ: Письмо № Д-5-20/32@ от 05.05.2023

Роструд: Письмо № 1921-6 от 08.06.2007

Минтруд РФ: Письмо № 14-2/ООГ-5299 от 27.06.2017

Верховный Суд РФ: Постановление № 78-АД17-19 от 30.05.2017

Федеральный закон № 357-ФЗ от 14.07.2022

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