«Утренний бухгалтер» № 5404. ИП так и не дождались пенсионных баллов за 2022 год

В этом году что-то явно пошло не по плану, потому что СФР так и не начислил предпринимателям пенсионный стаж и пенсионные баллы.

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25 число – официально срок сдачи уведомлений по ЕНП, но если вы вдруг не успеваете и откладываете отправку до 28 числа, то переживать не стоит. Не будет ни штрафа, ни пеней.

Все еще по поводу ЕНП, срок уплаты ЕНП все-таки хотят сделать пораньше, а не 28 число, как сейчас. 

Уменьшить базу для налога на прибыль на убытки прошлых лет можно только наполовину. Это временное правило будет действовать до 2031 года.

Предприятия смогут вести отчетность, мониторинг и формировать аналитику на платформе «Навигатор», которая включена в реестр отечественного ПО. 

🔥 Учёт дебиторских и кредиторских задолженностей

Бесплатный вебинар для бухгалтеров

14 июня в 11:00

Учёт расчётов — важный участок бухгалтерской работы. На вебинаре расскажем, как правильно признавать, оценивать и списывать дебиторские и кредиторские задолженности.

Программа

1. Бухгалтерский учёт дебиторских и кредиторских задолженностей:

  • Учёт дебиторской задолженности

  • Резерв по сомнительным долгам

  • Учёт кредиторской задолженности

  • Раскрытие информации о дебиторских и кредиторских задолженностях в бухгалтерской отчётности

2. Налоговый учёт дебиторских и кредиторских задолженностей:

  • Как и когда  можно списать дебиторскую и кредиторскую задолженность

  • Как создать и использовать  резерв по сомнительным долгам

  • Как восстановить ошибочно списанную задолженность

Алексей Иванов

директор по знаниям и развитию учётной системы интернет-бухгалтерии «Моё дело»

Людмила Архипкина

ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело»

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🔥 Как безопасно работать с внештатниками в 2023 году

Снова произошли изменения в работе с внештатным персоналом: теперь государство выставляет больше требований. Разберем все нововведения 2023 по взаимодействию с внештатным персоналом на бесплатном вебинаре14 июня в 12:00 мск.

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События

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ КОНТРАКТ БЕЗ ОШИБОК

Дата проведения: 9 июня, пятница

Для прохождения тестирования при трудоустройстве: Управленческий учет; Финанcовый учет; Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Финансовый английский; SAP/ERP; 1C ERP очно или дистанционно.

Дата проведения: 9 июня, пятница

Типичные претензии ФНС: какие требования вам придут

Дата проведения: 8 июня, четверг

Как планировать свою карьеру

Дата проведения: 8 июня, четверг

Риски для звеньев кооперации при исполнении гособоронзаказа

Дата проведения: 8 июня, четверг

Налоговые риски и налоговые возможности 2023 года с учетом изменений законодательства и судебной практики по налоговым спорам

Дата проведения: 8 июня, четверг

Начался набор! СPA (Сертифицированный публичный бухгалтер)- самые востребованные финансисты в мире: "Управленческий учет-1". Очно, дистанционно, в записи.

Дата проведения: 8 июня, четверг

Пошаговый план поиска работы бухгалтером для скачка в карьере

Дата проведения: 7 июня, среда

Для прохождения тестирования при трудоустройстве: Управленческий учет; Финанcовый учет; Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Финансовый английский; SAP/ERP; 1C ERP очно или дистанционно.

Дата проведения: 7 июня, среда

Выставка технологий для интернет-торговли и ритейла ECOM Expo'23

Дата проведения: 7 июня, среда

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Документы

Минтруд РФ: Письмо № 15-1/ООГ-1 от 10.01.2022

Минтруд РФ: Письмо № 15-2/ООГ-3549 от 27.12.2021

Минтруд РФ: Письмо № 15-2/В-1677 от 30.05.2022

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/6802@ от 31.05.2023

Подробнее о документе мы писали в новости За квартиру, расположенную в бизнес-центре, тоже будет пониженный налог

Минтруд РФ: Письмо № 15-2/ООГ-3582 от 29.12.2021

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