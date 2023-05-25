«Утренний бухгалтер». Налоговики приглашают ИП пройти обучающий тур по ЕНС

2 ❕ Скоро откроют раздел ЕНС в личных кабинетах юрлиц и ИП, обещают налоговики

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22 ФНС России — лучшая налоговая система, признанная в мире, считает Валентина Матвиенко

23 Бухгалтеры обсуждают, стоит ли с 1С переходить на СБИС. Расскажите, что вам нравится или не нравится в СБИСе

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25 Сдавать ли корректировку по НДС, если нашли ошибку в книге покупок за 4 квартал 2022? Мнения бухгалтеров разделились

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Чтобы вы знали, с чего сейчас лучше всего стартовать, мы разберем случай с кофейней на бесплатном вебинаре 26 мая в 11:00 по мск.

События

Самое важное про новые ФСБУ

Дата проведения: 30 мая, вторник

Учёт заграничных командировок

Дата проведения: 30 мая, вторник

Система контроля внешнеэкономической деятельности

Дата проведения: 30 мая, вторник

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Дата проведения: 30 мая, вторник

Дробление бизнеса: очерчиваем зоны риска

Дата проведения: 30 мая, вторник

Воинский учет: что важно для работодателя сегодня Федеральный закон от 14.04.2023 № 127-ФЗ

Дата проведения: 30 мая, вторник

Договоры с самозанятыми: что проверить, чтобы избежать налогового дела

Дата проведения: 29 мая, понедельник

Вебинар c Мариной Климовой «Новый ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»

Дата проведения: 29 мая, понедельник

Новые правила по НМА из-за ФСБУ 14/2022

Дата проведения: 29 мая, понедельник

Полный курс изменений 2023 г. в Сочи. Отчетность, ЕНП, новые ФСБУ, налог на прибыль, НДС, НДФЛ, взносы, налоговое планирование и контроль (29 мая – 02 июня 2023 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 29 мая, понедельник

Статьи

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— Какие сведения о трудовой деятельности выдают при увольнении

ТК не уточняет, какие именно справки и формы сведений о трудовой деятельности при увольнении необходимо выдавать работнику. В связи с этим у работодателей и сотрудников возникают вопросы, особенно когда работник перешёл или не стал переходить на электронную трудовую книжку.

— Деловые встречи в кафе или ресторане: представительские или расходы на питание

Руководители самых разных компаний очень часто проводят деловые встречи в кафе и ресторанах, это не запрещено. Более того, такие затраты можно учитывать в расходах, а по какой статье — зависит от цели и документального оформления.

— Штрафы за ЕФС-1

За нарушения, связанные с представлением формы ЕФС-1, предусмотрена ответственность. Причем наказать могут юридическое лицо и должностное одновременно. Размер штрафа зависит от характера нарушения, а также от того, в каком разделе или подразделе оно было допущено.

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Сверяйтесь по списку под карточкой, все ли успели сделать.

— Что относится к заемному капиталу

Заемный капитал вместе с собственным капиталом выражают источники средств предприятия. Заемный капитал поступает извне и находится во временном пользовании компании, а его значение отображается в пассиве баланса.

— Можно ли не платить долги через 3 года

Многие наслышаны про срок исковой давности, якобы позволяющий не платить долги, накопленные раньше этого срока: долги по коммунальным услугам, налогам, кредитам, членским взносам в СНТ и т. д., то есть если задолженности больше трех лет, то она автоматически «прощается» должнику и взыскать ее невозможно. Разберемся, так ли это на самом деле.

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Банк России уже восьмой месяц держит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. При этом ставки по потребительским кредитам в несколько раз ее превышают. Вместе с экспертами разобрались, что будет дальше с условиями займов и стоит ли брать деньги в долг весной-летом 2023 года.

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Путевые листы должны оформлять все компании и ИП, которые применяют транспортные средства для перевозок. За отсутствие или неправильное оформление этого документа нарушителям грозят штрафы. Разберем, какие.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-07-05/31166 от 07.04.2023

Подробнее о документе мы писали в новости 📌Продажа золота физлицам не облагается НДС, даже если оно в упаковке

Верховный Суд РФ: Определение № 78-КГ20-23-К3 от 21.07.2020

Росреестр: Приказ № П/0241 от 01.06.2021

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/6551 от 27.05.2022

Конституционный Суд РФ: Постановление № 17-П от 02.07.2013

Верховный Суд РФ: Кассационное определение № 5-КАД22-7-К2 от 27.04.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-05-05-01/5296 от 25.01.2023

ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-21/6@ от 12.01.2022

Президиум ВАС РФ: Постановление № 14341/11 от 07.06.2012

: Федеральный закон № 297-ФЗ от 02.07.2021

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