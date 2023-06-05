«Утренний бухгалтер» № 5404. ИП так и не дождались пенсионных баллов за 2022 год

25 число – официально срок сдачи уведомлений по ЕНП, но если вы вдруг не успеваете и откладываете отправку до 28 числа, то переживать не стоит. Не будет ни штрафа, ни пеней.
Все еще по поводу ЕНП, срок уплаты ЕНП все-таки хотят сделать пораньше, а не 28 число, как сейчас.
Уменьшить базу для налога на прибыль на убытки прошлых лет можно только наполовину. Это временное правило будет действовать до 2031 года.
Предприятия смогут вести отчетность, мониторинг и формировать аналитику на платформе «Навигатор», которая включена в реестр отечественного ПО.
🔥 Учёт дебиторских и кредиторских задолженностей
Бесплатный вебинар для бухгалтеров
14 июня в 11:00
Учёт расчётов — важный участок бухгалтерской работы. На вебинаре расскажем, как правильно признавать, оценивать и списывать дебиторские и кредиторские задолженности.
Программа
1. Бухгалтерский учёт дебиторских и кредиторских задолженностей:
Учёт дебиторской задолженности
Резерв по сомнительным долгам
Учёт кредиторской задолженности
Раскрытие информации о дебиторских и кредиторских задолженностях в бухгалтерской отчётности
2. Налоговый учёт дебиторских и кредиторских задолженностей:
Как и когда можно списать дебиторскую и кредиторскую задолженность
Как создать и использовать резерв по сомнительным долгам
Как восстановить ошибочно списанную задолженность
Алексей Иванов
директор по знаниям и развитию учётной системы интернет-бухгалтерии «Моё дело»
Людмила Архипкина
ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело»
Реклама: ООО «Моё дело», ИНН 7701889831, erid: LjN8KD7ev
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🔥 Как безопасно работать с внештатниками в 2023 году
Снова произошли изменения в работе с внештатным персоналом: теперь государство выставляет больше требований. Разберем все нововведения 2023 по взаимодействию с внештатным персоналом на бесплатном вебинаре14 июня в 12:00 мск.
События
ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ КОНТРАКТ БЕЗ ОШИБОК
Дата проведения: 9 июня, пятница
Для прохождения тестирования при трудоустройстве: Управленческий учет; Финанcовый учет; Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Финансовый английский; SAP/ERP; 1C ERP очно или дистанционно.
Дата проведения: 9 июня, пятница
Типичные претензии ФНС: какие требования вам придут
Дата проведения: 8 июня, четверг
Дата проведения: 8 июня, четверг
Риски для звеньев кооперации при исполнении гособоронзаказа
Дата проведения: 8 июня, четверг
Налоговые риски и налоговые возможности 2023 года с учетом изменений законодательства и судебной практики по налоговым спорам
Дата проведения: 8 июня, четверг
Начался набор! СPA (Сертифицированный публичный бухгалтер)- самые востребованные финансисты в мире: "Управленческий учет-1". Очно, дистанционно, в записи.
Дата проведения: 8 июня, четверг
Пошаговый план поиска работы бухгалтером для скачка в карьере
Дата проведения: 7 июня, среда
Для прохождения тестирования при трудоустройстве: Управленческий учет; Финанcовый учет; Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Финансовый английский; SAP/ERP; 1C ERP очно или дистанционно.
Дата проведения: 7 июня, среда
Выставка технологий для интернет-торговли и ритейла ECOM Expo'23
Дата проведения: 7 июня, среда
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Документы
Минтруд РФ: Письмо № 15-1/ООГ-1 от 10.01.2022
Минтруд РФ: Письмо № 15-2/ООГ-3549 от 27.12.2021
Минтруд РФ: Письмо № 15-2/В-1677 от 30.05.2022
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/6802@ от 31.05.2023
Подробнее о документе мы писали в новости За квартиру, расположенную в бизнес-центре, тоже будет пониженный налог
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