«Утренний бухгалтер» № 5404. ИП так и не дождались пенсионных баллов за 2022 год

Статьи

— «Утренний бухгалтер» № 5403. Уведомления по ЕНП можно будет подать без КЭП

Это право предусмотрено новым законопроектом с поправками в НК.

— СМС или push: какие уведомления по карте безопаснее и выгоднее

Банки информируют клиентов об операциях по карте, а также рассылают коды подтверждения покупок с помощью СМС или push-уведомлений. Разобрались, чем эти способы отличаются друг от друга и кому какой вариант подойдет больше.

— Три случая, когда любой собственник может сэкономить и не заплатить взносы за капитальный ремонт

Обязанность собственников оплачивать взносы за капремонт закреплена в Жилищном Кодексе.

— Алименты на содержание родителей

Законодатель обязывает взрослых детей помогать своим родителям, в том числе и материально. В нашей статье расскажем, в каком случае пожилые отец и мать имеют право на получение алиментов.

— Может ли работник потребовать отгул за работу на больничном

Сотрудник во время болезни работал дома по своей инициативе. При этом работодатель регулярно взаимодействовал с ним и принимал от него результаты работы. После выхода на работу сотрудник требует предоставить ему отгулы за время работы на больничном. Правомерно ли его требование?

— Расходы на создание и продвижение сайта при УСН

Расходы на создание сайта при УСН могут быть учтены в налоговых расчетах только с соблюдением нескольких важных условий. Расскажем каких и приведем пример учета.

— Как пирамида потребностей поможет выбрать профессию. Маслоу на страже вашей карьеры

Бывает сложно понять, чего на самом деле хочешь, в том числе от работы — нынешней или будущей. В этой ситуации любая методика может оказаться полезной. Разбираемся, как пирамида Маслоу поможет выбрать профессию или сменить работу.

— Зачем россияне открывают вклады в юанях и дирхамах, ведь в рублях ставка выше и валюту на руки все равно не дают

Немного касалась уже этой темы, но поступил вопрос от подписчика и решила рассказать подробнее. Сейчас многие банки предлагают россиянам вклады в валютах так называемых дружественных стран. Это те страны, которые не входят в официальных перечень государств недружественных.

— Что самозанятый может сдавать в аренду

Самозанятые могут не только оказывать те или иные услуги, но и сдавать в аренду жилье и транспортные средства. Но чтобы делать это в рамках действующего законодательства, нужно знать нюансы и ограничения, которые здесь имеются. О том, что плательщик налога на профессиональную деятельность (НПД) может сдавать в аренду, рассказывают эксперты платформы для самозанятых «Наниматель».

— Чего ждать бухгалтерам от июня? Разобрали для вас изменения, которые вступят в силу вот-вот

Подготовили новый дайджест для всех, кто читает «Разборы». Экспертные статьи в помощь бухгалтеру с образцами документов, таблицами для скачивания и удобными памятками.

🔒 Платить налоги надо на новые реквизиты

Сменился получатель платежа, но его ИНН и КПП не поменялись.